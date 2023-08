Đoàn xe tăng, xe chiến đấu bộ binh của Nga bị Ukraine tập kích gây hư hại ở gần Andriivka, Donetsk (Ảnh: Clash Report).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm 14/8, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển nhằm vào các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành công nghiệp quân sự của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa, công nghiệp quốc phòng Ukraine thiệt hại đáng kể.

Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công ở các hướng Zaporizhia, Kupyansk, Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk.

Ở hướng Zaporizhia, lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi không quân lục quân và pháo binh, đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc lực lượng dự bị chiến lược Ukraine gần Rabotino.

Tổn thất của Ukraine lên tới 200 quân nhân, 5 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 2 pháo Msta-B.

Ở hướng Kupyansk, nhóm lực lượng Zapad, được pháo binh và không quân lục quân yểm trợ đã bẻ gãy 6 cuộc tấn công của các lữ đoàn tấn công cơ giới 14, 32 và 95 Ukraine gần Novosyolovskoye ở Lugansk, Olshana và Sinkovka, vùng Kharkov.

Có tới 100 quân nhân Ukraine thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo tự hành Krab và Gvozdika, 2 pháo tự hành Zuzana-2 do Slovakia sản xuất, 1 pháo D-20 và 1 đài radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Trên hướng Donetsk, nhóm lực lượng phía Tây, phối hợp chặt chẽ với không quân và pháo binh, đã vô hiệu hóa 11 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka, Razdolovka, Krasnogorovka và Nevelskoye.

Nga đã loại khỏi vòng chiến tới 230 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bán tải, 6 xe cơ giới, pháo tự hành M109 Paladin và Akatsiya, cũng như pháo D-20.

Nga trưng bày vũ khí Ukraine bị thu giữ tại triển lãm Army-2023 (Ảnh: Sputnik).

Ở hướng Krasny Liman, cụm quân Trung tâm phối hợp cùng không quân lục quân và pháo binh, bẻ gãy 3 cuộc tấn công của các Lữ đoàn bộ binh 68 và Lữ đoàn cơ giới 42 Ukraine gần Novoyegorovka và Kuzmino ở Lugansk và Vesyoloye thuộc Donetsk.

Ukraine mất tới 80 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 pháo D-30.

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng không quân, pháo binh, hệ thống súng phun lửa hạng nặng và các đơn vị của Tập đoàn quân Vostok đã giáng 1 đòn tấn công hỏa lực toàn diện vào Ukraine gần Priyutnoye, vùng Zaporizhia.

Tổn thất của Ukraine lên tới 200 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống tên lửa phòng không Strela-10, 1 pháo Msta-B và 1 trạm radar AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất.

Tại hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 35 quân nhân, 3 xe cơ giới, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 1 pháo D-20.

Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài quân sự Ukraine tại 172 khu vực.

Ngoài ra, 1 sở chỉ huy tác chiến điện tử và cơ sở phòng không của Ukraine đã bị tấn công gần Kramatorsk tại Donetsk.

Phòng không Nga đã đánh chặn 4 tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG do Pháp sản xuất và 2 quả đạn của hệ thống pháo phản lực Uragan.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 458 máy bay, 246 trực thăng, 5.761 UAV, 431 hệ thống tên lửa phòng không, 11.315 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.144 pháo phản lực bắn loạt, 5.893 khẩu pháo và súng cối, cũng như 12.246 phương tiện quân sự đặc chủng.

Xe tăng của quân đội Ukraine trong xung đột với Nga (Ảnh: Defense Express).

Ukraine có thể phản công giải tỏa sức ép ở Kupyansk

Theo các kênh Rybar và SITREP, việc tập trung vũ khí, đặc biệt là để trấn áp pháo binh Nga, cũng như việc sơ tán dân thường khỏi thành phố Kupyansk ở tỉnh Kharkov, cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine có thể cố gắng phản công theo hướng này. Quân Nga chắc chắn đã chuẩn bị nghênh chiến.

Hiện tại lực lượng Nga vẫn chủ động tích cực tiến công trên hướng Krasnyliman và Kupyansk, giành được một số vị trí mà không cần giao tranh do lực lượng Ukraine đã rút đi khi phát hiện quân Nga.

Vào ban đêm, lực lượng Ukraine liên tục tổ chức tấn công quấy rối bằng các nhóm nhỏ gần Karmazinovka, Torskoye và trong rừng Serebryanskoye.

Hiện lực lượng dự bị của Ukraine đã tiếp cận Kupyansk và tham chiến, cố gắng giành lại các vị trí đã mất. Lực lượng Ukraine đang tiến công ở gần Petropavlovka, cường độ giao tranh tăng dần.

Dự đoán, sau khi Ukraine sơ tán dân xong, rất có thể chiến sự sẽ bùng nổ quy mô lớn ở khu vực này.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Kupyasnk (Ảnh: SITREP).

Ukraine: Nga không lấy lại được các vị trí đã mất gần Urozhaine

Pravda dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm 15/8, Quân đội Nga đã không thành công trong việc giành lại các vị trí đã mất gần làng Urozhaine ở Donetsk.

Quân đội Nga cũng đã cố gắng tiến vào các khu vực Kupyansk ở Kharkov, cũng như Avdiivka và Marinka ở Donetsk, Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Do các cuộc tấn công gia tăng của Nga, chính quyền địa phương bắt đầu sơ tán thường dân khỏi 37 khu định cư xung quanh Kupyansk vào ngày 10/8.

Các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào Melitopol và Berdyansk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo và cho biết thêm, trong ngày, 23 trận đụng độ đã diễn ra. Nga phóng 42 tên lửa và thực hiện 44 cuộc không kích.

Ngày 15/8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng số lượng các cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến phía đông đã giảm khi Nga tìm cách tập hợp lại và khôi phục lực lượng của mình.

Ukraine tấn công sở chỉ huy Nga ở Mariupol

Theo Kyiv Post, Ukraine tuyên bố đã tấn công một sở chỉ huy của Nga ở khu vực Mariupol gây thương vong lên tới 50 người. Cục Truyền thông Chiến lược (StratCom) của Ukraine xác nhận thông qua Telegram về cuộc tấn công này.

StratCom báo cáo rằng cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 14/8 theo giờ địa phương và họ xác minh rằng sở chỉ huy Nga được đặt tại viện điều dưỡng Hvylia.

Nga không bình luận về tuyên bố này của Ukraine.

Các binh sĩ Nga ở Mariupol (Ảnh AFP).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Cường độ giao tranh gia tăng trong 24h qua, khiến chiến sự Ukraine ngày càng ác liệt. Nhiều diễn biến mới đã được kênh Rybar cập nhật.

Trên khu vực Svatovo-Kremenaya, quân đội Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine. Tại mỏm Karmazinovka, các đơn vị của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 66 Ukraine đã cố gắng sử dụng những nhóm nhỏ để đột nhập vào các trận địa của Nga, nhưng bị thất bại.

Ở phía nam, một cuộc xuất kích tương tự đã được Ukraine thực hiện gần Torskoe. Hơn nữa, cuộc tấn công của nhóm bộ binh Ukraine đã được tiến hành song song với các cuộc tấn công trong khu rừng trồng Serebryansky.

Đồng thời, hoạt động của Ukraine được ghi nhận dọc theo chiến tuyến. Các trận địa của lữ đoàn pháo binh 40 và lữ đoàn trinh sát 15 Ukraine với 9 pháo tự hành Krab và 1 pháo tự hành 2S7 Pion đã được triển khai.

Tham số mục tiêu để pháo binh Ukraine khai hỏa được cung cấp bởi những UAV Fury, Puma, Matrice-30 và Mavic-3, cũng như radar phản pháo AN/TPQ-36/37.

Việc tập trung vũ khí, đặc biệt là để trấn áp pháo binh Nga, cũng như việc sơ tán dân thường khỏi Kupyansk, cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine có thể cố gắng phản công theo hướng này. Quân Nga chắc chắn đã chuẩn bị nghênh chiến.

Ở hướng Donetsk, cường độ giao tranh gia tăng ở khu vực Avdiivka-Pervomaiskoe-Nevelskoe. Trong khu vực Pervomaiskoe, quân Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh, tiến hành tấn công tích cực.

Chiến sự Ukraine trên khu vực Svatovo-Kremenaya (Ảnh: Rybar).

Ở mặt trận Nam Donetsk, sau khi quân đội Nga rút khỏi Urozhaynoe, ngôi làng chuyển sang vùng xám. Sự kiểm soát chắc chắn của Ukraine chỉ được duy trì ở vùng ngoại ô phía bắc, trong khi đó ở phía nam, họ đang cố gắng tiến vào, nhưng bị pháo binh và máy bay Nga tấn công.

Hai nhóm biệt kích từ các lữ đoàn 35 và 37, được hỗ trợ bởi pháo binh sử dụng đạn chùm, đã tấn công các vị trí của Nga gần Zavitne Bazhenya, nhưng bị đẩy lùi.

Căn cứ vào các động thái của Ukraine, cuộc tấn công vào khu vực Vremievsk sẽ sớm được nối lại và có thể đột kích trên nhiều hướng.

Lữ đoàn 128 cùng với các hệ thống chống tăng và súng máy đã đến Staromayorskoe. Ngoài ra, các đơn vị của lữ đoàn 1, bao gồm cả súng cối cỡ nòng lớn, đã được chuyển đến Urozhaynoe, đội hình của lữ đoàn cơ giới 31 của Ukraine đã xuất hiện tại Priyutnoe.

Những động thái điều quân nói trên cho thấy khả năng Ukraine sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công theo ít nhất ba hướng: Priyutnoe, Staromlinovka và Novodonetskoe (pháo binh Ukraine đã tăng cường hoạt động bằng đạn chùm dọc theo tuyến).

Nếu tính cả việc Ukraine đưa nhóm chiến thuật Marun vào khu vực Orekhov, nỗ lực tiến tới Biển Azov của Ukraine có thể bắt đầu sớm.

Chiến sự Ukraine trên mặt trận Nam Donetsk (Ảnh: Rybar).

Tại mặt trận Zaporizhia, ở phía nam Orekhov, những nhóm phối hợp của các lữ đoàn 46, 118 và 15 Ukraine tiếp tục tấn công gần Rabotino. Ở phía đông ngôi làng, Ukraine cố gắng giành chỗ đứng trong các cứ điểm cách đó vài km, ẩn nấp sau các vị trí đổ bộ.

Ngoài ra, nỗ lực của các nhóm biệt kích Ukraine nhằm vào Rabotino ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Ở vùng ngoại ô phía đông bắc, các biệt đội Ukraine, được pháo binh yểm trợ bằng đạn chùm, đang tiến vào làng. Binh sĩ Ukraine lợi dụng các vành đai rừng liền kề khu định cư để di chuyển.

Giờ đây, Ukraine cố gắng phát triển cuộc tấn công hơn nữa. Các lực lượng bổ sung gồm quân đoàn 10 của họ, cũng như nhóm chiến thuật Marun, đã được điều đến Malaya Tokmachka, lính dù của lữ đoàn dù 82 đã rơi vào "máy xay thịt" gần làng.

Ngoài ra, các thiết bị đầu cuối Starlink mới đã được triển khai ở Malaya Tokmachka, đồng thời việc huấn luyện và điều phối các đơn vị tấn công vẫn tiếp tục tại thao trường ở Upper Tersa, những đơn vị này có khả năng sẽ tham chiến trong trường hợp Ukraine giành được một số thành công tại Rabotino.

Việc Ukraine tiến về phía đông của ngôi làng cho thấy bộ chỉ huy Ukraine muốn khép dần vòng vây Rabotino và tấn công bằng nắm đấm cơ giới theo hướng Tokmak.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm chiến thuật Marun ở giai đoạn này khiến người ta nghĩ rằng kế hoạch của Ukraine đã phải điều chỉnh do tổn thất của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 118.

Theo hướng Kherson, trong 24h qua, sự kiện đáng chú ý nhất là hệ thống phòng không S-300 Ukraine bị phá hủy ở vùng lân cận Zeleny Gai phía đông Nikolaev. Bằng một đòn tập kích chính xác, Nga đã vô hiệu hóa 2 bệ phóng và trung tâm điều khiển hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, một thông tin khác được truyền đi một cách kín đáo: một ngày trước đó, Nga đã tiến hành một cuộc phản công ở phía tây Trại Cossack, nơi các đội hình của Ukraine đào công sự dày đặc.

Trong các trận chiến khốc liệt dưới hỏa lực pháo binh và súng cối hạng nặng của đối phương, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn bờ trái khỏi sự hiện diện của Ukraine và thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, hoạt động của Ukraine ở hữu ngạn vẫn còn với các cuộc bắn phá không ngừng nghỉ. Việc mất đầu cầu tại các trại Cosack khó có thể ngăn cản Ukraine, và sau khi tập hợp lại, có thể họ sẽ tiến hành những nỗ lực đổ bộ mới. Hơn nữa, dưới cầu Antonovsky, quân Ukraine vẫn ở đó.