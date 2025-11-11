Chiến sự Ukraine 11/11: "Đốm lửa" Pokrovsk đã tàn, Kiev hết cơ hội rút chạy

Binh sĩ Ukraine bên cạnh những xác xe thiết giáp bị phá hủy (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 59 nỗ lực xâm nhập của Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 156 cuộc giao tranh, trong đó có 59 cuộc diễn ra ở Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa và tiến hành 14 cuộc không kích, sử dụng 30 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.228 UAV cảm tử và thực hiện 3.421 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Deepstate: Tình hình ngày càng xấu đi với Ukraine ở vùng Zaporizhia

Tại vùng Zaporizhia, các nhà phân tích thuộc dự án Deepstate có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) ghi nhận sự gia tăng đáng kể vùng xám dọc theo trục Sladkoe - Novonikolaevka - Rivnepolye - Novoe - Novouspenovskoe.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương gia tăng sự hiện diện trong các khu định cư này, nơi họ liên tục bị theo dõi trên khắp "vùng xám". Cụ thể, quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn làng Uspenovka, và các báo cáo về việc chiếm đóng các làng Sladkoe và Privolnoye đang được xác minh. Họ đang tích cực gây sức ép lên Novoye và Novouspenovskoye và bắt đầu chiếm được Rivnepillia".

DeepState lưu ý rằng, ưu thế về số lượng của Nga đang phát huy tác dụng, và việc kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ, điều này có thể khiến Huliaipole gặp nguy hiểm. Bởi vì, việc lực lượng Moscow chiếm Rivne-Polish mở ra không gian hoạt động từ phía bắc đến chính thành phố và gây khó khăn cho việc duy trì các vị trí ở Zelenyi và Vysokyi (Krasnyi).

"Suốt thời gian qua, Huliaipole vẫn là một thành phố bất khả xâm phạm đối với Nga, những người đã từng nỗ lực rất nhiều để xâm nhập thành phố, đặc biệt là từ Marfopol. Hiện nay, một tuyến đường mới đã mở ra có thể gây khó khăn cho việc phòng thủ khu định cư quan trọng này", DeepState nhận định.

Nga đột phá đáng kể ở Zaporizhia - Dniprovpetrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, có báo cáo về những bước tiến của quân đội Nga (RFAF) tại làng Shakhovo, một khu định cư quan trọng trên toàn bộ trục Pokrovsk - Dobropolye.

Trong khi tình hình ở Pokrovsk và Mirnograd đang trở nên nghiêm trọng hơn, quân đội Ukraine (AFU) đang cố gắng xoa dịu tình hình bằng các cuộc phản công từ Dobropolye. Tại Rodinske, điểm cực bắc của "vòng kim cô", lực lượng Kiev đang chịu áp lực sau khi RFAF tiến về phía đông bắc khu định cư.

Trong khi đó, quân đội Nga đang dần kiểm soát toàn bộ thành phố Kupyansk thuộc vùng Kharkov. Một số chuyên gia quân sự Nga ước tính chiến dịch này có thể hoàn tất sớm nhất là trong tuần này.

RFAF đạt được bước đột phá đáng kể trên mặt trận Zaporizhia. Một số ngôi làng nhỏ được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Ở phía đông bắc của tỉnh này, bộ binh Nga bất ngờ phát triển vài km, áp sát phía đông Huliaipole. Đoạn video định vị địa lý xác nhận việc RFAF chiếm được 2 khu định cư.

Quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine, đột phá 6km, tiến sâu hơn vào vùng Zaporizhia từ phía đông (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang chuẩn bị tấn công làng Pokrovskoe ở vùng Dnipropetrovsk, nằm trên ngã ba biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia.

Cụm tác chiến Vostok RFAF đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc giao tranh giữa sông Yanchur và Gaichur. Lực lượng Kiev đã mất làng Uspenovka. Lính xung kích Nga đang tấn công một số ít cứ điểm mà đối phương vẫn bám trụ, cố gắng câu giờ để chuẩn bị phòng thủ dọc theo sông Gaichur.

Các đơn vị Moscow đang chuẩn bị tấn công làng Rivnepillia, mở cánh cửa đến tuyến đường tiếp tế chính cho quân đồn trú của Ukraine tại Huliaipole.

Khu vực phía nam mặt trận nam Donbass đang mang đến nhiều thông tin hơn thế. Quân đội Nga đã đến bờ sông Vovchya, phía đông khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoye, thủ phủ của huyện Pokrovsky thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Họ đã chiếm được làng Vovchya.

Một lực lượng nhỏ của AFU đã rời bỏ vùng ven sông phía bắc, cùng với làng Tykhoye, và rút lui qua sông Vovchya, lên kế hoạch thiết lập một tuyến phòng thủ dọc theo con sông, được neo giữ bởi làng Kolomiytsy.

Vì lý do này, quân đội Nga hiện có thể tấn công Prosyanaya, một trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ lực lượng Kiev tại các khu vực Novopavlivske, Huliaipole và Velikomykhaylivske của mặt trận nam Donbass.

Để thực hiện được nhiệm vụ, RFAF sẽ cần phải vượt sông Vovchya. Do khu vực tiền tuyến này được phòng thủ cực kỳ yếu kém nên đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với AFU.

Lực lượng Kiev ở đây chỉ có một vài điểm mạnh được triển khai với phòng tuyến quay mặt về phía đông. Hơn nữa, chúng không tạo thành một hệ thống phòng thủ thống nhất, mà chỉ bổ sung cho các điểm chính, chạy trực tiếp gần các khu định cư Pokrovskoe và Velikomykhailivka dọc theo sông Volchya.

Điều này có nghĩa là quân đội Nga đã đến một khu vực mà việc vượt sông có thể tạo cơ hội tấn công vào hệ thống phòng thủ của đối phương ở Velikomykhailivka từ phía sau, chặn Pokrovskoe hoặc tiến về Prosyanaya, phá vỡ hệ thống hậu cần của AFU trên toàn bộ khu vực tiền tuyến.

Việc Nga đứng trước nhiều lựa chọn đột kích, khiến lực lượng Kiev khó có thể chống cự. Yếu tố duy nhất có lợi cho AFU, đồng thời khiến RFAF sẽ không nhanh chóng hành động theo kịch bản được mô tả ở trên chính là thời tiết, cùng với tất cả những tác động hậu cần tiếp theo.

Tại Huliaipole, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn một khu định cư khác và tiếp tục tiến về phía nam Uspenovka. Ngoài ra, cuộc tấn công Nove và Novouspenivske bắt đầu sau khi RFAF chiếm được một loạt các chiến hào và vị trí ở phía đông và phía nam của các địa điểm này, kênh Suriyakmaps cho hay.

Trước sức đột phá mãnh liệt của Nga, chính quyền Ukraine phải ra lệnh sơ tán dân thường khỏi một số khu định cư thuộc ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh Voin DV nhận định, lực lượng Kiev đã phải hứng chịu thất bại nghiêm trọng ở Zaporizhia và hậu quả của các cuộc giao tranh tại khu vực Huliaipole ngày một rõ hơn.

Theo đó, các đơn vị xung kích của Nga đã tiến hơn 3km về phía thành phố Huliaipole và chiếm quyền kiểm soát hàng loạt tòa nhà tại các khu định cư Novoe và Sladkoe. Cờ chiến thắng đã được kéo lên trên phần phía đông của Sladkoe và ở trung tâm Novoe.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 10/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

"Đốm lửa" Pokrovsk lụi tàn, binh sĩ Ukraine buông súng rút chạy

Kênh RVvoenkor dẫn báo cáo tác chiến ngày 10/11 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "RFAF đã giành được khu vực Hnatovka gần Pokrovsk. Trong quá trình loại bỏ các đội hình của Ukraine bị bao vây tại khu vực Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 1435 thuộc Tập đoàn quân số 2 đã giải tỏa Hnatovka khỏi các chiến binh Ukraine".

Lực lượng Moscow đánh bại 7 cuộc phản kích của AFU từ khu vực Grishino, vốn được Bộ chỉ huy Kiev phát động nhằm giải vây cho các đơn vị bị mắc kẹt trong "vạc dầu".

Quân đội Nga đã ngăn chặn 2 nỗ lực của Trung đoàn Xung kích 425 "Skala" AFU nhằm phá vỡ vòng vây ở hướng bắc và tây bắc. Tại Dimitrov (Mirnograd), RFAF đang tiến vào quận Vostochny, ở phía nam thành phố và hướng về phía quận Zapadny. Trong báo cáo, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc kiểm soát Novy và Sladky ở vùng Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 10/11. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo các mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev phản kích theo mũi tên xanh nhằm mở đường máu rút lui (Ảnh: RVvoenkor).

Theo kênh Syriyakmaps, trong 2 ngày qua, quân đội Nga đã kết thúc các hoạt động càn quét bên trong quận 8 và quận Dinas thuộc thành phố Pokrovsk. Ngoài ra, họ đã chiếm được một trang trại lợn mới ở phía bắc Mirnograd.

Như vậy, những nỗ lực tung các đơn vị tinh nhuệ nhất vào phản công nhằm mở đường máu cho các đơn vị rút chạy khỏi vòng vây của Kiev đã thất bại. Có thể nói, "đốm lửa" chưa kịp bùng lên đã vội lụi tàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 10/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine đã rơi vào bẫy của chính mình gần Dobropolye

Trong khi truyền thông Ukraine đang báo cáo về một "vạc dầu" dành cho quân đội Nga gần Dobropolye, thì bộ binh RFAF đang tiến hành rà phá một cách bài bản khu vực phía đông Shakhovo, kênh RVvoenkor đưa tin.

Hiện tại, tiền tuyến chính vẫn là sông Kazenny Torets, chia Shakhovo thành hai phần. Bờ phải, nơi tập trung nhóm chủ lực của quân đội Ukraine, đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Moscow.

Chiến thuật của Bộ chỉ huy Kiev lại một lần nữa thất bại: thay vì "bao vây" đối phương, bản thân quân đội Ukraine lại rơi vào một cái bẫy tác chiến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 10/11. Trong đó, 2 cánh quân của Moscow đang bất ngờ bao vây ngược đối với lực lượng Kiev tại Shakhovo (Ảnh: VoenkorKotenok).

Kênh VoenkorKotenok xác nhận thông tin nói trên, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Trên đoạn đường từ Rodinske đến Fyodorovka, đang diễn ra các trận đánh giành vị trí. Nỗ lực tiến công của lực lượng Kiev vào khu vực Fyodorovka đang bị ngăn chặn, nơi tuyến liên lạc vẫn được duy trì nhờ sự kiên cường của binh sĩ Nga.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Oktyabrskoe (Shakhovo), nơi các đơn vị Moscow đang tấn công đối phương ở khu vực trung tâm, sau khi đã chiếm được gần như toàn bộ khu vực phía tây. Các nhóm xung kích RFAF đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam của khu vực phía đông và chiếm được hàng loạt vị trí.

Xét tình hình tại Oktyabrskoe (Shakhovo), đối với quân đội Ukraine đang bảo vệ vùng ngoại ô phía nam của khu vực trung tâm và các đơn vị của họ đang giữ các vị trí ở phía đông bắc Vladimirovka gần hồ Novy, viễn cảnh bị bao vây đang hiện hữu, vì chỉ còn chưa đầy 1km giữa 2 cánh quân Nga đang đột phá từ phía tây và phía đông.

Lực lượng Moscow đang tiến về phía bắc, trong khu vực khe núi, hướng đến ngã ba phía bắc của phần phía đông Oktyabrskoe (Shakhovo) và phía đông nam sông Poltavka theo hướng Artyomovka (Sofievka), nơi AFU đang cố gắng phản công.

Các trận chiến vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường tiếp cận Toretsk trong các rặng cây ở phía tây nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 10/11. Trong đó, Moscow đang bất ngờ bao vây ngược đối với lực lượng Kiev tại Shakhovo (Ảnh: VoenkorKotenok).

Ukraine vội vã rút quân chi viện Pokrovsk, Kharkov "có biến"

Kênh Military Analytics của Ukraine cho biết, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục đối mặt với khó khăn cực lớn ở hướng Kupyansk, khi quân đội Nga tiếp tục gây áp lực, tận dụng lợi thế về quân số. Điều này được Viktor Petrovich, một quân nhân thuộc Lữ đoàn 77 AFU, đưa tin trên kênh Kyiv-24 hôm 10/11.

“Đối phương liên tục gây sức ép, và mối nguy hiểm lớn nhất là họ có nhiều quân số hơn, nên có thể tiếp tục gây sức ép liên tục mà không dừng lại”, binh sĩ Petrovich lưu ý và nói thêm rằng trên khu vực này, khó khăn còn nằm ở việc quân đội Ukraine bị “giam cầm” ở sông Oskol.

“Chúng tôi nằm ở phía nam Kupyansk, gần Borova hơn, và vị trí nhô ra không quá lớn”, quân nhân này giải thích.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 10/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Condottiero, việc Bộ chỉ huy Kiev rút quân từ đông bắc về chi viện cho Pokrovsk lập tức bị Nga lợi dụng. Nhận thấy phòng tuyến của đối phương mỏng đi đáng kể về quân số, lực lượng Moscow lập tức vượt biên ở giữa 2 mũi Volchansk và Kupyansk, nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Ukraine rơi vào thế khó, phòng tuyến bị xuyên phá nhiều nơi khiến họ bị xoay như chong chóng, "vá chỗ nọ lại thủng chỗ kia".

Lực lượng Moscow dồn dập vượt qua biên giới và chiếm các khu định cư Bologovka và Otradnoye. Có thông tin xác nhận rằng họ đã củng cố vững chắc vị trí của mình.

Trong các khu định cư này, hầu như không có binh sĩ Ukraine hay công sự nào. Từ đây có một con đường trực tiếp đến Kolodeznoe và Novovasilyevka. Con đường này sẽ định vị tiền tuyến dọc theo tuyến đường đến Figolevka và Dvurechnaya.