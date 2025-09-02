Binh sĩ Ukraine bên cạnh những xác xe thiết giáp bị phá hủy (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 160 cuộc tấn công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/9 của Bộ Tổng tham mưu cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 160 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận. Các trận chiến ác liệt nhất vẫn diễn ra ở hướng Pokrovsk và Liman. Moscow tiến hành 44 cuộc không kích, thả 77 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 1.960 máy bay không người lái cảm tử và thực hiện 3.665 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Liman, Novopavlovsk, Kupyansk, Seversk, Toretsk, Kramatorsk, Dnieper và Orekhov. Không có cuộc đụng độ quân sự nào được ghi nhận ở hướng Gulyai-Polye. Trên các khu vực khác, tình hình vẫn không thay đổi.

Quân đội Nga tấn công nhiều nhất vào các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine theo hướng Pokrovsk với tổng cộng 43 lần cố gắng đột phá qua tuyến phòng thủ nhưng không thành công. Kể từ đầu ngày, AFU đã vô hiệu hóa 144 binh sĩ Nga trên hướng này, trong đó có 74 thiệt mạng. Năm xe cơ giới, 8 xe máy, 1 hệ thống pháo binh, 1 trung tâm điều khiển UAV, 3 UAV và 2 hầm trú ẩn cho quân nhân cũng bị phá hủy.

Nga đột phá vào trung tâm Pokrovsk, Ukraine ra sức chống đỡ

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục tấn công. Có báo cáo về một bước đột phá trong tuyến phòng thủ của lực lượng Moscow tại khu vực trung tâm Pokrovsk.

Giao tranh dữ dội được cho là đang tiếp diễn ở Pokrovsk. Các nhà quan sát quân sự Nga đưa tin về giao tranh trong chính thành phố, ở trung tâm và phía nam. Các nguồn ủng hộ Kiev báo cáo về các cuộc tấn công tiềm tàng khác của RFAF theo hướng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 1/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, gây sức ép mạnh khiến lực lượng Kiev phải rút lui vào trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Sau nhiều tuần không có hoạt động nào diễn ra theo hướng Orekhov, một đoạn video ghi lại đã được định vị địa lý, chứng minh những bước tiến xa hơn của RFAF. Lực lượng bộ binh Nga đang tiến về làng Danylovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 1/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, lực lượng Kiev cố gắng phản đòn (Ảnh: Military Summary).

"Con lắc đảo ngược": Nga bao vây Ukraine trên hướng Dobropolye

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang chuẩn bị bao vây các đơn vị Ukraine theo hướng Dobropolye.

Như vậy, nỗ lực phối hợp giữa Quân đoàn 1 và các đơn vị thuộc Lực lượng Kiev nhằm phản công vào điểm then chốt tác chiến của RFAF gần Dobropolye có thể được coi là một thất bại. AFU đã sử dụng hết toàn bộ tiềm năng của lực lượng tấn công được tập hợp vội vã.

Hơn 2 tuần phản công đã mang đến cho phía Ukraine không chỉ một cuộc khủng hoảng tác chiến đang diễn ra mà còn cả mối đe dọa từ những vòng vây. "Con lắc đảo ngược" theo hướng bất lợi đối với lực lượng Kiev.

Trước hết, quân đội Nga sắp bao vây hoàn toàn lực lượng Kiev tại làng Zolotoy Kolodez. Các đơn vị của Ukraine đã không thể liên lạc được với đồng đội, những người đang tấn công các vị trí của Nga gần Volnoye. Giờ đây, AFU không còn sức mạnh để phát triển về phía trước, và cuộc rút lui sẽ là tất yếu bởi RFAF đang tăng cường lực lượng để biến những mũi thọc sâu của đối phương thành các vòng vây nhỏ.

Không đạt được thành công ngay từ đầu, dường như quân đội Ukraine đã rơi vào "bẫy". Giờ đây, Lữ đoàn 132 RFAF đang tập trung vào việc chặn hoàn toàn lực lượng Kiev tại khu vực Zolotoy Kolodez. Theo ước tính sơ bộ, tại chính ngôi làng và xa hơn về phía nam, trong các đồn điền dọc theo sông Gruzskaya, có khoảng một tiểu đoàn (khoảng 300 người) xung kích Ukraine đang đối mặt với nguy cơ bị mắc kẹt.

Đây là vòng vây tiềm năng đầu tiên, nhưng không phải là lớn nhất. Vòng vây hơi chếch về phía đông, tại khu vực các làng Shakhovo, Toretskoye và Sofiyivka, có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 RFAF đang mở rộng phạm vi hoạt động gần Dobropolye về phía đông, và Tập đoàn quân 8 đang chậm rãi nhưng chắc chắn tiến sâu vào tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở phía bắc Poltavka.

Mối đe dọa bị bao vây cũng bao trùm các đơn vị Ukraine đang đối đầu với các đơn vị của Tập đoàn quân 51 tại khu vực Volnoye. Lính xung kích Nga tiếp tục các hoạt động tích cực để mở rộng phạm vi hoạt động về phía tây.

Tại thời điểm này, các đơn vị tiên phong của quân đội Nga đang tiến đến Kutuzovka và Novy Donbas. Điều này có nghĩa là khu vực mà các đơn vị Ukraine đã xâm nhập trước đó vào tuyến phòng thủ của Tập đoàn quân 51 RFAF gần làng Volnoye cũng đang đối mặt với những rủi ro lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Dobropolye ngày 1/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, các khoanh tròn gạch chéo là vòng vây tiềm năng đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine cảnh báo không kích ở Kiev

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, rạng sáng 2/9, lực lượng Moscow tập kích Ukraine bằng máy bay không người lái tấn công. Cảnh báo không kích đã được ban bố tại Kiev và một số khu vực.

Chính quyền thành phố Kiev phát thông báo: "Chú ý! Báo động không kích đã được ban bố tại Kiev! Chúng tôi yêu cầu mọi người ngay lập tức di chuyển đến nơi trú ẩn phòng vệ dân sự!".

Tính đến 01h46, còi báo động không kích đã được ban bố tại các khu vực Kiev, Sumy, Poltava, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Kharkiv, Donetsk và Dnipropetrovsk.

Cập nhật lúc 02h27 cho biết, tại Kiev, và sau đó tại các khu vực khác, mối đe dọa trên không đã được dỡ bỏ.