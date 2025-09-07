Binh sĩ Ukraine đi ngang qua những chiếc xe tăng Nga bị phá hủy gần Kiev (Ảnh minh họa: AFP).

26 quốc gia sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky - trong bài phát biểu thường lệ tối 6/9 - cho biết, các đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà 26 quốc gia đã đồng ý tham gia, bao gồm bảo vệ trên bộ, trên không, trên biển, trên không gian mạng, cũng như tài trợ cho quân đội.

Ông nói: "Liên minh quyết tâm - 35 quốc gia, đảm bảo an ninh cho Ukraine - 26 quốc gia. Đây là những điều có ý nghĩa trên bộ, trên không, trên biển, cả trên không gian mạng, và đây cũng là tài trợ cho quân đội của chúng ta... Điều quan trọng nhất là một quân đội Ukraine đủ mạnh, để nền độc lập, chủ quyền của Ukraine được đảm bảo. Và điều đó có nghĩa là vũ khí cho quân đội, tài trợ dài hạn cho quân đội Ukraine. Chúng tôi đã thống nhất nhiều nội dung này với các đối tác làm cơ sở".

Ông Zelensky lưu ý rằng tuần tới cũng sẽ "khá tích cực", đặc biệt là công tác chuẩn bị cho cuộc họp theo định dạng Rammstein.

"Chúng tôi cũng đang nỗ lực để đảm bảo có những đóng góp mới từ các đối tác cho chương trình PURL. Đây là một chương trình rất cần thiết: nhờ chương trình này, chúng tôi mua vũ khí của Mỹ, và hiện đã có hơn 2 tỷ USD. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng nguồn tài trợ này. Trong số các ưu tiên chính cho tất cả các hoạt động của chúng tôi với các đối tác là tăng cường bảo vệ bầu trời, đánh chặn UAV Geran và tên lửa Nga", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Trước đó, hôm 4/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sau một cuộc họp của "liên minh quyết tâm" rằng, 26 quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng gửi quân hoặc cung cấp một số phương tiện để hỗ trợ lực lượng bảo đảm.

Vào ngày 6/9, ông Zelensky cũng tuyên bố 26 quốc gia đã sẵn sàng "bảo đảm an ninh cho Ukraine".

Ukraine báo động không kích quy mô lớn: Nga phóng tên lửa

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, lúc 5h52, một cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp cả nước do mối đe dọa của tên lửa Nga.

Chính quyền vùng Kiev phát báo động đỏ: "Cảnh báo không kích đã được ban bố tại Kiev do mối đe dọa sử dụng tên lửa".

Không quân Ukraine báo cáo có tên lửa ở khu vực Chernihiv, Kiev, Poltava, Cherkasy, Nikolaev. Lúc 6h06, một mối đe dọa tên lửa đã được ban bố trên khắp Ukraine.

Cập nhật mới nhất cho biết, vào 6h34, mối đe dọa tên lửa đã kết thúc.

Ukraine gióng hồi chuông cảnh báo ở Izyum - Sloviansk

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến với báo cáo về những tiến triển trong ngày qua tại khu vực Seversk (Siversk) và Zaporizhia.

Về phần mình, quân đội Ukraine (AFU) đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, họ tuyên bố rằng trong tuần qua, đã có nhiều vụ tấn công bằng UAV trên đường cao tốc Izyum - Sloviansk. Tuyến đường M-03 quan trọng cũng đang bị tấn công bởi UAV Nga, nằm cách tuyến phòng thủ của Ukraine hơn 20km. Con đường này có tầm quan trọng chiến lược đối với nguồn cung cấp cho AFU.

Ở phía bắc tỉnh Donetsk, tình hình đang dần trở nên nguy cấp xung quanh Liman. Nhiều nguồn tin ủng hộ Moscow báo cáo thêm những cuộc đột phá thành công gần làng Yampil, nằm cạnh thành phố. Đồng thời, các hình ảnh định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của RFAF tại Novoselivka, một ngôi làng quan trọng trong cuộc tấn công Liman.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 6/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập hàng loạt cứ điểm, tiến về thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nga đột phá ở Kharkov và Krasnolimansk

Kênh RVvoenkor cho hay, tại Krasnolimansk, các nhóm xung kích Nga tiến về phía Derilovo và Novoselovka. Họ cũng đã chiếm giữ một số ngôi nhà ở phía nam làng Shandrigolovogo. Lực lượng Kiev đang điều xe tăng vào trận địa, cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương. Giao tranh ác liệt đang diễn ra.

Trong một diễn biến khác, ở sườn bắc Kupyansk, trên bờ tây sông Oskol gần biên giới, quân đội Nga một lần nữa đang tiến gần Krasne Pershe - Kamenka, nơi họ đã chiếm một khu vực rộng lớn.

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) thừa nhận rằng RFAF đã chiếm được khu định cư Krasne Pershe và 3 đồn điền trên diện tích lên tới 4,5km², đồng thời kiểm soát thêm được một khối rừng, đột phá về phía Novovasylivka. Họ cũng chiếm thêm một số khối rừng khác ở Kamenka. Bản thân khu định cư này trước đó đã được các đơn vị Moscow kiểm soát hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 6/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo các mũi tên màu cam và giành được khu định cư Krasne Pershe ở vị trí cắm cờ (Ảnh RVvoenkor).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 129 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 6/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 129 trận giao tranh trên mặt trận, cụ thể, đối phương đã thực hiện 36 đợt tấn công ở Pokrovsk, 17 đợt ở Novopavlovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của quân đội Nga ở Pokrovsk, Novopavlovsk, Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk và Orekhov.

Sự im lặng bất thường tại mặt trận bắc Pokrovsk

Theo kênh Warhronika, gần đây, các trận chiến ở phía bắc Pokrovsk, nơi lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công tích cực, đã bị đánh dấu bởi sự im lặng bất thường trên phương tiện truyền thông từ cả hai phía. Điều này nổi bật bởi nó có thể báo hiệu những thay đổi quan trọng về chiến thuật và chiến lược.

Về phía Nga, sự kiềm chế như vậy là dễ hiểu. Việc tránh đưa tin công khai về tiến triển theo hướng quan trọng giúp duy trì yếu tố bất ngờ và ngăn cản lực lượng Kiev nắm bắt được những thành tựu và kế hoạch tương lai. Đó là một chiến thuật quân sự kinh điển nhằm đánh lừa đối phương.

Tuy nhiên, về phía Ukraine, sự im lặng này có vẻ bất thường hơn nhiều. Trước đây, bộ máy truyền thông của Kiev luôn tận dụng mọi cơ hội để phô trương thành công và bác bỏ những tuyên bố của Moscow về các bước tiến, đặc biệt là xung quanh Dobropolye.

Một ví dụ rõ ràng là trong nỗ lực ngăn chặn bước đột phá của RFAF gần Dobropolye, một chiến dịch thông tin toàn diện đã được phát động về việc tái triển khai lực lượng dự bị, để "phong tỏa và bao vây" lực lượng Moscow, điều chưa bao giờ thực sự xảy ra. Việc thiếu vắng những thông điệp như vậy hiện nay có thể chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng trong khu vực này.

Cuộc tấn công của quân đội Nga không chỉ tiến vào Pokrovsk mà còn lan rộng về phía bắc, tại khu vực Belitskoye chỉ cách đó vài km. Theo một số báo cáo, Bộ chỉ huy Kiev đã dự định sử dụng khu vực này làm lá chắn phòng thủ. Tuy nhiên, dường như lực lượng của họ đã bị dàn mỏng trên toàn bộ mặt trận Pokrovsk, cho thấy khó khăn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow.

Lữ đoàn 79 AFU, vốn ban đầu bảo vệ khu vực này, được cho là đã buộc phải tháo chạy sau các cuộc không kích dữ dội và lùi về Vodyanskoye. Cuộc rút lui này nhấn mạnh hiệu quả của vũ khí được Nga triển khai trên không, đặc biệt là bom lượn FAB, có thể nhanh chóng xóa sổ ngay cả những vị trí được phòng thủ kiên cố.

Tình huống này cũng minh họa cho việc quân đội Nga sử dụng cái gọi là chiến lược "nghìn vết cắt". Thay vì một cuộc tấn công lớn, dễ dàng dự đoán trước mà Kiev có thể chuẩn bị, lực lượng Moscow lại thực hiện nhiều đòn tấn công nhỏ nhưng liên tục vào các điểm khác nhau. Điều này buộc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky phải liên tục điều động lực lượng dự bị, liên tục phản ứng với các mối đe dọa mới.

Một chiến lược như vậy không chỉ làm cạn kiệt nguồn nhân lực và tài nguyên vốn đã hạn chế của quân đội Ukraine trên mặt trận này mà còn mang lại cho RFAF sự linh hoạt để điều chỉnh mục tiêu dựa trên phản ứng của đối phương - thay đổi chiến thuật phù hợp - trong khi vẫn đảm bảo tiến độ tiến vào thành phố của họ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 6/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Warhronika).

Toàn cảnh giao tranh ở Pokrovske - Prosyana

Kênh AMK Mapping nhận định, kể từ khi lực lượng Kiev thất thủ tại Vuhledar, quân đội Nga đã và đang nỗ lực phối hợp để đánh chiếm phần còn lại của tỉnh Donetsk do Ukraine kiểm soát. Giờ đây, khi mục tiêu đó gần như đã hoàn thành, mục tiêu tiếp theo của RFAF có thể là chiếm giữ 2 khu định cư quan trọng ở tỉnh Zaporizhia và tỉnh Dnipropetrovsk gồm thành phố Hulyaipole và thị trấn Pokrovske (khác với thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk).

Cả Hulyaipole và Pokrovske đều là những trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Kiev bảo vệ tuyến phòng thủ từ Andriivka-Kletsove ở tỉnh Donetsk đến sườn phía đông của Orekhov ở tỉnh Zaporizhia. Tuy nhiên, Hulyaipole là thành trì kiên cố nhất trong 2 thành trì nói trên, và nằm ngay cạnh đường tiếp xúc trong một khu vực ít thay đổi suốt hơn 3 năm qua.

Quân đội Ukraine đã tận dụng thời gian giao tranh tạm lắng để biến thành phố này thành một pháo đài mà phía Nga chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất đáng kể nếu cố gắng tấn công trực diện. Vì vậy, RFAF có thể sẽ thực hiện chiến lược thông thường của họ với những thành phố như thế này: đơn giản là bỏ qua chúng và tấn công từ hậu phương ít được phòng thủ hơn.

Sau khi Vuhledar thất thủ vào tháng 9/2024, quân đội Ukraine liên tục rút lui và rút lui.

Điều này cho phép lực lượng Moscow tiếp tục tiến xa hơn, dù có những điểm khó khăn là các khu định cư cụ thể, nơi có mật độ binh sĩ Ukraine cao hơn. Điều này tiếp tục cho đến khi họ áp sát ngoại ô Velyka Novosilka, nơi sau một loạt các cuộc tấn công thứ hai (bao gồm cả các nỗ lực phối hợp từ phía tây), cũng thất thủ khá nhanh so với tầm quan trọng của nó.

Sự thất thủ của Velyka Novosilka đã đánh dấu một kỷ nguyên mới của mặt trận nam Donetsk. Nó cho phép RFAF tập trung lại các nỗ lực tiến về phía tây thành phố sau khi các vị trí kháng cự còn lại của đối phương ở phía nam sông Vovcha và phía đông sông Mokri Yaly bị xóa sổ.

Sự sụp đổ của Velyka Novosilka dẫn đến sự tan vỡ tiếp theo của Komar, và việc thiết lập một tuyến gồm 3 khu định cư tại các trung tâm hậu cần quan trọng hiện được Nga sử dụng để tấn công xa hơn về phía tây nhằm đạt được các mục tiêu mới.

AMK Mapping chia mặt trận này thành 3 khu vực:

Khu vực 1, chủ yếu được tiếp tế bởi Komar, với ranh giới phía nam tạo thành biên giới hoạt động giữa Tập đoàn quân hỗn hợp 36 và 6 của Nga. Khu vực 1 bao gồm tàn tích các vị trí của Ukraine ở phía đông sông Vovcha, cũng như phía nam Novopavlivka.

Khu vực 2, chủ yếu được tiếp tế bởi Velyka Novosilka, bao gồm khu vực từ khúc quanh sông Vovcha đến sông Yanchur, bao gồm cả ngã ba biên giới hành chính Donetsk - Zaporizhia - Dnipropetrovsk.

Khu vực 3, chủ yếu được tiếp tế bởi Staromylnivka, bao gồm mặt trận đông Zaporizhia, bao gồm cả Hulyaipole. Đây là khu vực mạnh nhất và ổn định nhất.

Nhưng hãy phân tích kỹ hơn trước khi xem xét các diễn biến có thể xảy ra trong tương lai.

Khu vực 1 trước đây là khu vực "dễ dàng nhất" của mặt trận này đối với Nga. Sau khi đã ổn định vị trí ở phía tây sông Mokri Yaly, họ tiến đến bờ đông sông Vovcha. Tuy nhiên, do vị trí gần tiền tuyến của Komar đồng thời lại là mũi nhọn nhô ra rõ ràng hơn vào thời điểm đó, đã khiến việc tiếp tế trở nên khó khăn do sự hiện diện dày đặc của UAV FPV Ukraine.

Lực lượng Kiev có thể lợi dụng điều này và sự thiếu hụt lực lượng của Nga trong và xung quanh Andriivka-Klevtsove, Zelenyi Hai và Olekandrohrad, để tiến hành một loạt các cuộc phản công về phía sông Mokri Yaly.

Nhưng, sự hiện diện của sông Vovcha cũng khiến việc tiếp tế cho quân đội Ukraine ở đây trở nên khó khăn, và các cuộc tấn công cuối cùng đã dẫn đến việc họ phải rút lui khỏi các vị trí tiền phương trong và xung quanh Tolstoi.

Nhằm củng cố hơn nữa sự hiện diện tại Khu vực 1, các hoạt động tấn công của quân đội Nga đã được thực hiện đến khúc quanh sông Vovcha để cô lập hơn nữa các vị trí đối phương ở phía đông sông, dẫn đến Khu vực 2.

Khu vực 2 là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động tấn công của lực lượng Moscow. Họ liên tục mở rộng vùng kiểm soát của mình ở phía tây sông Mokri Yaly, và hiện cách đó hơn 20km về phía tây.

Tại đây, RFAF đã lợi dụng tình trạng thiếu hụt nhân lực của AFU để di chuyển qua các cánh đồng và hàng cây một cách tương đối nhanh chóng và "trơn tru", bỏ qua các ngôi làng trọng điểm có sự hiện diện đông đảo của binh sĩ Ukraine, đưa đối phương vào các mũi nhọn nhô ra nguy hiểm và buộc họ phải rút lui (Komyshuvakha là một ví dụ điển hình).

Phía Ukraine đơn giản là không thể bao phủ mọi địa bàn trong Khu vực 2, vì vậy thay vào đó, họ chọn cách tập trung hầu hết lực lượng vào các khu định cư, tận dụng sự che chắn tại những cứ điểm tiền phương để tăng cường kiểm soát ra các cánh đồng.

Đương nhiên, điều này giúp các UAV Nga dễ dàng tấn công hơn, vì vị trí của đối phương dễ đoán hơn. Với những bước tiến nhanh chóng này của RFAF, các đơn vị vận hành UAV Ukraine tại những ngôi làng trước đây nằm cách đường tiếp xúc vài km thường bị bất ngờ và phải nhanh chóng (và có thể hỗn loạn) rút lui về phía tây, thiết lập các trạm kiểm soát UAV mới.

Việc này tốn thời gian, rất nguy hiểm khi ở gần đường tiếp xúc hơn, và độ trễ giữa việc rút lui và hoàn thành bố trí các vị trí mới dẫn đến việc UAV FPV của Ukraine ít được bảo vệ hơn, điều mà RFAF có thể khai thác để giảm thiểu tổn thất khi tiến quân tại đây.

Khu vực 3 tương đối trầm lắng, chỉ diễn ra giao tranh nhỏ lẻ và thỉnh thoảng có các cuộc tấn công trên bộ, nhưng chủ yếu chỉ giới hạn ở các cuộc pháo kích lẫn nhau và những cuộc tấn công bằng UAV FPV vào một số vị trí đã được bố trí chắc chắn. Nhưng rõ ràng có lý do cho điều này, và đó là vì quân đội Nga không cần phải tiến quân vào đây ngay bây giờ.

Với sự hiện diện của AFU ở phía tây sông Vovcha tại Khu vực 1 hiện đã bị cô lập và có khả năng sắp kết thúc, trong khi các lực lượng Moscow tiến quân đều đặn về phía tây tại Khu vực 2, có vẻ như họ đang cố gắng tiếp cận thị trấn Pokrovske và sau đó là hậu phương của Hulyaipole.

Một phần đáng kể hoạt động ra - vào Hulyaipole phải đi qua Pokrovske, vì vậy nếu lực lượng Moscow có thể chiếm được Velykomykhailivka (một trung tâm hậu cần quan trọng khác của Ukraine), sau đó tiếp cận và chiếm được Pokrovske, họ sẽ có lợi thế lớn hơn nhiều để tấn công Hulyaipole từ 3 phía.

Hiện tại, quân đội Nga tiếp tục tiến xuống phần còn lại của Hulyaipole, gợi nhớ đến chiến dịch tiếp cận hậu phương Vuhledar. Nếu họ vượt sông Yanchur và thiết lập một đầu cầu vững chắc ở phía tây, thành phố sẽ có nguy cơ bị bao vây. Khu vực 3 sẽ không cần phải được kích hoạt trừ khi nó trở thành "đáy của điểm nhô ra", nơi tiếp tế cho lực lượng Kiev là khó khăn nhất do nằm cách xa bên ngoài điểm nhô ra, tương tự như tình hình hiện tại ở Pokrovsk - Myrnohrad.

Nhưng có một điều khác cần cân nhắc với một chiến dịch kéo dài như thế này: Nó có thể phụ thuộc vào tình hình trên các mặt trận khác, cụ thể là Novopavlivka ở phía đông bắc.

Tùy thuộc vào sức mạnh của quân đội Ukraine tại Pokrovske khi thị trấn này thất thủ, RFAF có thể phải đánh sập mũi nhọn Novopavlivka và tiến về phía bắc sông Vovcha, đến phía bắc Pokrovske, nhưng điều này có thể khó khăn do vị trí của Mezhova. Đây là lý do tại sao Bộ chỉ huy Moscow không thể đưa ra mốc thời gian cho một chiến dịch như thế này, vì tất cả các khu vực của tiền tuyến đều ảnh hưởng lẫn nhau.

Chú thích bản đồ dưới đây: Màu cam là các tuyến đường quan trọng; Màu xanh lá cây là ranh giới khu vực; Vòng tròn màu vàng thể hiện các trung tâm hậu cần quan trọng; Mũi tên màu đỏ là các hướng tấn công dự kiến ​​của quân đội Nga trong tương lai; Màu xanh nhạt đại diện cho các con sông quan trọng.