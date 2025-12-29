Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ, can dự chính trị

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee (Ảnh: Reuters).

Các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về bà Kim, kết thúc ngày 28/12, diễn ra trong bối cảnh một cuộc điều tra kéo dài 1 năm liên quan đến việc ông Yoon ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào năm 2024, cùng các cáo buộc vi phạm liên quan tới vợ chồng ông.

Trước đó, trong tháng 12, nhóm công tố đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, người đang bị tạm giam và ra hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ để môi giới và các tội danh khác.

Ngày 29/12, công tố viên đặc biệt Min Joong-ki cáo buộc bà Kim đã “lợi dụng vị thế là vợ của tổng thống để nhận tiền và các tài sản có giá trị lớn, đồng thời can dự rộng rãi vào việc bổ nhiệm và đề cử nhân sự”.

“Nhiều người không có mối liên hệ chung với nhau đã tìm đến bà Kim Keon Hee, chứ không phải ông Yoon, để đề xuất những điều họ mong muốn, đồng thời đưa tiền và quà. Kết quả là các yêu cầu của họ đã được thực hiện", công tố viên đặc biệt phụ trách Kim Hyeong-geun cáo buộc.

Dự kiến tòa án cấp sơ thẩm sẽ ra phán quyết đối với bà Kim vào ngày 28/1.

Bà Kim phủ nhận mọi hành vi sai trái. Bà đã xin lỗi công chúng vì gây ra lo ngại trong một phiên điều trần hồi đầu tháng 12.

Luật sư của bà Kim cho biết trong một tuyên bố ngày 29/12: “Điều tra không kết thúc chỉ vì ai đó nói như vậy, mà cuối cùng sẽ được hoàn tất bằng chứng cứ tại tòa”, đồng thời khẳng định sẽ làm việc “để bảo đảm tính hợp pháp về thủ tục và quyền bào chữa được bảo đảm đầy đủ, nhằm tránh việc sự thật bị phóng đại hoặc bóp méo".

Nhóm công tố cũng đã truy tố lãnh đạo Giáo hội Thống nhất Han Hak-ja, người đang hầu tòa, sau khi nghi ngờ tổ chức tôn giáo này đã tặng bà Kim các tài sản như 2 túi hàng hiệu và một vòng cổ kim cương nhằm tìm kiếm ảnh hưởng. Bà Han cũng đã phủ nhận cáo buộc.

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, người đã bị phế truất, cũng đang bị xét xử với cáo buộc chủ mưu kích động nổi loạn. Ông Yoon cũng phủ nhận các cáo buộc. Dự kiến tòa án cấp sơ thẩm sẽ ra phán quyết đối với ông Yoon vào đầu năm 2026.