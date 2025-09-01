Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: The Times).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 137 cuộc tấn công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 31/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Đối phương đang gây áp lực mạnh nhất lên các hướng Pokrovsk, Novopavlovsk và Liman. Kể từ đầu ngày, đã có 137 cuộc giao tranh trên mặt trận, đặc biệt, trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga thực hiện 40 cuộc tấn công, ở Novopavlovsk và Liman - mỗi nơi 22 cuộc".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov, Dnieper. Riêng hướng Pokrovsk, quân đội Nga cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine 40 lần. Trong ngày chủ nhật (31/8), binh sĩ Ukraine đã vô hiệu hóa 138 lính Nga tại khu vực này, trong đó có 95 thiệt mạng.

Nga bắt đầu đợt tập hợp khẩn cấp cho đòn quyết định ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, các nhà phân tích và chuyên gia quân sự phương Tây nhận định rằng sau khi đột phá vào đông bắc Pokrovsk, quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu một đợt tập hợp khẩn cấp. Mục tiêu của hành động này là triển khai thêm các đơn vị đến khu vực để tiếp tục phát huy thành công đã đạt được.

Cũng có thông tin cho rằng lực lượng Moscow sẽ hoàn tất đợt tập hợp chiến lược này bất cứ lúc nào, và sau đó làn sóng tấn công thứ hai sẽ bắt đầu. Theo cập nhật mới nhất, RFAF đang rút nhiều đơn vị khỏi dọc biên giới giữa hai nước và được tái triển khai về phía Donetsk.

Các hoạt động vẫn có thể được quan sát thấy trên toàn bộ mặt trận. Quân đội Nga được cho là đã tấn công chủ yếu ở khu vực Pokrovsk và theo hướng Liman. Tuy nhiên, cũng có báo cáo về các cuộc phản công của lực lượng Kiev ở khu vực Pokrovsk.

Quân đội Ukraine (AFU) cũng bắt đầu đưa thêm lực lượng đến "điểm nóng" Pokrovsk, nhưng trong trường hợp này, RFAF đang gây ra thiệt hại đáng kể và rõ ràng cho lực lượng tăng viện của đối phương. Trận chiến mới giành Pokrovsk thậm chí còn chưa bắt đầu, vậy mà phía Kiev đã đứng trước bất lợi lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 31/8. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, gây sức ép mạnh khiến lực lượng Kiev phải rút lui vào trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine tuần qua

Trong khi quân đội Nga chuẩn bị một cuộc tấn công vào Konstantinovka, thì đối phương đang rút lui khỏi các khu rừng Kremensky trên hướng Seversk.

Báo cáo của Readovka về diễn biến toàn cảnh chiến sự cho biết, trong tuần qua, 2 chiến dịch quy mô lớn của RFAF nhằm xóa sổ các vòng vây ở hướng Konstantinovka đã hoàn thành, mở đường cho một cuộc tổng tấn công vào thành phố cùng tên. Trong khi đó, sau thất bại của Lữ đoàn bộ binh 119, AFU chỉ còn giữ được 10% lãnh thổ của khu rừng Kremensky.

Đồng thời, hướng Zaporizhia hoạt động của lực lượng Moscow đã sôi động trở lại sau khi "lữ đoàn cứu hỏa" Ukraine rút lui đến các khu vực khác của mặt trận.

Hướng Konstantinovka

Tuần qua đã trở thành một bước ngoặt trong việc phòng thủ của AFU ở phía nam và phía đông Konstantinovka. RFAF đang hoàn tất việc xóa sổ 2 vòng vây tại hồ chứa Kleban-Byk và tại vùng giao lưu giữa 2 con sông Naumikha và Gruzskaya. Những nỗ lực rút lui của lực lượng Kiev qua chướng ngại nước đã thất bại, và sự kháng cự có tổ chức ở phía nam hồ đã không còn nữa.

Việc Predtechino thất thủ và các vị trí ở phía bắc Aleksandro-Shultino sụp đổ cho thấy Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định không lãng phí lực lượng vào việc duy trì một "cửa mở" để các đơn vị bị bao vây rút lui. Chiến lược này cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng dự bị của AFU.

Sau khi kiểm soát các khu vực bao vây, việc chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào Konstantinovka của quân đội Nga đã bắt đầu. Cuộc đột phá của Sư đoàn Dù Cận vệ 98 từ Chasov Yar về phía tây và các đơn vị của Tập đoàn quân Cận vệ 8 RFAF từ Rusin Yar về phía bắc đã vạch ra rõ ràng khái niệm của chiến dịch bao vây thành phố thông qua một tuyến đường nối ở khu vực Alekseevo-Druzhkovka.

Một cuộc đột phá đến vùng ngoại ô phía đông Konstantinovka sẽ hoàn thành nhiệm vụ siết chặt lực lượng Kiev trong trung tâm thành phố.

Việc AFU cạn kiệt khả năng phản công tại Dobropolye đã khiến họ không thể thành lập các nhóm xung kích nhằm ngăn chặn khủng hoảng. Quyền chủ động tác chiến cho giai đoạn cuối của chiến dịch mùa hè hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Konstantinovka ngày 31/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Pokrovsk (khu vực phía đông)

Việc tiếp tế cho quân đồn trú Ukraine qua Grishino đã cơ bản chấm dứt. Họ chỉ có thể trông cậy vào các chuyến hàng lẻ tẻ qua những cánh đồng, vốn không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của lực lượng phòng thủ.

Với định mức có điều kiện là 10 tấn hàng hóa mỗi ngày, những chuyến hàng như vậy chỉ mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, lực lượng Kiev vẫn có khả năng đảm bảo việc cung cấp đạn dược và các hàng hóa khác.

Để ngăn chặn việc bị bao vây hoàn toàn tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd, Lữ đoàn tấn công Đường không Độc lập số 79 AFU đã thực hiện một chiến dịch tập kích hậu phương của Tập đoàn quân 51 RFAF. Các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đã xâm nhập từ khu vực Moskovsky, nằm giữa Novoekonomichesky và Mirolyubovka, chiếm lại các vị trí đã mất trước đó.

Các chuyên gia Nga nhanh chóng gọi hành động của Bộ chỉ huy Kiev là vô nghĩa, nhưng logic của họ rất rõ ràng, trong tình huống vô vọng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của RFAF khỏi hướng chính đều có lý. Dù vậy, việc AFU tấn công trực tiếp vào khu vực Grishino - Novoaleksandrovka là quá lộ liễu và nhiều khả năng sẽ thất bại.

Cái giá của cuộc thử nghiệm này khá đắt. Các lực lượng AFU đang đột phá trong điều kiện bị bao phủ gần như hoàn toàn dưới hỏa lực pháo binh liên tục. Thông điệp trên kênh Telegram của chính Lữ đoàn 79 cho thấy sự vô vọng: "Với nguồn lực hiện tại, việc củng cố và giữ vững vị trí là vô cùng khó khăn, và các chỉ thị tiếp theo từ cấp trên vẫn chưa được đưa ra".

Có thể giả định rằng họ không nhận được lệnh từ cấp trên vì một lý do đơn giản, mọi mệnh lệnh đều vô nghĩa. Tuyến đường xâm nhập đã bị chặn, quân tiếp viện và đạn dược không được đưa đến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Pokrovsk ngày 31/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev phản công theo mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Kupyansk

Nhóm tác chiến Zapad RFAF đã gần như hoàn toàn phong tỏa Kupyansk trong tuần này, kiểm soát khoảng một nửa thành phố. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc tấn công từ Petropavlovka, kết hợp với sự xâm nhập bởi các nhóm xung kích qua khu công nghiệp trên bờ đông sông Oskol, đã dẫn đến việc bao vây gần như hoàn toàn quân đồn trú Ukraine.

Việc AFU buộc phải tái triển khai lực lượng để ổn định tình hình theo hướng Dobropolsky đã gây ra những khó khăn cho việc phòng thủ Kupyansk. Các đội hình chiến đấu mỏng manh của họ đã không thể chống đỡ được cuộc tấn công phối hợp của quân đội Nga. Ý kiến ​​này đã được chính lực lượng Kiev xác nhận.

Chiến lược vá lỗ hổng bằng cách liên tục tái triển khai lực lượng của AFU đã phản tác dụng: "Trong khi mọi người đang hô hào giành lại vùng Sumy, quân đội Nga lại tập trung sự chú ý vào Kupyansk", sĩ quan Ukraine Andriy Tkachuk nói.

Rừng Kremensky

Tập ​​đoàn quân Cận vệ 20 RFAF đã giáng một đòn mạnh vào quân đội Ukraine tại khu rừng Kremensky. Sau khi quân đội Nga bao vây và loại bỏ các đơn vị đối phương ở phía nam Krasnaya Dibrova và Kuzmino, đối phương đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tác chiến nghiêm trọng, không có lực lượng dự bị để ổn định mặt trận.

Việc không hoạt động kéo dài tại khu vực này đã làm giảm sự cảnh giác của Bộ chỉ huy Kiev. Các đơn vị của họ trong khu rừng được bố trí dự bị, điều này đã báo trước khó khăn. Việc trấn giữ khu vực rừng hoàn toàn do Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 119 đảm nhiệm, và đơn vị này sau khi thất thủ các vị trí trung tâm đã mất đi khả năng chiến đấu.

Hiện tại, AFU chỉ kiểm soát chưa đến 10% lãnh thổ khu rừng so với hơn một nửa vào đầu mùa hè. Những khu rừng rậm rạp đã biến thành vùng đất hoang bị thiêu rụi không cho phép cả hai bên sử dụng trang thiết bị trên quy mô lớn, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng của quân đội Nga bù đắp cho thiếu sót này.

Lực lượng Kiev có thể sẽ cố gắng ngăn chặn bước tiến của Tập đoàn quân 20 dọc theo tuyến sông Zherebets bằng cách bao vây Yampol. Khu vực này kiểm soát tuyến đường cao tốc giữa Krasny Liman và Seversk, và việc giữ vững nó đã trở thành một nhiệm vụ then chốt đối với AFU sau thất bại trong việc phòng thủ rừng Kremensky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Krasnolimanskoe ngày 31/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố Seversk. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Zaporizhia

Sau đè bẹp Trung đoàn xung kích độc lập 225 AFU gần Stepnogorsk, quân đội Nga một lần nữa chiếm tiểu khu 3 của khu định cư và đột phá vào Primorskoye. "Lữ đoàn cứu hỏa" Ukraine, được điều động khẩn cấp từ vùng Sumy vào tháng 8, đã hoàn thành nhiệm vụ tạm thời ổn định tình hình, nhưng cái giá phải trả là rất đắt.

Việc chia Trung đoàn 225 thành nhiều nhóm để bịt lỗ hổng ở các khu vực khác nhau của mặt trận đã tước đi khả năng phòng thủ hiệu quả của AFU ở bất cứ đâu. Cuộc đột phá của RFAF vào Primorskoye tạo ra mối đe dọa bỏ qua dải công sự chính của Ukraine án ngữ phía trước Stepnogorsk.

Lực lượng Kiev phải đối mặt với lựa chọn giữa "rất tệ" và "tệ": hoặc rút lui về tuyến sông Konka với mối đe dọa tự động đối với khu vực phòng thủ Orekhovsky, hoặc tiếp tục phòng thủ trong điều kiện bất lợi. Việc tiếp cận Zaporizhia làm tăng hiệu quả của UAV FPV Nga đối với hậu cần đối phương ở phía sau, điều này càng làm phức tạp thêm tình hình.

Tiểu đoàn Độc lập 233 và các đơn vị của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 65 AFU sẽ phải đồng thời ngăn chặn cuộc tấn công ở 2 khu vực với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự và trang thiết bị.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Zaporizhia ngày 31/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố Seversk. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Giằng co ở bắc sông Vovcha

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Novopavlivka, trong tuần qua, cả quân đội Nga và Ukraine đều tiến về phía bắc sông Vovcha.

RFAF đã vượt sông Vovcha và chiếm giữ các vị trí trong rừng phía tây nam Fillya. Sau khi quân tiếp viện được đưa đến, họ bắt đầu tấn công làng Fillya, tiến vào các ngôi nhà phía nam và chiếm giữ các vị trí ở đó. Quân đội Ukraine, sử dụng các công sự trong rừng phía bắc, đã có thể giữ được phần phía bắc khu định cư và mở một vài cuộc phản công, tuy nhiên đã bị đẩy lùi. Lực lượng Moscow đáp trả bằng cách thả một số bom lượn FAB vào khu rừng này.

Về phía đông, AFU tiếp tục tiến quân chậm chạp về phía Dachne. Họ hoàn thành việc chiếm giữ khu rừng phía tây làng và kiểm soát các vị trí trong hàng cây phía đông. Các lực lượng khác sau đó tiến về phía nam từ hàng cây trong khu vực đường cao tốc và chiếm được công sự hào lớn ở lối vào phía bắc của ngôi làng. Công sự này sau đó được sử dụng để tiến vào Dachne, nơi họ chiếm được các ngôi nhà phía tây. Phần còn lại của khu định cư nằm trong vùng xám.

Như vậy, trong 24 giờ qua, phía Nga chiếm thêm được 5,23km2 còn phía Ukraine giành lại 4,32km2.