Ukraine khẳng định không có đơn vị nào bị bao vây ở Pokrovsk

Đám cháy bốc lên ở Pokrovsk sau một cuộc pháo kích của Nga (Ảnh: Pravda).

Trả lời phỏng vấn Pravda ngày 4/11, Trung tá Andrii Kovalov, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết: “Hiện không có việc bao vây hay phong tỏa các thành phố trong khu đô thị Pokrovsk - Myrnohrad. Không có đơn vị nào của lực lượng phòng vệ Ukraine bị bao vây”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang làm mọi điều có thể để duy trì công tác hậu cần”.

Ông Kovalov cho biết tình hình tại Pokrovsk vẫn khó khăn, nhưng một chiến dịch tổng hợp đang được tiến hành nhằm phát hiện binh sĩ Nga đã lọt vào trong thành phố và đẩy lực lượng của họ ra khỏi Pokrovsk.

Nhóm phân tích quân sự Ukraine DeepState cho biết quân Nga tiếp tục tăng cường hiện diện trong thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, và tình hình vẫn ở mức nghiêm trọng. Nếu Pokrovsk thất thủ, Myrnohrad có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tháng trước, Nga tuyên bố khoảng hơn 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở Pokrovsk.

Pokrovsk được gọi là một “pháo đài”, có ý nghĩa then chốt với Ukraine bởi nó kết nối với các thành phố khác tạo thành xương sống của hệ thống phòng thủ ở miền Đông.

Nga khởi động chiến dịch nhằm kiểm soát Pokrovsk từ mùa hè năm 2024.

Nếu kiểm soát Pokrovsk, Nga có thể dễ dàng hơn trong việc mở các chiến dịch tiến về phía tây. Tuyến cao tốc E-50 xuất phát từ Pokrovsk hướng về phía tây, kết nối tới Pavlograd thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Tuyến đường này sau đó dẫn tới Dnipro, một trong những thành phố lớn của miền Trung Ukraine.

Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ giúp Nga mở đường tới Pavlograd và cho phép bao vây 2 pháo đài Sloviansk và Kramatorsk.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ chiến tuyến dựa trên hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, cho biết giao tranh ở Pokrovsk vẫn tiếp diễn khi phía Ukraine cố gắng truy quét và loại bỏ lực lượng Nga bằng mọi phương tiện sẵn có, trong đó máy bay không người lái đóng vai trò then chốt.

Nga cũng đang tìm cách kiểm soát khu vực giữa Pokrovsk và Hryshyne. Các nhóm đặc nhiệm của Ukraine đang tích cực thực hiện các đợt truy quét thực địa tại đây, bởi đây là khu vực hậu cần trọng yếu của Pokrovsk. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được vấn đề chính: chặn lực lượng Nga ở rìa phía nam để ngăn chặn đợt thâm nhập tiếp theo vào thành phố.

Theo DeepState, Nga đã lập quyền kiểm soát tại một số khu vực, thiết lập vị trí, tạo điểm tập kết quân và duy trì các tuyến hậu cần để tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào thành phố.

“Tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Nếu Pokrovsk đang bị xâm lấn dần, thì Myrnohrad gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Việc mất Myrnohrad sẽ gây tổn thất đau đớn nhất trong số các thị trấn lớn, bởi nó có thể rơi vào tay đối phương ngay cả khi đối phương chưa kịp củng cố lực lượng đầy đủ ở đó”, DeepState nhận định.