Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định (Ảnh minh họa: BBC).

Ông Zelensky thảo luận với châu Âu về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp phối hợp trực tuyến với lãnh đạo 5 nước châu Âu gồm Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia và Đan Mạch. Các chủ đề chính là đảm bảo an ninh cho Ukraine, hỗ trợ lâu dài cho quân đội và gia tăng áp lực lên Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, nền tảng của các đảm bảo này phải là một quân đội Ukraine hùng mạnh, đòi hỏi nguồn tài chính ổn định và lâu dài kèm theo nguồn cung cấp và sản xuất vũ khí.

"Khi chúng ta nói về đảm bảo an ninh, chúng ta cần câu trả lời rõ ràng: ai sẽ giúp chúng ta tự vệ trên bộ, trên không và trên biển", ông Zelensky nói và cho biết thêm, "chúng tôi đã nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ là một phần của các bảo đảm an ninh. Điều này là tốt, và đây là một quyết định rất quan trọng. Tổng thống Donald Trump tin rằng châu Âu nên dẫn dắt tiến trình này, nhưng Mỹ sẵn sàng tham gia và giúp điều phối nó".

Tổng thống Estonia ủng hộ ý tưởng xác định rõ ràng nghĩa vụ của mỗi quốc gia trong hệ thống đảm bảo an ninh.

Thủ tướng Đan Mạch lưu ý rằng gần 2 tuần đã trôi qua kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Washington, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã sẵn sàng đàm phán ở cấp lãnh đạo. Đó là lý do tại sao, theo bà, điều quan trọng hiện nay là phải gia tăng áp lực lên Nga.

Châu Âu thảo luận về việc tạo ra vùng đệm 40km ở Ukraine

Politico cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang xem xét việc tạo ra một vùng đệm 40km giữa quân đội Ukraine và Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo Politico, vùng đệm là một trong số nhiều đề xuất đang được các quan chức quân sự và dân sự thảo luận về một giải pháp hậu chiến hoặc ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự đồng thuận về độ sâu của vùng đệm này, và không rõ liệu Kiev có đồng ý hay không, vì nó sẽ liên quan đến các nhượng bộ lãnh thổ tiềm năng. Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ hiện chưa tham gia vào các cuộc thảo luận này.

"Họ đang cố gắng hết sức", cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Jim Townsend nói và cho biết thêm, "việc phân định ranh giới này có ý nghĩa lịch sử to lớn... Họ so sánh nó với sự phân chia nước Đức trong Chiến tranh Lạnh".

Về số lượng binh sĩ giám sát vùng đệm, các quan chức đang thảo luận về con số từ 4.000 đến 60.000 lính gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào đưa ra cam kết chính thức. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine.

Đồng thời, Ba Lan và Đức phản đối việc gửi quân đến Ukraine do lo ngại rằng điều đó sẽ khiến họ dễ bị tấn công.

Nga tập kích đường không tổng lực

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 28/8, quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc tập kích đường không tổng lực, kết hợp sử dụng tên lửa và UAV, với mục tiêu chính là thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine. Nhiều vụ nổ và hư hại đã được ghi nhận ở hàng loạt khu vực khác nhau trong thành phố. Các nguồn tin ủng hộ Kiev báo cáo hơn 600 mục tiêu trên không ồ ạt tấn công Ukraine trong đêm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/8. Trong đó, Moscow tiến hành đòn tập kích đường không quy mô lớn vào Kiev, gây ra những thiệt hại nặng nề (Ảnh: Military Summary).

Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến với những tiến triển nhất định ở Zaporizhia và Donetsk. Đồng thời ở Sumy, làng Yanukivka được cho là đã gần như bị RFAF chiếm giữ hoàn toàn.

Những hình ảnh đáng báo động đối với quân đội Ukraine (AFU) đang đến từ hướng Kherson. Phía Nga đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường cao tốc nối thành phố Kherson với thành phố Mykolaiv. Bất cứ phương tiện nào của lực lượng Kiev hoạt động trên huyết mạch này đều như đang "chơi xổ số" với cơ hội sống sót rất thấp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kherson ngày 28/8. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, quyết tâm cắt đứt đường cao tốc huyết mạch nối giữa Kherson và Mykolaiv (Ảnh: Military Summary).

2 mũi phản công ác liệt của Ukraine ở Dnepropetrovsk và Donetsk

Theo kênh ZOV Military, AFU đã chiếm lại được khu định cư Aleksandrograd và tiến vào các làng Iskra và Zeleni Gai ở hướng Dnepropetrovsk.

Gần đây, lực lượng Kiev phát động một cuộc phản công theo hướng tây nam Donetsk, nơi họ đã giành lại được phần lớn các vị trí dọc theo sông Vovcha.

Quân đội Ukraine đã được định vị địa lý và cắm cờ tại các khu định cư Aleksandrograd, Iskra, Zeleni Gai và Tolstoy. Nhờ những định vị địa lý này, AFU được xác nhận đã chiếm thành công khu định cư Aleksandrograd và đạt những bước tiến đáng kể trong các khu định cư Iskra và Zeleni Gai. Tuy nhiên, khu định cư Tolstoy vẫn nằm trong tay quân đội Nga vì cuộc phản công của lực lượng Kiev theo hướng này đã thất bại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnepropetrovsk và Donetsk ngày 28/8. Trong đó, Kiev phát động phản công lớn, giành lại các khu vực bao quanh bởi đường màu xanh dương. Ngược lại, Moscow chiếm được khu vực bao quanh bởi đường màu đỏ (Ảnh: ZOV Military).

Kênh AMK Mapping cũng xác nhận các diễn biến tương đối khả quan nghiêng về phía Ukraine trên hướng Dobropillya thuộc vùng Donetsk.

Cụ thể, tình hình sơ bộ tại khu vực là cả hai bên đều có nguy cơ bị bao vây lẫn nhau (tại 2 vòng khoanh vàng trên bản đồ dưới đây): quân đội Ukraine ở mũi Volodomyrivka - Toretske, và quân đội Nga ở mũi Kucheriv Yar - Rubizhne.

RFAF có hậu cần khá ổn định cho cuộc tấn công vào Sofiivka, nơi họ đang cố gắng chiếm giữ để cắt đứt làng thành trì quan trọng Shakhove. Nhưng AFU thậm chí còn có hậu cần ổn định hơn cho các cuộc tấn công cắt đứt mũi thọc sâu của Nga ở phía đông và có một trung tâm hậu cần hoạt động tốt ở Dobropolye.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine không có hậu cần tốt ở khu vực Shakhove. Đây là nơi họ đang cố gắng liên kết với cánh quân phản công từ phía tây và đã điều Tiểu đoàn xung kích 253 "Arey" của Quân đoàn Tình nguyện Ukraine từ tỉnh Sumy đến để hỗ trợ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 28/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Ngược lại, Kiev phản công theo các mũi tên xanh và tái chiếm một số vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Nga phá vỡ phòng tuyến Ukraine gần Pokrovsk

Kênh Readovka cho hay, quân đội Nga phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương tại Udachny theo hướng Pokrovsk và chiếm được ngôi làng quan trọng này, nơi AFU đã trụ vững trong hơn 6 tháng liên tục.

Cụ thể, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đã chính thức đánh sập phòng tuyến của quân đội Ukraine tại Udachny sau khi phát động tấn công từ tháng 1.

Đáng chú ý, trong suốt 6 tháng qua, AFU không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ một cách thụ động. Vào mùa xuân, Bộ Tư lệnh Kiev định kỳ phản công bằng một nhóm cơ giới để ngăn chặn việc thất thủ tại khu định cư có vai trò chiến lược này.

Toàn bộ nửa đầu mùa xuân năm nay đã diễn ra các trận giao tranh trực diện giữa hai bên để giành ngôi làng. Quân đội Ukraine không muốn đầu hàng và bất chấp tổn thất, họ vẫn kiên trì bám trụ. Nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi.

Udachny bao phủ các tuyến đường tiếp cận đường cao tốc E50 nối Pokrovsk và Pavlograd. Tuy nhiên, do mối đe dọa từ phía bắc đối với cả huyết mạch này và các tuyến đường tiếp tế thay thế ở Pokrovsk và Mirnograd ngày càng rõ ràng, nên việc lực lượng Kiev tìm mọi cách để giữ ngôi làng là điều vô nghĩa và họ sẽ không thể có lực lượng bổ sung để tiếp tục phòng thủ khi cần thiết cho các hướng Konstantinovka và Dobropolye.

Với việc chiếm được Udachny, Tập đoàn quân số 2 RFAF sẽ có nhiều cơ hội để hợp lực với Tập đoàn quân số 51, đang hoạt động trên các tuyến đường tiếp cận làng Grishino.

Dù vậy, chiến dịch tiềm tàng này của quân đội Nga khó có thể tiến về phía bắc ngay lập tức. Xét cho cùng, phía sau Udachny là mỏ Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya với bãi thải. Các công trình kỹ thuật của bãi thải là công sự chính thức duy nhất mà lực lượng Kiev có thể tận dụng lợi thế về địa hình, địa vật để chiến đấu, vì đơn giản là họ không có công sự dã chiến nào khác ở phía tây Pokrovsk.

Rất có thể Tập đoàn quân số 2 RFAF sẽ cố gắng tiến từ Udachny về phía tây với mục tiêu chiếm Novopodgorodny và Molodetsky. Một động thái như vậy trong tương lai sẽ cho phép họ chuyển hướng tấn công về phía bắc tới Sergeyevka. Sự phong phú của các khe núi khô và những nếp gấp khác của địa hình sẽ hỗ trợ cho lính xung kích Nga nếu tình hình phát triển thuận lợi theo hướng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Pokrovsk ngày 28/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, mở rộng về phía tây, đồng thời tiếp tục xâm nhập vào trung tâm thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Nga tấn công hướng Pokrovsk 37 lần, 125 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 137 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, tình hình căng thẳng nhất được ghi nhận ở hướng Liman và Pokrovsk, nơi quân đội Nga đã tấn công tổng cộng 68 lần".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã cơ bản đẩy lùi đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Trong ngày, theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga thực hiện 37 cuộc tấn công. Hiện tại, các trận chiến tiếp tục diễn ra tại 4 địa điểm. Theo ước tính sơ bộ, quân đội Ukraine đã vô hiệu hóa 125 binh sĩ Nga tại khu vực này, trong đó có 90 người thiệt mạng.