Các binh sĩ Ukraine trên đường ra mặt trận (Ảnh minh họa: New York Times).

Nga tạm dừng hoạt động của cầu Crimea

Kênh Telegram của Ban quản lý cầu Crimea cho biết, rạng sáng 4/9, quân đội Nga đã tạm dừng lưu thông trên cây cầu huyết mạch này.

Thông báo có đoạn: "Chúng tôi yêu cầu những người trên cầu và trong khu vực kiểm tra giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh giao thông".

Sau 1h00 (theo giờ Moscow), quân đội Nga cho biết giao thông đã được khôi phục.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: AFU chặn đứng 147 cuộc tấn công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Trong ngày thứ tư, 147 trận chiến đã diễn ra, và chúng vẫn đang tiếp diễn ở 4 hướng".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper.

Nga tập kích đường không ồ ạt vào miền Tây Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc tấn công lớn khác vào Ukraine. Lần này, khu vực phía Tây Ukraine là mục tiêu chính. Như vậy, sau một thời gian dài chờ đợi và tạm dừng chiến lược, các cuộc không kích lớn vào Ukraine đã bắt đầu.

Chỉ trong 7 ngày qua, lực lượng Moscow đã tấn công Ukraine bằng hơn 2.000 máy bay không người lái Geran cùng hơn 150 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Có vẻ như chiến dịch mới được phát động này sẽ còn tăng tốc trong những tuần tới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/9. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là ở miền Tây (Ảnh: Military Summary).

Thông tin đang lan truyền trên mạng cho rằng Nga đang chuẩn bị hoặc đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt mới theo phương thức "độn thổ", sử dụng đường ống. Có thể điều này ám chỉ một cuộc tiến công về phía Pokrovsk.

Tại khu vực Seversk, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công ở sườn phía nam, chiến tuyến của quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực đã bắt đầu sụp đổ sau 3 năm phòng thủ thành công.

Sau một thời gian dài bế tắc và tình hình xung quanh Kupyansk chìm trong "màn sương mờ", chiến tuyến đã trở nên rõ ràng hơn khi RFAF tiến đến khu vực gần như trung tâm thành phố và củng cố quyền kiểm soát ở các quận phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 3/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng phản đòn trên các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine khẩn cấp giải vây cho đơn vị đặc biệt ở Mirnograd

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang trên đà xóa sổ Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không 79 tinh nhuệ của AFU ở phía đông Mirnograd, đồng thời chặn đứng cuộc phản kích từ trung tâm thành phố do Trung đoàn xung kích độc lập 425 thuộc lực lượng Kiev tiến hành với ý đồ khẩn trương giải vây cho Tiểu đoàn 2 trong đội hình Lữ đoàn 79, vốn đang mắc kẹt.

Tại khu vực phía đông hướng Pokrovsk, Bộ chỉ huy Kiev phải đối mặt với hậu quả từ cuộc đột phá trước đó của một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 79 giữa Mirolyubovka và Novoekonomichesky. Tiểu đoàn xung kích này, cố thủ tại các vị trí bị bỏ hoang ở phía tây nam Malinovka, đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng không có ý định đầu hàng.

Điều này là do lực lượng đồn trú của AFU tại trục Pokrovsk - Mirnograd đã thiết lập được nguồn cung cấp bằng phương tiện không người lái trên bộ và UAV hạng nặng cho nhóm quân bị bao vây. Sự hỗ trợ kể trên cho phép đơn vị duy trì một phần khả năng chiến đấu.

Vấn đề chính là mệnh lệnh của chỉ huy Lữ đoàn 79, ban đầu mang tính chất truyền thông khi ông quyết định tìm kiếm một chiến thắng cho "Ngày Độc lập". Giờ đây, AFU buộc phải tập trung lực lượng để phá vỡ vòng vây, giải cứu nhóm quân đang mắc kẹt.

"Chi tiết về khu định cư Mirny sẽ được cung cấp sau. Giờ đây, tôi có thể nói rằng Tiểu đoàn 2 đã "tham gia" một cuộc phiêu lưu rất tồi tệ của Lữ đoàn trưởng Kolodiy", một tin nhắn trên kênh Telegram của Lữ đoàn 79 AFU viết.

Trung đoàn tấn công độc lập 425 AFU đã được điều động đến khu vực này để tăng cường quân số, cố gắng đột phá đến Novoekonomicheskoe nhằm giải vây cho Tiểu đoàn 2. Tuy nhiên, tình hình vẫn cực kỳ khó khăn và mạo hiểm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 3/9. Trong đó, Kiev phát động mũi phản công về phía đông Mirnograd nhưng bị chặn lại và Lữ đoàn 79 bị lực lượng Moscow bao vây (Ảnh: Readovka).

Nga chọc thủng sườn nam Seversk

Các đơn vị thuộc cụm tác chiến phương Nam RFAF tăng cường tấn công vào sườn phía nam Seversk, chọc thủng phòng tuyến của đối phương gần Pereezdnoe và Vyemka, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Các đơn vị tấn công của Nga đã chiếm được phần lớn Pereezdnoe và phần đông nam của Fedorovka. Bước tiến này đe dọa các vị trí của AFU dọc theo tuyến Vyemka-Novosyolovka, nơi họ đang cố gắng phản công.

Cùng lúc đó, lực lượng Moscow tiến xa hơn về phía đông, phía nam Vyemka.

Ở sườn phía bắc, RFAF tiếp tục di chuyển qua rừng Serebryansky về phía Dronovka, chiến đấu để tiếp cận sông Seversky Donets. Các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây Serebryanka trong khi ở phía đông Seversk, giao tranh chuyển sang tính chất phân chia vị trí.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 3/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev đang mất dần các vị trí phòng thủ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Ukraine cố gắng giữ vị trí ở Pokrovsk

Quân đội Nga đã tiếp tục tấn công vào các khu dân cư nhiều tầng ở Pokrovsk. Theo phóng viên chiến trường kiêm tình nguyện viên Anatoly Radov, họ đã tiến quân dọc theo Phố Gorky (còn gọi là Phố châu Âu). Khác với chiến thuật trước đây với các nhóm tấn công nhỏ, lần này họ tấn công bằng các đơn vị xung kích biên chế đầy đủ.

Lực lượng Kiev đã mất quyền kiểm soát các khu vực gara ô tô và chợ đầu mối gần trung tâm thành phố. Họ dự kiến ​​sẽ cố gắng giữ vững các vị trí dọc theo Phố Gorky, đặc biệt là các tòa nhà dân cư năm tầng ở đó, nhưng các cuộc không kích dữ dội và thường xuyên bằng bom lượn, bao gồm cả siêu bom FAB-3000 của máy bay Nga khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 3/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tổ chức thành công mũi đột phá và tiến rất xa về phía bắc sâu vào trung tâm thành phố, đồng thời tiếp tục phát triển tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: MD).

Nga đã kiểm soát gần một nửa Kupyansk?

Theo kênh Lost Armour, cảnh quay từ UAV xác nhận lực lượng Moscow đã kiểm soát khoảng một nửa thành phố Kupyansk.

Đoạn video cho thấy quân nhân Nga ở trung tâm thành phố và gần các địa điểm hành chính và công nghiệp quan trọng, bao gồm tòa nhà chính quyền thành phố, sân vận động Spartak trên đường Sportivny, trạm biến áp điện của thành phố trên phố Energeticheskaya và tháp truyền hình trên phố 1 tháng 5.

Các đơn vị của cụm tác chiến phương Tây RFAF đang tiếp tục chiến dịch giành quyền kiểm soát Kupyansk và các khu vực xung quanh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 3/9. Trong đó, Moscow kiểm soát gần một nửa thành phố, đang tiến tới khu vực trung tâm và gần các địa điểm hành chính và công nghiệp quan trọng (Ảnh: Lost Armour).

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố báo cáo phân tích các nỗ lực xâm nhập Kupyansk của quân đội Nga.

Báo cáo của DeepState lưu ý rằng hôm 3/9, phía Moscow công bố đoạn phim được cho là chứng minh sự hiện diện của quốc kỳ Nga ở nhiều khu vực khác nhau tại Kupyansk.

DeepState viết: "Đặc biệt, quân nhân Nga thậm chí còn được phát hiện ở trung tâm thành phố, nơi anh ta tự do đi lại trong một khoảng thời gian nhất định. Cuộc phô trương với những lá quốc kỳ diễn ra tại các điểm nằm trong "vùng xám". Quân đoàn 10 (AFU) sau đó đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh hạ gục một số binh sĩ đối phương ở ngoại ô phía bắc thành phố trong vùng xám, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về việc xóa sổ hoàn toàn nhóm lính Nga này".

DeepState lưu ý rằng sự hiện diện của RFAF ở vùng ngoại ô phía bắc Kupyansk không phải là tin tức mới, và sự hiện diện khá lâu dài của một "vùng xám" là một minh chứng cho điều này. Quân đội Nga đang liên tục tìm cách xâm nhập thành phố và cố gắng giành được chỗ đứng, ít nhất là ở vùng ngoại ô, nhằm tăng cường sự hiện diện về mặt quân số để tiến xa hơn.

Báo cáo có đoạn: "Tất nhiên, các chiến binh của Lực lượng Phòng vệ (Ukraine) cố gắng chặn đứng những nỗ lực này, nhưng lợi thế về bộ binh của Nga đã có tác dụng. Để tăng cơ hội giành được chỗ đứng trong thành phố, RFAF đang cố gắng kiểm soát khu vực xung quanh, vì vậy các trận chiến đang diễn ra, đặc biệt là tại khu định cư Mirovoe (tên cũ là Mirnoye), giống như Radkovka, trở thành nơi tập trung bộ binh".

DeepState viết: "Tháng 9, chúng ta sẽ nói nhiều về Kupyansk, bởi vì quân đội Nga đang đến rất gần và tích cực thăm dò các điểm yếu mà họ đã phát hiện ra ở một mức độ nào đó. Và chúng bắt đầu phát huy thành công ngay lập tức".

Trước đó, vào cuối tháng 8, AFU đã giành lại làng Mirnoye gần Kupyansk thuộc vùng Kharkov.