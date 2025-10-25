Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến thêm 910 binh sĩ Nga

Báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày 24/10, lực lượng phòng vệ đã vô hiệu hóa 910 binh sĩ Nga.

Tổng thiệt hại chiến đấu của quân đội Nga từ 24/02/2022 đến ngày 25/10 ước tính như sau: Nhân sự - khoảng 1.135.990 người (tăng thêm 910); Xe tăng - 11.287 (+4); Xe bọc thép chiến đấu - 23.459 (+1); Hệ thống pháo binh - 33.987 (+15); UAV chiến thuật - 74.185 (+359); Ô tô và xe bồn - 65.436 (+80).

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 121 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 37 cuộc ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 39 cuộc không kích, thả 81 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 3.502 UAV cảm tử và thực hiện 3.523 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Orekhov và Dnieper.

Tình hình xấu đi nghiêm trọng với Ukraine trên toàn chiến tuyến

Kênh Military Summary đưa tin, căng thẳng đang leo thang giữa quân đội Nga (RFAF) và quân đội Ukraine (AFU) theo hướng Kherson. Ngày càng nhiều tin tức từ khu vực này được cập nhật.

Tình hình trên tiền tuyến tiếp tục xấu đi nghiêm trọng đối với lực lượng Kiev. Bất chấp các cuộc phản công gần đây của AFU về phía Kucheriv Yar, tất cả các mặt trận khác đều đang bị thu hẹp. Pokrovsk và Mirnograd đang thất thủ mà không còn nhiều kháng cự nữa, có vẻ như nhóm lực lượng nòng cốt của Ukraine đã tháo chạy khỏi khu đô thị tập trung này. Trận chiến giành Rodinske cũng sắp kết thúc.

Ở nam Donetsk, lực lượng Moscow đã chiếm được Zlahodne và tiến về phía tây Poltavka. Với những bước tiến này, họ hiện chỉ còn cách thành phố Huliaipole 8,5km.

Kupyansk có vai trò rất quan trọng, do vậy AFU nỗ lực tối đa để giữ vững khu đô thị. Tuy nhiên, một cuộc phản công bằng bộ binh cơ giới gần đây ở phía bắc đã thất bại, họ không thể củng cố được vị trí. Phía Nga công bố đoạn phim ghi lại cảnh "bầy đàn" UAV FPV tiêu diệt 2 xe thiết giáp M113 cùng nhiều binh sĩ Ukraine.

Bầy đàn UAV FPV của Nga phá hủy 2 xe thiết giáp M113 và hạ gục nhiều binh sĩ Ukraine ở Kupyansk (Video: Telegram).

Quân đội Nga đã chiếm được Dronivka, với thành công này họ đẩy lực lượng Ukraine ở Seversk rơi vào tình thế hoàn toàn tồi tệ, bị bao vây từ 3 phía.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman - Seversk ngày 24/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Nga ra tối hậu thư buộc Ukraine đầu hàng ở Pokrovsk

Bộ chỉ huy Moscow đã ra tối hậu thư cho lực lượng đồn trú Ukraine tại khu vực Pokrovsk: "Đầu hàng trước thứ hai, ngày 27/10. Hoặc đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn", kênh Military Summary đưa tin.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 24/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ chỉ còn 5km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử". Lực lượng Kiev tháo chạy theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh VoenkorKotenok, sự hoảng loạn đã bùng phát trong lực lượng Kiev. Họ đang rút lui khỏi Pokrovsk, trong khi lực lượng "Azov" khét tiếng từ chối tham chiến.

Cụ thể, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục giao tranh tích cực để giành quyền kiểm soát khu vực đô thị Pokrovsk - Mirnograd (Krasnoarmeysk - Dimitrov). Khoảng 70% Pokrovsk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phần lớn lực lượng Kiev đã bị đẩy lùi ra khỏi tuyến đường sắt và bị cắt đứt khỏi Grishino.

Ở phía nam tuyến đường sắt, các hoạt động dọn dẹp đang được RFAF tiến hành. Từ khu vực phía đông, quân đội Ukraine đã bị đẩy lui về phía khu định cư Rog.

Giao tranh vẫn tiếp diễn để giành các cứ điểm của AFU ở ngoại ô phía đông. Sự hoảng loạn đang lan rộng trong quân đội Ukraine bên trong Pokrovsk. Các đơn vị đang hỗn loạn rút lui sau khi bị đánh bật khỏi Rodinske, nơi lực lượng Moscow đã hoàn tất việc dọn dẹp.

Bất chấp lệnh "tử thủ" của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky, AFU đã bắt đầu tháo chạy khỏi Mirnograd, nơi các đơn vị Moscow đang chiến đấu gần mỏ 5/6 và bãi xỉ, sau khi đã tiến đến quận phía tây và phía bắc.

Từ khu vực kiên cố phía bắc Lysovka (giữa hai khu đô thị), lực lượng Kiev đã bắt đầu rút lui có kiểm soát trong khi vẫn giữ được một phần tiền tuyến.

Theo nguồn tin của Ukraine, đơn vị "Navoz" đã từ chối phản công hoặc tiến vào khu vực đô thị. Lực lượng của họ vẫn ở vành đai ngoài bất chấp lệnh của Tướng Syrsky.

Các phi hành đoàn UAV Nga kiểm soát chặt các tuyến đường rút lui của đối phương và đang có một "vụ thu hoạch bận rộn".

Trang phân tích quân sự Anna News cũng xác nhận, lực lượng Kiev đã bắt đầu rút lui khỏi Pokrovsk sau khi quân đội Nga thọc sâu vào trung tâm và hai bên sườn.

Tại Rodinske, AFU bị đánh bật khỏi các vị trí ở phía bắc và phía nam. Các đơn vị còn lại bị mắc kẹt trong hình bán nguyệt dọc theo các tòa nhà cao tầng trên đường Shakhterskoy Slavy. Do vấn đề tiếp tế, việc giữ vững các vị trí này sẽ không thể kéo dài, và họ có thể sẽ sớm phải từ bỏ chúng. Một khi Rodinske được kiểm soát hoàn toàn, lực lượng Moscow sẽ có được một vị trí vững chắc để tiến về các cánh đồng phía tây thành phố, vốn là tuyến đường tiếp tế chính của đối phương.

Đối mặt với nguy cơ bị bao vây, lực lượng Kiev đã bắt đầu tháo chạy. Họ đang tái triển khai các đơn vị và lực lượng dự bị từ Mirnograd và Lysovka qua các làng Rovnoye và Svetloye, phía đông bắc Pokrovsk. Mặc dù vậy, một phần lực lượng của họ vẫn tiếp tục giữ các tuyến phòng thủ để yểm trợ cho cuộc rút lui.

Có vẻ như cuộc rút lui đã được lên kế hoạch trước, với các vị trí phòng thủ được chuẩn bị ở hai bên sườn để làm chậm bước tiến của RFAF và tạo điều kiện cho nhóm quân chính rút lui.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 24/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây. Lực lượng Kiev trong trung tâm thành phố tháo chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Anna News).

"Các nguồn tin của chúng tôi từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội đã bắt đầu rút khỏi Mirnograd mà không có lệnh của Tướng Syrsky, tình hình hoảng loạn đang diễn ra ở Pokrovsk. Quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường rút lui của lực lượng Kiev, và 70% Pokrovsk đã rơi vào tay đối phương. Tổng Tư lệnh yêu cầu mở cuộc phản công, nhưng lực lượng Azov từ chối tiến vào trung tâm", kênh Rezident của Ukraine thừa nhận.

Kênh Kalibrated cung cấp thêm chi tiết về tình hình tại mặt trận này. Quân đội Nga đã chiếm được Rodinskoe và tiến sâu hơn về phía bắc Pokrovsk - tuyến đường thoát hiểm cuối cùng còn hoạt động của AFU ở phía tây đã bị cắt đứt.

Tuyến đường cuối cùng mà quân đội Ukraine có thể dùng để rút chạy là đường Olimpiysʹka nhưng đây chính là "tọa độ lửa", đang được RFAF kiểm soát hoàn toàn bằng máy bay không người lái và hỏa lực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 24/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Đường rút lui cuối cùng của lực lượng Kiev đã bị cắt đứt (Ảnh: AMK Mapping).

Ukrainska Pravda đưa tin, một sĩ quan Ukraine thừa nhận: "Mọi thứ đang diễn ra theo kịch bản tồi tệ nhất. Pokrovsk đang sụp đổ quá nhanh, chúng tôi không ngờ tới điều này. Có một số binh sĩ Nga ở phía bắc Mirnograd, những nhóm nhỏ xâm nhập từ phía nam, nhưng nhìn chung vẫn còn tốt hơn ở Pokrovsk".

"Nhưng nếu Pokrovsk thất thủ, các đơn vị Mirnograd sẽ không còn đường thoát. Tuyến đường hậu cần của chúng tôi đến Mirnograd dài hơn 20km. Việc luân chuyển các đơn vị gần như là bất khả thi. Chúng tôi không thể cứu những người đã hy sinh... Mọi người đang làm việc hết công suất, hoàn toàn nhận thức được rằng vòng vây đang đến gần", viên sĩ quan Ukraine này cho biết thêm.

Nga đang nhanh chóng tiến đến thành phố Liman

Báo cáo cuối ngày 24/10 của Readovka cho biết, quân đội Nga đã tiến rất nhanh, họ chỉ còn cách Liman vài km.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 20 và 25 RFAF đang tiếp tục chiến dịch nhằm xóa bỏ huyết mạch hậu cần giữa Seversk và Liman, đồng thời phong tỏa khu vực này.

Cụ thể, Tập đoàn quân 20 đã đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi Novoselovka và bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào làng Yarovaya, rào cản cuối cùng trước thành phố Svyatogorsk, nằm ở khúc quanh của sông Seversky Donets.

Quân đội Ukraine có thể sẽ không duy trì được một vị trí đáng kể nào ở Yarovaya và sẽ tập trung vào việc bảo vệ Svyatogorsk. Khu vực này chỉ do các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh 114 AFU trấn giữ, vì quân số hạn chế, họ sẽ buộc phải rút lui để thu ngắn tuyến đầu.

Do lực lượng Kiev đang áp sát bờ sông, mối quan tâm hàng đầu của họ là đảm bảo cho các đơn vị của mình rút lui bằng đường thủy. Tuy nhiên, tại làng Drobyshevo, AFU vẫn bám chặt các vị trí, lo sợ quân đội Nga sẽ đánh bọc sườn Liman từ phía tây bắc xuyên rừng Svyatye Gory.

Xa hơn về phía nam, lực lượng Kiev cũng tỏ ra kiên quyết bám trụ. RFAF đang gặp phải sự kháng cự dữ dội trong trận chiến giành làng Yampol và các khu vực khác gần Liman. Điều này là do hệ thống phòng thủ của AFU ở các khu vực giáp ranh với thành phố vững chắc hơn nhiều so với các vùng lãnh thổ phía bắc.

Tại Liman, Bộ chỉ huy Kiev triển khai Lữ đoàn cơ giới độc lập 60 và 63, được hỗ trợ bởi một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xe tăng 4. Mặc dù đợt triển khai quan trọng này đã ngăn chặn được việc mất Yampol nhanh chóng, nhưng nó cũng gây ra tổn thất đáng kể cho bộ binh cơ giới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 24/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, áp sát thành phố từ 3 phía (Ảnh: Readovka).

Bảo vệ hậu cần giữa Liman và Seversk là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp một loạt các cuộc phản công, quân đội Nga đang tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ Yampol.

AFU đang từ bỏ trung tâm làng để tập trung ở phía nam và các khu rừng lân cận. Đổi lại, các đơn vị Moscow quyết định giao chiến với đối phương trong khu vực rừng giữa Liman và Yampol. Mục tiêu của lính xung kích Nga rất rõ ràng: tiếp cận đường T-05-13 gần mỏ cát Liman.

Một điều quan trọng không kém là bao vây Liman từ phía nam và tiếp cận đường T-05-14, tuyến đường tiếp tế cho thành phố từ Sloviansk.

Kênh ZOV Military cho biết, lực lượng Moscow đang dồn dập tấn công Liman. Các kênh truyền hình Ukraine đưa tin rằng binh sĩ Nga đã có mặt tại quận Vostochny và các trận chiến đang diễn ra.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 24/10. Moscow tiến công theo các mũi tên đỏ, áp sát thành phố (Ảnh: ZOV).

Nga giành được thêm 4 khu định cư mới

Ngày 24/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo RFAF đã đánh bại lực lượng Kiev để giành quyền kiểm soát thêm 4 khu định cư, bao gồm Dronovka và Promin đều thuộc vùng Donetsk, Pershotravneve (Zlagoda) thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, Bologovka ở vùng Kharkov.

Thông báo có đoạn: "Các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến phương Bắc tiếp tục phát triển dọc theo khu vực Khatno tại mặt trận Kharkov. Các chiến sĩ phân đội "Bão táp" thuộc Trung đoàn xe tăng 11 đã kiểm soát làng Bologovka".