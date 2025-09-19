Một khu chung cư ở thị trấn Chuguiv, miền Đông Ukraine đã bị trúng tên lửa trong cuộc không kích (Ảnh minh hoạ: AFP).

Mỹ sẽ góp phần đảm bảo hòa bình ở Ukraine sau khi cuộc chiến kết thúc

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ góp phần đảm bảo hòa bình sau khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.

Ông nói: "Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ góp phần đảm bảo hòa bình. Và tôi nghĩ điều đó cuối cùng sẽ xảy ra".

Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận rằng việc hỗ trợ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã tỏ ra khó khăn hơn ông dự kiến ​​và ông "rất thất vọng" về nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

"Tôi nghĩ cách dễ nhất để giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine là thông qua mối quan hệ của tôi với Tổng thống Putin. Vì vậy, tôi rất thất vọng", ông Trump nói.

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa 1.150 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua

Trang phân tích quân sự Ukraisnka Pravda dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Nga tiếp tục chịu tổn thất, chỉ riêng trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã loại khỏi vòng chiến thêm 1.150 binh sĩ và 17 hệ thống pháo binh của đối phương.

Tổng thiệt hại chiến đấu của quân đội Nga từ ngày 24/02/2022 đến ngày 19/9 ước tính như sau: Quân số - khoảng 1.099.530 người (tăng thêm 1.150); Xe bọc thép chiến đấu - 23.278 (+1); Hệ thống pháo binh - 32.896 (+17); Pháo phản lực - 1.492 (+1); Hệ thống phòng không - 1.218 (+1); UAV cấp chiến dịch - chiến thuật - 60.680 (+211); Ô tô và xe bồn - 62.044 (+44); Phương tiện đặc chủng - ​​3.968 (+3).

Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu nêu rõ: "Kể từ đầu ngày, đã có 172 cuộc giao tranh được ghi nhận trên mặt trận, trong đó có 61 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 52 cuộc không kích, thả 95 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.566 UAV cảm tử và thực hiện 3.476 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov, Dnieper và Toretsk.

Rộ tin Nga sắp đánh phủ đầu Ukraine ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, năm 2025 sắp kết thúc, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm kiếm nguồn tài chính để tiếp tục chiến đấu với Nga vào năm 2026. Ngân sách đang thiếu 60 tỷ USD, đây là một khoản tiền khổng lồ và nhà lãnh đạo Ukraine hiểu rằng, nếu ông không tìm được nguồn tài chính này, lực lượng Kiev sẽ không trụ được lâu.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục phát triển dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Các cuộc tiến công của họ được báo cáo tại thành phố Stepnohirsk, và lực lượng Moscow cũng đã cải thiện đáng kể vị trí gần Pokrovsk.

Đoạn video mới được công bố cho thấy các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga đang di chuyển về phía bắc Pokrovsk. Tuy nhiên, RFAF cũng xuất hiện ở phía nam thành phố.

Theo thông tin mới nhất, các vị trí cuối cùng trong rừng Kremenaya phía bắc con sông có khả năng bị quân đội Ukraine (AFU) bỏ lại, và bộ binh Nga đang bắt đầu chiếm lĩnh khu vực. Sự hiện diện của bộ binh Nga cũng có thể được xác nhận tại Shandrygolove. Thị trấn này dường như phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/9. Moscow tiếp tục đột kích sâu vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo những mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Biểu tượng của nhóm chiến thuật mới thuộc quân đội Nga cũng đã được phát hiện ở tỉnh Zaporizhia, làm dấy lên suy đoán về một cuộc tấn công lớn trên mặt trận này.

Cách đây 3 ngày, chính quyền địa phương Ukraine đã thông báo lệnh sơ tán bắt buộc với các làng mạc và thị trấn ở vùng Zaporizhia trong khu vực tác chiến của Cụm lực lượng Vostok (phương Đông) của quân đội Nga (RFAF).

Điều này cho thấy, trước hết, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Alexander Syrsky - đang chuẩn bị, ít nhất là để ổn định mặt trận, và nhiều nhất là cho một cuộc phản công. Nên nhớ, năm 2023, quân đội Ukraine (AFU) đã tiến hành chiến dịch phản công lớn cũng tại khu vực này, phải nhờ phòng tuyến Surovikin vững chắc, phía Nga mới có thể ngăn chặn được đòn "sấm sét" này.

Tuy nhiên, vấn đề là Tướng Syrsky đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới khi tình hình trên mặt trận Pokrovsk vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Điều này có thể dẫn tới những khó khăn lớn cho toàn bộ hệ thống phòng ngự của họ.

Việc RFAF dồn quân đến Zaporizhia dường như cho thấy Bộ chỉ huy Moscow dự tính "tiên hạ thủ vi cường", đánh phủ đầu trước khi AFU tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 17/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev được cho là đang tập trung lực lượng, chuẩn bị phản công lớn tại mặt trận này (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phản công ác liệt ở Dobropolye

Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev một lần nữa đang nỗ lực đảo ngược tình thế trong các trận chiến gần Dobropolye, nhưng, như trước đây, các cuộc phản công của họ không thể thay đổi bức tranh tổng thể bởi đã bị quân đội Nga bẽ gãy.

Cụ thể, quân đội Ukraine vẫn đang chật vật chấp nhận sự thật rằng những nỗ lực trước đây nhằm cắt đứt mũi thọc sâu của Tập đoàn quân 51 RFAF gần Dobropolye đã thất bại.

Động lực của AFU để tiếp tục các cuộc tấn công bất thành này, bất chấp những tổn thất, dựa trên một số yếu tố:

Thứ nhất, các yếu tố chính trị và tâm lý đòi hỏi Bộ chỉ huy Kiev phải cố gắng bằng mọi giá để xoay chuyển cán cân có lợi về phía mình. Với tình hình ngày càng xấu đi ở một số khu vực và việc tư lệnh hai quân đoàn bị cách chức, AFU không thể để xảy ra thêm một loạt tin xấu nữa, đặc biệt là ở một khu vực được truyền thông Ukraine đưa tin rầm rộ.

Thứ hai, các cuộc phản công trước đây đã tạo ra các cứ điểm kháng cự cho lực lượng Kiev gần các làng Nikanorovka, Suvorovo, Shakhove và Volodymyrivka. Tuy nhiên, các đơn vị xung kích của Ukraine đã chững lại, bị mắc kẹt trong các vị trí này, và chỉ huy cấp trên phải đối mặt với một lựa chọn: bỏ rơi họ hoặc gửi quân tiếp viện.

Bộ chỉ huy Kiev đang chọn phương án thứ hai, hy vọng rằng các đơn vị bị bao vây sẽ có thể tự xoay sở để tiến lên. Đây là một tình huống cực kỳ rủi ro, vì những diễn biến tiếp theo có thể khiến họ bị xóa sổ hoàn toàn. Rõ ràng, phía Ukraine đã sẵn sàng trả giá bằng những tổn thất to lớn cho những bước tiến tối thiểu.

Về cơ bản, với thương vong ngày càng tăng, quân đội Ukraine chỉ đang làm vơi đi tiềm lực của mình.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Dobropolye ngày 18/9. Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực màu đỏ nhạt là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev đang ra sức ngăn chặn các mũi thọc sâu của đối phương (Ảnh: Readovka).

Hai "lò lửa" Pokrovsk và Konstantinovka vẫn tiếp tục nóng

Kênh VoenkorKotenok đưa tin, trên hướng Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục tiến công vào khu vực phía tây và vùng lõi đô thị.

Ở phía tây, quân đội Nga tiến về phía bắc và phía tây, đến ngã tư đường Prokofiev và đường Liza Chaykina. Đường sắt cách đó khoảng 400 mét về phía bắc. Phía bắc là khu công nghiệp, việc chiếm được khu vực này rất quan trọng để RFAF thiết lập quyền kiểm soát thành phố và có khả năng bao vây toàn bộ khu vực đô thị, vì nó nối đường Shmidt (T-0504) với đường cao tốc M-30 (E-50) và đường xuất phát từ Grishino.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các quận đông nam với các tòa nhà cao tầng (Yuzhny, Lazurny, Shakhtersky) và khu vực Chunishino.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 18/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo những mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Gần Konstantinovka, Cụm tác chiến phương Nam đã tiến về phía nam thành phố và xâm nhập vào khu vực phía nam Pleshcheevka, cũng như tiến đến vùng ngoại ô phía nam Ivanopolye dọc theo sông Krivoy Torets.

Xa hơn về phía nam, RFAF đẩy mạnh việc xóa sổ lực lượng Kiev đang bị chặn ở phía nam hồ chứa. Giao tranh vẫn đang diễn ra tại Kleban-Byk và khu vực kiên cố ở phía đông nam, bao gồm cả mỏ Matrona Moskovskaya.

Các đơn vị Moscow tiếp tục đẩy lùi đối phương khỏi các cứ điểm còn lại trên các cao điểm giữa Aleksandro-Shultino và Predtechino, và đang tham gia vào các cuộc giao tranh ác liệt ở khu vực Nikolaevka và Chervonoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 18/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo những mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Chuyện gì đang xảy ra ở Kupyansk?

Theo kênh Military Chronicles, nhiều nguồn tin ủng hộ Kiev cho biết trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến vào khu vực trung tâm Kupyansk. Giao tranh diễn ra ác liệt, với sự kháng cự mạnh mẽ của AFU, và bức tranh ngày càng giống với các trận chiến đô thị gần đây: RFAF dần dần kiểm soát các quận, di chuyển từ ngoại ô vào các khu dân cư, và đẩy lùi đối phương.

Tại sao lực lượng Kiev lại bám trụ ở Kupyansk?

Thứ nhất, việc mất thành phố sẽ là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của Tổng thống Zelensky.

Thứ hai, vấn đề lớn hơn đối với Kiev là những gì xảy ra sau đó. Một khi Kupyansk sụp đổ, Nga sẽ có một tuyến đường trực tiếp về phía nam đến Volchansk (trong khi Cụm tác chiến phương Bắc RFAF vẫn tiếp tục gây sức ép từ phía bắc), cũng như tuyến đường đến Chuguyev, và sau đó là đến Kharkov, cách đó chưa đầy 100km.

Kupyansk cũng có thể trở thành căn cứ giống như đầu cầu Dvurechnoye, giúp lực lượng Moscow chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo vào Kharkov.

Câu hỏi hóc búa nhất vẫn là ai kiểm soát một nửa thành phố, một quan điểm đã được tranh luận trong nhiều tuần. Nếu giả định "vùng xám" trên bản đồ dưới đây nằm dưới sự kiểm soát của Moscow nhiều hơn của Kiev, thì tuyên bố rằng một nửa Kupyansk do Nga nắm giữ là chính xác.

Tuy nhiên, chìa khóa không phải là "cắm cờ" mà là thiết lập sự kiểm soát ổn định, nhất quán ở mức 70-80%. Các báo cáo khác nhau tùy theo khu vực và không có nhiều dữ liệu đáng tin cậy.

Những video ban đầu cho ý tưởng "50% nằm dưới sự kiểm soát của Nga" vẫn chưa giúp khẳng định một cách chắc chắn về sự ổn định. Hiện tại, việc duy trì vùng "xám" sẽ chính xác hơn cho đến khi có bằng chứng không thể bác bỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, khu vực màu xám là nơi dường như họ mới kiểm soát nhưng chưa vững chắc (Ảnh: Military Chronicles).

Vì sao Kupyansk chưa sụp đổ?

Tốc độ phát triển chậm chạp của RFAF bên trong thành phố được giải thích bởi bố cục dân cư, nơi lực lượng Kiev đã có nhiều tháng để củng cố. Các thành trì lớn vẫn còn xung quanh Bến xe buýt, Bệnh viện Trung tâm, Nhà máy bia và Trụ sở Cảnh sát. Nhưng điều này có thể sớm thay đổi. Các dấu hiệu cho thấy bản thân AFU cũng thấy việc giữ vững các nút thắt này là không chắc chắn, vì vòng vây đang siết chặt.

Sẽ có lúc, lệnh rút lui được Bộ chỉ huy Kiev đưa ra. Nếu không, một cuộc rút lui hỗn loạn như ở Bakhmut - với địa hình tương tự - có thể xảy ra, điều đã từng xảy ra trong hệ thống phòng ngự đô thị của Ukraine.

Hiện tại, nhiệm vụ then chốt của quân đội Nga là tiếp cận Nhà máy bia và văn phòng tuyển quân Kupyansk, sau đó giữ vững vị trí. Chỉ khi đó mới có thể nói rằng hầu hết các phòng tuyến bên trong các khu dân cư bên bờ phải của thành phố đã bị phá vỡ.