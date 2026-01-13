Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử hình

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Reuters).

Ông Yoon đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc khi tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024 và điều quân đội tới Quốc hội để thực thi quyết định này.

Tuy nhiên, nỗ lực đó đã bất thành và ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ khi bị tạm giam vào tháng 1 năm ngoái.

Phiên tòa hình sự xét xử ông Yoon về các "cáo buộc nổi loạn, lạm quyền" và những hành vi khác liên quan đến việc ban bố thiết quân luật đã kết thúc vào ngày 13/1, sau 11 giờ xét xử.

Trong phần luận tội cuối cùng, các công tố viên cáo buộc ông dẫn đầu một cuộc nổi loạn, xuất phát từ “mong muốn quyền lực" nhằm cầm quyền lâu dài. Họ cáo buộc ông Yoon không tỏ ra hối hận trước những hành động đã đe dọa “trật tự hiến pháp và nền dân chủ”.

“Những nạn nhân lớn nhất của cuộc nổi loạn trong vụ án này chính là người dân của đất nước”, phía công tố nhấn mạnh. Các công tố viên khẳng định không có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào cần được xem xét khi tuyên án, và do đó phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc.

Trong khi đó, nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon đã đưa ra những lập luận nhằm bảo vệ thân chủ trên tòa.

Các công tố viên cũng đề nghị tuyên án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 9/1 nhưng đã bị hoãn lại sau 15 giờ tranh luận, riêng việc xem xét chứng cứ liên quan đến ông Kim đã mất tới 8 giờ.

Phiên tòa hiện tại có 8 bị cáo bị coi là những người đứng đầu kế hoạch thiết quân luật, trong đó có ông Yoon và ông Kim.

Tuy nhiên, theo AFP, ngay cả trong trường hợp ông Yoon bị kết án và tuyên án tử hình, khả năng bản án này được thi hành là rất thấp, do Hàn Quốc đã áp dụng lệnh hoãn thi hành án tử hình trên thực tế kể từ năm 1997.

Ngoài ra, các công tố viên cũng đang đề nghị mức án 10 năm tù đối với ông Yoon trong một vụ án riêng về tội cản trở công lý, với phán quyết dự kiến được tòa án Seoul đưa ra vào ngày 16/1.