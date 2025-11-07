Ukraine đàm phán tích cực với Mỹ để mua vũ khí tầm xa

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán “tích cực” với Washington về việc mua tên lửa Tomahawk và các loại vũ khí tầm xa khác, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu rằng ông không muốn gửi chúng cho Ukraine.

“Cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra nhưng chúng tôi có nhiều phái đoàn đang làm việc để mở rộng các nguồn lực tài chính hiện có nhằm mua thêm các năng lực quân sự từ Mỹ”, Đại sứ Stefanishyna trả lời phỏng vấn ngày 6/11.

Bà nói thêm: “Không chỉ là Tomahawk, mà còn nhiều loại tên lửa tầm xa và tầm ngắn khác, ôi chỉ có thể nói rằng tình hình khá tích cực”.

Bà Stefanishyna, một cựu luật sư từng giám sát nỗ lực thúc đẩy hội nhập châu Âu và Đại Tây Dương của Ukraine, đã trở thành đại sứ tại Washington hơn 2 tháng trước. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bà là xoa dịu căng thẳng giữa Ukraine với chính quyền Tổng thống Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tìm cách xoay chuyển mối quan hệ này trong những tháng gần đây sau cuộc gặp căng thẳng, gay gắt giữa 2 nhà lãnh đạo tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Nỗ lực mới nhất của ông Zelensky là nhằm có được tên lửa tầm xa Tomahawk và các tên lửa tầm xa khác cho phép Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông Trump nói rằng Tomahawk chỉ có thể hiệu quả nếu Mỹ khai hỏa và Mỹ sẽ không làm điều đó. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, Mỹ cũng cần Tomahawk để đảm bảo kho dự trữ của mình.

Khi được hỏi về những cuộc tập kích liên tiếp của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, bà Stefanishyna nói “đây chắc chắn là giai đoạn rất khó khăn đối với Ukraine”.

“Chúng tôi đang nỗ lực cung cấp thêm các năng lực phòng không cho Ukraine. Chúng tôi có thể vượt qua mùa đông này và thêm một mùa đông nữa”, bà cho biết.