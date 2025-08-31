Xe tăng của quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Su-57 Nga tham chiến, tập kích đường không dữ dội vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tập kích đường không quy mô lớn và dữ dội mới trên toàn bộ lãnh thổ nước láng giềng. Các vụ nổ đã được ghi nhận tại Kiev, thành phố Dnipro, Zaporizhia và miền Tây Ukraine.

Trong đêm, lực lượng Moscow đã phóng hơn 500 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa hành trình. Một lần nữa, mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương, đặc biệt là ở miền Nam và miền Đông nước này.

Các nguồn tin ủng hộ Kiev phàn nàn rằng đây được cho là hậu quả của việc Mỹ không gây sức ép mạnh mẽ với Nga sau cuộc tấn công quy mô lớn trước đó xảy ra vào ngày 28/8.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/8. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương (Ảnh: Military Summary).

Kênh AMK Mapping cung cấp chi tiết hơn về đòn tập kích đường không mới nhất của Nga này. Theo đó, mục tiêu bị tấn công nằm ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Ternopil và Zhytomyr.

Các tên lửa đã được phía Nga sử dụng gồm: Khoảng 20 tên lửa hành trình Kh-101 được phóng từ 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trên bầu trời Uzmore, tỉnh Saratov, và 1 chiếc Tu-160 từ Kalachyovksy, tỉnh Volgograd. Khoảng 10 tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ ngoài khơi Mũi Myskhako, vùng Krasnodar, phía Đông Biển Đen.

Bên cạnh đó, 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M được lực lượng Moscow phóng từ các trận địa gần Liski (tỉnh Voronezh), Simferopol (Crimea), Taganrog (tỉnh Rostov), ​​Căn cứ Không quân Millerovo (tỉnh Rostov).

Đặc biệt, có tới 3 tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã tham chiến, phóng tổng cộng 4 tên lửa hành trình Kh-59. Trong đó 2 chiếc khai hỏa từ Taganrog (tỉnh Rostov) và 1 chiếc khác phóng đạn gần Henichesk (tỉnh Kherson).

Tỷ lệ đánh chặn chưa được phía Kiev công bố chính thức, nhưng 2 tên lửa Kh-59 phóng từ Su-57 đã được xác nhận bị bắn hạ trên bầu trời Dnipro, cùng với 1 tên lửa Kh-101 ở tỉnh Cherkasy.

Về các mục tiêu, thông tin vẫn đang được làm rõ, nhưng dường như những mục tiêu sau đã bị đánh trúng: Căn cứ Không quân Ozerne, tỉnh Zhytomyr bị trúng tới 6 tên lửa Kh-101; Nhà máy Quốc phòng Yuzhmash, Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk bị trúng khoảng 4 tên lửa Kalibr, 5 tên lửa Iskander-M và 1 tên lửa Kh-59.

Thành phố Zaporizhia, thủ phủ của tỉnh Zaporizhia (có thể bao gồm Nhà máy Motor Sich) bị khoảng 6 tên lửa Kalibr, 1 tên lửa Kh-59 và 1 tên lửa Iskander-M tấn công.

Tại Pavlohrad, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk (có thể là nhà máy hóa chất) bị khoảng 8 tên lửa Kh-101 và 3 tên lửa Iskander-M tấn công trúng đích. Ngoài ra, một mục tiêu chưa xác định ở trung tâm tỉnh Ternopil bị tấn công bởi tới 6 tên lửa Kh-101.

Bản đồ mô tả đường bay của các loại tên lửa Nga trong đòn tập kích quy mô lớn vào Ukraine ngày 30/8 (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine giành lại Mirnoye ở Kupyansk, cắt đứt "gọng kìm" Dobropillya

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), dẫn tuyên bố của ông Viktor Tregubov - phát ngôn viên Nhóm tác chiến Dnepr thuộc AFU - cho biết, lực lượng phòng vệ tái chiếm được làng Mirnoye gần Kupyansk thuộc vùng Kharkov.

"Hiện tại, lực lượng Moscow đã bị đẩy lùi khỏi Mirnoye. Không có thông tin về số binh sĩ Nga bị thương hoặc thiệt mạng. Quân đội Ukraine đang tiến về phía trước", ông Tregubov nói.

Kênh Suspilne lưu ý, trước đây, từ những vị trí này, RFAF có thể kiểm soát đường cao tốc đến Kupyansk.

Cùng với thông tin tích cực từ Kupyansk, ông Tregubov cho biết thêm, gần Dobropillya, AFU đã cắt đứt "gọng kìm", khiến các nhóm binh sĩ tiên phong của đối phương bị tách rời khỏi lực lượng chính, mất nguồn tiếp tế.

Ông nói: "Hai "gọng kìm" mà họ (quân đội Nga) đang cố gắng đột phá đã bị cắt đứt. Vẫn còn một số nhóm RFAF trong các đồn điền, nhưng vì họ bị tách rời khỏi nguồn tiếp tế chính nên việc rút lui chỉ còn là vấn đề thời gian".

Trước đó, ngày 16/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lực lượng Kiev đang tiến công vào các khu vực gần Dobropillya và Pokrovsk trong ngày thứ hai liên tiếp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 30/8. Trong đó, lực lượng Kiev đã cắt đứt mũi tiên phong của Moscow (Ảnh: DeepState).

Nga gia tăng áp lực trên toàn bộ chiến tuyến

Theo kênh Military Summary, quân đội Nga tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến, tập trung nỗ lực chính vào hướng Zaporizhia và Pokrovsk.

Ở hầu hết các vùng, Nga đã giành được nhiều thắng lợi về lãnh thổ. Theo hướng Liman, có báo cáo về những bước tiến lớn, với việc RFAF đang củng cố vị trí để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Đồng thời họ cũng có những hoạt động bất thường theo hướng Borova.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 30/8. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, gây sức ép mạnh khiến lực lượng Kiev phải rút lui theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Trên hướng Zaporizhia (ở nam Donetsk, khác với thành phố Zaporizhia thủ phủ của tỉnh cùng tên), Nhóm tác chiến Vostok RFAF đã kiểm soát Kamyshevaha và đang tấn công về phía Ternovoye và Berezovoye, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Về phía bắc, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Novoselovka và khu vực Voronoye -Khoroshee - Sosnovka, với việc lực lượng Kiev liên tục phản công. Các cuộc giao tranh ác liệt nhất diễn ra quanh khu vực Iskra – Tolstoy và Aleksandrovgrad.

Ở nam Temirovka, trên khu vực Gulyaypole, các đơn vị Moscow tiến về Novoivanovka (phía tây Novodarovka) và Novonikolaevka (qua Poltavka về phía bắc dọc theo sông Solyonaya gần Olgovskoye).

Quân đội Nga đặt mục tiêu dọn sạch "vòng vây" xung quanh Kamyshevaha - Voronoye - Ternovoye, chiếm các khu rừng Dibrovsky và Novopavlovsky, và đánh vào sườn tuyến phòng thủ Mezhevaya - Gavrilovka - Velikomikhaylovka của Kiev dọc theo sông Kamenka.

Lực lượng Kiev đang cố gắng bằng mọi giá để ngăn chặn RFAF đột phá vào Velikomikhaylovka và các khu rừng xung quanh. Từ khu vực này, các đơn vị Nga có thể tiến xa hơn về phía Zaporizhia qua Prosyanaya – Pokrovskoye và về phía Dnipropetrovsk trong khi bỏ qua Pavlograd, cũng như tấn công vào hậu phương của hệ thống phòng thủ đối phương xung quanh Pokrovsk (Krasnoarmeysk).

Với lực lượng dự bị đang cạn kiệt, lực lượng Kiev có thể sẽ không thể chống đỡ được một cuộc bao vây khác giống như "bông hoa Ocheretino" trên mặt trận Avdiivka năm ngoái.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Donetsk ngày 30/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực nâu đậm là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev, dựa vào chuỗi các công sự màu hồng, tổ chức phòng ngự và phản đòn theo các mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Trong khi đó, về phía Izyum (khu vực Borovskoy), lực lượng thuộc Nhóm tác chiến Zapad của Nga tiếp tục tiến về phía sông Oskol trên đầu cầu Ivanovsko-Makeevka, đồng thời đẩy lùi các cuộc phản công của AFU gần Karpovka, Redkodub, Novomihailovka và Petrovskoye (Grekovka).

Các đơn vị xung kích Moscow đã chiếm được Glushchenkovo ​​và tiến về phía Andreevka, tiếp cận con đường từ Novy Mir, cũng như về phía Malievka. AFU đẩy lùi lực lượng Kiev giữa Novomihailovka và Petrovskoye (Grekovka), tiến về phía Olgovka và theo hướng Druzhelyubovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Izyum thuộc khu vực Borovskoy ngày 30/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev, dựa vào chuỗi các công sự màu hồng, tổ chức phòng ngự và phản đòn theo các mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 136 trận giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 30/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 136 cuộc giao tranh trên mặt trận, đặc biệt, quân đội Nga tấn công 38 lần ở hướng Pokrovsk, 24 lần ở hướng Liman".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov. RFAF không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Gulyai-Polye và Dnieper.

Trên hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow cố gắng đột phá phòng tuyến của Ukraine 38 lần nhưng không thành công, 4 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Trong ngày thứ bảy, AFU đã vô hiệu hóa 111 binh sĩ Nga theo hướng này, trong đó có 66 người thiệt mạng.