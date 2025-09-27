Một thương binh Ukraine (bên trái) ngồi trong xe thiết giáp (Ảnh minh hoạ: AFP).

Ông Lukashenko muốn thảo luận với ông Zelensky

Hãng thông tấn Belta đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/9, cho biết, ông muốn thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đồng thời, ông tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Zelensky "không chỉ cần đàm phán, mà còn phải đồng ý các điều khoản có lợi" sau khi xung đột kết thúc.

Ông Lukashenko khẳng định rằng, những "điều kiện có lợi" dành cho Ukraine này đã được Mỹ chấp thuận. Trong khi đó, bản thân ông Zelensky kêu gọi "thông qua tất cả các kênh", bao gồm cả công khai, về một cuộc gặp với ông chủ Điện Kremlin Valdimir Putin.

Ông Lukashenko tin rằng đã đến lúc "chúng ta cần bắt đầu tham vấn" và đàm phán để "chấm dứt cuộc chiến tranh khó hiểu này... Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, mọi chuyện sẽ tồi tệ cho tất cả mọi người".

Ông Zelensky ra lệnh tăng hợp đồng quốc phòng

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu thường lệ, tối 26/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, trong cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Tối cao, ông đã ra lệnh tăng hợp đồng quốc phòng.

Ông cho biết: "Tôi đã tổ chức một cuộc họp. Cụ thể, liên quan đến các hợp đồng trong quân đội của chúng ta - tôi đã ra lệnh tăng hợp đồng quốc phòng".

Tổng thống Ukraine cho biết thêm, trong cuộc họp, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine và Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) cũng đã trình bày các báo cáo về sản xuất vũ khí, ngành công nghiệp quốc phòng nói chung và lĩnh vực nhiên liệu của Nga. "Chúng tôi đã vạch ra những mục tiêu mới", ông Zelensky lưu ý.

Theo Tổng thống Ukraine, thế giới hiện thấy rằng Nga đã bước vào một tình trạng mà chiến tranh sẽ tạo ra ngày càng nhiều vấn đề cho chính hệ thống, nền kinh tế và xã hội Nga.

"Vấn đề quan trọng không phải là giảm bớt áp lực lên Nga trong cuộc chiến này. Các biện pháp trừng phạt, hạn chế thương mại với Nga, hạn chế các chương trình mà họ sử dụng và cách họ kiếm lợi nhuận - tất cả những điều này sẽ có hiệu quả", ông nói.

DeepState: Nga có bước tiến gần 5 khu định cư ở Donetsk

Rạng sáng 27/9, dự án phân tích DeepState có liên hệ với GUR báo cáo về việc lực lượng Moscow có những bước tiến gần 5 khu định cư ở vùng Donetsk.

Báo cáo viết: "Đối phương đã tiến gần Yampol, Berezovoy, Kalinovsky, Olgovsky và Novoivanovka".

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, kể từ đầu ngày 26/9, đã xảy ra 160 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 43 cuộc theo hướng Pokrovsk.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố, tại khu vực Novopavlovskoye, quân đội Nga đang cố gắng sử dụng chiến thuật "nghìn nhát cắt" để tiến sâu hơn vào lãnh thổ và tuyên bố sự hiện diện của mình.

Trung bình, tuần trước, lực lượng Moscow đã tăng diện tích kiểm soát thêm 9,23km2 mỗi ngày.

Cuộc tấn công quyết định đã bắt đầu

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus, tức là chỉ cách biên giới với Ba Lan, một thành viên NATO, vài trăm km. Ba Lan đã kêu gọi tất cả công dân của họ rời khỏi Belarus ngay lập tức.

Quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục tập kích các nhà máy lọc dầu, gây ra thiệt hại ngày càng lớn cho Moscow, tạo ra mối đe dọa đối với sự ổn định của nền kinh tế Nga.

Theo tin từ các kênh truyền thông ủng hộ Kiev, RFAF mở một mặt trận mới, mặt trận Dnipropetrovsk. Như vậy, cuộc tấn công quyết định đã chính thức bắt đầu, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực này.

Tướng Alexander Syrsky - Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine - lên tiếng bình luận về những thắng lợi to lớn về lãnh thổ mà quân đội Nga đạt được tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia, đồng thời ông cũng báo cáo về lực lượng dự bị của Nga đã được triển khai cho chiến dịch quân sự tại khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk và Zaporizhia ngày 26/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến của Kiev, tiến rất xa về phía tây (Ảnh: Military Summary).

Các đoạn video định vị địa lý tiếp theo cũng xác nhận rằng bộ binh Nga đang ở ngay trước Mirnograd, kiểm soát các vị trí kiên cố dọc theo các cánh đồng và tiến đến ngay bên ngoài các tòa nhà đầu tiên của thành phố. AFU có dấu hiệu vỡ trận khi phòng tuyến phía tây Porkrovsk dần sụp đổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 26/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến của Kiev ở phía tây khu đô thị tập trung (Ảnh: Military Summary).

Trận đại chiến Dobropolye lên đỉnh điểm: Xuất hiện tình huống đặc biệt

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF tiếp tục làm suy yếu cụm lực lượng hỗn hợp của đối phương trong trận phản công Dobropolye.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 tiếp tục quấy rối các đơn vị Kiev đang bung hết khả năng nhằm ngăn chặn mũi nhọn tác chiến của RFAF phía đông nam Dobropolye.

Cả hai bên đều đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, và một tình huống đặc biệt đã xuất hiện trên bản đồ chiến sự.

Ở sườn phía đông trong cuộc phản công của AFU, lực lượng Moscow đã giành lại được thế chủ động và buộc các đơn vị xung kích của Ukraine phải chuyển sang phòng thủ một phần.

Song song với đó, Lực lượng Không quân - Vũ trụ, pháo binh và UAV Nga đang thực hiện các cuộc tập kích hỏa lực mãnh liệt dọc theo các làng Vladimirovka, Shakhovo và Sofiyivka. Đây là nơi quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng, tìm cách mở rộng về phía Novotoretske.

Các đợt pháo kích do RFAF tổ chức gây ra tổn thất đáng kể về nhân lực và vật lực cho đối phương tại hành lang phản công hẹp nhưng dày đặc binh sĩ AFU. Đồng thời, áp lực vẫn tiếp tục đè nặng lên hai bên sườn khu vực phản công của quân đội Ukraine hướng về Novotoretske.

Nhiệm vụ của Tập đoàn quân 51 và Tập đoàn quân 8 RFAF tại khu vực này vẫn như cũ: siết chặt "nút cổ chai" mà các đơn vị Kiev đang phản công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd cũng như Dobropolye ngày 26/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng. Kiev phản công dữ dội, ngăn đà sụp đổ (Ảnh: Z-committee).

Về phía tây, tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn. Quân đội Ukraine, bất chấp mưa hỏa lực dữ dội của đối phương, vẫn tiếp tục tấn công và buộc các đơn vị Moscow phải rút lui khỏi một số vị trí tiền phương ở Nikanorovka.

Tuy nhiên, AFU không thể sử dụng ngôi làng này làm bàn đạp vững chắc cho các cuộc đột phá tiếp theo do hỏa lực vượt trội của RFAF đã ngăn cản họ củng cố vững chắc tại đây và tập hợp binh lực một cách an toàn.

Dù vậy, về phía nam một chút, qua những khe núi khô cằn rậm rạp, các nhóm xung kích Ukraine đang xâm nhập sâu vào khu vực phòng thủ của Nga. Lực lượng Kiev nhằm mục tiêu vào làng Boykovka, giáp với làng Novotoretske dọc theo sông Kazennyi Torets, nơi họ đang cố gắng tiếp cận từ Shakhovo. Ngoài các khe núi, AFU trong khu vực này còn được hỗ trợ bởi các kết cấu kỹ thuật của hệ thống thông gió thuộc mỏ Krasnolimanskaya.

Ở khu vực phía tây của cuộc phản công, quân đội Ukraine - dù phải hứng chịu tổn thất to lớn - đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ đối phương. Nhưng với việc các mũi xung kích ở sườn phía đông đã bị RFAF chặn đứng, những thành quả tiếp theo ở phía tây trở nên vô nghĩa.

Điều này buộc Bộ chỉ huy Kiev phải tăng cường thêm lực lượng cho trận chiến, thường là những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất mà họ còn trong tay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd cũng như Dobropolye ngày 26/9. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công dữ dội theo các mũi tên vàng (Ảnh: Z-committee).

Tình hình Velykomykhailivka - Huliaipole đang thay đổi nhanh chóng

Kênh RVvoenkor đưa tin, sau khi hạ gục các ngôi làng Ternove, Berezove, Novonikolaivka và Novoivanivka, quân đội Nga tiếp tục đột phá tại ngã ba giữa khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Họ đang tiến về Kalynivske (đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quyền kiểm soát) và đang tìm cách củng cố tại Novohryhorivka bằng những nhóm bộ binh nhỏ, theo các báo cáo từ giới phân tích ủng hộ Kiev.

RFAF cũng đã phá sập phòng tuyến AFU ở Olhivske và một số vị trí lân cận, nhằm mục đích chiếm lĩnh hoàn toàn khu định cư này. Để tăng cường sức mạnh tấn công, quân tiếp viện và các nhóm bộ binh bổ sung đã được quân đội Nga triển khai, gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Lực lượng Moscow đang tích cực sử dụng UAV làm suy yếu hậu cần đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velykomykhailivka - Huliaipole ngày 26/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực khoanh bởi đường màu trắng là nơi họ mới giành được (Ảnh RVvoenkor).

Ukraine phát cảnh báo đỏ tại một số vùng

Cơ quan quân quản Kiev cho biết, rạng sáng 27/9, cảnh báo không kích đã được ban bố tại một số khu vực do bị UAV đối phương tấn công.

Thông điệp có đoạn: "Cảnh báo không kích tại Kiev do mối đe dọa từ việc sử dụng UAV của đối phương. Hãy ngay lập tức tìm đến các hầm trú ẩn gần nhất và ở yên tại đó cho đến khi nguy hiểm kết thúc".

Lúc 3h15, cảnh báo không kích đã được dỡ bỏ tại Kiev nhưng mối đe dọa từ UAV vẫn còn ở các khu vực phía Bắc, Trung tâm và phía Đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh dữ dội tiếp diễn tại Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, 160 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận, trong đó có 43 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 50 cuộc không kích, thả 101 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 2.000 UAV cảm tử và thực hiện 3.277 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovka, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.