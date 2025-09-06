Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Mỹ: Châu Âu phải đóng vai trò chủ đạo đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước châu Âu nên đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng hỗ trợ.

Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ không từ chối hỗ trợ Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh vai trò chủ chốt của các đối tác châu Âu.

"Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ. Chúng tôi muốn cứu sống nhiều người, vì vậy chúng tôi sẽ hành động. Tôi nghĩ mọi người đều mong đợi điều đó. Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ", ông Trump nói.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng châu Âu nên là bên đầu tiên đưa ra các cam kết.

"Châu Âu sẽ là bên đầu tiên, và họ muốn là bên đầu tiên, họ muốn điều này chấm dứt. Châu Âu muốn điều này chấm dứt", Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, hôm 4/9, sau cuộc họp của "liên minh tình nguyện", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẵn sàng thực hiện đề xuất của 35 nhà lãnh đạo về việc cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh, với 26 quốc gia bày tỏ sự sẵn sàng gửi quân hoặc cung cấp một số nguồn lực nhất định để hỗ trợ lực lượng bảo đảm.

Trận chiến tổng lực ở Pokrovsk đang diễn ra ác liệt

Kênh Military Summary đưa tin, kết thúc hội nghị thượng đỉnh "Liên minh tình nguyện", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng.

Theo họ, các nước châu Âu sẵn sàng triển khai một lực lượng từ 25.000 đến 30.000 binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine như một biện pháp an ninh, nhưng chỉ sau khi xung đột kết thúc. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng sự đảm bảo an ninh quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của quân đội Ukraine (AFU).

Ngược lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bất kỳ quân đội nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp.

Trong khi đó, trên thực địa, hoạt động được quan sát thấy trên toàn bộ mặt trận, ngoại trừ khu vực Kherson cũng như dọc biên giới Nga - Ukraine, nơi giao tranh đã chậm lại đáng kể trong những tuần gần đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye (bên trái) và Konstantinovka (bên phải) ngày 5/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập hàng loạt cứ điểm, siết chặt vòng vây với thành phố Konstantinovka. Ngược lại, Kiev phản công dữ dội nhằm cắt đứt mũi thọc sâu của đối phương (Ảnh: Military Summary).

Một trận chiến tổng lực ác liệt tiếp diễn sang ngày thứ hai trên hướng Pokrovsk, chưa thấy hồi kết, vẫn không có bên nào giành được lợi thế rõ ràng. Giao tranh dữ dội nổ ra xung quanh Pokrovsk và ngay tại trung tâm thành phố. RFAF giành lại được một số vị trí vừa bị mất, tiến sâu hơn vào khu đô thị lõi.

Đồng thời, cuộc bao vây Konstantinovka bắt đầu. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc chiếm được làng Markove, nằm ở phía đông bắc thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 5/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập hàng loạt cứ điểm, siết chặt vòng vây với thành phố (Ảnh: Military Summary).

Thời điểm then chốt đã đến, Ukraine cố lật ngược thế cờ ở Dobropolye

Theo kênh Readovka, giai đoạn đỉnh điểm của cuộc phản công tại Dobropolye đã bắt đầu khi quân đội Ukraine (AFU) phát động một đòn quyết định nhằm đảo ngược tình thế.

Lực lượng Kiev đang triển khai một kế hoạch phản công thay thế gần Dobropolye với sự tham gia của nhóm binh chủng hợp thành gồm các đơn vị tấn công đường không và cơ giới. Họ phát động một cuộc đột kích theo hướng các khu định cư Ivanovka - Nikanorovka - Suvorovo. Mục tiêu chính của AFU là tiếp cận tuyến dọc theo đường ranh giới làng Mayak - Novotoretskoye - Razino.

Quân đội Ukraine hy vọng sẽ ngay lập tức loại bỏ cuộc khủng hoảng tác chiến chung trên cả hướng Dobropolye cũng như phía bắc Pokrovsk. Nói một cách đơn giản, họ muốn đồng thời cắt đứt mũi nhọn thọc sâu của Tập đoàn quân cận vệ 51 RFAF, vốn đã hình thành gần Dobropolye vào tháng 8, và buộc lực lượng Moscow phải rút lui khỏi các làng Novoaleksandrovka và Grishino.

Đồng thời, theo kế hoạch, cuộc tấn công này sẽ làm suy yếu một số vị trí của Nga ở Rodinskoe. Readovka đã lưu ý đến khả năng quân đội Ukraine thay đổi hướng tấn công về phía nam, trên thực tế, điều này đã xảy ra.

Tuy nhiên, các đơn vị của Tập đoàn quân 51 vẫn đang bám trụ, dựa vào các làng Ivanovka, Nikanorovka và Suvorovo. Giống như trong giai đoạn trước của cuộc phản công gần Dobropolye, lực lượng Kiev không thể ngay lập tức tăng tốc và đánh bật các đơn vị Moscow khỏi vị trí.

Như thực tế cho thấy, điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của cuộc phản công. Tất cả các loại hỏa lực Nga đều bắt đầu phát huy sức hủy diệt mạnh mẽ chưa từng có, do vậy, ngay cả những bước tiến nhỏ cũng rất tốn kém đối với lực lượng Kiev.

Do đó, AFU không thể phản công lâu dài, bởi vì với việc chuyển sang phòng thủ là không thể tránh khỏi, nếu quyết định chậm trễ, họ sẽ chẳng còn ai để chiến đấu.

Dự đoán, 2-3 ngày tới là thời điểm then chốt, chúng sẽ quyết định không chỉ số phận của mũi tiến công của Tập đoàn quân 51, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới diễn biến tiếp theo của các trận đánh tại Pokrovsk - Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Dobropolye ngày 5/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công ác liệt tại khu vực gạch chéo (Ảnh: Readovka).

Nga tăng tốc ở Zaporizhia

Kênh RVvoenkor cho hay, quân đội Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào hệ thống phòng thủ của đối phương, tiến về mặt trận Zaporizhia.

Trên hướng Orekhov, gần đây đã có những cuộc tập kích đường không quy mô lớn bằng bom dẫn đường FAB, pháo binh vào các vị trí của quân đội Ukraine tại Belogorye, Malaya Tokmachka cũng như thành phố Orekhov. Hàng loạt vị trí của AFU tại các khu định cư lân cận cũng đang chịu "cơn mưa" hỏa lực dữ dội.

Trong khi đó, các đơn vị bộ binh và các nhóm xung kích của Nga tiếp tục tấn công dọc theo một mặt trận rộng lớn theo hướng Orekhov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 5/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành tập kích hỏa lực dữ dội vào các vị trí của lực lượng Kiev (Ảnh RVvoenkor).

Mặt trận Pokrovsk và Novopavlivka tiếp tục nóng bỏng

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Pokrovsk, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát bên trong thành phố và đạt được những tiến triển đáng kể về phía trung tâm.

RFAF tiến công ở hai khu vực. Ở phía bắc, họ đã hoàn thành việc chiếm giữ các đường phố phía tây nam của thành phố và vượt qua Đường cao tốc E-50 đến khu chợ. Họ đã nhanh chóng chiếm được các khu thương mại ở trung tâm, xâm nhập vào vùng lõi đô thị từ phía tây.

Lực lượng Moscow cũng tiến về phía đông nam theo đường cao tốc đến rìa quận Shakhtarskyi, và tiến đến công viên Yuvileynyy từ phía bắc. Ngoài ra, họ hoàn thành việc chiếm giữ làng Troyanda, trước đây nằm trong vùng xám.

Ở phía nam, RFAF tiến xa hơn về phía đông qua quận Kalynivka, chiếm thêm các vị trí trong các tòa nhà dân cư thấp tầng và các ngôi nhà gỗ gần đó. Họ cũng đã tiến vào phía tây nam của quận Lazurnyi, thiết lập quyền kiểm soát một số tòa nhà cao tầng.

Mục tiêu chính của Bộ chỉ huy Moscow ở Pokrovsk dường như là tiếp cận ga đường sắt tại khu vực đông bắc thành phố.

Trong khu vực nhà ga - phía bắc đường ray xe lửa - là một khu công nghiệp được phòng thủ nghiêm ngặt, bao gồm một mạng lưới boongke và đường hầm than trải dài đến khu vực còn lại của thành phố. Đây được cho là một trong những hệ thống đường hầm ngầm lớn nhất châu Âu. Tổng cộng, Nga đã giành được thêm khoảng 2km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 5/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Trên hướng Novopavlovsk, RFAF tiếp tục các cuộc tấn công về phía tây nam Udachne và tiến đến biên giới hành chính giữa hai tỉnh Donetsk - Dnipropetrovsk.

Sau khi củng cố vị trí trên đường ranh giới rừng phía đông nam Molodetske, lực lượng Moscow tiến về phía tây đến các đồn điền và đường ranh giới rừng trên biên giới khu vực. Họ đã giành được chỗ đứng ở cả hai nơi và sử dụng làm bàn đạp để xâm nhập và chiếm giữ các vị trí ở phía tây nam Molodetske với tổng diện tích xấp xỉ 2,15km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovsk ngày 5/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Hơn 120 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 5/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 122 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 38 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 6 tên lửa, tiến hành 54 cuộc không kích, thả 79 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.970 UAV cảm tử và thực hiện 3.565 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper cũng như tại Toretsk.

Nga tăng sản lượng UAV Geran lên 2.700 chiếc mỗi tháng

Đại diện Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), Andrei Yusov, báo cáo rằng, năng lực của Nga hiện cho phép sản xuất tới 2.700 UAV Geran 2 (hay còn gọi là Shahed) mỗi tháng. Ngoài UAV tấn công, Nga còn sản xuất một số lượng đáng kể "mồi nhử", tức là UAV không có đầu đạn. Chúng được sử dụng để làm suy yếu hệ thống phòng không Ukraine.

Đồng thời, ông Yusov lưu ý rằng về mặt kỹ thuật, Nga không có khả năng sản xuất hàng nghìn chiếc Geran mỗi ngày.

Ông nói: "Nhưng chúng tôi thấy hàng trăm chiếc Geran trong các cuộc tấn công kết hợp với tên lửa. Các cuộc tấn công lớn là một thách thức nghiêm trọng đối với lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa của chúng tôi. Và đó cũng là một thách thức đối với các đối tác của chúng tôi, những người phải giúp bảo vệ bầu trời Ukraine".