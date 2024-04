Chiến sự Ukraine gây nhiều tổn thất về cơ sở hạ tầng cũng như nhân mạng (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga dồn dập tấn công Chasov Yar, hình thành "Avdiivka" thứ hai

Theo kênh Rybar, trên hướng Bakhmut, lực lượng vũ trang Nga đã thành công trong việc đánh chiếm Bogdanovka và đang mở rộng vùng kiểm soát về phía Chasov Yar, nơi Ukraine đang chuyển quân tiếp viện từ các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Dường như một "Avdiivka thứ hai" đã lộ diện.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar ngày 8/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, các mũi tên xanh là hướng Kiev phản kích (Ảnh: Rybar).

Kênh Geroman xác nhận, lực lượng Moscow đã tiến tới khu đồi cao và bây giờ họ kiểm soát hoàn toàn Bognanovka. Quân đội Nga cũng đang hướng tới Grigorovka ở phía bắc Chasov Yar.

Theo kênh Suriyakmaps, ở phía đông Chasov Yar, lực lượng Moscow tiếp tục tiến quân vượt qua Bohdanivka khi lực lượng Kiev rút lui về Kalinina từ trục này. Mặt khác, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát phần còn lại của các công sự ở phía đông tiểu khu Kanal và phần phía đông của núi Baba, bao gồm cả những công sự nằm ở chân núi này và phía tây bắc Ivanivske.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar (khoanh tròn đỏ) ngày 1/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, mũi tên xanh là hướng Kiev rút lui (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga mở rộng vùng kiểm soát ở tây Avdiivka

Kênh Rybar đưa tin, quân đội Nga tiếp tục tiến lên ở nhiều khu vực khác nhau dọc theo hướng Avdiivka. Tại thời điểm này, các mũi xung kích đang tấn công các vị trí của quân đội Ukraine ở Semenovka và đã chiếm được một số đồn điền trồng rừng ở phía tây Tonenke.

Cùng với đó, các trận chiến đang diễn ra ở Pervomaisky dọc theo hướng Donetsk và sau khi củng cố ở Vodyanoy, lực lượng Moscow đang tiến về Netailovo.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka ngày 8/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, các mũi tên xanh là hướng Kiev phản kích (Ảnh: Rybar).

Ukraine đã bị Nga chiếu tướng, tình thế khó khăn

Kênh Military Summary nhận định, chiến dịch tấn công quân sự mùa xuân của Nga đang diễn ra sôi nổi. Một số ngôi làng và thành phố lớn sắp thất thủ. Lực lượng vũ trang Ukraine đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Và rất có thể họ sẽ không thể tìm ra cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Thông tin chiến trường mới nhất cho thấy, Bohdanivka (Chasov Yar) đã thất thủ trong khi đó Bilohorivka (Soledar) sắp bị bao vây.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 8/4. Trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu, Ukraine giữ phần vàng nhạt (Ảnh: Military Summary).

Kênh Suriyakmaps cập nhật tình hình phía tây nam Donetsk cho biết, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát các đồn điền mới ở phía bắc Novomykhailivka.

Trong khi đó kênh SGS xác nhận, trên hướng Ocheretinsky, lực lượng Moscow đã chiếm giữ một số bãi đổ bộ ở phía đông Novokalinovo.

Bản đồ chiến sự Ukraine trên hướng Novokalinovo - Ocheretinsky. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: SGS).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga cố gắng tấn công 20 lần ở Novopavlovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 48 cuộc đụng độ được ghi nhận trên mặt trận, đối phương phóng 3 tên lửa, thực hiện 76 cuộc không kích và 61 cuộc tấn công bằng pháo phản lực. Nga tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công theo hướng Novopavlovsk (Marinka).

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã tấn công 4 hệ thống tên lửa phòng không và 7 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy 1 hệ thống phòng không, 2 trạm tác chiến điện tử và 2 khu vực tập trung quân Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Orekhov (Zaporizhia).

Trên hướng Kupyansk, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công. Tại Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper khi tổ chức 3 trận tấn công bất thành, báo cáo viết.

Lãnh đạo Anh - Pháp thảo luận tăng cung cấp đạn dược và phòng không cho Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc thảo luận và nhất trí tăng cường cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Văn phòng báo chí chính phủ Anh thông báo: "Về Ukraine, Thủ tướng và Tổng thống đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Họ đã thảo luận về các ưu tiên trong những tháng tới, đặc biệt là tăng cường cung cấp đạn dược, máy bay không người lái và phòng không cho Ukraine".

Các nhà lãnh đạo cũng cho biết họ mong đợi cuộc họp sắp tới của Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại Anh và cam kết hợp tác cùng nhau để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thành công nhằm giải quyết một loạt ưu tiên chung của Châu Âu, đặc biệt là việc bảo vệ Ukraine, phát triển hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các nỗ lực chung nhằm chống di cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức.

Hai nhà lãnh đạo Sunak và Macron cũng thảo luận về tình hình ở Gaza và Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak (Ảnh: FT).

Ngoại trưởng Pháp: Nói chuyện với quan chức Nga không còn có lợi cho chúng tôi

France24 và RFI đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejournet cho rằng việc tổ chức các cuộc thảo luận với đại diện Nga không còn có lợi cho Paris vì Moscow đang bóp méo nội dung của cuộc đối thoại đó.

Theo ông Sejournet, hiện tại "chúng tôi (Pháp) không có lợi khi thảo luận với các quan chức Nga, vì các thông cáo được công bố và các thông điệp được đưa ra đều bị bóp méo".

Ông gợi ý rằng để nối lại đối thoại với Moscow, "có lẽ trước tiên cần phải thiết lập niềm tin và trước hết là phải xem những diễn biến trên mặt trận quân sự ở Ukraine để có thể khôi phục quan hệ".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp cho biết: "Điều này vẫn chưa xảy ra".

Bình luận về cuộc liên lạc chính thức mới nhất giữa các quan chức Nga và Pháp ở cấp Bộ Quốc phòng, ông Sejournet cho rằng "truyền thống hợp tác lâu đời với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố" hiện đã đi vào ngõ cụt.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên như vậy kể từ tháng 10/2022, chủ yếu liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở khu vực Moscow vào ngày 22/3.

Sau cuộc trò chuyện, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong cuộc trò chuyện giữa hai Bộ trưởng Lecornu và Shoigu, "sự sẵn sàng đối thoại về Ukraine đã được ghi nhận". Đáp lại, đại diện chính phủ Pháp gọi tuyên bố này là sai sự thật.

Các cuộc tấn công của Nga nhằm khiến dân thường không thể ở Kharkov

Economist ngày 7/4 dẫn các nguồn tin quân sự Ukraine giấu tên viết rằng việc Nga leo thang các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Kharkov nhằm mục đích biến thành phố này thành một "vùng xám", không thể sinh sống đối với dân thường.

Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa, bom lượn và máy bay không người lái, được cho là đã phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov nói với The Economist rằng, thành phố của ông không có ý định bỏ cuộc. Ông chỉ ra rằng Kharkov đã trải qua tình thế tồi tệ hơn khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện, khi chỉ còn 300.000 cư dân ở lại thành phố trong tổng dân số 2 triệu người.

"Làm sao bạn có thể biến một thành phố như thế này thành vùng xám? Mọi người sẽ không rời đi, bởi vì họ đã rời đi rồi quay lại. Họ đã bị tra tấn đủ rồi", ông Terekhov nói.

Việc bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công của Nga ngày càng khó khăn khi viện trợ của Mỹ, nguồn cung cấp đạn dược phòng không then chốt, đã bị mắc kẹt tại Quốc hội trong nhiều tháng. Kiev đã kêu gọi các đối tác của mình tìm thêm nguồn cung cấp phòng không và thiết bị năng lượng để vượt qua các cuộc tấn công ngày càng gia tăng.

Trong khi mục tiêu chính xác của Nga đối với Kharkov vẫn chưa được xác định, các quan chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công quân sự toàn diện khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng "Kharkov được bảo vệ" trong tình huống như vậy.

Bản đồ chiến sự Ukraine. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, Kharkov nằm tại vị trí khoanh tròn đỏ ở góc trên bên phải (Ảnh: Military Summary).

Lính Đức đầu tiên đã đến thủ đô Litva

European Pravda đưa tin, nhóm quân Đức đầu tiên đã đến Litva vào ngày 8/4, một phần của lữ đoàn sẽ được triển khai đầy đủ tại nước này trong vòng 4 năm. Được biết, Tổng tư lệnh Quân đội Đức, Trung tướng Alfons Mais, đã cùng các binh sĩ đến Vilnius.

"Tôi tin tưởng rằng lữ đoàn sẽ không chỉ tăng cường an ninh cho Litva mà còn đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta. An ninh của Litva là an ninh của chúng tôi", Đại sứ Đức tại Litva Cornelius Zimmermann nói trong một cuộc họp báo.

Bộ Quốc phòng Litva cho biết bộ phận chỉ huy ban đầu, bao gồm hơn 20 quân nhân đóng tại Vilnius và sẽ giám sát việc thực hiện thỏa thuận quy hoạch cũng như việc tuân thủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurynas Kasciunas cho biết khoảng 1/3 quân nhân Đức đóng quân tại Litva có thể đi cùng gia đình.

"Tính toán của chúng tôi cho thấy khả năng khoảng 1/3 quân Đức có thể ở cùng gia đình. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một kịch bản như vậy và nếu diễn ra khác đi, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng cho điều đó", ông nói.

Về cơ sở hạ tầng, ông Kasciunas cho biết các nhu cầu kỹ thuật sẽ rõ ràng vào cuối năm nay, như được quy định trong lộ trình triển khai lữ đoàn được Bộ trưởng Quốc phòng Litva và Đức ký vào năm 2023.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc triển khai đầy đủ lữ đoàn sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Tổng thống Litva Gitanas Nausėda tuyên bố rằng ông sẽ hoan nghênh việc tăng tốc triển khai lữ đoàn Đức ở nước này cho đến cuối năm 2026.

IAEA xác nhận 3 cuộc tấn công trực tiếp vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Kyiv Independent đưa tin, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 7/4 cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận cấu trúc bảo vệ lò phản ứng chính của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã hứng chịu ít nhất 3 cuộc tấn công trực tiếp. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được xác nhận kể từ tháng 11/2022, khi ông đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản để tránh một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng.

Ông Grossi nói thêm: "Không ai có thể được hưởng lợi hoặc nhận được bất kỳ lợi ích quân sự hoặc chính trị nào từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Đây là điều không nên làm".

IAEA tuyên bố rằng, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra tác động vật lý tại một trong sáu lò phản ứng của nhà máy và một người thương vong.

IAEA viết: "Thiệt hại tại tổ máy số 6 không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, nhưng đây là một sự cố nghiêm trọng có khả năng làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống bảo vệ của lò phản ứng".

Trước đó cùng ngày, nhà máy điện đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rằng một máy bay không người lái đã phát nổ tại khuôn viên của nhà máy. IAEA không nêu rõ ai đã phóng máy bay không người lái.

Trong một tuyên bố cung cấp cho Ukrainska Pravda, người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine không liên quan đến vụ nổ máy bay không người lái tại nhà máy điện hôm 7/4.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia - lớn nhất ở châu Âu - đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3/2022. Các nhóm IAEA đã luân phiên giám sát tại cơ sở này kể từ tháng 9/2022.