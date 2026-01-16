Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án 5 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến tòa án ở Seoul để dự phiên điều trần ngày 9/7/2025 (Ảnh: Reuters).

Tòa án Trung tâm quận Seoul xác định cựu Tổng thống Yoon phạm tội cản trở cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt giữ đối với ông này liên quan tuyên bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024, theo nội dung bản tuyên án được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Yoon cũng bị kết tội về các cáo buộc bao gồm làm giả giấy tờ chính thức và không tuân thủ quy trình pháp lý cần thiết để ban bố thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Yoon đối mặt 8 phiên tòa khác nhau liên quan việc ban bố thiết quân luật năm 2024 và đây là phán quyết đầu tiên liên quan đến các cáo buộc hình sự mà ông phải đối mặt.

Vì vậy, ngoài bản án 5 năm tù vừa được tuyên cho phiên tòa xét xử cáo buộc cản trở tư pháp, ông Yoon còn phải đối mặt 7 phiên tòa khác.

Trong một vụ án riêng biệt trước đó, các công tố viên đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon, với cáo buộc ông là đối tượng dẫn đầu cuộc nổi dậy liên quan đến việc ban bố thiết quân luật. Phiên tuyên án liên quan trực tiếp cáo buộc nổi dậy này dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/2 tới.

Trong nội dung bản tuyên án lần này, các công tố viên cũng tuyên bố cựu Tổng thống Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã cố tạo cớ để ban bố thiết quân luật. Dù việc áp đặt thiết quân luật chỉ kéo dài khoảng 6 giờ, nhưng vụ việc đã gây chấn động Hàn Quốc.

Trong phiên điều trần trước đó, cựu Tổng thống Yoon phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng quyết định ban bố thiết quân luật nằm trong thẩm quyền của tổng thống. Ông cũng khẳng định động thái ban bố thiết quân luật nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập tìm cách cản trở hoạt động của chính phủ.

Theo các nguồn tin, cựu Tổng thống Yoon có quyền kháng cáo bản án này theo quy định của pháp luật.