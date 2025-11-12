Nga cảnh báo xung đột trực tiếp với NATO sau vụ "tiêm kích bị đánh cắp"

Tiêm kích MiG-31 của Nga (Ảnh: Reuters).

Nga cảnh báo nỗ lực của Ukraine nhằm lôi kéo NATO vào một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Moscow sau vụ Kiev bị cáo buộc cướp máy bay chiến đấu MiG-31.

"Theo những đường lối đã trở nên quen thuộc với chính quyền Tổng thống (Ukraine) Volodymyr Zelensky và các đồng minh phương Tây của ông ấy, (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) FSB cho biết, chính quyền Kiev đã thực hiện một nỗ lực khiêu khích khác - họ đã cố gắng cướp một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga”, Đại sứ quán Nga tại Hà Lan đã đăng thông báo trên Telegram hôm 11/11.

“Chúng tôi hy vọng Hà Lan cũng sẽ chú ý đến những nỗ lực không ngừng của Kiev nhằm lôi kéo Liên minh (NATO) và Vương quốc Anh vào một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga", Đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Đại sứ quán Nga cảnh báo hành động được cho là do Ukraine thực hiện có thể dẫn đến "vòng xoáy căng thẳng không thể kiểm soát" giữa Nga và NATO và gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh châu Âu.

Trước đó, FSB cáo buộc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) đã tổ chức và phối hợp với MI6 của Anh để thực hiện phi vụ nhằm “đánh cắp” tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không mà Moscow gọi là siêu vượt âm, có khả năng đạt tốc độ rất cao và thực hiện quỹ đạo cơ động nhằm khiến hệ thống phòng không khó theo dõi và đánh chặn.

Theo kế hoạch, tiêm kích MiG-31 của Nga bị đánh cắp sẽ được bay về phía một căn cứ không quân của NATO ở thành phố Constanta của Romania. Mục tiêu thực sự của họ là khiến chiếc máy bay bị bắn hạ trong không phận Romania, qua đó có thể kích động phản ứng của NATO.

Quân đội Ukraine được cho là đã tìm cách mua chuộc phi công Nga với giá 3 triệu USD để đánh cắp tiêm kích.

Truyền hình nhà nước Nga đã phát hình ảnh tin nhắn và ghi âm của một người mà họ nói là đang làm việc cho tình báo Ukraine và Anh, người đã hứa trả 3 triệu USD cho một phi công Nga để điều khiển một tiêm kích MiG-31 sang châu Âu. Phi công Nga cũng được hứa hẹn cấp quyền công dân.

Đây không phải lần đầu tiên Nga cáo buộc tình báo Ukraine âm mưu dụ phi công Nga đào tẩu để thực hiện các phi vụ "cướp máy bay quân sự".

Ukraine và Anh hiện chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Moscow.

Nga từ lâu đã cáo buộc London đẩy cuộc chiến Ukraine leo thang và tình báo Anh hỗ trợ Ukraine tiến hành một loạt chiến dịch sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Anh chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Anh là một trong những quốc gia hỗ trợ tích cực nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022, trong đó có việc cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev như tên lửa tầm xa Storm Shadow.