Pokrovsk "căng như dây đàn", Nga tuyên bố hạ hàng trăm lính Ukraine

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/11 tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine gần thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk trong 24 giờ.

"Trong 24 giờ qua, hơn 200 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng, một xe bọc thép chở quân Spartan do Anh sản xuất, một xe bọc thép Kozak và 6 xe bán tải đã bị phá hủy", tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị xung kích của Nga đã đẩy mạnh cuộc tấn công ở trung tâm Pokrovsk và khu công nghiệp phía tây, kiểm soát 244 tòa nhà trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tại thành phố Pokrovsk, các đơn vị tác chiến của Nga đang tiến hành “các hoạt động tấn công tích cực tại khu vực Dinas, các khu vực phía tây bắc và phía đông của quận trung tâm, cũng như rà phá khu vực công nghiệp ở phía tây".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm “giải cứu” lực lượng Ukraine bị bao vây gần làng Grishino thuộc Donetsk, đồng thời cho biết quân đội Nga cũng đẩy lùi 2 nỗ lực rút lui của Trung đoàn tấn công Skala 425 của Ukraine đang bị bao vây.

Ukraine chưa lên tiếng về số liệu do Nga cung cấp.

Vị trí thành phố Pokrovsk (Ảnh: CSMonitor).

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết Nga đã tập trung khoảng 50.000 quân tại Pokrovsk và tổn thất khoảng 30.000 quân kể từ tháng 10. Nga hiện chưa lên tiếng về số liệu này.

"Pokrovsk là một pháo đài. Tình hình khó khăn nhưng ổn định", tướng Ukraine nhấn mạnh.

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Xung kích Đường không Ukraine ngày 10/11 xác nhận quân đội Nga đã gia tăng số lượng các cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực Pokrovsk.

"Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Xung kích Đường không Ukraine đang giữ vững tuyến phòng thủ. Trong tuần qua, quân đội Ukraine đã hạ 236 binh sĩ Nga, và làm bị thương 136 người khác. Các binh sĩ cũng đã bắn trúng một xe tăng, 3 xe bọc thép và 23 xe cơ giới”, quân đoàn Ukraine tuyên bố.

Theo quân đoàn Ukraine, lực lượng Nga tiếp tục tăng cường tấn công vào Pokrovsk. Tuần trước, quân đội Nga đã tấn công các đơn vị của quân đoàn 132 lần, nhiều hơn gần 20% so với tuần trước đó.

Quân đội Ukraine cho biết đang ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm chiếm giữ các tòa nhà cao tầng ở Pokrovsk, nơi Nga muốn sử dụng làm cứ điểm chỉ huy. Động thái này khiến các đơn vị phòng thủ khác của Ukraine tìm cách đánh bật lực lượng Nga bên trong thành phố.

Lực lượng Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào quân đội Nga ở phía bắc Pokrovsk. Các cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra bên trong khu công nghiệp. Theo lực lượng Ukraine, các tuyến đường mà lực lượng Nga cố gắng sử dụng để xâm nhập khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, khiến Nga có rất ít lựa chọn để bù đắp tổn thất.

Ngoài ra, theo báo cáo của Ukraine, các đơn vị của Nga cũng đang cố gắng tập trung lực lượng vào các quận khác của Pokrovsk và vùng ngoại ô phía tây để tiến về Hryshyne, phía tây bắc thành phố.

Lực lượng Ukraine tuyên bố đang ngăn chặn đối phương, một phần nhờ hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Các tuyến hậu cần tại Hryshyne cho phép quân đội Ukraine thực hiện các nhiệm vụ đã được lên kế hoạch từ trước.

Chiến dịch phòng thủ của Ukraine tại Myrnohrad vẫn tiếp diễn. Hàng tiếp tế của Ukraine đang được chuyển đến và kho lương thực, đạn dược đang được bổ sung kịp thời.

Lực lượng Nga đang tìm cách tấn công Myrnohrad từ phía đông nam. Các đơn vị phòng thủ Ukraine đang đánh bật lực lượng Nga trên các tuyến đường tiếp cận thành phố và ngăn chặn khả năng quân đội Nga xâm nhập.

Ukraine đã phòng thủ ở Pokrovsk gần 2 năm và không có ý định từ bỏ trung tâm hậu cần huyết mạch này. Trong khi đó, kiểm soát Pokrovsk có thể mang lại cho lực lượng Nga con đường tiếp tục tiến xa hơn về phía tây, hướng tới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Nếu Ukraine quyết định rút khỏi Pokrovsk để củng cố những vị trí tốt hơn gần đó, điều này có thể mang lại ưu thế cho Nga trên bàn đàm phán. Ngược lại, nếu tiếp tục cố thủ, Ukraine có thể phải chịu tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị.