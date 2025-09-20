Binh sĩ Ukraine bị thương ở tiền tuyến được sơ tán về hậu phương (Ảnh minh hoạ: AFP).

Ukraine tuyên bố khôi phục kiểm soát 7 khu định cư ở Donetsk

Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, báo cáo rằng, lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát 7 khu định cư ở vùng Donetsk, nhưng ông không nêu rõ thời gian cụ thể.

Ông tuyên bố: "Chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ Ukraine vẫn tiếp tục ở vùng Donetsk, theo hướng Dobropolye. Quân đội của chúng tôi đang tiến sâu từ 3 đến 7km vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Quyền kiểm soát được khôi phục tại 7 khu định cư, và đánh bật các nhóm trinh sát - đặc nhiệm của đối phương khỏi 9 ngôi làng. Tổng cộng, 160km2 đã được giành lại trong chiến dịch, và 171km2 khác sạch bóng các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga".

Tướng Syrsky cũng cho biết, tổn thất nhân sự của đối phương trong giai đoạn này lên tới 2.456 người, trong đó 1.322 người thiệt mạng. Ông cũng đề cập đến việc bổ sung đáng kể tù binh Nga cho "quỹ trao đổi". Lực lượng Moscow cũng mất 817 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự.

Xe chở đoàn làm phim Kênh 5 của Nga bị nổ do vướng mìn

Ukrainska Pravda đưa tin, một chiếc xe chở đoàn làm phim Kênh 5 (Nga) bị nổ bởi một quả mìn từ tính của Ukraine gần Pokrovsk. Đoàn làm phim sống sót nhưng bị chấn động não.

"Một mối đe dọa khác là mìn bộ binh. Trong một lần tác nghiệp dã ngoại, nhóm gặp phải một quả mìn từ tính, phát nổ dưới gầm xe. May mắn thay, mọi người đều sống sót, nhưng chiếc xe bị hư hại", một phóng viên nói.

Có thông tin cho biết, sau khi xe bị nổ tung, nhóm này phải di chuyển bằng đường bộ (200-400m trong hơn 1 giờ) theo những đoạn ngắn, tránh UAV Ukraine, để tìm boongke gần nhất và ẩn náu. Họ đã được quân đội Nga tìm thấy

"Ơn Chúa, tất cả mọi người đều sống sót và khỏe mạnh. Cả 4 người chỉ bị chấn động não... Lái xe là người bị thương nặng nhất", nữ phóng viên chiến trường Olga Kalinovskaya cho biết.

Xe chở nhóm phóng viên Kênh 5 Nga trúng mìn của Ukraine và nổ tung (Video: Kênh 5).

Thời khắc then chốt đã đến ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow lại mở một cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thành phố Pavlohrad, một huyết mạch hậu cần quan trọng giữa tiền tuyến và hậu phương của lực lượng Kiev.

Quân đội Nga (RFAF) tiến gần đến các khu vực kiên cố đầu tiên của quân đội Ukriane (AFU) trên mặt trận Zaporizhia. Một thời khắc then chốt đã đến. Trong trường hợp chiến dịch tấn công hoàn thành, toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine trên mặt trận Zaporizhia có thể vỡ vụn.

Theo một số chuyên gia, tuyến phòng thủ phía tây Pokrovsk đã sụp đổ. Lực lượng Moscow đang chiếm giữ các vị trí mới và chuẩn bị bao vây hoàn toàn thành phố.

Sau khi khu vực Dobropolye ổn định, tình hình của AFU bắt đầu xấu đi ở những nơi khác. Quân đội Nga phát động một chiến dịch tấn công hạn chế trên trục Veliki Burluk, cố gắng kết nối nó với Kupyansk và Volchansk.

Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng lớn với AFU đang phát triển trên trục Pokrovske - Gulai Polye tại khu vực giáp ranh giữa Dnipropetrovsk và Zaporizhia, nơi RFAF vẫn tiếp tục tiến công mỗi ngày. Mỗi ngày, một ngôi làng mới hoặc một khu vực kiên cố rộng lớn bị lực lượng Moscow chiếm giữ, và dường như quân đội Ukraine ở đây không có các đơn vị mạnh để bảo vệ.

Sớm muộn gì, AFU cũng sẽ phải củng cố trục Pokrovske - Gulai Polye, nếu không toàn bộ tuyến phòng thủ Zaporizhia sẽ tan vỡ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropettrovsk và Zaporizhia ngày 19/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev cố gắng phản đòn nếu không toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ (Ảnh: Military Summary).

Nga phá hủy hoàn toàn huyền thoại rừng Serebryanka

Đã xuất hiện các bằng chứng trực quan khẳng định rằng quân đội Nga đã phá hủy hoàn toàn chuỗi công sự tại khu rừng Serebryanka. Như vậy, 120km2 (có nguồn nói rằng khu vực này rộng tới 175km2) diện tích với mạng lưới gồm 16.500 dãy chiến hào và công trình phòng thủ kiên cố của Ukraine được xây dựng từ năm 2022 đã thất thủ trong vòng 1,5 tháng giao tranh, kênh Military Summary cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại trục Liman - Siversk ngày 19/9. Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, đánh sập huyền thoại rừng Serebryanka. Kiev mất hoàn toàn khu vực phòng ngự kiên cố bậc nhất (Ảnh: Military Summary).

Tuyến công sự bao gồm các chiến hào có thể nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh, chiến hào và công sự thời Thế chiến II, chiến hào đơn lẻ, chướng ngại vật răng rồng của Ukraine đã chính thức sụp đổ. Suốt hơn 3 năm qua quân đội Nga gần như bất lực trong việc công phá khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại trục Liman - Siversk ngày 19/9. Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt, đánh sập huyền thoại rừng Serebryanka. Những vạch hoặc chấm trắng thể hiện 16.500 công sự và chiến hào của Kiev (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, quân đội Nga vượt qua lực lượng đồn trú của đối phương, đột nhập vào làng Yampol và đang tiến về tuyến đường tiếp tế tới Seversk.

Quân đội Nga đang tiến công thành công vào khu vực trung tâm mặt trận Krasny Liman. Khu vực cây cối rậm rạp tại Kremensky, tạo thành vùng rừng Serebryanka rộng lớn, đã hoàn toàn sạch bóng lực lượng Kiev.

Thành công này cho phép quân đội Nga áp đặt các kịch bản tác chiến rất bất lợi lên đối phương trên toàn bộ mặt trận. AFU chắc chắn sẽ mất đi tuyến đường hậu cần quan trọng nối liền Seversk và Krasny Liman, và lực lượng Kiev cũng phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khó khăn.

Với việc cuộc tấn công vào làng Yampol bắt đầu, cho phép RFAF tiếp cận đường cao tốc T-05-13, một điều gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn đã bắt đầu đối với quân đội Ukraine ở khu vực Seversk.

Các đơn vị Moscow tiền phương, nắm quyền kiểm soát hoàn toàn bờ bắc kênh đào Seversky Donets, giờ đây có thể vượt qua bên kia tại nhiều điểm khác nhau và tiến hành trinh sát mạnh mẽ. Lòng sông gần làng Dronovka chỉ rộng khoảng 50 mét, cho phép họ dễ dàng thăm dò điểm yếu của đối phương để xâm nhập vào sườn và thậm chí cả hậu phương của nhóm AFU đồn trú tại Seversk.

Sông Seversky Donets cũng tạo thành ranh giới giữa các khu vực chịu trách nhiệm của 2 cụm phòng thủ Seversk và Krasny Liman thuộc lực lượng Kiev. Do đó, quân đội Nga có một cơ hội tuyệt vời để "chiếm ưu thế".

Tập đoàn quân số 25 RFAF có khả năng thiết lập một đầu cầu hoàn chỉnh ở bờ nam và chiếm Dronovka. Sau đó, một cuộc tấn công có thể được tiến hành nhằm vào hậu phương của cụm Seversk thuộc lực lượng Kiev, giúp giảm bớt nhiệm vụ cho Tập đoàn quân số 3, vốn đang tiến đến Seversk từ phía đông.

Đúng vậy, chiến dịch tiềm tàng này rất mạo hiểm. Tuy nhiên, các đơn vị AFU ở phía tây bắc, tây và tây nam Seversk đang bị kẹt cứng trong giao tranh, do đó họ sẽ không thể phản ứng nhanh chóng.

Hơn nữa, Bộ chỉ huy Kiev đang tích cực điều động lực lượng, di chuyển từ nhiều hướng khác nhau đến khu vực Druzhkovka và Belitske trong một nỗ lực khác nhằm cắt đứt mũi thọc sâu của Tập đoàn quân số 51 RFAF gần Dobropolye. Điều này có nghĩa là AFU hiện không còn thời gian cho Seversk và Krasny Liman.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Yampol và Serebryansky gần Seversk ngày 19/9. Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ và xám là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Phía nam thành phố Pokrovsk đã bị chia cắt

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực trên khu vực ngã ba Donetsk và Dnipropetrovsk, kiểm soát khu định cư Muravka.

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và chiếm được khu định cư Novoivanovka thuộc vùng Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Trong khi đó, theo kênh VoenkorKotenok, tại Pokrovsk, phần phía nam thành phố đã bị quân đội Nga chia cắt, cuộc tấn công vào nút giao đường sắt đang diễn ra.

Như vậy, khu vực phía nam đường sắt về cơ bản đã bị chia cắt thành hai phần. Các đơn vị Moscowa tiếp tục tấn công: họ đã tiến về phía tây Quảng trường Soborny (quận Gornyak) và đã đột phá vào nhà ga. Đồng thời, có những bước tiến dọc theo ranh giới phía đông của khu vực nhà cao tầng gần đường Chkalova về phía nhà ga, tạo ra mối đe dọa bị bao vây. AFU đang tìm cách phản công.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các quận Lazurny và Yuzhny, cũng như ở các lối vào phía tây của nút giao đường sắt. Lãnh thổ phía nam đường cao tốc T-0406 gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 19/9. Trong đó, Moscow kiểm soát khu vực màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ thọc sâu vào trung tâm, chia cắt phía nam thành phố thành 2 phần (Ảnh: VoenkorKotenok).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Hơn 120 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 124 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 47 cuộc diễn ra ở Pokrovsk. Moscow tiến hành 55 cuộc không kích, thả 98 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.032 UAV cảm tử và thực hiện 3.475 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản vô hiệu hóa các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper. Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào ở Gulyai-Polye.