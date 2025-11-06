Chiến thuật giúp Nga vô hiệu hóa phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk

Nga nhắm vào các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của Ukraine ở Pokrovsk trước khi họ kịp triển khai (Ảnh minh họa: Aljazeera).

Nga đã mở rộng hiện diện nhanh chóng trong Pokrovsk, thành phố ở miền Đông Ukraine, nơi 2 bên đã tập trung nhân lực và sự tinh vi về chiến thuật trong tuần qua. Các đoạn video định vị địa lý cho thấy lực lượng Nga xuất hiện ở trung tâm, phía bắc và đông bắc Pokrovsk.

Nga xem việc kiểm soát Pokrovsk và Myrnohrad lân cận là điều thiết yếu để giành được phần lãnh thổ còn lại của vùng Donetsk hiện vẫn do Kiev kiểm soát.

Moscow đã nhắm mục tiêu vào thành phố này gần 2 năm trước, sau khi giành được Avdiivka, cách đó 39km về phía đông.

Ukraine xem việc phòng thủ thành phố là một cách để bào mòn nhân lực Nga và giành thời gian cho “vành đai pháo đài” Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk, những thành phố lớn còn lại và được phòng vệ nghiêm ngặt nhất ở Donetsk.

Một đánh giá tình báo gần đây của Mỹ nói rằng Nga quyết tâm hơn bao giờ hết để giành chiến thắng trên chiến trường Ukraine.

Nga dường như đã qua mặt Ukraine bằng cách tấn công các đơn vị điều khiển máy bay không người lái trước khi họ kịp triển khai, và cắt đứt các tuyến tiếp vận tại những điểm then chốt.

“Các máy bay của không quân chiến thuật Nga, được hỗ trợ bởi UAV, đã gây gián đoạn đáng kể hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine ở Pokrovsk”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 6/11. Cơ quan này tuyên bố quân đội Nga đã phá hủy 2 trong số 3 cây cầu bắc qua sông Vovcha được Ukraine dùng để tiếp tế cho thành phố.

“Thật không may, mọi thứ đều rất tồi tệ ở hướng Pokrovsk. Tốc độ đột phá của Nga quá nhanh đến mức các đơn vị điều khiển của Ukraine không có thời gian để triển khai và phóng UAV lên”, một đơn vị máy bay không người lái Ukraine có tên Peaky Blinders viết trên ứng dụng Telegram. Theo Peaky Blinders, Nga đang đưa tới thành phố tới 300 binh sĩ mỗi ngày.

Bằng cách vô hiệu hóa các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của Ukraine và sử dụng loại máy bay không người lái bằng cáp quang miễn nhiễm với gây nhiễu, Nga được cho là đã giành được ưu thế ở khu vực quanh thành phố.

Các chỉ huy Ukraine nói Nga cũng tận dụng thời tiết ẩm ướt, khiến các máy bay không người lái điều khiển trực tiếp (FPV) hạng nhẹ khó hoạt động.

Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantyn Mashovets chỉ ra, Bộ chỉ huy Nga đã phát triển những chiến thuật thâm nhập mới này để khai thác các điểm yếu của Ukraine như thiếu nhân lực và khoảng trống giữa các đơn vị.

“Bộ chỉ huy Nga đã thử nhiều phương án khác nhau trong một thời gian”, ông Mashovets nói.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định: “Những đổi mới kỹ thuật của Nga, như máy bay FPV có tầm bay lớn hơn, đầu đạn nhiệt áp, và máy bay không người lái "ngủ" hoặc chờ sẵn dọc theo các tuyến liên lạc trên mặt đất, cho phép lực lượng Nga ngăn cản, hạn chế di chuyển, sơ tán và tiếp tế hậu cần của Ukraine”.

Kiev đã cử Trung tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đến khu vực Pokrovsk để chỉ huy lực lượng đặc nhiệm GUR làm nhiệm vụ khai thông các huyết mạch tiếp tế.

Hai nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, GUR đã đưa ít nhất 10 đặc nhiệm bằng trực thăng Blackhawk đến gần Pokrovsk. Nga xác nhận Ukraine triển khai nhóm đặc nhiệm GUR bằng trực thăng cách Pokrovsk 1km về phía tây bắc, nhưng nhóm này đã bị ngăn chặn.

Giới quan sát cho rằng Ukraine hiện đối mặt với lựa chọn khó khăn hoặc tìm cách rút lui chiến thuật để hạn chế thương vong, hoặc cố thủ để giữ lãnh thổ với thiệt hại lớn về nhân lực, vũ khí.