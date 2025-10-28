Binh sĩ Ukraine ở mặt trận (Ảnh minh họa: Skynews).

Nhiều người Ukraine có thể phải di dời sang miền Tây

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đang dần phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Ukraine khiến đất nước này chìm vào bóng tối và cuối cùng có thể dẫn đến việc người dân Ukraine từ miền Trung và miền Đông di dời hàng loạt sang miền Tây.

Các báo cáo xác nhận rằng quân đội Ukraine (AFU) đã bị lực lượng Moscow đánh bật khỏi 3 ngôi làng ở hướng Zaporizhia. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Pokrovsk. Lực lượng Kiev đang phản công ở phía đông bắc thành phố nhằm "mở đường máu" cho đồng đội bị mắc kẹt rút chạy.

Tại Pokrovsk - Mirnograd, tình hình của lực lượng Kiev tiếp tục xấu đi. Video định vị địa lý cho thấy quân Nga đang tiếp tục tiến vào khu vực tây bắc Pokrovsk.

Quân đội Ukraine đang cố gắng "câu giờ" bằng các cuộc phản công theo hướng Dobropolye, với một vòng vây khác đối với AFU được cho là đang hình thành dọc theo các cánh đồng phía nam Kucheriv Yar, theo các nhà quan sát quân sự Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 27/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ đóng sập "cửa tử". Lực lượng Kiev phản công ở Dobropolye theo mũi tên vàng nhằm giảm áp lực cho các đơn vị bạn (Ảnh: Military Summary).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 168 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 168 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 57 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 70 cuộc không kích, thả 148 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 2.635 UAV và thực hiện 3.065 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Hulyaipolye, Orekhov và Dnieper.

Ukraine cố phá vỡ "vòng kim cô" ở Pokrovsk, mở đường rút lui

Theo kênh Readovka, trong bối cảnh quân đội Nga bao vây hoàn toàn khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd, hôm 27/10, nhà báo Ukraine Tsaplienko đã tiết lộ kế hoạch lớn của Kiev nhằm phá vỡ "vòng kim cô" nhằm giải cứu các đơn vị bị mắc kẹt.

Đúng như Readovka dự đoán, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 2 RFAF đã càn quét qua khu vực tư nhân ở phía bắc Pokrovsk và liên kết với các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51. Hai gọng kìm của Nga chính thức siết chặt.

Như vậy, tất cả lực lượng Kiev ở Myrnohrad, phía đông Pokrovsk và khu vực xung quanh chưa thể rút chạy về phía tây qua Grishino đều đã bị bao vây.

Một ngày trước đó, sau khi hoàn thành chiến dịch phong tỏa các đơn vị Kiev, Bộ Tư lệnh Moscow đã ra lệnh cho quân đội Ukraine hạ vũ khí đầu hàng để tránh đổ máu không cần thiết.

Không có thông tin nào về việc liệu AFU có chấp nhận lời đề nghị này hay không. Tuy nhiên, có thể giả định rằng Kiev sẽ không chấp thuận vì những lý do sau:

Thứ nhất, lý do chính là chính trị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thể để xảy ra tình trạng hàng loạt binh sĩ buông vũ khí đầu hàng giống như những đoạn video ở Mariupol. Bởi đó chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào "uy tín" của lực lượng Kiev, có thể gây ra một loạt sự kiện trong quân đội Ukraine, được thúc đẩy bởi sự bất mãn bị dồn nén và kiệt quệ về mặt tinh thần.

Thứ hai, về khía cạnh truyền thông. Các nguồn tin Ukraine thậm chí còn chưa đề cập đến tình hình chiến thuật thực tế ở Pokrovsk, vì vậy câu chuyện "mọi thứ đều khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát" của AFU sẽ bị phá vỡ.

Tình hình này phần nào tương tự như Tập đoàn quân số 6 của Đức Quốc xã bị bao vây tại Stalingrad vào cuối mùa thu năm 1942.

Berlin sau đó đã cấm cả đột phá lẫn đầu hàng, đẩy toàn bộ một đạo quân thiện chiến, sau này được mệnh danh là "đội quân của những người lính suy dinh dưỡng", vào tình thế phòng thủ vô vọng giữa cơn đói và tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và nhiên liệu.

Đồng thời, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Rodynske, qua đó đảm bảo sự ổn định tối đa của vòng vây đối với nhóm lực lượng Kiev ở Pokrovsk và Mirnograd từ phía bắc.

Tình hình nguy cấp đòi hỏi giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine phải hành động ngay lập tức ở phía bắc, chống lại mũi nhọn của Tập đoàn quân số 51 RFAF gần Dobropolye.

Lực lượng Kiev một lần nữa đang tìm cách phá vỡ hệ thống phòng thủ của các đơn vị Moscow tại khu vực làng Zolotoy Kolodez - Kucherov Yar - Volne - Novoe Shakhove. Mục tiêu của họ là buộc quân đội Nga phải dừng các cuộc tấn công vào Sofiyivka và Shakhove, nơi các đơn vị Ukraine đang ở trong tình thế cực kỳ khó khăn và không còn lựa chọn nào khác là rút lui.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 27/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, thọc sâu vào nội đô từ 2 hướng, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Theo nhà quan sát quân sự Brian Berletic, lực lượng Moscow áp đảo hoàn toàn hệ thống phòng thủ đối phương tại Pokrovsk. Ngay cả "Bản đồ Liveuamap" thân Ukraine - một bản đồ trực quan về các cập nhật của Bộ Tổng tham mưu Ukraine - cũng cho thấy quân đội Nga bên trong trung tâm thành phố.

Trong vòng chưa đầy một tháng, lực lượng Moscow đã tiến từ vành đai sang chiếm một phần trung tâm thành phố và các khu vực đô thị xung quanh.

Mặc dù bản đồ cho thấy AFU đang bị bao vây theo hình bán nguyệt, họ vẫn có thể rút lui qua cửa mở, nhưng quân đội Nga sử dụng hỏa lực dồn dập, khống chế các vị trí của Ukraine từ nhiều tuần qua.

Việc mất Pokrovsk sẽ là một thảm họa đối với các hệ thống phòng thủ còn lại của Ukraine khi UAV tầm xa hơn và với số lượng lớn hơn của Nga được triển khai trong khu vực, chúng sẽ bắt đầu tạo ra một vòng vây tác chiến tương tự cho "vành đai phòng thủ" còn lại tập trung vào Kramatorsk và Sloviansk.

Khi Ukraine mất vị trí phòng thủ then chốt này ở trung tâm Donetsk, họ sẽ phải đối mặt với việc mất Liman và Seversk ở phía bắc, điều này sẽ gây thêm áp lực lên các vị trí còn lại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 27/10. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều vị trí mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Liveuamap).

Trước tình thế nguy hiểm tại Pokrovsk, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai khẩn cấp lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) và các đơn vị khác, kênh Geroman cho hay.

"Theo lệnh của Trung tướng Budanov, các đơn vị GUR đã bắt đầu hợp tác với lực lượng Kiev tại Pokrovsk", nhà báo Ukraine Tsaplyenko cho biết.

Thông tin này được xác nhận bởi Sternenko, một người theo chủ nghĩa phát xít.

"Thực tế, không chỉ GUR được điều đến Pokrovsk, mà tình hình ở đó thực sự rất nguy cấp. Nói một cách nhẹ nhàng thì là vậy. Khi đối phương hoạt động lâu dài trong thành phố, nó vẫn được gọi là "sự xâm nhập của trinh sát - đặc nhiệm Nga (DRG)". Giờ đây, nhóm DRG này đã phát triển thành một tiểu đoàn, nếu không muốn nói là hơn", ông phàn nàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 27/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo các mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Theo kênh Anna News, quân đội Nga đang bao vây lực lượng Kiev tại Pokrovsk và Mirnograd. Hiện tại, khoảng 31 tiểu đoàn của AFU, với tổng quân số 5.500 người, bị mắc kẹt.

Điều này có thể thực hiện được nhờ sự đột phá của RFAF ở vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk và việc kiểm soát phần lớn Rodinske.

Một số đơn vị AFU đã rút lui khỏi cả 2 thành phố, do đó số binh sĩ Ukraine thực tế bị bao vây có thể nhỏ hơn một chút. Nếu vẫn còn một lữ đoàn 2.500 người bị bao vây, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của quân đội Ukraine, tương đương với vụ "rút lui" khét tiếng khỏi Mariupol.

Hiện vẫn chưa rõ liệu báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, có đề cập đến "bắn phá" hay bao vây thực tế đối với lực lượng đối phương hay không.

Để xác nhận sự bao vây thực tế, cần có dữ liệu tham chiếu địa lý cho thấy quân đội Nga kiểm soát các cứ điểm của AFU nằm ngoài Rodinske. Đây là thang máy khai thác mỏ ở phía tây bắc Rodynske và khu vực của 2 trang trại gần Pokrovsk.

Rõ ràng, việc quân đội Nga đánh sập Pokrovsk và Mirnograd đang ngày càng đến gần, kênh Anna News nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 27/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev trong trung tâm thành phố (Ảnh: Anna News).

Ukraine phản công Dobropolye

Tình hình mặt trận Shakhove thuộc mũi thọc sâu Dobropolye: Trong 3 ngày qua, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công lớn nhằm giảm áp lực lên các thành phố Pokrovsk và Mirnograd, cũng như xóa sổ mũi nhọn Shakhove.

Kết quả là AFU đã giành lại được các khu vực Sukhetske, Zatyshok, Nove Shakhove và Chernyavskiy, cũng như chiếm được một số vị trí tại các khu vực khai thác đá phía nam Kucheriv Yar. Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục duy trì đà tiến công tại Shakhove, cho phép họ kiểm soát khu vực phía tây khu định cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 22/10. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu xanh. Moscow có bước tiến nhỏ ở phía tây Shakhove (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga tiếp tục đột phá ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk

Trên hướng Hulyaipole và Pokrovske, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công, tiến vào nhiều khu vực khác nhau, kênh AMK Mapping cho biết.

Ở phía nam, RFAF mở rộng đầu cầu trên bờ tây sông Yanchur. Sau khi giành quyền kiểm soát phía bắc Zlahoda, họ ngay lập tức bắt đầu tấn công và hoàn tất việc chiếm phần còn lại của ngôi làng. Tiếp đó, họ san bằng mặt trận ở phía đông và vượt qua một nhánh sông, liên kết với các nhóm xung kích phát triển từ phía tây Novohryhorivka.

Về phía tây bắc, lực lượng Moscow vượt sông Yanchur tại một điểm mới, xâm nhập qua các khu vực rừng rậm đến các ngôi nhà phía nam của Yehorivka, nơi họ có thể củng cố lực lượng. Các đơn vị khác tiến lên vùng cao theo một hàng cây ở phía nam Yehorivka, trong khi trinh sát - đặc nhiệm Nga xâm nhập xa hơn về phía tây nhiều km.

Về phía đông bắc, RFAF tiếp tục tiến về Vyshneve từ phía đông nam. Họ chiếm được phần còn lại của hàng cây dẫn đến ngôi làng và tiến vào khu phức hợp nông nghiệp sau khi tập kích dữ dội bằng FAB và pháo binh. Họ cũng tiến vào các ngôi nhà phía đông của làng và bắt đầu phát triển về trung tâm. Các lực lượng khác vượt qua một nhánh sông Yanchur từ phía đông Vyshneve và tiến lên hai hàng cây song song, xâm nhập vào phần phía nam Novooleksandrivka.

Xa hơn về phía đông bắc, quân đội Nga tiến từ trung tâm Novoselivka vào phần phía nam, hoàn tất việc chiếm giữ ngôi làng. Họ cũng giành quyền kiểm soát phần còn lại của các hàng cây ở phía nam. Có thêm 16,66km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 27/10. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Nga phát triển đều đặn về hướng Seversk

Kênh Nhật ký lính dù đưa tin, lực lượng Moscow đang phát triển đều đặn trên mặt trận Seversk.

Cụ thể, tại Yampol, RFAF tiếp tục gây sức ép lên các tuyến phòng thủ đối phương. Giao tranh đã chuyển sang phía tây nam khu định cư. Phía đông bắc ngôi làng không còn là vùng xám bởi Moscow kiểm soát. Có sự tiến triển từ Yampol về phía Liman. Các chiến binh Nga đã cắt đứt lực lượng Kiev khỏi tuyến đường Liman - Yampol.

Sau khi giành được Dronovka, lực lượng Moscow đang di chuyển từ vùng ngoại ô phía tây về phía thành phố Seversk.