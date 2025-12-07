Chiến sự Ukraine 7/12: Nga chiếm nam Mirnograd, Ukraine phản công Kupyansk

Một phần còn lại của quả tên lửa rơi bên ngoài ga đường sắt ở Kramatorsk, Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Pháp hé lộ kết quả đàm phán với ông Zelensky

Tối 6/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trên mạng xã hội rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với ông.

Tổng thống Macron tuyên bố: "Tôi một lần nữa bày tỏ sự lên án và đoàn kết của chúng tôi sau các cuộc không kích mới của Nga. Tôi chia sẻ những gì tôi đã tìm hiểu và đạt được trong các cuộc đàm phán quốc tế gần đây, đặc biệt là tại Trung Quốc".

Ông Macron nhấn mạnh rằng Pháp quyết tâm hành động cùng với các đồng minh khác để đạt được sự xuống thang và ngừng bắn.

Tổng thống Pháp lưu ý, trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại London hôm thứ hai tuần tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp, có tính đến các cuộc thảo luận mới nhất giữa Ukraine và Mỹ.

"Châu Âu chắc chắn sẽ là một trụ cột quan trọng cho giải pháp công bằng và lâu dài mà chúng ta đang cùng nhau phát triển", ông Macron nói thêm.

Axios: Ông Zelensky có một cuộc thảo luận khó khăn với phía Mỹ

Axios, trích dẫn hai nguồn tin cho hay, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky với đại diện của phía Mỹ gồm các ông Steve Witkoff và Jared Kushner hôm 6/12 kéo dài 2 giờ, trong đó việc thảo luận về vấn đề lãnh thổ rất "phức tạp".

Một nguồn tin cho biết phía Mỹ đã thu thập thông tin từ cả hai bên và gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky phải đưa ra những nhượng bộ cần thiết để đạt được thỏa thuận.

"Cuộc thảo luận về lãnh thổ rất phức tạp", một nguồn tin thân cận cho biết. Nga vẫn yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donbass mà Kiev hiện kiểm soát, nhưng Mỹ đang cố gắng phát triển các ý tưởng mới để giải quyết vấn đề này, một nguồn tin khác cho biết.

Một vấn đề quan trọng khác là các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine. Một nguồn tin xác nhận các bên đã đạt được tiến triển đáng kể và gần đạt được thỏa thuận, nhưng cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cả hai bên có cách diễn giải nhất quán về dự thảo đảm bảo an ninh.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Olha Stefanishyna, nói với Axios rằng những khó khăn chính trong các cuộc đàm phán liên quan đến các vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh. "Chúng tôi đặt mục tiêu đảm bảo rằng các giải pháp đã thỏa thuận là thực tế, công bằng và bền vững", bà nói.

Các nhà đàm phán Ukraine Rustem Umerov và Andriy Gnatov dự kiến ​​sẽ từ Miami trở về châu Âu và thông báo cho ông Zelensky tại London ngày 8/12 xoay quanh các đề xuất của Mỹ.

"Chúng tôi cần xem xét tất cả các đề xuất và thảo luận kỹ lưỡng", một quan chức Ukraine nói với Axios. Những cuộc đàm phán và gặp gỡ tiếp theo với các đại diện Mỹ Witkoff và Kushner dự kiến ​​diễn ra cuối tuần tới.

Ukraine tiếp tục phản công ở Kupyansk

Giữa lúc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine ở Miami sắp kết thúc, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hòa bình ở Ukraine có thể sắp đến gần, đột nhiên, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky xuất hiện trên vũ đài chính trị. Ông tuyên bố quân đội Ukraine (AFU) sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ.

Trong khi đó, Nga tiến hành một cuộc tập kích lớn bằng hơn 700 tên lửa và UAV, nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo báo cáo, 653 UAV, 34 tên lửa hành trình, 14 tên lửa đạn đạo và 3 tên lửa siêu vượt âm đã được phóng về phía Ukraine. Thiệt hại nặng nề đã được ghi nhận tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Kiev.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, cả Nga và Ukraine đều "ăn miếng trả miếng" khi tiến hành các cuộc tập kích đường không (Ảnh: Military Summary).

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) đang tích cực tiến công ở các khu vực trọng điểm, đổi lại, lực lượng Kiev tiến hành một loạt các cuộc phản công hữu hiệu ở một số khu vực nhất định, đặc biệt là ở Kupyansk.

Tuy nhiên, xa hơn về phía nam, RFAF đã chọc thủng hệ thống phòng thủ gần Seversk, giành quyền kiểm soát phần phía đông. Mirnograd đã chính thức bị bao vây, binh sĩ Ukraine coi như hết cơ hội rút khỏi thành phố.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Novopavlivka và Mala Tokmachka, cũng như tại Huliaipole trên mặt trận Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Tình hình Kupyansk vẫn rất căng thẳng

Trên hướng Kupyansk, sự hiện diện của quân đội Nga tại Boguslavka đang được ghi nhận, theo kênh Military Analytics của Ukraine.

Kể từ khi lực lượng Moscow chiếm được Kolesnikovka và Kruglikovka hồi mùa thu năm ngoái, mặt trận này đã bị đóng băng trong một thời gian dài. Sau đó, các cuộc phản công và tăng viện cho phép AFU đẩy lùi đối phương ở Boguslavka từ phía bắc, nhưng giờ đây binh sĩ Nga đã thực sự xâm nhập ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 6/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang nỗ lực tiến lên theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt, giành lại một số vị trí (Ảnh: Military Analytics).

Đáng chú ý, quân đội Nga đang tiến qua các cánh đồng và cứ điểm, hướng về phía Borova lân cận, một thành trì quan trọng của AFU ở tả ngạn sông Oskol.

Đồng thời, tình hình ở phía bắc vẫn còn chìm trong "màn sương chiến tranh". Trước đây, khu vực này do lực lượng Moscow chiếm giữ, nhưng sau đó quân đội Ukraine đã khôi phục được vị trí, chiếm lại một phần Zagryzovo và New Kruglikovka.

"Về hướng Volchansk, RFAF tiếp tục đột phá khu vực đông dân cư Liman từ phía Sinelnikovo và từ rừng Tatar. Vùng xám đã được mở rộng. Tại Volchansk, các trận chiến giành khu vực phía nam thành phố vẫn đang tiếp diễn", kênh Petrenko của Ukraine xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 6/12. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát nhằm củng cố vững chắc thành quả đã đạt được ở thành phố (Ảnh: Petrenko).

Chuyện gì đang xảy ra ở Konstantinovka?

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình tại Konstantinovka. Theo đó, vòng vây phía tây khu vực Verolubovka gần như hoàn tất, và từ phía đông, lực lượng Moscow có thể đã tiến đến vùng ngoại ô khu định cư.

Hôm 4/12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm giữ Beznamennoye thuộc vùng Donetsk. Khu định cư này có quy mô nhỏ (dân số 10 người), nhưng, giống như khu định cư Klinovoye được kiểm soát hôm 1/12, nó có ý nghĩa chiến thuật quan trọng trong chiến dịch do Cụm tác chiến phương Nam RFAF tiến hành.

Những gì xảy ra ngày 1/12 tại khu vực Strashny Yar có ý nghĩa quan trọng như một bước đột phá trực diện, đó là lý do tại sao phóng viên Khairullin đặt dấu mốc chiến thuật này trên bản đồ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 6/12 Lực lượng Moscow cắm cờ tại một số ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ nhằm cắt đứt hậu cần của đối phương, khép chặt vòng vây (Ảnh: Marat Khairullin).

Khác với khu định cư Klinovoye nằm trong khe núi Klinovaya, Beznamennoye nằm trên một ngọn đồi cao 207m so với mực nước biển. Về phía đông, cách đó khoảng 2km, là khu vực phòng thủ Stenki của AFU ở độ cao 126m. Về phía tây nam, cách đó 1km, là khu vực phòng thủ tại Izhevka, cao 198m.

Các vị trí trong khu định cư Beznamennoye kiểm soát một số tuyến đường quan trọng đi qua khu định cư và nằm gần đó, trong tầm bắn của hỏa lực Nga. Ngay trong khu định cư có một ngã ba đường bộ và gần đó là ngã ba đường sắt Verolubovka.

Bằng cách tiến công từ Klinovoye đến Beznamennoye, các đơn vị Moscow đang phá vỡ nút phòng thủ Belokuzminka - Novodmitrievka và phá hủy hệ thống vận tải của đối phương ở độ sâu tác chiến của tuyến phòng thủ đầu tiên.

Vòng vây phía tây khu vực Verolubovka gần như đã hoàn tất. Đồng thời, theo dữ liệu không chính thức, các đơn vị xung kích của quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoại ô Verolubovka từ phía đông.

Tại khu vực Klinovoye - Beznamennoye, RFAF đã thiết lập một khu vực tập kết trên sườn của khu vực Chasov Yar - sông Kryvyi Torets.

Sau khi chiếm được thị trấn Izhevka, các nhóm tiền phương của Nga sẽ di chuyển đến giao lộ giữa các vị trí Ukraine là Druzhkovka và Konstantinovka.

Về phía đông nam của khu vực này là thung lũng rộng lớn của sông Kryvyi Torets, nơi đường vành đai chiến lược N-20, kết nối toàn bộ khu vực vị trí của cụm Sloviansk - Druzhkovka, đi qua cách Izhevka 5km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 6/12 Lực lượng Moscow cắm cờ tại một số ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ nhằm cắt đứt hậu cần của đối phương, khép chặt vòng vây. Các đường nét đứt màu xanh nước biển là chuỗi công sự phòng ngự kiên cố của Kiev (Ảnh: Marat Khairullin).

Nga chiếm được phần phía nam Mirnograd

Theo kênh DIVGEN, nguồn tiếp tế cho nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Dimitrov (Mirnograd) gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các UAV cỡ lớn như Baba Yaga và nền tảng robot như NRTK, những thiết bị này cố gắng (thường không thành công) xâm nhập thành phố qua các nếp gấp địa hình.

Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 6/12. Lực lượng Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ khu vực phía nam Mirnograd (Bản đồ Military Summary).

Bản thân các chiến binh này vẫn tiếp tục hy vọng có thể đột phá nhằm rút khỏi thành phố hoặc tiến hành một chiến dịch giải cứu, nhưng cơ hội rất mong manh.

Thứ nhất, quân đội Nga đã kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường tiếp cận phía tây bắc Mirnograd.

Thứ hai, Bộ Tổng tham mưu Ukraine, do Tổng Tư lệnh Syrsky chỉ huy, không thừa nhận bất kỳ sự bao vây nào và do đó không thể tiến hành một chiến dịch giải vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 6/12. Moscow tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát Pokrovsk, đồng thời tiếp tục bao vây chặt lực lượng Kiev ở Mirnograd trong khu vực màu xám (Ảnh: DIVGEN).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 6/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 151 cuộc giao tranh, cụ thể, quân đội Nga thực hiện 39 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Lực lượng Moscow 39 lần tìm cách công phá vị trí của các đơn vị Ukraine ở Pokrovsk nhưng bất thành. Theo dữ liệu sơ bộ, tổng cộng 110 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa tại khu vực này hôm thứ bảy, trong đó có 83 người thiệt mạng.

Nga đột phá vào trung tâm Seversk

Tại Seversk (Siversk), quân đội Nga đang tiến công vào trung tâm, phía nam và phía đông, bao vây thành phố và cắt đứt hậu cần của đối phương. Họ đã chiếm được các cứ điểm của AFU ở phía nam và phía đông thành phố, củng cố ở phía đông Seversk và đang đột phá vào các khu vực trung tâm và phía nam, kênh RVvoenkor đưa tin.

Cũng theo hướng Seversk, lực lượng Moscow đang gia tăng áp lực lên hậu cần của nhóm binh sĩ Ukraine đồn trú, tập kích các cứ điểm dọc theo vành đai rừng gần Dronovka, gần đường sắt.

Sau khi kiểm soát Zvanovka, quân đội Nga vượt sông Bakhmutovka và đang tấn công Svyato - Pokrovskoye (Kirovo), tiến về phía trung tâm từ phía nam và đông bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 6/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng thừa nhận quân đội Nga đã chiếm giữ một số vị trí ở phía đông Seversk và đang củng cố nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Khu vực mới được RFAF kiểm soát lên đến 3km2.

Cụ thể, kênh Petrenko của Ukraine cho hay: "Về hướng Seversk, RFAF đã xâm nhập phía đông và chiếm giữ các cứ điểm ở phía nam và phía đông thành phố. Các trận chiến đang diễn ra ở khu vực trung tâm và phía nam. Về hướng Sloviansk, quân đội Nga đã khép chặt vòng vây giữa Fedorovka, Sacco và Vanzetti".

Theo kênh Petrenko, Seversk bị cô lập và có nguy cơ thất thủ: "Về hướng Seversk, quân đội Nga đang phát động các cuộc tấn công về phía nam và phía đông Dronovka dọc theo các dải rừng và đường sắt, và ở khu vực ngoại ô phía đông của Svyato - Pokrovskoe, nhằm mục đích gia tăng áp lực lên hậu cần của thành phố. Tại khu vực Pokrovskoe, các hoạt động chiến đấu đang diễn ra với cường độ cao, với việc RFAF phát động các cuộc tấn công vào trung tâm từ phía nam và đông bắc".