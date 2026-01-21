Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật

Người dân Hàn Quốc xem bản tin về phán quyết của Tòa án Quận Trung tâm Seoul đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo (Ảnh: Reuters).

Phán quyết trên được Tòa án quận Trung tâm Seoul đưa ra ngày 21/1, đánh dấu phán quyết đầu tiên của tòa án xác nhận việc tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 là một cuộc nổi loạn.

Ông Han cũng đã thảo luận về kế hoạch ngăn chặn hoạt động của các thể chế quan trọng như quốc hội, là một phần của cuộc nổi loạn, thẩm phán phiên tòa tuyên bố thêm.

"Bị cáo là một thủ tướng đã được trao quyền và trách nhiệm dân chủ một cách gián tiếp... Tuy nhiên, bị cáo đã chọn làm ngơ... và tham gia với tư cách là thành viên của cuộc nổi loạn ngày 3/12", thẩm phán nêu rõ. "Do đó, Hàn Quốc có nguy cơ quay trở lại quá khứ đen tối khi các quyền cơ bản và trật tự dân chủ tự do của người dân bị vi phạm", thẩm phán cho biết thêm.

Tòa án tuyên cựu Thủ tướng Han phạm tội "tham gia vào hành động chủ mưu nổi loạn", cũng như các tội danh liên quan khác như khai man và làm giả văn bản chính thức.

"Tôi sẽ tuân theo phán quyết của thẩm phán", cựu Thủ tướng Han, mặc vest và thắt cà vạt xanh khi tham dự phiên tòa, nói sau phán quyết.

Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi cáo buộc ngoại trừ tội khai man và nhấn mạnh rằng, bản thân rất tiếc vì không thể ngăn Tổng thống Yoon lúc đó tuyên bố thiết quân luật, nhưng ông "chưa bao giờ đồng ý hoặc cố gắng giúp đỡ".

Sau khi Tổng thống Yoon bị quốc hội luận tội vì lệnh thiết quân luật chớp nhoáng ngày 3/12/2024, ông Han - khi đó là thủ tướng - đã được bổ nhiệm làm quyền tổng thống. Nhưng ông Han cũng bị quốc hội luận tội và buộc phải từ chức vào tháng 1/2025.

Ông Han, 76 tuổi, là cựu thành viên nội các đầu tiên bị tòa án kết án về tội hình sự liên quan trực tiếp đến thiết quân luật, điều mà các chuyên gia pháp lý cho rằng có thể là tiền lệ cho các phiên tòa khác.

Cựu Thủ tướng Han đã bị bắt giữ ngay sau khi phán quyết được đưa ra và phán quyết này có thể được kháng cáo. Luật sư của cựu Thủ tướng Han cho biết sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao.

Trong khi đó, một người dân tên Kim Su-hyeon, 23 tuổi cho rằng: “Phán quyết này là điều mà những công dân phản đối thiết quân luật hoàn toàn có thể chấp nhận”.