Binh sĩ Ukraine kiểm tra hiện trường sau một trận chiến gần Kiev (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 158 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 158 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 45 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 5 tên lửa, tiến hành hơn 50 cuộc không kích, thả 95 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 1.952 UAV cảm tử và thực hiện 3.449 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Dnieper và Toretsk.

Nga tập kích cầu qua sông Dnipro gây tắc nghẽn nghiêm trọng

Kênh Military Summary đưa tin, ngoài số lượng UAV chưa từng có - 818 UAV và tên lửa đã sử dụng vào đêm 7/9 - Nga đã tiếp tục hàng loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy điện, và lần đầu tiên tấn công vào một số cây cầu bắc qua sông Dnipro. Điều này đã dẫn đến tình trạng tắc đường nghiêm trọng kéo dài hàng km, khiến huyết mạch hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) gặp vô vàn khó khăn.

Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. Dựa trên dữ liệu thu thập được, có thể kết luận rằng hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev ở Zaporizhia, Liman, Seversk (Siversk) và Kupyansk sắp sụp đổ.

Giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở phía bắc tỉnh Donetsk, xung quanh Liman và Seversk. Bộ binh Nga đang tiến ngày càng xa về phía Seversk từ phía nam và cũng đang áp sát Liman ở cự ly chừng 7km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 8/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập hàng loạt cứ điểm, áp sát thành phố ở cự ly chừng 7km (Ảnh: Military Summary).

Nga lật ngược thế cờ, bẻ gãy đợt phản công ác liệt ở Dobropolye

Kênh AMK Mapping cho biết trên hướng Dobropolye, cả hai phía đều tiếp tục tiến công, mỗi bên tập trung vào một số khu vực khác nhau của tiền tuyến, trong đó AFU giành được một số kết quả tích cực.

Trong ngày 7/9, sau khi hoàn tất kiểm soát Volodymyrivka, quân đội Ukraine tiếp tục tiến về phía đông nam hướng tới Popiv Yar và Poltavka. Họ tiến dọc theo 2 điểm cao chiến thuật đối diện, cũng như qua một khe núi, và đến rìa phía bắc của mỏ đá Popiv Yar. Binh lính Ukraine cũng cố gắng xâm nhập vào phía bắc Novotoretske theo từng nhóm nhỏ.

RFAF tiếp tục giành lại những vị trí đã mất trước đó ở sườn phía tây của mũi nhọn sau khi quân đội Ukraine không thể cắt đứt chúng. Họ tiến về phía tây đến vùng ngoại ô phía đông Nove Shakhove, trấn giữ một số vị trí ven rừng và tái chiếm phần phía bắc của khe núi Hektova Balka, đồng thời tiếp tục tấn công về phía tây qua Nykanorivka.

Ngoài ra, tiền tuyến dịch chuyển về phía tây. Vào thời điểm nào đó trong 3 tuần qua, lực lượng Moscow đã giành lại được làng Doroznje và nhà ga tàu chở hàng cùng tên, củng cố vị trí tại đó. Do thiếu vị trí, AFU đã rút lui hơn 3km về phía tây, tạo ra một vùng xám rộng lớn được bao phủ bởi UAV FPV của Ukraine.

Các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga đang hoạt động tích cực tại đây, cố gắng tiếp cận hệ thống đường ống thông gió của mỏ than Bilytska (nơi có nhiều vị trí tiền phương hiện tại của đối phương), và tiến vào một số đường phố phía đông bắc và phía đông Bilytske, nơi lực lượng Kiev đang nỗ lực ngăn chặn.

Tổng cộng trong thời gian qua, phía Ukraine giành lại được khoảng 14,80km², ngược lại, phía Nga kiểm soát thêm được xấp xỉ 3,64km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 7/9. Trong đó, Moscow trấn giữ phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên những mũi tên đỏ. Ngược lại, Kiev phản công trên các mũi tên xanh và tái chiếm một số vị trí khá rộng lớn (Ảnh: AMK Mapping).

Trong bản tin cập nhật mới nhất, kênh Readovka cho biết, sau một ngày tạm bị thất thế (7/9), trong ngày 8/9, quân đội Nga đã lật ngược thế cờ, bẻ gãy đòn phản công của đối phương trong khu vực Dobropolye. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky nhận định rằng Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên toàn mặt trận.

Cụ thể, Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF đã ngăn chặn được lực lượng Kiev tấn công từ thành phố Belitskoye. AFU đã không thể chọc thủng mặt trận của quân đội Nga ở khu vực Ivanovka - Nikanorovka - Suvorovo và tiếp cận tuyến dọc theo sông Kazeny Torets. Quân đội Ukraine đơn giản là không có đủ lực lượng để thực hiện chiến dịch, và ưu thế hỏa lực của Nga đã phát huy tác dụng.

Hiện tại, tình hình tác chiến của lực lượng Kiev ở hướng Dobropolye thậm chí còn tồi tệ hơn so với một tuần trước. Đội hình AFU tiên phong phản công từ Belitskoye cũng đang bị mắc kẹt trong một vòng vây sâu, giống như những đơn vị trước đó đã tấn công theo hướng làng Zolotoy Kolodez.

Hiện tại, quân đội Nga bao vây lực lượng Kiev đã xâm nhập Suvorovo. Lính xung kích Ukraine đang ẩn náu trong những khe núi khô và rừng trồng trên các tuyến đường tiếp cận ngôi làng. Binh sĩ Nga đang siết chặt "bong bóng" do cuộc tấn công của đối phương tạo ra.

Cũng như ở khu vực Zolotoy Kolodez, AFU không thể rút lui khỏi Suvorovo do địa hình trống trải, và một nỗ lực tháo chạy trở lại vị trí ban đầu của họ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều duy nhất còn lại cho lính xung kích Ukraine là chờ đợi nỗ lực giải vây của đồng đội.

Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Kiev hầu như không có cơ hội giải cứu lực lượng của mình, vốn đã bị bao vây trong tình trạng nửa vòng tròn. Thất bại trong cuộc phản công của AFU đã tạo tiền đề cho Tập đoàn quân số 51 RFAF tấn công Belitskoye, và giờ đây, quân đội Ukraine không còn thời gian cho những binh sĩ đang bị mắc kẹt.

Kết quả từ nỗ lực phản công gần Dobropolye của quân đội Ukraine có thể được mô tả là một sự lãng phí lực lượng. AFU đã tự đẩy mình vào những tình huống tương tự như khi lực lượng Moscow bắt đầu đột phá vào nửa đầu tháng 8.

Vào thời điểm đó, phía Ukraine không có lực lượng phòng thủ đáng kể. Khi Kiev điều động lực lượng dự bị, họ quyết định không tăng cường phòng tuyến mà chấp nhận phản công đầy rủi ro với kỳ vọng đánh bại cả Tập đoàn quân của đối phương.

Nhưng kết quả thật tệ: thế chủ động về hướng Dobropolye lại thuộc về quân đội Nga. Trong tương lai gần, một "sự đảo ngược của con lắc" chắc chắn sẽ xảy ra, điều này có thể dẫn đến việc RFAF tấn công Belitsky. Xét cho cùng, lực lượng AFU vốn nhẽ ra có thể bảo vệ khu định cư đã bị lãng phí vào những cuộc tấn công vô ích.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Dobropolye ngày 8/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, những khoanh tròn gạch chéo là vòng vây tiềm năng đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine tăng cường lực lượng, ngăn Nga đột nhập Kupyansk

Kênh Warhronika đưa tin, theo một số đánh giá của giới chuyên gia, lực lượng Kiev đang giữ một số vị trí trong khu rừng phía tây nam Radkovka, ở phía nam con đường dẫn vào thành phố Kupyansk. Ở phía đối diện, quân đội Nga đang giao tranh với họ, trong khi tại phía đông Kondrashovka, những hàng cây kéo dài đến Kalinovo thực sự đã biến thành một vùng xám, không có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện ổn định của binh sĩ Ukraine.

Cho đến nay, AFU vẫn chưa thể ngăn chặn RFAF tiến sâu hơn vào Kupyansk, mặc dù đã điều động thêm nhiều đơn vị UAV, bao gồm cả những đơn vị thuộc nhóm "Magyar".

Tuy nhiên, tiến độ của phía Nga cũng không nhanh chóng, có nghĩa là tương lai gần ở đây có thể sẽ vẫn là thế giằng co về vị trí mà không có đột phá quyết định. Việc củng cố đang được lực lượng Moscow tiến hành, dự kiến ​​sẽ chuyển thành một đợt tấn công khác trong khoảng 1 đến 2 tuần nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 8/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, nỗ lực tiến quân và củng cố vị trí tới đường màu xanh nhạt (Ảnh: Warhronika).

Đức dự định mua 300 tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ

Reuters cho hay, quân đội Đức (Bundeswehr) dự định mua thêm 300 tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ với giá khoảng 1,5 tỷ euro để tăng cường năng lực phòng thủ và bổ sung kho vũ khí. Các nguồn tin cho biết Na Uy đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho hợp đồng và sẵn sàng đóng góp gần 200 triệu euro.

"Đơn đặt hàng này một phần nhằm bổ sung kho vũ khí sau khi nhiều tên lửa được chuyển giao cho Ukraine", theo Reuters.

Quân đội Đức cũng đang tìm kiếm hợp đồng mua 3 hệ thống máy bay không người lái Heron của Israel trị giá khoảng 600 triệu euro và 24 thiết bị y tế di động cỡ nhỏ do Rheinmetall sản xuất với giá khoảng 400 triệu euro. Ba hợp đồng này phải được ủy ban ngân sách của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) phê duyệt trong vòng một tuần.

Trước đó, có thông tin cho biết Đức sẽ nhận được những tên lửa đánh chặn đầu tiên cho hệ thống phòng không Patriot từ cơ sở sản xuất trong nước vào cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Đức cũng có kế hoạch cung cấp cho Ukraine 2 hệ thống phòng không Patriot sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ rằng Berlin sẽ là quốc gia đầu tiên nhận được các hệ thống mới thay thế cho những hệ thống đã chuyển cho Kiev.