Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa 960 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, các báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, Lực lượng Phòng vệ đã loại khỏi vòng chiến 960 quân nhân Nga và hơn 570 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm ba trực thăng.

Tổng thiệt hại chiến đấu của quân đội Nga từ ngày 24/2/2022 đến ngày 22/9 ước tính như sau: Quân nhân - khoảng 1.102.570 (tăng thêm 960); Xe tăng - 11.194 (+1); Xe bọc thép chiến đấu - 23.282 (+1); Hệ thống pháo - 32.999 (+47); Pháo phản lực - 1.493 (+1); Trực thăng - 344 (+3); UAV cấp chiến dịch - chiến thuật - 62.001 (+403); Ô tô và xe bồn - 62.363 (+118).

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 123 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó quân đội Nga tấn công 34 lần theo hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka, Hulyai-Polye, Orekhov. RFAF đã thực hiện 34 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk. Theo dữ liệu sơ bộ, hôm chủ nhật, 167 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa tại khu vực này, trong đó 98 người thiệt mạng.

Phòng tuyến Ukraine ở phía nam Pokrovsk sụp đổ

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ bay đến Mỹ đầu tuần này. Ông dự định thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các đảm bảo an ninh mà Washington có thể cung cấp cho các nước châu Âu nếu họ quyết định gửi quân đến Ukraine.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục thực hiện công việc có hệ thống để xác định và xóa sổ các vị trí của đối phương ở các khu vực phía bắc Ukraine, chuẩn bị bàn đạp cho một chiến dịch quân sự có thể xảy ra vào năm 2026.

Tình hình của quân đội Ukraine (AFU) tại Pokrovsk đang ngày càng trở nên nguy cấp. Ngoài việc đột phá thành công vào khu vực phía tây thành phố, RFAF cũng đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của đối phương ở phía nam. Các đoạn video định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đang ở ngôi làng Novopavlivka lân cận.

Nếu lực lượng Kiev mất quyền kiểm soát ngôi làng này, quân đội Nga sẽ có thể đánh úp tuyến phòng thủ chính của AFU ở phía đông nam Pokrovsk.

Diễn biến vẫn hết sức phức tạp ở phía bắc Donetsk, nơi RFAF đã giành được ngôi làng Shandryholove đang tranh chấp quyết liệt sau khi kiểm soát toàn bộ khu rừng Kremenaya. Tại đây, tình hình cũng đang trở nên bi đát hơn đối với quân đội Ukraine (AFU).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 21/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev buộc phải rút chạy theo mũi tên xanh và tăng lực lượng phản công nếu không toàn bộ sườn nam sẽ sụp đổ (Ảnh: Military Summary).

Ukraine đang đối mặt những vấn đề nghiêm trọng tại một số "điểm nóng"

Theo kênh Readovka, tiền tuyến của Ukraine đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng ở một số khu vực trọng điểm. Tại khu vực Krasnolimansk, quân đội Nga đã vượt sông Zherebets và tiến đến làng Yampol, đe dọa tuyến tiếp tế chính cho các đơn vị đồn trú.

Tại khu vực Zaporizhia, một cuộc đột phá của RFAF ở Stepnogorsk đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải khẩn trương thay thế chỉ huy của Quân đoàn 17. Trong khi đó, khu vực nam Donbass, Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn quyết định của cuộc chiến giành khu vực Novopavlovsk.

Trong khi đó, gần Dobropillya, AFU tiếp tục triển khai lực lượng dự bị cho các cuộc phản công, được dẫn dắt bởi các cân nhắc chính trị hơn là quân sự, điều này chỉ làm tình hình của các đơn vị bị bao vây trở nên tồi tệ hơn.

Hướng Krasnolimansk

Quân đội Nga đã vượt sông Zherebets và tiến đến làng Yampol chỉ cách vài trăm mét. Ngôi làng này nằm trên quốc lộ T-05-13, tuyến đường tiếp tế chính của AFU tại Seversk. Sau thất bại, Lữ đoàn bộ binh 119 gần như không còn là đơn vị chiến đấu, Kiev thiếu lực lượng để giữ vững phòng tuyến.

Do đó, AFU đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Việc giữ vững tuyến đường chính qua Yampol sẽ vô cùng khó khăn bởi quân đội Nga đã áp sát quá gần, và hầu như không có công sự nào ở đó. Bộ chỉ huy Kiev sẽ phải tập trung bảo vệ tuyến đường tiếp tế thay thế qua Sloviansk. Ukraine cũng sẽ cố gắng tổ chức kháng cự dọc theo sông Seversky Donets để ngăn chặn RFAF tiến đến hậu phương của khu vực Seversk.

Việc tập hợp lại như vậy sẽ đòi hỏi AFU phải tái triển khai lực lượng, điều này sẽ đặt Krasnolimansk vào tình thế nguy hiểm. Phòng tuyến tại thành phố vẫn lỏng lẻo và dễ bị tấn công từ hai hướng. Trong hoàn cảnh này, việc giữ vững khu đô thị sẽ trở thành một nhiệm vụ rất khó khăn.

Việc chiếm giữ hoàn toàn khu rừng Kremenets mang lại thêm nhiều cơ hội cho quân đội Nga. Việc kiểm soát bờ bắc sông Seversky Donets cho phép RFAF trinh sát mạnh mẽ ở bờ nam, gần Dronivka. Con sông này đóng vai trò là ranh giới giữa các khu vực phòng thủ của Ukraine, vì vậy, việc thiết lập một đầu cầu ở đó có thể làm gián đoạn hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Yampol và rừng Serebryansky gần Seversk ngày 21/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Zaporizhia

Việc lính xung kích Nga đột phá vào tiểu khu số 3 thuộc thị trấn Stepnogorsk và việc tập trung lực lượng ở làng Primorskoye lân cận đã khiến nhóm đồn trú của Ukraine tại thành phố này có nguy cơ bị bao vây. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Kiev đã thay thế Bộ tư lệnh Quân đoàn 17 AFU với hy vọng lập lại trật tự và trì hoãn sự sụp đổ của Stepnogorsk.

Những nỗ lực của Bộ chỉ huy Kiev nhằm sử dụng "đơn vị cứu hỏa" từ các Trung đoàn xung kích độc lập 225 và 425 chỉ làm chậm bước tiến tạm thời, nhưng phải trả giá bằng những tổn thất to lớn. Sự lãnh đạo yếu kém của các Tư lệnh Quân đoàn 17 và 20 AFU gây ra hậu quả nặng nề, quân đội Nga đã có thể hạ gục một cách có hệ thống những cụm cứ điểm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 21/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Đường màu vàng thể hiện phòng tuyến của Kiev và AFU được cho là đang chuẩn bị phản công lớn (Ảnh: Readovka).

Hướng nam Donbass

Việc quân đội Nga bắt đầu các hoạt động từ làng Filiya hướng về Ivanovka và chuẩn bị vượt sông Solena tại Muravka cho thấy sự chuyển đổi sang giai đoạn quyết định trong cuộc chiến giành khu vực phòng thủ Novopavlovka. Đây là một cứ điểm kháng cự mạnh mẽ của AFU, được bố trí dày đặc các chướng ngại vật và bãi mìn, giúp họ chống đỡ được các cuộc tấn công trực diện nhưng dễ bị tấn công từ bên sườn.

Novopavlovka, cùng với Ivanovka, kiểm soát các tuyến đường thủy và bảo vệ các căn cứ hậu cần ở Vasilkovka và Pokrovskoe. Việc AFU mất đầu cầu này sẽ mở đường cho lực lượng Moscow tiến về phía tây, nơi đối phương hầu như không có vị trí chuẩn bị.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Novopavlovka ngày 21/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Đường màu vàng thể hiện phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Readovka).

Hướng Dobropolye

Lực lượng Kiev tiếp tục tấn công các vị trí của Tập đoàn quân 51 RFAF gần Dobropolye, bất chấp việc chưa đạt được kết quả. Lý do cho sự kiên trì này là do động cơ chính trị. Giới lãnh đạo Ukraine không thể để xảy ra thêm một thất bại công khai nào nữa trong bối cảnh thay đổi tư lệnh quân đoàn và tình hình ngày càng xấu đi ở các khu vực khác trên mặt trận.

Vấn đề là các cuộc phản công trước đó đã khiến các nhóm xung kích của Ukraine bị mắc kẹt. Các đơn vị Kiev đang bị bao vây gần4 khu định cư: Nikanorivka, Suvorovo, Shakhove và Vladimirivka. Giờ đây, Bộ chỉ huy Kiev phải đối mặt với một lựa chọn: bỏ rơi lực lượng bị bao vây hoặc gửi quân tiếp viện.

Kiev chọn phương án thứ hai và điều thêm quân đến giải vây. Nhưng những nỗ lực này chỉ làm tăng quy mô vòng vây và số lượng binh sĩ bị mắc kẹt bên trong các "hố đen" này. Phía Ukraine chịu tổn thất nặng nề cho những bước tiến nhỏ, đồng thời tạo điều kiện cho Nga hình thành những vòng vây lớn hơn trong tương lai.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Dobropolye ngày 21/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev đang ra sức ngăn chặn các mũi thọc sâu của đối phương (Ảnh: Readovka).

Nga tạo "vùng cấm địa" trên hầu hết khu vực Kharkov

Sĩ quan truyền thông của quân đội Ukraine với mật danh Alex phàn nàn: "Mới hôm qua, Nga đã tấn công bằng một UAV tấn công loại Krylo, bắn trúng một chiếc xe trên đập hồ chứa Pechenihy, cách chiến tuyến khoảng 45km theo hướng Kupyansk và Volchansk. Điều này, đến lượt nó, tạo ra một "vùng cấm địa" nhất định, nơi mà tất nhiên, không thể nói đến một cuộc bao vây tác chiến, nhưng đối phương từ lâu đã gây ra nhiều vấn đề ở đó bằng máy bay không người lái của họ".

Theo ông, "diễn biến đang rất nguy hiểm" và tình hình trên đường cao tốc Izyum-Sloviansk, nơi bị UAV Nga tấn công ồ ạt, có thể sẽ lặp lại.

Nếu quân đội Nga tăng cường hoạt động và sản xuất các UAV tấn công Krylo và "máy bay không người lái mẹ", những vấn đề nghiêm trọng có thể phát sinh, ông phàn nàn.