Xe tăng của quân đội Ukraine trên chiến trường (Ảnh minh họa: Elpais).

Nga tập kích Ukraine, phòng không - không quân Ba Lan báo động cao

Ukrainska Pravda dẫn thông báo từ Không quân Ukraine đưa tin, đêm 9/9, cảnh báo không kích đã được ban bố tại thủ đô Kiev và một số khu vực khác do mối đe dọa từ việc Nga sử dụng UAV tấn công. Hệ thống phòng không đang hoạt động, đánh chặn các mục tiêu của đối phương.

Tiếp đó, sáng 10/9, lúc 5h26, cảnh báo không kích đã được ban bố trên toàn quốc do Nga phóng tên lửa vào Ukraine.

Cảnh báo viết: "Mục tiêu tốc độ cao ở vùng Sumy, hướng về phía tây, tới Akhtyrka". Vài phút sau, có báo cáo về việc xuất hiện tên lửa mới nhắm vào Akhtyrka, Balakleya và Chupakhovka.

Lúc 5h40, thông tin cập nhật cho hay có nhóm tên lửa hành trình ở phía nam Sumy và phía bắc vùng Poltava, hướng về phía tây nam, hướng tới vùng Cherkasy. Tính đến 06h13, tên lửa hành trình đang tấn công Kiev, Vinnytsia và Zhitomir.

Trong diễn biến liên quan, rạng sáng 10/9, Ba Lan đã đặt lực lượng phòng không và không quân trong tình trạng báo động cao trước cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào Ukraine.

Báo động ghi rõ: "Liên quan đến cuộc tấn công khác của Nga, vốn đang tập kích vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang đã kích hoạt tất cả các quy trình cần thiết. Máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng tôi, và các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt trong tình trạng báo động cao".

Giới chức Ba Lan khẳng định những hành động này mang tính chất phòng ngừa và nhằm mục đích bảo vệ người dân, đặc biệt là ở các khu vực biên giới giáp với khu vực bị tập kích.

"Bộ Tư lệnh Tác chiến đang theo dõi tình hình hiện tại, và các lực lượng và phương tiện trực thuộc vẫn được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó ngay lập tức", Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết trong tuyên bố chính thức.

Trước đó, rạng sáng nay, trong cuộc không kích lớn vào Ukraine, UAV Nga được cho là đã bay vào không phận Ba Lan. Sân bay Quốc tế Rzeszow-Jasionka của Ba Lan đã bị đóng cửa do "hoạt động quân sự ngoài kế hoạch".

Đồng thời, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) đã cất cánh tuần tra trong vài giờ gần biên giới với nước láng giềng. Sự hiện diện của nó có thể là do UAV Nga áp sát không phận Ba Lan.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang báo cáo rằng không chỉ máy bay chiến đấu của Ba Lan mà cả tiêm kích từ các quốc gia đồng minh NATO khác cũng đã được điều động. Ngoài ra, lực lượng phòng không mặt đất cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin UAV của nước này áp sát hay đi vào không phận Ba Lan.

Ukraine tập kích các sở chỉ huy Nga ở Donetsk

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đã mở cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Donetsk, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất. Mục tiêu là sở chỉ huy của các đơn vị quân đội Nga (RFAF) đã được chuyển đến Donetsk để tăng cường tấn công theo hướng Pokrovsk và Konstantinovka.

Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tích cực tiến công vào Kupyansk. Theo các nguồn tin thân Nga, tính đến sáng 9/9, họ đã kiểm soát được 50% thành phố.

Các báo cáo tiếp theo đang xuất hiện liên quan đến tầm hoạt động mở rộng của UAV FPV Nga, vốn đang cản trở nghiêm trọng hoạt động hậu cần của AFU ở khoảng cách 40-50km phía sau chiến tuyến, tập kích các kho tàng xung quanh Kramatorsk.

Giao tranh cũng có thể được quan sát dọc theo hầu hết toàn bộ chiến tuyến. Các chuyên gia quân sự Nga báo cáo những bước tiến lớn của RFAF ở Kupyansk cũng như tại Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 9/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập hàng loạt cứ điểm, kiểm soát 50% diện tích thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng phản đòn trên các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine đang rút chạy khỏi bắc Kupyansk

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang mạnh mẽ tiến chiếm toàn bộ khu vực phía bắc Kupyansk, quân đội Ukraine buộc phải rút lui về tuyến phòng thủ dự bị.

Cụ thể, các đơn vị Kiev bắt đầu rời bỏ vị trí của họ trong khu công nghiệp ở đông bắc Kupyansk do ở bờ bên kia sông Oskol, quân đội Nga đã xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương. Điều này cho thấy AFU không có khả năng hình thành tuyến phòng thủ liên tục, và những khoảng trống trên tuyến phòng thủ này chính là "lời mời gọi" RFAF bắt đầu chia cắt các đội hình chiến đấu của đối phương.

Tình hình như vậy, theo logic quân sự, buộc Bộ chỉ huy Kiev phải giảm chiều dài tuyến đầu để các đội hình phòng thủ trở nên dày đặc hơn và lấp đầy các khoảng trống. Về cơ bản, AFU tổ chức phòng thủ theo một tuyến mới, chấp nhận từ bỏ các tuyến cũ bởi nếu trì hoãn, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều đối với họ.

AFU nhận ra dấu hiệu này nhờ sự xuất hiện của các đơn vị RFAF tiên phong tại đầu não hành chính trong khu vực trung tâm.

Tuyến phòng thủ mới mà AFU thiết lập dường như sẽ chạy dọc theo trục Blagovatovka - tiểu khu Yubileyny - khu vực rừng Olkhovaya Roshcha - làng Podoly.

Mục tiêu chính mà Bộ chỉ huy Kiev có thể theo đuổi là tranh thủ thời gian để rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng nông thôn phía đông Oskol. Ngoài việc đảm bảo sự ổn định tạm thời của lực lượng kháng cự, tuyến phòng thủ tiềm năng của AFU được trình bày ở trên sẽ bao gồm tuyến đường bờ kè quan trọng gần cầu đường sắt trên sông Oskol gần Kupyansk-Uzlovy.

Chính tại đó, lực lượng Kiev sẽ rút lui sang bờ tây với tất cả trang thiết bị của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù tuyến đường này là then chốt, nhưng nó không phải là huyết mạch duy nhất.

Nhìn chung, AFU đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn để sơ tán toàn bộ "đầu cầu Kupyansk": việc bảo vệ bờ đông Oskol với sự xuất hiện của quân đội Nga ở phía tây thành phố đã trở nên vô nghĩa và nguy hiểm.

Cần phải bàn riêng về số lượng và thành phần lực lượng mà Bộ chỉ huy Kiev dự định cứu thoát bằng cách sơ tán và vì mục đích đó, họ đang xây dựng tuyến phòng thủ mới. Trên bờ đông sông Oskol có khoảng 3-4 nghìn quân nhân Ukraine từ nhiều đơn vị và phân đội quân sự khác nhau, bao gồm cả các đội hình lính đánh thuê. Kiev cần phải cứu "mớ hỗn độn" này để sau đó có thể bao quát hướng Izyum và Balakleya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 9/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev cố gắng thiết lập phòng tuyến mới trên đường màu vàng (Ảnh: Readovka).

Trong diễn biến liên quan mật thiết tới Kupyansk, kênh The Opinion nhận định, tại đầu cầu Dvurechensky (thuộc vùng Kharkov), quân đội Nga đã tận dụng thời cơ, biến thắng lợi cục bộ thành động lực chiến lược.

Các nguồn tin ủng hộ Kiev ngày càng thừa nhận rằng đầu cầu Dvurechensky đã trở thành bước ngoặt cho cuộc tấn công của Nga vào Kupyansk. Khởi đầu là cuộc tấn công cục bộ, giờ đây đã phát triển thành bàn đạp cho các hoạt động rộng lớn hơn trên toàn khu vực Kharkov.

Lực lượng Moscow đã chuyển đổi thắng lợi chiến thuật thành một cơ chế gây áp lực rộng hơn trên toàn bộ chiến tuyến.

Những bài học rút ra từ chiến dịch này rất rõ ràng: Quân đội Nga đã tối ưu hóa hậu cần tại khu vực UAV Ukraine hoạt động dày đặc, tăng cường phối hợp pháo binh và điều động lực lượng dự bị hợp lý.

Những điều chỉnh này của RFAF không chỉ cho thấy những cải tiến về mặt chiến thuật mà còn cho thấy khả năng tích hợp các phương pháp mới vào chiến dịch rộng lớn hơn.

Các nhà phân tích ủng hộ Kiev hiện suy đoán rằng quân đội Nga có thể tiếp tục sử dụng cách đánh này gần Prykolotne và Velykyi Burluk, những khu vực đang chịu sự tấn công mạnh mẽ của RFAF.

Nếu lực lượng Kiev mất các vị trí nhô ra và vị trí dọc theo mặt trận Kharkov, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Việc san phẳng phòng tuyến sẽ làm giảm khả năng cơ động, tước đi khả năng "đánh úp" của AFU. Nhóm phòng thủ Kupyansk khi đó sẽ phải đối mặt với sự cô lập và cuối cùng là sự rút lui, mà trên thực tế họ đã bắt đầu tháo chạy.

Với việc quân đội Nga được cho là đã kiểm soát 50% diện tích thành phố, một sự thay đổi như vậy sẽ đẩy nhanh quá trình thất thủ và buộc Bộ chỉ huy Kiev phải rút quân khỏi Volchansk để ổn định các phòng tuyến đang sụp đổ.

Cách tiếp cận của Bộ chỉ huy Moscow rất có hệ thống: gây áp lực từ các đầu cầu, phá hủy chuỗi cứ điểm của đối phương bằng UAV và pháo binh, tiếp theo là sự tiến công đều đặn của bộ binh. Không giống như các cuộc tấn công tên lửa mang tính biểu tượng, các hoạt động này định hình lại chiến trường bằng cách tạo ra các điều kiện lâu dài có lợi cho Nga.

Đầu cầu Dvurechensky không chỉ là một thành công trên chiến trường mà còn là hình mẫu tiêu biểu. Nga đang cho thấy rằng những đột phá cục bộ, khi được khai thác có phương pháp, sẽ dẫn đến những kết quả tích cực mang tính chiến lược.

Các lựa chọn ngày càng thu hẹp tại Kharkov cho thấy sự mong manh của hệ thống phòng thủ của AFU. Kupyansk là chiến thắng trước mắt, nhưng chiến thắng thực sự của Nga đang buộc đối phương phải rút lui trên nhiều mặt trận dưới áp lực không thể chịu đựng nổi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Kupyansk thuộc vùng Kharkov ngày 9/9. Trong đó, Moscow tiếp tục mở rộng đầu cầu Dvurechensky (ảnh nhỏ), tấn công theo các mũi tên đỏ. Các đơn vị Kiev được ký hiệu màu xanh. Ảnh nhỏ thể hiện độ cao, màu đỏ càng đậm thì độ cao càng lớn (Ảnh: The Opinion).

Thế trận giằng co ở Konstantinovka

Trên hướng Konstantinovka, cả lực lượng Kiev và Moscow đều có những bước tiến, trong đó quân đội Nga đạt được những kết quả quan trọng về phía Nelipivka, kênh AMK Mapping cho hay.

Sau khi củng cố tại Terykon, RFAF bắt đầu tấn công về phía bắc hướng tới Nelipivka, nơi họ đã tiếp cận ngôi làng, chiếm được các vị trí dọc theo đường cao tốc, cũng như trong các đồn điền rừng liền kề.

Trong khi đó, sau gần 2 tuần giao tranh, AFU đạt thành công ở trung tâm Kleban-Byk và đẩy lùi đối phương về rìa phía nam ngôi làng, nơi họ chiếm lại trường học và bệnh viện địa phương. Như vậy, Nga chiếm thêm 2,85 km² còn Ukraine giành lại được xấp xỉ 0,2km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 9/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Ngược lại, Kiev phản công theo các mũi tên xanh và tái chiếm vị trí nhỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Liman và Novopavlivka thay đổi nhanh chóng

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục tấn công và đã đạt được những bước tiến mới ở 3 khu vực.

Ở phía nam, sau khi chiếm được hầu hết rừng Serebryanksyi, RFAF tiến qua sông Zherebets tại một điểm mới và xâm nhập các khu rừng phía nam Zarichne. Họ đã tiến về phía tây khoảng 2,3km, chiếm được nhiều vị trí mới và đang hoạt động trong khu vực đường Zarichne - Yampil, nhưng vẫn chưa có sự củng cố nào diễn ra ở đó.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công tại Zarichne và đột phá được ra vùng ngoại ô phía tây. Họ tiến về phía tây dọc theo đường Tsentralna và chiếm được các vị trí ở rìa phía tây. Đồng thời hàng loạt vị trí trên các con phố ở phía bắc và phía nam, cũng như tại trường học và nhà thờ địa phương ở trung tâm làng đã được RFAF kiểm soát.

Ở phía bắc, quân đội Nga tiếp tục mở rộng đầu cầu ở phía bắc Zarichne và đang tiến đến đường Stavky - Zarichne. Tại đây, họ đã củng cố vùng kiểm soát dọc theo đường Poshtova và Chapayeva, đưa các vị trí còn lại của quân đội Ukraine ở phía bắc ngôi làng vào thế khó khăn. Tổng cộng, lực lượng Moscow đã chiếm thêm khoảng 5,71km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Trên hướng Novopavlivka, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và chiếm lại các vị trí đã mất trước đó ở 2 khu vực.

Ở phía bắc, khoảng 5 ngày trước, RFAF tiến quân từ khu vực Novomykolaivka, qua cây cầu bắc qua nhánh sông Solona, ​​và tiến vào các ngôi nhà phía đông Muravka. Họ đã chiếm được ít nhất 10 ngôi nhà tại đây.

Trong khi đó, các lực lượng khác tấn công Muravka và xâm nhập vào khu phố phía nam, liên kết với các đội hình trong các ngôi nhà phía đông ngôi làng. Kết quả là, khoảng 40% khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, AFU chỉ còn hiện diện ở phía tây bắc.

Ở phía nam, quân đội Nga bắt đầu tiến về phía biên giới khu vực Donetsk - Dnipropetrovsk. Họ đã chiếm lại các chiến hào gần hồ chứa nước phía tây nam Kotlyrarivka, và tiến lên hàng cây liền kề về phía bắc. Khoảng 3,09km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlivka thuộc khu vực ngã ba biên giới hành chính Donetsk-Dnipropetrovsk ngày 9/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Về hướng Prosyana, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công và củng cố vị trí trên trục Andriivka-Klevstove với tổng diện tích 9,75km².

RFAF phát triển từ trong và xung quanh Tolstoi, về phía tây đến các vườn cây còn lại và chiếm giữ loạt vị trí mới trên các hàng cây ở đó, buộc đối phương phải rút lui về Andriivka-Klevstove, nơi một vùng xám rộng lớn đã hình thành trước mặt mà cả hai bên đều không thể duy trì sự hiện diện lâu dài.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Prosyana ngày 9/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: AFU chặn 47 đợt tấn công của Nga ở Pokrosk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 152 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 47 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 59 cuộc không kích, thả 72 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ sử dụng 1.977 UAV cảm tử, đồng thời thực hiện 3.416 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Pokrovsk và Novopavlovsk và Toretsk.