Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc được đưa trở lại Nhà Xanh

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hay còn gọi là Nhà Xanh (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 5/2022, Tổng thống khi đó là ông Yoon Suk-yeol trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc quyết định chuyển văn phòng ra khỏi Nhà Xanh. Theo đó, ông đã chuyển toàn bộ bộ máy tổng thống tới khu phức hợp Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, cách Nhà Xanh khoảng 7km.

Ông Yoon tuyên bố sẽ không bước chân vào Nhà Xanh dù chỉ một đêm, cho rằng nơi này mang dáng dấp cung điện.

Thời điểm đó, việc chuyển về Yongsan không chỉ gây tốn kém mà còn làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh. Trong khi Nhà Xanh được bao bọc bởi địa hình núi non, khu Yongsan nằm trên vùng đất bằng phẳng và từng gắn với hoạt động tình báo quân sự của Mỹ.

Sau hơn 3 năm gây nhiều tranh cãi, vào ngày 22/12, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae-myung dự kiến hoàn tất việc chuyển văn phòng làm việc về lại Nhà Xanh vào dịp Giáng sinh.

Đây là bước đi mang tính biểu tượng, đảo ngược quyết định chưa từng có tiền lệ của người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol, đồng thời mở lại trụ sở truyền thống gắn liền với quyền lực tổng thống suốt nhiều thập kỷ.

Việc di chuyển lần này cũng sẽ dẫn đến một loạt các cuộc di dời theo dây chuyền bao gồm cả các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và nhiều đơn vị quân sự phải di dời gấp trong lần chuyển địa điểm trước.

Các nguồn tin cho biết, vào sáng 22/12, văn phòng tổng thống đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ tại khu phức hợp ở Nhà Xanh, lần đầu tiên kể từ tháng 5/2022.

Theo Phủ Tổng thống, tất cả các cuộc họp báo của Tổng thống sẽ diễn ra tại Chunchugwan bắt đầu từ ngày 22/12. Nơi này nằm cách hội trường chính khoảng 500m, có phòng họp báo và chỗ ngồi dành cho các thành viên đoàn báo chí của Tổng thống.