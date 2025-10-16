Chiến sự Ukraine khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có nhiều người di tản ra nước ngoài (Ảnh minh họa: Skynews).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công bất thành 42 lần ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 154 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, riêng hướng Pokrovsk có 42 cuộc, nhưng hầu hết đều không thành công. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 58 cuộc không kích, thả 106 quả bom KAB. Ngoài ra, họ triển khai 2.211 UAV cảm tử và thực hiện 3.676 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Orekhov và Dnieper. Không có cuộc đụng độ quân sự nào được ghi nhận theo hướng Gulyai-Polye.

NATO phát triển vũ khí mới cho Ukraine chống UAV và bom lượn

European Pravda đưa tin, Đại tá Valeriy Vishnevsky, đại diện cấp cao của Ukraine tại liên doanh JATEC cho biết, các nhà thầu NATO đã phát triển thiết bị quốc phòng mới cho Ukraine và đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Đại tá Vishnevsky cho biết, vào mùa xuân, Bộ Tổng tham mưu Ukraine yêu cầu về các giải pháp kỹ thuật để chống bom lượn (KAB) và UAV sợi quang. Hiện tại, việc chống lại bom KAB đạt được tiến bộ lớn nhất.

Các cuộc thử nghiệm cuối cùng dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới tại một bãi thử ở Pháp, mặc dù các cuộc thử nghiệm thực địa cũng đã diễn ra ở Ukraine và thành công với UAV.

"Giờ đây, bom lượn sẽ được phóng tại một bãi thử ở Pháp, máy bay không người lái sẽ được phóng, và máy bay đánh chặn sẽ phải nhắm mục tiêu vào chúng... Và dựa trên kết quả thử nghiệm, Ukraine sẽ có thể quyết định liệu chúng ta có cần công nghệ này hay không và thông qua các liên minh, thu hút tài trợ cho việc sản xuất nó", ông Vishnevsky giải thích.

Giải pháp máy bay không người lái sợi quang vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn thiện đó, nhưng công việc vẫn đang tiếp tục, ông nói thêm.

Các loại vũ khí mới cũng có thể được các nước châu Âu ưa chuộng. Như đã biết, Ủy ban Châu Âu có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ máy bay không người lái của EU vào năm 2027 cũng như mở rộng "bức tường máy bay không người lái" ra ngoài sườn phía đông của EU.

Ukraine ra mệnh lệnh quan trọng, dấu hiệu rút lui ở Kharkov?

Kênh Military Summary đưa tin, chính quyền Ukraine phát đi mệnh lệnh đặc biệt quan trọng, yêu cầu sơ tán bắt buộc đối với dân thường tại ít nhất 40 khu định cư trên diện tích rộng hàng nghìn km2 và danh sách đang tiếp tục mở rộng thêm xung quanh trung tâm hậu cần Velykyi Burluk, thuộc khu vực đông bắc Kharkov.

Theo kênh Readovka, quyết định sơ tán bắt buộc kể trên cho thấy dường như quân đội Ukraine (AFU) nhận ra rằng họ không thể giữ vững toàn bộ tỉnh Kharkov và đang chuẩn bị một cuộc rút lui lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 15/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu đỏ và nâu nhạt. Kiev ra lệnh sơ tán dân thường khỏi các vị trí được đánh dấu là chấm xanh viền vàng (Ảnh: Telegram).

Từ Velykyi Burluk đến hồ chứa Pechenigye, lực lượng Kiev chưa xây dựng được bất kỳ công sự thực sự nghiêm túc nào. Kết hợp với hồ chứa lớn và các tuyến phòng thủ được bố trí ở phía tây Chuguev, kế hoạch của AFU đã rõ ràng: đào hào ở các tuyến đường tiếp cận Kharkov, nơi địa hình sẽ khiến công việc của bên tấn công trở nên khó khăn nhất có thể.

Sông Seversky Donets chảy từ biên giới phía tây Vovchansk và đổ vào hồ chứa Pechenigye. Ngoài ra còn có rất nhiều rừng rậm ở đó, hỗ trợ thêm cho việc phòng thủ đã được chuẩn bị của AFU.

Nếu quân đội Ukraine thực sự từ bỏ nỗ lực bảo vệ một khu vực rộng lớn như vậy do lực lượng ngày càng cạn kiệt đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thu hẹp đáng kể chiều dài mặt trận của mình. Đổi lại, RFAF cũng sẽ buộc phải điều động các đơn vị để giữ vững các vùng lãnh thổ đã được kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 15/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ và đang tiếp tục mở rộng. Kiev nỗ lực chống đỡ theo các mũi tên vàng nhưng đã ra lệnh sơ tán khỏi 40 khu định cư (Ảnh: Readovka).

Cuộc rút lui tiềm tàng của Kiev hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc tháo chạy lớn nhất kể từ khi quân đội Nga rút khỏi hầu hết tỉnh Kharkov và Kherson vào mùa thu 2022 khi Ukraine có một chiến dịch phản công hữu hiệu.

Kênh Suryiakmaps xác nhận, trên mặt trận Đông Bắc, quân đội Ukraine tiếp tục rút lui khỏi khu vực tây bắc Kupyansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 15/10. Moscow đang bao vây trung tâm thành phố khiến lực lượng Kiev buộc phải tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Suroyakmaps).

Cũng trên mặt trận Kharkov, tại Vovchansk, trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục xâm nhập vào trung tâm và quanh thành phố Vovchansk, đạt được những tiến triển đáng kể ở vùng ngoại ô phía tây với tổng diện tích 3,84 km².

RFAF kiểm soát được nửa còn lại của Nhà máy Khai thác Dầu Vovchansk và củng cố vị trí tại các khu dân cư dọc theo tuyến đường sắt. Xa hơn về phía tây, họ tiến sâu hơn vào vùng ngoại ô, đột phá về phía tây nam đến đường Bulby.

Ngoài ra, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trong rừng Synelnykove, tiến xa hơn 500m về phía nam, hướng tới làng Synelnykove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk thuộc vùng Kharkov ngày 15/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Cứ điểm quan trọng bảo vệ Pokrovsk đã thất thủ

Cuộc tấn công của quân đội Nga vào tỉnh Dnipropetrovsk vẫn tiếp tục. Họ đã chiếm được một thị trấn khác, Oleksiivka. Sông Vocha, chảy qua Pokrovsk, sẽ không có lợi cho việc phòng thủ của lực lượng Kiev tại đây, kênh Military Summary cho hay.

Tình hình căng thẳng cũng đang diễn ra trên biên giới hành chính giữa Donetsk và Zaporizhia, với các cuộc tấn công và phản công từ cả hai phía dọc theo các cánh đồng.

Làng Novopavlivka, nằm ngay phía trước thành phố Pokrovsk, được cho là đã thất thủ. Các đoạn video ghi hình định vị địa lý cũng xác nhận sự hiện diện liên tục của binh sĩ Nga ở phía nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 15/10. Lực lượng Moscow đang khép chặt vòng vây, tiến đến các vị trí nằm sâu trong nội đô Mirnograd, đẩy đối phương vào thế vô cùng khó khăn (Ảnh: Kimitary Summary).

Kênh AMK Mapping cung cấp thêm thông tin trên hướng Pokrovsk, trong đó quân đội Nga tiếp tục tiến về Mirnograd và đã tiến vào những ngôi nhà đầu tiên ở trung tâm thành phố.

Sau khi chiếm được các khu vực ở đông bắc Balahan, RFAF bắt đầu phát triển qua các hàng cây về phía Kozatske, trước khi tiến vào và giành quyền kiểm soát khu vực phía bắc ngôi làng. Sau đó, họ vượt sông Sinna, xâm nhập và chiếm giữ những ngôi nhà đầu tiên của Mirnograd trên đường Stritenska và Syedova.

Quân đội Ukraine thất thủ, buộc phải rút lui vài trăm mét nhưng đáp trả bằng cách sử dụng UAV FPV tập kích từng ngôi nhà không nằm trong tầm kiểm soát của họ, cố gắng hạ gục tất cả binh lính Nga đã tiến vào làng.

Ngoài ra, quân đội Nga chiếm được các vị trí mới trong các hàng cây và đồn điền ở phía tây và tây bắc Hrodivka sau khi AFU rút về làng Promin.

Tổng cộng đã có thêm 9,24 km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 15/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Mũi thọc sâu Dobropolye tiếp tục mở rộng

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên khu vực thọc sâu Dobropolye của mình, quân đội Nga tiếp tục tiến vào khu vực mũi nhọn Shakhove và đã đạt được những bước tiến bổ sung về phía làng Shakhove.

Họ củng cố vị trí tại điểm cực tây của các đồn điền phía bắc hồ chứa Novyy sau những cuộc đột kích bằng cơ giới trước đó, đe dọa hậu cần của đối phương vào Volodymyrivka. RFAF cũng tiến xa hơn về phía bắc, chiếm được hai hàng cây và giành được chỗ đứng trong các nông trại ở đông nam Shakhove.

Trong khi đó, bất chấp những báo cáo lan rộng, Volodymyrivka vẫn chưa hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Quân đội Nga kiểm soát khu vực phía nam và chưa củng cố được vị trí ở trung tâm do các cuộc không kích liên tục của UAV Ukraine.

Sau khi binh sĩ Nga đột nhập vào Volodymyrivka, Ukraine đã phải dùng đến biện pháp bao trùm gần như toàn bộ ngôi làng bằng UAV FPV và pháo binh, triệt hạ bất cứ thứ gì di chuyển, khiến phần lớn các nhóm đột kích ban đầu của Nga bị thương vong.

Các lực lượng tiếp viện bổ sung đã tiến vào làng, và các cuộc tấn công mới đang được tiến hành về phía các đường phố phía bắc. Lực lượng Kiev hiện chỉ kiểm soát một con phố duy nhất ở phía bắc làng, nơi liên tục bị UAV FPV của Nga truy lùng. Việc di chuyển của binh sĩ Ukraine đến và đi từ những vị trí này vô cùng khó khăn.

Ngoài ra, lực lượng Moscow đang tiếp tục đột phá vào các cứ điểm của Ukraine trong khu rừng rậm rạp phía đông Sofiivka, nhưng vẫn chưa thành công do bị tập kích hỏa lực liên tục bằng UAV và pháo binh của Ukraine. Tổng cộng, RFAF đã giành được 3,16 km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại mũi thọc sâu Dobropolye ở phía bắc Pokrovsk ngày 15/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine liên tiếp thất thủ ở Liman

Theo kênh AMMK Mapping, trên hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía sông Seversky Donets từ phía đông bắc và đã đạt được những tiến triển đáng kể ở 5 khu vực khác nhau.

Ở phía đông, RFAF tiếp tục kiểm soát các vị trí ở phía tây Stavky, phát triển từ những cứ điểm mới chiếm được trong khe núi rậm rạp, dọc theo hai hàng cây song song trên các cao điểm chiến thuật hướng về Đường Drobysheve - Zarichne.

Về phía tây, lực lượng Moscow bắt đầu tấn công vào Drobysheve. Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng phía tây bắc thị trấn, trước khi binh sĩ Nga trên xe máy tiến xuống con đường từ Shandryholove và xâm nhập vào thị trấn. Ngoài ra, họ tiếp tục tấn công từ khu vực Derylove, chiếm được các vị trí trong 3 hàng cây riêng biệt trên các cao điểm chiến thuật nhìn ra Drobysheve. Giao tranh đang diễn ra để giành các tòa nhà nông nghiệp ở ngoại ô thị trấn.

Xa hơn về phía tây, quân đội Nga vượt sông Nitrius từ Trại cá Drobysheve vào Novoselivka. Họ thiết lập được một vị trí vững chắc trong các ngôi nhà trên phố Tsentralna và phố Ukrayinska, trước khi tiến về phía tây bắc ngôi làng. Các mũi xung kích khác tiến về phía bắc hướng đến trung tâm ngôi làng, nơi họ đang cố gắng đẩy lùi đối phương từ nhiều hướng. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại đây.

Về phía bắc, RFAF đột phá được những vị trí của Ukraine trong khu rừng phía tây bắc Novoselivka dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của bom lượn, pháo binh và UAV, giành quyền kiểm soát các vị trí bổ sung tại đó. Sau đó, họ tiếp tục tiến về phía nam, cắt đứt tuyến đường Novoselivka - Oleksandrivka tại nghĩa trang, đồng thời chiếm thêm các vị trí trong rừng dọc theo con đường về phía tây bắc.

Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng UAV FPV Nga vào hậu cần và cầu cống của Ukraine đã gia tăng cường độ trong khu vực này, gây khó khăn đối với việc tiếp tế cho các khu vực quan trọng của tiền tuyến như Novoselivka.

Ở phía bắc, RFAF tiến từ phía tây Shandryholove vào khe núi rậm rạp ở phía tây, giành quyền kiểm soát hoàn toàn, đồng thời chiếm giữ các vị trí khác ở hàng cây phía tây bắc.

Tổng cộng, có 5,46 km² nghiêng về phía Nga.