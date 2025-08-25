Xe tăng Ukraine vượt qua các chướng ngại vật trên một tuyến đường gần Sloviansk (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine tuyên bố giành lại Novomykhaylovka ở Donetsk

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo việc lực lượng Kiev đã tái chiếm khu định cư Novomykhailivka thuộc vùng Donetsk.

Chiến dịch được thực hiện bởi các đơn vị thuộc GUR, đặc biệt là đơn vị "Artan" và Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn xung kích số 3, đánh bật đối phương và giành lại quyền kiểm soát Novomykhailivka.

Báo cáo có đoạn: "Theo thông tin tình báo thu được, chiến dịch đã khiến lực lượng Moscow bị bất ngờ. Đối phương tổn thất quân số tương đương khoảng một đại đội và buộc phải điều động lực lượng dự bị từ các khu vực khác. Nhờ sự phối hợp của trinh sát, lính xung kích, thiết bị hạng nặng và UAV, các đơn vị Kiev đã cải thiện vị trí chiến thuật và tăng cường phòng thủ trên hướng này. Hiện tại, Novomykhailivka đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Ukraine".

Ukraine bị nghi phát động cuộc tấn công UAV lớn vào Nga

Kênh Military Summary đưa tin, vào Ngày Độc lập của Ukraine (24/8), phía Kiev đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga. Theo các báo cáo mới nhất, những cuộc tấn công này nhắm vào các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng quan trọng của Moscow. Các cảnh quay về hỏa hoạn và sự tàn phá đang được đăng tải trực tuyến.

Quân đội Nga (RFAF) tập trung ngày càng nhiều thiết bị và nhân lực nhằm tiếp tục mở rộng chiến dịch ở Zaporizhia khi giới truyền thông đang đưa tin về một cuộc tấn công lớn tiềm tàng vào khu vực này. Giao tranh lại leo thang ở khu vực Kamensky-Stepnogorsk. Ngoài ra, họ đang tiến quân từ phía đông về phía Gulyaypole.

Trên hướng Pokrovsk, quân đội Ukraine (AFU) đã thực hiện một số cuộc tấn công táo bạo với sự tham gia của nhiều nhóm DRG (phá hoại và trinh sát). Kết quả là, họ đã xâm nhập được vào lãnh thổ của một số khu định cư nằm sâu trong khu vực do RFAF kiểm soát.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Filia, nằm ngay trước Novopavlivka. Đồng thời, có báo cáo về việc quân đội Ukraine xâm nhập theo hướng Myrne, với các đơn vị bộ binh nhỏ của AFU được cho là đang tiến vào khu định cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 24/8. Trong đó, Kiev phát động phản công từ đa hướng, giành lại một số vị trí từ tay lực lượng Moscow (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phản công bất thành, mất tuyến tiếp tế cuối cùng cho Pokrovsk

Theo kênh Readovka, Bộ chỉ huy Kiev đã đặt lực lượng dự bị vào thế nguy hiểm tại khu vực Dobropolye, nhưng thay vì đột phá, họ lại bị bao vây. Trong khi đó, RFAF tiếp tục tấn công trên mọi hướng. Lối thoát đến Novooleksandrivka, nơi tuyến đường cao tốc qua Grishino bị cắt đứt, đặc biệt gây khó khăn cho quân đội Ukraine.

Giờ đây, các đơn vị AFU bảo vệ Pokrovsk và Mirnograd chỉ còn lại một tuyến đường cao tốc duy nhất nhưng bị UAV Nga khống chế và rải mìn mỗi đêm. Lực lượng Kiev đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc bỏ rơi đồng đội đang bị bao vây một phần, hoặc tiếp tục cung cấp lực lượng cần thiết để bảo vệ các thành phố chủ chốt.

Hướng Dobropolye

Việc chiếm được Zolotoy Kolodez chưa mang lại cho lực lượng Kiev bất kỳ lợi thế đáng kể nào. Khi tiến sâu hơn, họ không thể phá vỡ sườn của Tập đoàn quân 51 RFAF. Các đơn vị AFU rơi vào tình thế bị bao vây và phải kéo giãn đội hình. Ukraine đã thất bại trong việc mở rộng hành lang phản công theo hướng Zolotoy Kolodez và "bắt tay" với lực lượng của họ đang tấn công trực tiếp từ Dobropolye trong khu vực các làng Novy Donbass - Kutuzovka.

Tại đó, AFU chỉ có thể đẩy lùi chiến tuyến của Nga ra khỏi Novy Donbass một chút, nhưng không hơn. Quân đội Ukraine, nhận thấy mình đang ở trong tình thế khó khăn, đã điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Giờ đây, nhiệm vụ của AFU và Vệ binh Quốc gia, trước hết, không còn là cắt đứt toàn bộ mũi đột phá của Tập đoàn quân 51, mà là đảm bảo sự sống còn của đội tiên phong đã đột phá đến Zolotoy Kolodez.

Cần lưu ý riêng rằng máy bay và tên lửa Nga đang gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương. Hậu phương của nhóm phản công Ukraine đang bốc cháy. Bất kỳ sự tập trung nào được phát hiện đều bị xóa sổ ngay lập tức. Điều này làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của AFU khiến họ ngày càng suy yếu. Những nỗ lực tiếp theo của Kiev cũng khó có thể lật ngược thế cờ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Dobropolye ngày 24/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Konstantinovka (khu vực phía đông)

Quân đội Nga đã đột phá vào ngoại ô Konstantinovka bằng các nhóm tấn công. Điều này trở nên khả thi do sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ tại Predtechino, buộc AFU phải rút lui vào khu vực tư nhân. Do đó, trong tam giác sông Naumikha, sông Gruzskaya và kênh đào Seversky Donets-Donbass, quân đội Ukraine thấy mình bị bao vây tác chiến sâu, với một hành lang chính thức tồn tại ở phía tây rộng chưa đầy 3km.

RFAF đã chọn một giải pháp phi truyền thống và đánh "vỗ mặt", đột phá thẳng đến thành phố Konstantinovka. Đây không phải là một cuộc tấn công toàn diện nhưng các đơn vị Moscow tiên phong đã tiến vào khu vực tư nhân và buộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 AFU, vốn đã bị suy yếu trong các trận chiến tại Predtechino, phải quay trở lại giao đấu.

Mục đích của cuộc tấn công vào tuyến Konstantinovka là do đặc thù của tác chiến trong đô thị, để bảo vệ một thành phố, cần nhiều bộ binh hơn so với ngoài chiến trường mở. Do đó, Lữ đoàn 93 vốn đã suy yếu sẽ không thể tự mình đối phó.

Sự xuất hiện của lính xung kích Nga ở ngoại ô Konstantinovka buộc đối phương phải điều động lực lượng từ khu vực gần nhất của mặt trận đến đó. Khu vực phía nam và tây nam hướng Konstantinovka ngay lập tức xuất hiện lỗ hổng, nơi các đơn vị của Tập đoàn quân cận vệ số 8 RFAF đang hoạt động.

Tại đây, lực lượng Kiev đang giữ vững tương đối thành công tuyến phòng thủ ở khu vực Rusin Yar ở phía tây, cho đến tận các ngôi làng phía bắc hồ chứa Kleban-Byk. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp ở khu vực phía đông, quân đội Ukraine có thể sẽ phải rút một phần lực lượng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Konstantinovka ngày 24/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Pokrovsk

Tập đoàn quân cận vệ 51 RFAF đang phát triển thành công tại ngã ba đường Pokrovsk và Dobropolye. Các đơn vị Moscow cắt đứt tuyến đường tiếp tế của đối phương tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd, chạy qua Grishino. AFU chỉ còn lại một tuyến đường huyết mạch hậu cần duy nhất tại Pokrovsk và Mirnograd, đó chính là đường cao tốc E50.

Việc tiếp tế liên tục cho lực lượng Kiev đã chấm dứt, bởi vì ngay cả khi giữ được một tuyến đường cao tốc hoàn chỉnh, vẫn không có gì đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa ổn định do bị UAV Nga khống chế chặt chẽ.

Thời điểm then chốt đối với quân đội Ukraine tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd đã gần đến. Trong điều kiện này, bất kỳ biện pháp đối phó chủ động nào của Bộ chỉ huy Kiev cũng sẽ dẫn đến việc cạn kiệt nhanh chóng nguồn đạn dược hiện có.

AFU có thể sẽ buộc phải từ bỏ phòng thủ chủ động và chuyển sang chế độ thụ động. Những người bị thương trong tầng hầm của các tòa nhà Pokrovsk và Mirnograd đang trở thành gánh nặng riêng, vì việc sơ tán họ là bất khả thi.

Tập ​​đoàn quân 51 cũng đạt được những thành quả tại Rodinsky. Thành phố bị bao vây 3 mặt từ phía đông, bắc và tây, và quân đồn trú của Ukraine đang phải chịu cảnh thiếu thốn nghiêm trọng, điều này cũng khiến họ không còn cơ hội chủ động phòng thủ.

Tình hình ở hướng Pokrovsk càng trở nên phức tạp hơn đối với AFU bởi chiến dịch phản công của Kiev gần Dobropolye đã đi vào ngõ cụt. Họ đã mất khả năng điều động lực lượng và chuyển quân từ khu vực Dobropolye sang các khu vực khác.

Nhóm phản công của AFU đang ở trong tình trạng có thể được mô tả là "một chân trong bẫy". Việc rút lực lượng đột ngột sang khu vực khác đồng nghĩa với việc những đơn vị bị bao vây một phần ở làng Zolotoy Kolodez chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Pokrovsk ngày 24/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Kupyansk

Các đơn vị quân đội Nga hoạt động ở phía đông Kupyansk, sau khi đột phá thành công vào làng Petropavlovka, đã bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện vào vành đai phòng thủ của đối phương dọc theo bờ đông sông Oskol. Lực lượng Moscow đang tấn công về phía nam của khu vực đột phá trước đó ở Petropavlovka, kéo giãn mặt trận và củng cố bên sườn.

Các đơn vị xung kích RFAF cũng đã hoạt động tích cực hơn ở vùng ngoại ô phía bắc Kupyansk, trong khu công nghiệp trên bờ đông sông Oskol. Các nhóm Moscow tiền phương bắt đầu xâm nhập "khu công nghiệp" Kupyansk qua các khu rừng, giống như họ đã làm vào cuối mùa đông vừa rồi.

Sự gia tăng hoạt động của quân đội Nga theo hướng này trùng hợp với cuộc phản công đang diễn ra của Tập đoàn quân 51 RFAF nhằm đè bẹp nhóm binh lực thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine. Có thể giả định rằng Bộ chỉ huy Kiev đã rút quân khỏi khu vực Kupyansk và điều động họ phản công Dobropolye. Đội hình chiến đấu của AFU gần Kupyansk ngày càng mỏng đi, mở ra khả năng áp đặt của quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Kupyansk ngày 24/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Krasnolimanskoe

Lực lượng Moscow mở màn thành công một cuộc đột kích vào khu vực nông thôn kiên cố bao gồm các làng Sredneye, Shandrigolovo, Novoselovka, Derilovo và Drobyshevo. Hiện tại, phần lớn Sredneye nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, và các đơn vị xung kích đã chiếm được phần phía bắc của Shandrigolovo.

Nhưng điều đáng chú ý nhất đang diễn ra ở phía đông nam, tại khu vực các làng Torskoye và Zarechnoye, cũng như trong các khu rừng Kremensky. AFU đã đánh mất sự toàn vẹn hệ thống phòng thủ ở Torskoye, các ổ kháng cự của họ chỉ còn lại ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam khu định cư.

Ngoài ra, lực lượng xung kích Nga đã đột phá thành công vào Zarechnoye qua một đoạn hẹp của sông Zherebets. Nhờ đó, họ không cho phép đối phương dựa vào sự liên kết giữa các làng để phòng thủ.

Tại rừng Kremensky, phía nam làng Krasnaya Dibrova và Kuzmino, quân đội Nga đã hoàn thành chiến dịch bao vây các đơn vị Kiev trên diện tích 10km2.

Nếu như trước đây, AFU có trong tay một vài con đường có thể tiến về phía tây, thì giờ đây, họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất: cố gắng rút chạy qua các đầm lầy với tất cả những rủi ro đi kèm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Krasnolimanskoe ngày 24/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công ở Pokrovsk và Novopavlovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 24/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 128 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, theo hướng Pokrovsk, quân Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công, còn tại Novopavlovsk - 27 cuộc".

Theo hướng Pokrovsk, RFAF tìm cách đột phá hệ thống phòng thủ của AFU 38 lần. Hiện tại, 2 cuộc giao tranh quân sự đang diễn ra. Trong 24 giờ qua, 143 binh sĩ Nga bị thương vong theo hướng này, trong đó 99 người thiệt mạng. Ngoài ra, 2 kho nhiên liệu và dầu nhờn, 1 trạm điều khiển UAV và 1 xe cơ giới đã bị phá hủy, báo cáo cho hay.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Novopavlovsk, Liman, Seversk, Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Kramatorsk và Toretsk.