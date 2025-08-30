Chiến sự Ukraine gây nhiều tổn thất về cơ sở hạ tầng cũng như nhân mạng cho cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Mỹ phê duyệt bán thiết bị và dịch vụ tên lửa Patriot cho Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán thiết bị, dịch vụ hỗ trợ cho hệ thống phòng không Patriot và dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink cho Ukraine với tổng giá trị 329 triệu USD.

Chính phủ Ukraine có kế hoạch mua thiết bị và dịch vụ cho Patriot với giá trị ước tính 179,1 triệu USD. Gói này bao gồm phụ tùng thay thế đã được phân loại và chưa được phân loại, hỗ trợ kỹ thuật, phần mềm và cập nhật phần mềm, cải tiến hệ thống, thiết bị thử nghiệm, thiết bị liên lạc, dịch vụ tích hợp, sửa chữa, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và các hạng mục vật tư và cơ sở kỹ thuật liên quan.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt việc bán dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink và thiết bị liên quan với tổng giá trị 150 triệu USD. Nhà thầu chính trong phần này của thỏa thuận sẽ là Starlink Services.

Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 3.350 tên lửa hành trình tầm xa ERAM phóng từ trên không cho Ukraine với tổng giá trị 825 triệu USD.

Nga đột phá Liman và Zaporizhia, Ukraine phản công ở Donetsk

Kênh Military Summary đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim từ hệ thống kiểm soát khách quan ghi lại cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển vào một tàu quân sự Ukraine trên sông Danube. Hình ảnh cho thấy con tàu bị đánh chìm hoàn toàn sau vụ nổ lớn.

Có thông tin cho biết quân đội Nga (RFAF) tiến về hướng Zaporizhia và xâm nhập vào làng Novoselka.

Các hoạt động tấn công của Nga theo hướng Pokrovske (vùng Dnipropetrovsk) tiếp tục được tăng cường. Theo các nguồn tin ủng hộ Kiev, lực lượng Moscow đã đột phá được vào làng Novoselivka.

Xung quanh Pokrovsk (Donetsk), giao tranh đã tiếp diễn tại làng Novoekonomichne. Sau các cuộc phản công tiếp theo của quân đội Ukraine (AFU), giao tranh đang diễn ra ở phía nam ngôi làng.

Các hoạt động cũng có thể được quan sát thấy theo hướng sông Oskil. Lực lượng Moscow có thể đã chiếm được Hrekivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 29/8. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công và giành được một số vị trí. Kiev đang tái bố trí lực lượng theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga mở cuộc tổng tấn công vào Stepnogorsk ở Zaporizhia

Theo kênh Readovka, các đơn vị của Quân đội Nga một lần nữa đột phá vào Tiểu khu 3 của khu định cư Stepnogorsk trên mặt trận Zaporizhia. Trung đoàn xung kích 225 AFU đã chịu tổn thất nghiêm trọng và buộc phải xé lẻ các đơn vị cấp tiểu đoàn để tái triển khai về hướng Sumy và khu vực Dobropolye.

Phân tích kênh Telegram của đơn vị này chỉ ra rằng, kể từ giữa tháng, các đơn vị thuộc biên chế đã hoạt động ở nhiều nơi khác nhau. Điều này cho thấy một "đội cứu hỏa" lớn đang được chia thành các đội nhỏ hơn, vốn đã là thông lệ của quân đội Ukraine.

Do đó, "đội cứu hỏa" của lực lượng Kiev ở phía tây hướng Zaporizhia đã cạn kiệt nguồn lực và nhanh chóng biến mất. Giờ đây, tình hình của AFU ở khu vực Stepnogorsk thậm chí còn khó khăn hơn so với lần đột phá ban đầu của quân đội Nga vào Tiểu khu 3.

Hiện tại, RFAF không chỉ kiểm soát một phần các tòa nhà chung cư trong đô thị lõi mà còn đột nhập được vào phía nam làng Primorskoye. Nghĩa là, AFU rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn với lực lượng gồm Trung đoàn 233 và Trung đoàn 65, có sự yểm trợ của các đơn vị khác.

Lực lượng Kiev phải bảo vệ một khu vực rộng lớn hơn trong cuộc tấn công của đối phương. Chính việc RFAF đột phá được tại Primorskoye đồng nghĩa rằng lính xung kích của họ cuối cùng sẽ có thể vượt qua dải công sự dã chiến án ngữ phía trước Stepnogorsk và phía đông khu định cư.

Trong trường hợp này, AFU sẽ sớm phải rút lui về tuyến phòng thủ dự bị dọc theo sông Konka. Nhưng điều này cực kỳ bất lợi cho quân đội Ukraine do tiền tuyến bị kéo dài trong tình trạng thiếu hụt lực lượng. Nguyên nhân là vì Zaporizhia vốn đã là "vùng săn đuổi" của các UAV FPV của Nga.

Mỗi bước RFAF tiến gần đến trung tâm khu vực đều làm tăng cường độ hoạt động của UAV Nga trên tuyến hậu cần Ukraine nằm sau trong hậu phương. Thêm vào đó, việc rút lui về phòng tuyến dọc theo sông Konka sẽ tự động đe dọa sườn phía tây khu vực phòng thủ Orekhov. Về vấn đề này, quân đội Ukraine, ngay cả trong những điều kiện bất lợi nhất, sẽ tiếp tục tử thủ tại Stepnogorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Zaporizhia ngày 29/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Mặt trận Liman có diễn biến đáng chú ý

Về hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục tiến công và đã đạt được những bước tiến quan trọng về phía làng Derylove, kênh AMK Mapping đưa tin.

RFAF tiến công ở hai khu vực. Phần lớn mũi đột kích diễn ra ở phía đông nam, nơi sau một loạt các cuộc tấn công thất bại vào Shandryholove, lực lượng Moscow bắt đầu mở rộng sườn phía đông dọc theo vùng đất thấp, chiếm giữ nhiều vị trí mới trong những đồn điền rừng.

Từ đó, họ có thể đột phá qua các vị trí của quân đội Ukraine theo hướng tây nam, tiến khoảng 3,9km đến các điểm cao chiến thuật tiếp theo, nơi họ chiếm giữ hàng loạt vị trí mới trong những hàng cây. Quân đội Nga cũng có thể cải thiện vị trí của mình dọc theo 2 hàng cây song song trên các cao nguyên phía nam Zelena Dolnya.

Về phía tây bắc, RFAF tiếp tục tiến công chậm rãi vào làng Seredjne. Họ phát triển từ trung tâm làng, đến vùng ngoại ô phía nam. Ngoài ra, sau khi quân tiếp viện được đưa đến, họ bắt đầu mở rộng vùng kiểm soát về phía tây khu định cư, chiếm giữ các vị trí mới trong hàng cây.

Ngoài ra, quân đội Nga được xác nhận đã rút khỏi vùng ngoại ô phía bắc Shandryholove sau khi không thể củng cố lực lượng. Mặt khác, lực lượng Kiev đã rút khỏi các vị trí của họ ở phía bắc Serednje, nơi một vùng xám đã hình thành. Trong ngày qua, RFAF đã kiểm soát thêm được 6,64km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 29/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Thế trận giằng co ở Kharkov và Donetsk

Theo hướng Borova, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công, giành lại các vị trí đã mất trước đó ở cả Kharkov và Donetsk, kênh AMK Mapping cho hay.

Sau khi quân đội Ukraine tấn công và giành quyền kiểm soát làng Novomykhailivka trong thời gian ngắn, lực lượng Moscow đã tập hợp lại về phía đông và đông bắc trước khi phát động các cuộc tấn công của riêng mình. Họ tái chiếm ngôi làng từ phía đông, giành được các vị trí trong những ngôi nhà đầu tiên, và cũng kiểm soát các công trình nông nghiệp ở vùng ngoại ô phía bắc.

Về phía tây, RFAF tiếp tục tấn công Hlushchenkove. Họ đã vượt sông Nitrius và giành được một vị trí vững chắc ở phía nam của khu định cư. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga giành được khoảng 2,09km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov và Donetsk ngày 29/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 120 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 29/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 120 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, với hoạt động lớn nhất được ghi nhận ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 4 tên lửa, tiến hành 49 cuộc không kích, thả 78 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 1.420 UAV cảm tử và thực hiện 3.352 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy các mũi đột kích của quân đội Nga ở Toretsk, Liman, Novopavlovsk, Orekhov, Kupyansk, Slobozhansky và Kursk, Seversk, Kramatorsk, Dnieper. Không có hành động tấn công nào của đối phương được ghi nhận trên hướng Gulyai-Polye.

Quân đội Nga đã tấn công nhiều nhất vào các vị trí của lực lượng Kiev theo hướng Pokrovsk. Theo ước tính sơ bộ, quân đội Ukraine đã vô hiệu hóa 114 binh sĩ đối phương tại khu vực này, trong đó có 84 người thiệt mạng, báo cáo viết.

Nga tập kích đường không quy mô lớn bằng tên lửa và UAV

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, Nga tiến hành cuộc tấn công lớn bằng UAV vào Ukraine và các hệ thống phòng không đang hoạt động, đánh chặn quyết liệt.

Theo đó, rạng sáng 30/8, cảnh báo không kích đã được ban bố trên hầu hết lãnh thổ Ukraine, và nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở một số khu vực.

Không quân Ukraine báo cáo sự xuất hiện của một số lượng lớn UAV Nga trên bầu trời. Các vụ nổ đã xảy ra ở một số khu vực, và lực lượng phòng không vẫn tiếp tục hoạt động.

Chính quyền Ukraine đang kêu gọi người dân ngay lập tức đến các hầm trú ẩn gần nhất và ở yên tại đó cho đến khi báo động kết thúc.

Tính đến 3h04, UAV Nga đã đến miền Tây Ukraine. Còi báo động không kích được phát ra ở tất cả các khu vực, ngoại trừ Odessa, Kherson và Zaporizhia.

Tiếp đó, vào lúc 3h28, Không quân lại phát cảnh báo về việc quân đội Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Thông báo có đoạn: "Các vụ phóng tên lửa cỡ nòng lớn từ khu vực Novorossiysk đã được ghi nhận".

Lúc 3h55, tên lửa hành trình của Nga được ghi nhận đang di chuyển về phía thành phố Dnepr.

Lúc 3h58, quân đội cảnh báo về một nhóm tên lửa khác ở Zaporizhia.

Kênh Suspilne đưa tin về một loạt vụ nổ ở Dnepr và Zaporizhia.

Thông tin về cuộc tập kích sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau.