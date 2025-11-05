Robot ngày càng trở nên phổ biến trong chiến sự Nga - Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Một binh sĩ Ukraine bị thương nặng trong một thị trấn do Nga kiểm soát đã phải chờ hơn một tháng để được giải cứu, theo thông tin từ Tiểu đoàn Y tế Độc lập số 1 của Ukraine.

Sau 6 lần nỗ lực thất bại và mất 6 robot mặt đất, đến lần thứ 7, thì người lính này mới được đưa về an toàn. Tiểu đoàn đã công bố đoạn video ghi lại những khoảnh khắc nổi bật của chiến dịch, nhưng không tiết lộ khu vực mặt trận hay thậm chí tỉnh, nơi nhiệm vụ được tiến hành.

Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, Kiev ngày càng phụ thuộc vào robot mặt đất (USV) để vận chuyển tiếp tế ra tiền tuyến và sơ tán thương binh. Sự đổi mới này là một biện pháp bắt buộc, khi cả Nga và Ukraine đều triển khai UAV ở quy mô lớn đến mức khái niệm “đường tiền tuyến ổn định” gần như không còn tồn tại. Thay vào đó, khu vực này đã trở thành một “vùng sát thương” sâu nhiều km, nơi UAV thường xuyên làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của cả hai bên.

Tiểu đoàn Y tế Độc lập số Một đặt tên cho nhiệm vụ này là Chiến dịch GVER, được công bố ngày 3/11.

Robot đi 64km cứu binh sĩ Ukraine mắc kẹt 33 ngày trong vùng Nga kiểm soát (Video: Quân đội Ukraine).

Theo Tiểu đoàn, người lính này bị thương nặng 33 ngày trước khi chiến dịch bắt đầu, và chỉ còn một miếng gạc giữ anh ta sống sót. Trong thời gian đó, 6 nỗ lực cứu hộ trước đó đều thất bại. Tất cả đều sử dụng UGV nhưng đều bị phá hủy hoặc mất khả năng hoạt động. Có 4/6 robot bị phá hủy thuộc về các đơn vị lân cận.

Một hình ảnh từ camera gắn trên robot cho thấy vụ nổ xảy ra trong quá trình nó tiến đến vị trí cứu thương binh.

Bất chấp những thất bại trước đó, nỗ lực thứ 7 đã thành công. Cuộc sơ tán bao phủ tổng quãng đường 64km, trong đó có 37km robot di chuyển với một bánh xe bị hỏng. Trên đường đến chỗ người lính bị thương, robot trúng mảnh mìn nhưng vẫn tiếp tục vận hành.

Trên đường quay về, một UAV Nga đã thả thuốc nổ xuống robot. Tuy nhiên, nhờ buồng bọc thép mà robot mang theo, người lính bên trong không bị thương.

Hình ảnh do Tiểu đoàn Y tế Độc lập số Một công bố cho thấy robot mặt đất di chuyển qua địa hình trống trải, mang theo một thương binh nằm trong khoang bọc thép.

Toàn bộ chiến dịch kéo dài 5 giờ 58 phút, robot di chuyển với tốc độ trung bình 13km/h và tốc độ tối đa đạt 29km/h.

Tiểu đoàn xác nhận người lính đã được sơ tán thành công và nhận đầy đủ chăm sóc y tế cần thiết. Anh hiện tiếp tục được điều trị và không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh sau đó cho thấy các nhân viên y tế đang chuyển thương binh sang cơ sở y tế để tiếp tục điều trị sau khi được robot giải cứu.

Trong thông điệp kết thúc, Tiểu đoàn Y tế Độc lập số 1 viết: “Nếu người lính ấy không đầu hàng, thì chúng tôi cũng không có quyền làm thế".