Ngoại trưởng Lavrov: Nga chưa bao giờ đặt mục tiêu kiểm soát Donbass

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi chưa bao giờ nói về việc kiểm soát bất kỳ lãnh thổ nào. Lãnh thổ Crimea, Donbass hay Novorossiya (vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập) chưa bao giờ là mục tiêu của chúng tôi”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24.

Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ con người, những người Nga đã sống trên những vùng đất này trong nhiều thế kỷ, những người đã khai phá những vùng đất đó, đổ máu vì chúng ở cả Crimea và Donbass, lập nên các thành phố, cũng như các cảng, nhà máy và xí nghiệp”.

Moscow hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và 4 tỉnh của Ukraine sáp nhập vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Vấn đề lãnh thổ được cho là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hiện nay về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuần trước, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Fadeev tuyên bố: "Lập trường của Nga vẫn không thay đổi và lập trường này đã được nêu ra ngay tại hội trường này hơn một năm trước, vào ngày 14/6/2024".

Tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể hơn nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Moscow và đảm bảo tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine là điều cần thiết.

Tổng thống Putin từng tuyên bố, Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán với Kiev mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, ngoại trừ những điều kiện đã được nêu trong thỏa thuận ở Istanbul vào năm 2022, trong đó có quy chế trung lập đối với Ukraine, cũng như một số hạn chế nhất định trong việc triển khai vũ khí nước ngoài.

Trả lời phỏng vấn Rossiya-24, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Moscow không loại trừ bất kỳ hình thức nào để thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, bao gồm cả song phương hoặc 3 bên.

“Chúng tôi không bác bỏ bất kỳ hình thức làm việc nào, dù là song phương hay 3 bên, Tổng thống Putin đã nhiều lần nhắc đến điều này”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh bất kỳ sự tương tác nào có sự tham gia của các nhân vật cấp cao đều phải được lên kế hoạch một cách vô cùng kỹ lưỡng.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tổ chức một cuộc họp 3 bên với nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm tìm giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, ông sẵn sàng đàm phán với Nga theo bất cứ hình thức nào, song nêu rõ chỉ đàm phán lãnh thổ với Tổng thống Putin.