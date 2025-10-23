Các đợt không kích đang khiến cả hai bên Nga và Ukraine thiệt hại nặng nề (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine và Nga "ăn miếng trả miếng" dữ dội

Kênh Military Summary đưa tin, trong ngày qua, căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang khi cả hai bên tiến hành nhiều cuộc tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ của nhau. Các nguồn tin cho biết, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow lần đầu tiên sau một thời gian dài, khiến nhà máy hóa chất Nga ở Bryansk bị hư hại.

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trên khắp miền Đông Ukraine bằng 400 UAV Geran, 11 tên lửa Iskander-M, 9 tên lửa hành trình Iskander-K cùng 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng ở các tỉnh Kiev, Kaniv, Cherkasy, Kremenchuk, Poltava, Odessa, Chernihiv và Sumy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/10. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là ở thủ đô Kiev và miền Đông nước này (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tuyên bố tái chiếm Kucherov Yar, bắt giữ hơn 50 lính Nga

Lực lượng Tấn công Đường không của AFU trên Facebook cho biết, các đơn vị của họ đã giành lại quyền kiểm soát làng Kucherov Yar ở Dobropolye thuộc vùng Donetsk.

Báo cáo viết: "Các đơn vị thuộc Lực lượng Tấn công Đường không, đặc biệt là Tiểu đoàn trinh sát độc lập số 132, đã tái chiếm làng Kucherov Yar ở Dobropolye. Hơn 50 lính Nga bị bắt trong chiến dịch này. Binh sĩ Ukraine cắm cờ Ukraine tại ngôi làng".

Cuộc tháo chạy của Ukraine khỏi Pokrovsk đã bắt đầu?

Quân đội Nga (RFAF) đã tiến vào quận Yuvileiny tại cực tây nam thành phố Kupyansk. Giao tranh bắt đầu nổ ra ở Stavky.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng lực lượng Moscow đã chiếm được Ivanovka và Pavlovka trên khu vực ngã ba biên giới hành chính giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Tình hình mặt trận Zaporizhia đang được làm rõ, đặc biệt là xung quanh khu vực Orekhov, kênh Military Summary cho biết.

Nhiều nguồn khác nhau xác nhận thông tin quân đội Ukraine (AFU) đã bắt đầu tháo chạy khỏi Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 22/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ chỉ còn vài km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử". Lực lượng Kiev bắt đầu rút khỏi thành phố (Ảnh: Military Summary).

Kênh Nhật ký Lính dù cho biết, RFAF đã bao vây đối phương ở phía đông Troyanda, hình thành một "vạc dầu" nhỏ ở nam Pokrovsk. Theo các báo cáo, lực lượng Kiev đã bắt đầu rút khỏi Pokrovsk và Mirnograd.

Lực lượng Moscow chọc thủng hệ thống phòng thủ ở trung tâm Pokrovsk, đẩy quân đội Ukraine ra khỏi đường ray xe lửa và chiếm một phần đường Olshansky, theo báo cáo của Anna News.

Các lực lượng Kiev còn lại đã rút khỏi phía nam tuyến đường sắt, thậm chí bỏ lại một khu công nghiệp kiên cố. Tuy nhiên, vẫn còn những "vùng xám" trong khu vực - nơi binh lính Ukraine có thể đang ẩn náu - trải dài từ đường Prokofyeva đến công viên Yubileyny ở ngoại ô phía nam.

Các bằng chứng mới nhất cho thấy quân đội Ukraine đang rút lui trên khắp Pokrovsk, AFU không thể ổn định tình hình. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở Mirnograd. Điều này là do RFAF tiến công hiểm hóc vào sườn phía nam, khiến đối phương không thể đưa quân tiếp viện tăng cường.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 22/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev trong trung tâm thành phố (Ảnh: Anna News).

Bản cập nhật tình hình chiến sự mới nhất của kênh Geroman xác nhận quân đội Nga ồ ạt xâm nhập vào phía đông Mirnograd và có vẻ như tin đồn về việc Ukraine rút lui là sự thật.

Kênh Petrenko của Ukraine đưa tin dè dặt hơn: "Ở phía tây thành phố, quân đội Nga đã quay phim các binh sĩ của họ giương cờ chiến thắng tại khu định cư Molodetske và tuyên bố chiếm được nơi này. Có nhiều báo cáo về giao tranh ở vùng ngoại ô phía tây Molodetske. Tình hình ở Pokrovsk vẫn diễn biến phức tạp. Đối phương đang cố gắng đưa càng nhiều lực lượng vào thành phố càng tốt. Ngoài ra còn có các trận giao tranh ở khu vực Lazurnyi và Yuzhnyi".

"Ở vùng ngoại ô phía đông Mirnograd, quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công khác của đối phương, lần này họ đột kích với sự yểm trợ của xe bọc thép. RFAF đang tập trung chủ yếu vào việc làm suy yếu năng lực hậu cần của lực lượng Kiev trên toàn bộ hướng tấn công", báo cáo viết.

Theo kênh ZOV Military, tình hình ở Pokrovsk hôm 22/10 đột ngột trở nên tồi tệ với AFU. Tin tức vẫn theo cùng một mô hình: lực lượng Moscow chiếm hơn 80% diện tích thành phố.

Mặc dù có thông tin AFU đã bắt đầu tháo chạy nhưng binh sĩ Ukraine vẫn hiện diện ở một số nơi, họ đang bị truy lùng và loại bỏ. Một số tay súng Ukraine đang cố gắng rút lui về phía bắc đường sắt vào buổi sáng, trong khi những người khác đang chờ lực lượng Moscow để xin đầu hàng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 22/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev đang tháo chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại mũi thọc sâu Dobropolye ở phía bắc Pokrovsk, kênh Nhật ký Lính dù đưa tin, các đơn vị Nga đã kiểm soát Vladimirovka và đang triển khai cuộc đột phá vào Oktyabrske từ nhiều phía. Từ phía đông nam, dọc theo thung lũng, lực lượng Moscow tiếp tục tiến tới ngôi làng, chiếm giữ các vị trí kiên cố.

Cùng lúc đó, từ phía tây, các nhóm xung kích RFAF đang áp sát Oktyabrske, gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 22/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, dồn dập tiến công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Nhật ký Lính dù).

Nga tấn công Novopavlovka, Ukraine rút lui sang bên kia sông Solena

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang tấn công Novopavlovka thuộc vùng Dnipropetrovsk, trong khi lực lượng Kiev đang rút lui về phía sau sông Solena.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 41 RFAF đã chọc thủng được tuyến phòng thủ vòng ngoài của Novopavlovka và tiến vào khu định cư lớn này từ phía nam.

Thành công này đạt được là do AFU đã mất quyền kiểm soát khu vực Ivanovka lân cận. Đối mặt với mối đe dọa đánh thọc sườn khu vực phòng thủ quan trọng này, Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định điều động các đơn vị, trước đây chiếm giữ các vị trí ở bờ đông sông Solena, rút sang bờ tây.

Đường đến khu định cư giờ đã mở ra cho lính xung kích Nga. Động thái này của quân đội Ukraine nhằm củng cố các vị trí phòng thủ và giải phóng một phần lực lượng để bảo vệ các khu vực phía bắc Ivanovka.

Bộ chỉ huy Kiev chưa thể thiết lập được các vị trí cố định tại đó, nên hy vọng duy nhất của họ là "làm chậm" bước tiến của đối phương, nhưng điều này đòi hỏi phải có bộ binh. Do đó, có thể nói rằng phần phía đông của ngôi làng trên thực tế đã bị AFU bỏ rơi. Giờ đây, họ sẽ phòng thủ dọc theo sông Solena và khó có thể trụ lại ở phía tây Novopavlovka lâu dài.

Quân đội Ukraine đang cố gắng câu giờ để rút lui có trật tự về một tuyến phòng thủ mới. Tuyến phòng thủ này dự kiến ​​sẽ tạo thành một vòng cung, dựa vào một dải các khu định cư: Gavrilovka, Demurino, Vladimirovka, Bogdanovka, Veseloye, Antonovskoye và Mezhevaya.

Điều đáng chú ý là ở phía đông Novopavlovka, quân đội Nga không vội vàng chiếm các vị trí của AFU bị bỏ hoang một phần và truy kích đối phương.

Có một số lý do cho điều này. Trước hết, các đơn vị pháo binh và UAV có thể đảm nhiệm mọi công việc xóa sổ bộ binh Ukraine đang rút lui. Nhưng quan trọng nhất, việc truy kích từ đông sang tây bị cản trở bởi AFU đã rải mìn khắp các cánh đồng trong quá trình chuẩn bị bảo vệ Novopavlovka.

Lực lượng Kiev đã tự đảm bảo khả năng ngăn chặn lực lượng tiền phương của RFAF. Tuy nhiên, quân đội Nga một lần nữa chứng minh rằng không có pháo đài nào là bất khả xâm phạm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 22/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng và phát triển xa hơn về phía bắc (Ảnh: Readovka).

Diễn biến giao tranh ở một số mặt trận khác

Ở Liman, Cụm tác chiến phương Tây RFAF tiếp tục tiến vào khu vực các làng Srednee và Stavki. Tại Stavki, các chiến binh Nga chiếm được khu vực phía bắc, theo kênh Motopatriot.

Về phía Huliaipole, tại Pavlovka, quân đội Nga công bố video ghi lại cảnh các binh sĩ của họ treo quốc kỳ ở phía tây bắc và phía đông, đồng thời tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu định cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 22/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Trong "vạc dầu" phía đông Novonikolaevka và phía bắc Okhotnichye, RFAF đã chiếm một trang trại và tiến dọc theo một số vành đai rừng.

"Phía tây Poltavka, lực lượng Moscow phát triển dọc vành đai rừng và tiếp tục tiến về phía tây. Với tình hình và xu hướng hiện tại của mặt trận, quân đội Nga sẽ gia tăng áp lực lên Uspenivka và tiếp tục áp sát thành phố Huliaipole", kênh Petrenko của Ukraine cho hay.

Trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc các cụm tác chiến phương Đông và Trung tâm của RFAF đã kiểm soát Pavlovka ở vùng Zaporizhia và Ivanovka ở vùng Dnipropetrovsk, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 22/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng và giành được thêm 2 khu định cư mới (Ảnh: Readovka).

Ở Kharkov, kênh Nhật ký Lính dù đưa tin, quân đội Nga tiếp tục tấn công. Các công trình và cứ điểm mới đã được chiếm giữ ở khu vực Volchansk, một cuộc phản công của lực lượng Kiev đã bị đẩy lùi, các UAV đang hoạt động dồn dập.

Trong rừng Synelnykove, các đơn vị RFAF đã tiến sâu vào bên trong, chiếm giữ một cứ điểm của AFU và tiến đến Synelkovo, phía nam Volchansk.

Tại khu vực Tykhyi, các nhóm xung kích Nga đã tiến vượt qua khu định cư, giành được các vị trí kiên cố và đang giữ vững phòng tuyến.

Theo hướng Velykoburluk, các đơn vị Moscow đang gây sức ép lên hàng phòng thủ đối phương từ Melove đến Khatne, mở rộng vùng kiểm soát và hình thành một đầu cầu ở vùng ngoại ô phía bắc, bất chấp điều kiện địa hình rừng rậm khó khăn.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 111 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 22/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 111 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 40 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 28 tên lửa, tiến hành 62 cuộc không kích, thả 98 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 3.337 UAV cảm tử và thực hiện 3.311 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Hulyaipole, Orekhov và Dnieper. Hiện tại, không có hoạt động tấn công nào của RFAF được ghi nhận ở hướng Kramatorsk.