Binh sĩ Ukraine huấn luyện chiến đấu (Ảnh minh họa: Reuters).

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ ở đông bắc Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, sau khi chính quyền Ukraine thông qua một đạo luật gây tranh cãi hạn chế quyền hạn của các cơ quan chống tham nhũng, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Ukraine. Đây được cho là những cuộc biểu tình thời chiến lớn nhất cho đến nay với hàng nghìn người đã tụ tập tại Kiev, Lvov, Dnipro và Odessa.

Hàng nghìn người biểu tình bên ngoài Văn phòng ông Zelensky tại thủ đô Kiev, phản đối dữ dội đạo luật hạn chế quyền hạn của các cơ quan chống tham nhũng (Video: RT).

Không quân Ukraine mất chiếc máy bay tiêm kích phản lực Mirage 2000 đầu tiên (do Pháp viện trợ) trong chuyến bay huấn luyện ở miền Tây nước này. Cuộc điều tra vụ tai nạn đang được tiến hành, nguyên nhân sơ bộ ban đầu cho thấy máy bay rơi do lỗi kỹ thuật.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Các báo cáo cho thấy một tuyến phòng thủ khác của lực lượng Kiev sụp đổ ở phía đông bắc Pokrovsk. Đột phá mới của RFAF đe dọa nghiêm trọng đối với nhóm binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố.

Cụ thể, lực lượng Moscow đang tiếp tục chinh phục khu vực phía nam vùng Donetsk. Hiện chỉ còn một vài thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở đông bắc Pokrovsk, RFAF đã đạt được một bước đột phá chiến lược trong những tháng gần đây. Họ được cho là đang ở các làng Zapovidne và Shakhove.

Những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của AFU do thiếu hụt nhân sự đang gây khó khăn cho việc bảo vệ toàn bộ tiền tuyến, tạo điều kiện cho các đơn vị trinh sát và đặc nhiệm Nga khai thác điểm yếu, đột kích sâu vào trung tâm Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/7. Trong đó, các vòng tròn đỏ in hình bàn tay là nơi nổ ra các cuộc biểu tình của người dân Ukraine (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, quân đội Nga củng cố thành công các vị trí của mình tại Pokrovsk và đang mở rộng vùng đột phá vào thành phố.

Lực lượng xung kích Nga đã mở rộng được vùng kiểm soát của mình ở phía tây nam Pokrovsk. Tuy nhiên, khác với nhận định của Military Summary, Readovka cho rằng không phải các nhóm trinh sát và đặc nhiệm đã đột nhập vào thành phố, mà đó chính là các đơn vị tiên phong của RFAF, vốn là lực lượng đi trước cánh quân chủ lực.

Lực lượng Moscow đã giành được vị trí tại ngã tư đường Torgovaya và đường Zashchitnikov Ukrainy. Ngoài ra, khu rừng chạy dọc theo phía nam đường Zashchitnikov Ukrainy đã được kiểm soát. Bằng cách này, quân đội Nga đã "củng cố" thành công của cuộc đột phá ban đầu vào thành phố và đảm bảo sự ổn định cho vị trí của mình.

Lực lượng Kiev đã mất cơ hội đẩy đối phương ra khỏi địa giới Pokrovsk. Giờ đây, họ cần một lực lượng áp đảo về số lượng và chất lượng để làm được điều đó, nhưng do thiếu quân trầm trọng, AFU chỉ có thể phòng thủ thụ động nhằm làm chậm bước tiến của RFAF vào sâu trong thành phố.

Cùng với việc mở rộng vùng kiểm soát tại Pokrovsk, quân đội Nga bắt đầu đẩy lùi AFU dọc theo sườn của hành lang đột phá vào thành phố. Đặc biệt, do mối đe dọa từ sườn, các đơn vị Kiev bắt đầu rút lui khỏi làng Zelenovka và khu định cư Troyanda.

AFU đang rút lui về một nhóm các tiểu khu nhỏ: Yuzhny, Lazurny, Shakhtyorsky và Solnechny. Chúng là những tòa nhà cao tầng có thể mang lại cho họ lợi thế so với địa hình thảo nguyên xung quanh và khu vực tư nhân.

Bằng cách từ bỏ các vị trí đã mất giá trị thực tế, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng bảo toàn nhân sự và lặp lại chiến thuật đã áp dụng ở Toretsk. Cụ thể, họ đang cố gắng dựa vào các tòa nhà cao tầng, biến mỗi khu vực có những tòa nhà như vậy thành các cứ điểm phòng thủ độc lập.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì, ngoài Lữ đoàn độc lập 152 và Lữ đoàn độc lập 68, khu vực này còn bao gồm các đơn vị bảo vệ lãnh thổ Ukraine, với đặc thù hoạt động trong điều kiện đô thị.

Do AFU không thể ngăn chặn cuộc tấn công trực tiếp của RFAF vào Pokrovsk, nhiệm vụ chính của họ giờ đây sẽ là ngăn chặn việc chia cắt hệ thống phòng thủ bên trong thành phố. Rõ ràng, Bộ chỉ huy Kiev sẽ buộc phải đưa tất cả lực lượng dự bị có thể vào thành phố để tổ chức phòng thủ trong các tòa nhà.

Giai đoạn giao tranh đô thị toàn diện đã bắt đầu. Khó có thể nói trước được chúng sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng diễn biến tình hình ở khu vực phía bắc hướng Pokrovsk, cùng với tình hình trong thành phố, đã đặt khả năng chiến đấu của toàn bộ đơn vị đồn trú thuộc quận Pokrovsk - Mirnograd của AFU vào tình thế bị đe dọa nghiêm trọng do thiếu hụt lương thực.

Các phương tiện cơ giới của Ukraine liên tục bị UAV Nga tập kích. Tình hình nhìn chung có thể diễn biến theo một kịch bản khó lường, như đã từng xảy ra ở Selidovo, nơi đơn vị đồn trú của lực lượng Kiev từng phải bỏ chạy.

Và xét đến việc khu vực phòng thủ Pokrovsk, vốn rất quan trọng đối với Ukraine do nằm gần tuyến đường tiếp tế từ Pavlograd, đã bị suy yếu trong 3 ngày qua, không thể loại trừ khả năng xuất hiện những "bất ngờ" thú vị khác cho lực lượng Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev cố gắng phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Kênh Ayden cũng xác nhận tình hình xung quanh Pokrovsk đang diễn biến nhanh chóng và phòng tuyến Ukraine trên sườn đông bắc thành phố trông vô cùng yếu ớt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tiến vào phía nam Pokrovsk một cách thần tốc và hậu cần của AFU ở phía sau đã bị tê liệt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công mãnh liệt theo những mũi tên vàng, mở rộng đáng kể vùng kiểm soát (Ảnh: Ayden).

Trong khi đó, ở cánh trái Pokrovsk (phía tây nam thành phố), quân đội Nga ập vào quá nhanh khiến lực lượng Kiev bỏ vị trí tháo chạy, theo kênh MD.

Cụ thể, các đơn vị Moscow thuộc Cụm Trung tâm tiếp tục đột phá vào khu vực đô thị Krasnoarmeysk– (Mirnograd). Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Udachne, RFAF chiếm hàng loạt vị trí ở phía đông và tây nam khu định cư. Ở phía tây Udachne, các cuộc đụng độ với lực lượng Kiev vẫn tiếp diễn gần các tuyến đường tiếp cận Molodetskoye.

Ở phía đông bắc và đông Kotlino, các nhóm xung kích Nga đang đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi các hàng cây về phía Grishino và vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk.

Giao tranh đang diễn ra tại: Pershe Travnya (Leontovichi), các quận Troyanda, Zelenovka và Lazurny của Pokrovsk. Lực lượng Kiev cố gắng phản công, nhưng dường như quân đội Nga hiện đã kiểm soát chặt chẽ vùng ngoại ô phía nam Pokrovsk.

Tại Zverovo, quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động truy quét tàn quân đội phương. Thông tin tác chiến mới cho thấy các đơn vị RFAF đã xâm nhập vào quận Shakhtersky.

Tóm lại, lực lượng Moscow đang cố gắng bao vây Pokrovsk từ phía đông nam, tham gia vào các trận chiến tại Chunishino và Novoukrainka, cơ động quanh một cứ điểm ở phía bắc Zeleny và Dachenskoye. Giao tranh cũng được báo cáo xung quanh Sukhoy Yar và rìa phía nam Dimitrov (Mirnograd).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở tây nam Pokrovsk (cánh trái) ngày 23/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang thọc sâu vào thành phố theo các mũi tên đỏ (Ảnh: MD).

Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Zaporizhia

Các kênh RVvoenkor và Rybar đồng loạt đưa tin, Cụm quân Dnepr của RFAf, sau khi kiểm soát Kamenskoye, đang tiến về Stepnogorsk (đông bắc) và cả phía đông của trục này, cố gắng vượt qua lực lượng Kiev ở phía tây bắc Stepovoye và dần dần mở rộng vùng kiểm soát trên các tuyến đường tiếp cận Plavni.

Tại phía tây Kamenskoye, các đơn vị đổ bộ đường không Nga đã kiểm soát khu vực nhà nghỉ phía nam gần Plavni và tiến vào khu định cư. Giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu dân cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 23/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 124 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23/7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 124 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 36 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 47 cuộc không kích, thả 70 quả bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 1.174 UAV cảm tử và thực hiện 4.237 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky, Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk và Dnieper. RFAF không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Gulyai-Polye và Orekhov, tuy nhiênhọ mở một cuộc không kích vào Malaya Tokmachka.

UAV Ukraine tập kích kho dầu Nga gần Sochi

RIA Novosti đưa tin, tại Sirius, gần thành phố Sochi thuộc vùng Krasnodar của Nga, các máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tập kích một kho dầu.

Người đứng đầu khu vực Dmitry Plishkin trên Telegram thông báo: "Đã xảy ra vụ tấn công vào kho dầu trên phố Tavricheskaya. Xin vui lòng không lái xe hoặc đi bộ trong khu vực đó. Tôi sẽ báo cáo các sự cố quan trọng".

Trước đó, người đứng đầu vùng lãnh thổ liên bang đã báo cáo về hoạt động của phòng không. Sau đó, ông lưu ý rằng mối đe dọa tấn công bằng UAV vẫn còn.

Theo RIA Novosti, âm thanh của ít nhất 5 vụ nổ đã được nghe thấy ở Sochi vào ban đêm.

Những binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh ở đảo Rắn đã về nước

Theo Ukrainska Pravda, trong khuôn khổ cuộc trao đổi vào ngày 23/7, Vitaliy Girenko quân nhân Ukraine bảo vệ đảo Rắn (Zmeiny) cuối cùng bị Nga bắt làm tù binh, đã được trao trả và trở về nước.

Trong số những người được trả tự do hôm nay có quân nhân Ukraine thuộc Lực lượng Tấn công Đường không, Hải quân, Lục quân, cũng như các binh sĩ thuộc Cục Biên phòng Nhà nước, Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Ukraine. Ngoài các binh sĩ và trung sĩ, các sĩ quan cũng được trả tự do. Một số binh sĩ được trả tự do hôm nay đã bị bắt trong quá trình bảo vệ Mariupol và bị giam giữ hơn 3 năm.

"Người cuối cùng trong số những tay súng bảo vệ đảo Rắn, một quân nhân thuộc Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, đang trở về sau thời gian bị giam cầm", nguồn tin Ukraine cho biết.

Bộ chỉ huy báo cáo rằng người lính Ukraine trẻ nhất được trả tự do vào ngày 23/7 là 27 tuổi, người lớn tuổi nhất là 66 tuổi.

Tổng cộng, những người Ukraine đã chiến đấu ở Donetsk, Zaporizhia, Lugansk, Kherson, Kharkov, Sumy và Chernihiv đã trở về quê hương.

Phía Ukraine không công bố có bao nhiêu người đã trở về trong khuôn khổ đợt trao đổi tù binh mới nhất này. Đồng thời, theo trưởng đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, Vladimir Medinsky, khoảng 250 người đã được trao đổi từ mỗi bên. Theo ông, đây là giai đoạn trao đổi cuối cùng trong khuôn khổ các thỏa thuận đã đạt được trước đó.