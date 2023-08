Chiến sự Ukraine ngày 15/8: Kiev ra sức công phá "phòng tuyến Surovikin"

Pháo phản lực phóng loạt Uragan của Nga khai hỏa (Ảnh: AP).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm 13/8, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhằm vào các địa điểm sản xuất và cất giữ thuyền không người lái được Ukraine sử dụng cho các cuộc tấn công. Tất cả mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa, hoàn thành nhiệm vụ.

Trên hướng Kupyansk, không quân lục quân và pháo binh Nga tích cực yểm trợ, tạo điều kiện cho nhóm lực lượng Zapad đẩy lùi 6 cuộc tấn công và phản công của Ukraine gần Novosyolovskoye ở Lugansk, Pershotravnyovoye, vùng Sinkovka và Mankovka, vùng Kharkov.

Tổn thất của Ukraine lên tới 65 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 pháo tự hành PZH-2000 do Đức sản xuất, 2 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika, cũng như lựu pháo Msta-B và D-30 bị phá hủy.

Trên hướng Donetsk, tập đoàn quân phía Tây, với sự hỗ trợ của lực lượng tấn công mặt đất và không quân lục quân, 6 cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi gần Belogorovka ở Lugansk, Vodyanoye, Krasnogorovka và Nevelskoye thuộc Donetsk.

Ukraine mất tới 150 binh sĩ, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, cũng như pháo FH-70 do Anh sản xuất và Msta-B.

Kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 53 Ukraine đã bị phá hủy gần Avdiivka tại Donetsk.

Ở hướng Krasny Liman, cụm lực lượng Trung tâm, được không quân lục quân và pháo binh yểm trợ, đã bẻ gãy 2 đợt tấn công của Ukraine gần Chervonaya Dibrova thuộc Lugansk.

Có tới 90 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu kèm 3 xe bọc thép và 2 xe bán tải.

Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok phối hợp với không quân chiến thuật, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng, đã tấn công các đơn vị Ukraine gần Staromayorskoye và Urozhaynoye, thuộc Donetsk.

Nga đã vô hiệu hóa tới 240 lính Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất.

UAV Nga vô hiệu hóa một toán biệt kích Ukraine ngày 14/8

Theo hướng Zaporizhia, Nga đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine gần Rabotino, đồng thời ngăn chặn hành động của 1 toán trinh sát và phá hoại Ukraine.

Tổn thất của Ukraine lên tới 50 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất và 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất.

Ở hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 30 binh sĩ, 3 xe cơ giới và 1 khẩu cối tự hành Alacran do Tây Ban Nha sản xuất.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 458 máy bay, 246 trực thăng, 5.736 UAV, 430 hệ thống tên lửa phòng không, 11.291 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.144 pháo phản lực bắn loạt, 5.877 khẩu pháo và súng cối, cũng như 12.225 phương tiện quân sự đặc chủng.

Ukraine công bố kết quả tác chiến ở mặt trận phía nam

Pravda dẫn thông báo của chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi, Tư lệnh Nhóm Lực lượng Tác chiến và Chiến lược Tavriia viết trên Telegram cho biết, Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 301 binh sĩ Nga (trong đó 190 người bị thương, 12 người bị bắt) trên mặt trận miền nam Ukraine trong 24h qua.

Ông cho biết thêm, trong ngày 14/8, Ukraine cũng đã phá hủy 34 thiết bị quân sự của Nga, bao gồm 5 xe tăng, 8 xe bọc thép chở quân, 5 hệ thống pháo và súng cối, 2 pháo phản lực bắn loạt, 1 hệ thống phòng không, 2 UAV, 8 phương tiện và 3 thiết bị đặc biệt. Lực lượng Ukraine cũng phá hủy 3 kho đạn của Nga.

Mặc dù Ukraine đã giành được những kết quả nhất định trên chiến trường nhưng truyền thông phương Tây gần đây bắt đầu hoài nghi về khả năng thành công trong chiến dịch phản công của Kiev.

Theo CNN, nhiều nghị sĩ Mỹ cho rằng cần đánh giá một cách "nghiêm túc" về tốc độ tiến công chậm chạp của Kiev và điều này có thể dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng, khiến nguồn viện trợ sụt giảm.

Người ta nói nhiều về "phòng tuyến Surovikin", nhưng đúng ra đó là một "trận đồ Surovikin", tạo ra một hệ thống phòng ngự vận hành được cài đặt trên nền tảng công nghệ vũ khí trang bị tiên tiến, kết hợp giữa bố trí các bãi mìn với những khu vực hỏa lực và điểm săn xe tăng.

Cho đến lúc này Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine chưa có cách hữu hiệu để hóa giải "trận đồ Surovikin", khiến cho Zaporizhia trở thành một "máy xay" đối với xe tăng Leopard 2 Đức, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ.

Lực lượng xung kích của Ukraine đã áp sát hàng răng rồng trong tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga, nhưng họ phải hứng chịu thiệt hại nặng do sa vào bãi mìn, hoặc vào khu vực hỏa lực mà Nga đã chọn sẵn.

Nga đã dựng phòng tuyến nhiều lớp để ngăn đà phản công của Ukraine (Đồ họa: New York Times).

Quân đội Ukraine tuyên bố kiểm soát thêm 3km2 ở Bakhmut

Kyiv Independent dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 3km2 lãnh thổ ở Bakhmut, thuộc tỉnh Donetsk trong tuần qua.

Bà Maliar cho biết, ở sườn phía nam Bakhmut, lực lượng Ukraine giành lại tổng cộng 40km2.

Bà nói thêm rằng các lực lượng Nga đã cố gắng giành lại các vị trí mà họ đã mất trước đó ở các khu vực phía tây Klishchiivka, Andriivka và Kurdiumivka.

Vào ngày 8/8, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân sự miền Đông Ukraine, nói rằng các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục giữ thế chủ động trên chiến trường xung quanh Bakhmut, bất chấp hỏa lực pháo binh dày đặc của Nga.

Khu vực Bakhmut vẫn là một trong những khu vực chính của cuộc phản công đang diễn ra của Kiev.

Trước đó, ngày 1/8, bà Maliar cho biết Nga đang tập trung lực lượng dọc theo chiến tuyến phía đông, cụ thể là gần Kupyansk, Lyman và Svatove, cố gắng kéo lực lượng Ukraine ra khỏi Bakhmut và ngăn chặn bước tiến của họ ở khu vực đó.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut (Ảnh: SITREP).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Trong 24h qua, chiến sự Ukraine diễn ra hết sức quyết liệt, các kênh Rybar và SITREP liên tục cập nhật các diễn biến mới.

Ở khu vực Kupyansk, cuộc tấn công của Nga tiếp tục, họ đã kiểm soát được các vị trí mới gần Sinkovka và Petropavlovka. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, một số nguồn tin cho biết bộ chỉ huy Ukraine đang chuyển lực lượng tới Kupyansk, bao gồm cả từ hướng Soledar.

Chiến sự Ukraine trên hướng Kupyansk (Ảnh: SITREP).

Theo hướng Soledar, các trận chiến khốc liệt tiếp tục ở Kleshcheevka. Một số báo cáo cho biết, hôm 14/8, lực lượng vũ trang Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép đã giáng một đòn mạnh vào các vị trí của đối phương, đánh bật quân Ukraine khỏi vùng ngoại ô phía nam làng.

Tuy nhiên, không có xác nhận chính xác về thông tin rằng ngôi làng đã hoàn toàn trở lại sự kiểm soát của Nga.

Về hướng Donetsk, không có thay đổi đáng kể nào. Các bên tiếp tục đấu pháo và giao chiến giành vị trí dọc theo chiến tuyến.

Giao tranh đang diễn ra trong khu vực Vremyevsk tại các làng Staromayorskoe và Urozhaynoe. Lực lượng Ukraine tại những địa điểm này đang phải hứng chịu các đợt mưa hỏa lực liên tục từ pháo và pháo phản lực cũng như những vụ ném bom của Nga.

Phía Nga cho rằng các khu định cư trên đang ở trong vùng màu xám, không bên nào có thể hoàn toàn chiếm lĩnh chắc chắn.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Vremyevsk (Ảnh: SITREP).

Trong khu vực Orekhov, Ukraine tiếp tục cố gắng tấn công vào khu vực Rabotino. Vào sáng 14/8, Ukraine tiến hành một nỗ lực đột kích trên 2 phương tiện chiến đấu bộ binh, nhưng đã bị lính Nga phục kích và tiêu diệt. Sau khi phương tiện vận tải bị phá hủy, một chiếc xe tăng cũng bị trúng đạn, bộ binh Ukraine bị thương vong nằm rải rác trên các bãi đổ bộ.

Không quân Nga tiến hành ném bom vào Novodanilovka, nơi Ukraine sử dụng làm bàn đạp để từ đó tiến quân xông vào Rabotino.

Chiến sự Ukraine trên hướng Orekhov (Ảnh: SITREP).

Theo hướng Kherson, sự hiện diện của Ukraine ở tả ngạn sông Dnieper vẫn còn. Các nhóm vượt sông của Ukraine đang bị pháo kích và không quân Nga ném bom vào các cơ sở ở tuyến sau của đối phương. Tuy nhiên, tình hình trên các hòn đảo ở Dnieper, gần trại Cossack và cầu Antonovsky vẫn căng thẳng với Nga.

Tại khu vực Nikolaev, hệ thống phòng không S-300 Ukraine đã bị phá hủy. Việc xóa sổ mối đe dọa này cho phép không quân Nga tăng cường mật độ không kích nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở phía sau Kherson và khu vực Nikolaev lân cận.