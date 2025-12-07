Chiến thuật bào mòn từ bên trong của Nga xoay chuyển cục diện ở Ukraine

Lực lượng Ukraine khai hỏa vào máy bay không người lái Nga (Ảnh: AFP).

Đi theo hướng ngược lại, những người lính Ukraine đang rời khỏi Pokrovsk sau 15 ngày triển khai. Họ đeo băng tay màu xanh và mang trang bị giống nhau.

Vài phút sau, một cảnh báo vang lên qua bộ đàm: “Hãy cẩn thận, có một nhóm lính Nga xâm nhập trong khu vực của các anh".

Bên trong Pokrovsk, ranh giới của tác chiến đô thị đã mờ đi. Thay vào đó là màn sương đầy hỗn loạn, với những nhóm nhỏ binh sĩ Nga xâm nhập đan xen với lực lượng Ukraine. Lính xung kích Nga len lỏi qua các khe hở trên tuyến đầu trong khi UAV thống trị bầu trời.

Đầu tuần này, Nga tuyên bố đã kiểm soát được Pokrovsk sau 18 tháng giao tranh khốc liệt. Kiev bác bỏ tuyên bố này. Nhưng ngay cả khi Pokrovsk chưa thất thủ, đó chỉ là vấn đề thời gian, theo Telegraph.

Theo giới quan sát, Ukraine giờ đây sẽ phải thích nghi với một kiểu chiến đấu đô thị mới, nơi lực lượng tấn công sẽ bào mòn và gặm nhấm tuyến phòng thủ từ bên trong.

“Có hiện tượng phi cơ giới hóa chiến tranh”, Emil Kastehelmi, nhà phân tích của nhóm Black Bird Group tại Phần Lan nói. Hai năm trước, các đội hình xe tăng và bộ binh của Nga sẽ tìm cách bao vây Pokrovsk hoặc buộc các lữ đoàn Ukraine phải rút lui, như họ từng làm ở Bakhmut.

Nhưng chiến sự đã thay đổi. Ngày nay, với sự tràn ngập của UAV, bất kỳ nỗ lực tập trung lực lượng nào cũng có nguy cơ bị ngăn chặn ngay lập tức. Thay vì tiến theo đội hình lớn, quân đội Nga giờ tiến công bằng các nhóm 3-5 người, nghĩa là “tuyến đầu trở nên mờ nhạt”, ông Kastehelmi nói.

Đầu tiên, một UAV trinh sát Nga dò tìm các lỗ hổng trong phòng tuyến Ukraine, vốn ngày càng lớn do thiếu nhân lực và binh sĩ Ukraine gần như không thể di chuyển mà không bị UAV phát hiện.

“Anh bước ra khỏi hầm, ngẩng đầu lên, và chắc chắn sẽ có một UAV lơ lửng ngay trên đầu. Bầu trời đặc quánh UAV", một binh sĩ Ukraine tên Ivan nói.

"Các vị trí của chúng tôi không thể kiểm soát toàn bộ tuyến. Chúng chỉ là những điểm rời rạc, đủ chỗ cho một người đi xe cơ giới lọt qua”, Navigator, Tham mưu trưởng tiểu đoàn hệ thống không người lái Dovbush Hornets thuộc Lữ đoàn bộ binh 68, cho biết.

Thời tiết thay đổi gây ra thách thức cho Ukraine. Khi trời nắng, Ukraine có thể hạn chế số binh sĩ Nga xâm nhập vào thành phố xuống khoảng 10 người mỗi ngày, một chỉ huy nói. Nhưng khi trời mưa hoặc sương mù, có thể tới 40 người vượt qua.

“Khi tôi điều khiển UAV trong sương mù, chỉ toàn một lớp trắng xóa phía dưới, tôi chẳng thấy gì", Ivan nói.

Đến cuối tháng 11, khoảng 300 binh sĩ Nga đã lọt vào thành phố, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Binh sĩ trên thực địa nói con số thực tế có thể cao hơn.

Khi tạo chỗ đứng, Nga có thể phóng UAV, đột kích các vị trí đối phương và dẫn đường cho lực lượng tăng viện. Nhờ vậy, họ mở rộng “vùng xám” nằm ngoài kiểm soát của cả hai bên.

Ngay cả khi phát hiện binh sĩ đối thủ xâm nhập, các đơn vị Ukraine gần đó cũng ngại khai hỏa.

“Nếu họ lộ vị trí, rủi ro là rất lớn”, ông Kastehelmi nói. Thay vào đó, họ để binh sĩ Nga lọt qua rồi báo vị trí cho đội UAV của mình tấn công.

Điểm nóng quanh mặt trận Donetsk (Ảnh: Deepstate).

Trong hỗn loạn, việc nhận diện địch - ta trở nên gần như bất khả thi. Có lúc, đơn vị của Ivan hỏi có nên phá hủy một xe chiến đấu bộ binh vừa xuất hiện gần vị trí hay không vì không rõ là vũ khí của bên nào. Đã có những trường hợp Ukraine phá hủy nhầm vũ khí của chính mình.

Trong khi quân đội Nga xâm nhập bào mòn phòng tuyến, UAV và bom lượn của họ khiến việc tiếp tế trở nên gần như bất khả thi. Hàng loạt video cho thấy xe chở quân, ô tô, xe tiếp tế Ukraine bị UAV FPV tấn công dày đặc trên đường vào Pokrovsk.

Không thể dùng phương tiện cơ giới, Ukraine chuyển sang UGV. Nhưng UGV chở được ít hơn nhiều, và cũng chỉ hoạt động được vài chuyến trước khi bị phá hủy.

Những người điều khiển UAV Ukraine trở thành mục tiêu số 1, vì chỉ họ mới có thể phát hiện và ngăn các nhóm xâm nhập nhỏ. Nhưng binh sĩ Nga đã lọt sâu vào hậu tuyến, khiến tỷ lệ thương vong trong lực lượng điều khiển UAV của Ukraine tăng mạnh.

Pokrovsk từng là trung tâm hậu cần quan trọng, và sau khi Nga kiểm soát được, đó có thể là bàn đạp cho các đợt tiến công vào Kramatorsk và Sloviansk, những thành phố kiên cố cuối cùng của Ukraine ở Donbass.

Chiến thuật xâm nhập và bào mòn của Nga đã giúp Moscow đạt lợi thế, nhưng điểm yếu của nó là quá chậm để tạo đột phá chiến lược. Ukraine đã củng cố phòng tuyến, và Nga sẽ phải vượt qua Kostyantynivka cùng nhiều đô thị nhỏ khác trước khi tới Kramatorsk.