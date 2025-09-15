Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ, bao vây Ukraine ở Dobropolye

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang nỗ lực cùng quân đội Ukraine chống trả quân đội Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky tuyên bố "kết quả tốt" tại khu vực biên giới tỉnh Sumy

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - trong bài phát biểu thường lệ vào tối 14/9 - đã nói về "kết quả tốt" của lực lượng Kiev tại khu vực biên giới tỉnh Sumy.

Ông nói: "Tổng tư lệnh Alexander Syrsky đã báo cáo. Có kết quả tốt tại khu vực biên giới tỉnh Sumy. Các đơn vị của chúng tôi tiếp tục tiến về biên giới. Cảm ơn Trung đoàn xung kích độc lập 225, Lữ đoàn Jaeger 71".

Nhà lãnh đạo Zelensky cũng cho biết đã có "thiệt hại đáng kể về quân số" của phía Nga tại Kupyansk và Donetsk.

"Chúng tôi tiếp tục hoạt động theo hướng Dobropolye. Điều quan trọng là chúng ta đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Trung đoàn xung kích độc lập số 1, 225, 425, Lữ đoàn xung kích đường không số 79 và 82... Chúng tôi đang hành động phù hợp với tình hình ở Zaporizhia", ông nói thêm.

Ngày 12 /9, sau kết quả của cuộc họp Bộ Tổng Tư lệnh ngày 12/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng chiến dịch đột phá của Nga vào Sumy đã bị lực lượng Kiev hoàn toàn ngăn chặn, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới.

Tổng thống Mỹ: Châu Âu vẫn mua dầu Nga

Phát biểu trước khi lên chuyên cơ Không lực 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nước châu Âu chưa đủ cứng rắn với Nga, nói rằng họ chỉ "nói suông, không hành động". Ông nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ phụ thuộc vào việc liệu châu Âu có thắt chặt các hạn chế của mình và ngừng mua năng lượng của Nga hay không.

Trả lời câu hỏi về khả năng NATO trừng phạt Nga, Tổng thống Donald Trump nói rằng Liên minh và châu Âu "đang không làm tròn trách nhiệm của mình". Lời phàn nàn chính của người đứng đầu Nhà Trắng là các nước châu Âu vẫn tiếp tục mua năng lượng từ Nga.

"Tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng họ phải tăng cường các biện pháp trừng phạt theo những gì tôi làm", Tổng thống Mỹ lưu ý.

"Tôi sẵn sàng hành động, nhưng họ cũng phải làm vậy. Tôi nghĩ họ sẽ làm. Nhưng cho đến nay họ chỉ nói suông chứ chưa hành động", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Khi được giới báo chí nhắc nhở về lời hứa sẽ áp dụng "các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc" đối với Nga, Tổng thống Mỹ đáp lại bằng cách đảm bảo rằng khi được áp dụng, những biện pháp này sẽ "rất, rất mạnh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Nga đang chuẩn bị làn sóng tập kích lớn chưa từng có?

Kênh Military Summary đưa tin, xuyên đêm 13-14/9, lực lượng Kiev phát động nhiều cuộc tập kích khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow, trong đó có một số nhà máy lọc dầu ở trung tâm nước Nga.

Moscow chắc chắn sẽ không thể bỏ qua hành động này, họ được cho là đang chuẩn bị một làn sóng tập kích mới, có thể là lớn nhất kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" bắt đầu.

Thêm nhiều báo cáo đang xuất hiện về tầm hoạt động mở rộng của UAV FPV Nga, vốn đang hạn chế nghiêm trọng hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) ở cự ly 40-50km phía sau chiến tuyến, đặc biệt là xung quanh Kramatorsk.

Giao tranh tiếp diễn dọc theo hầu hết toàn bộ chiến tuyến. Các nhà quan sát ủng hộ Moscow báo cáo tiến bộ đáng kể của quân đội Nga (RFAF) ở Kupyansk, đồng thời họ cũng mở rộng vị trí theo hướng Pokrovsk.

Tại khu vực Zaporizhia, quân đội Nga không chỉ đang tiến về phía đông Gulyaipole mà giờ đây còn tiến vào trung tâm Stephnohirsk. Điều này được xác nhận bởi một số video ghi lại từ chính ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 14/9. Moscow tiếp tục thọc sâu vào lãnh thổ đối phương theo mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Các hoạt động tiếp theo cũng được quan sát thấy theo hướng Pokrovske trên hướng Dnipropetrovsk. Đồng thời, một số video chứng minh sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Andriivka-Klevtsove.

Gần Konstantinovka, RFAF giành được lợi thế lãnh thổ đáng kể bằng cách chiếm giữ một khu rừng giữa Bilo Hora và Stupochky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 14/9. Moscow đột phá mãnh liệt theo mũi tên đỏ, buộc lực lượng Kiev tháo chạy theo mũi tên vàng lùi vào trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Số phận của Gulyaipole sắp được quyết định

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục đột phá theo nhiều hướng cùng lúc. Ở Dobropolye, lực lượng Kiev bị bao vây gần Suvorovo, tại Pokrovsk, RFAF đã củng cố vị trí ở ngoại ô phía tây thành phố, đang chuẩn bị cho một cuộc bao vây hoàn toàn.

Trên hướng Nam Donbass, lực lượng Moscow đang phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương theo chiến thuật đã được thử nghiệm tại Velyka Novosyolka: tiếp cận các tuyến giao thông, cắt đứt nguồn tiếp tế, biến chuỗi chiến hào của AFU thành vô dụng. Mục tiêu then chốt tiếp theo là Gulyaipole.

Hướng Dobropolye: Nga đảo ngược tình thế

Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF đã ngăn chặn được đòn phản công của Kiev từ thành phố Belitskoye. Đối phương đã không thể đột phá mặt trận của họ ở khu vực Ivanovka - Nikanorovka - Suvorovo và tiếp cận tuyến dọc theo sông Kazeny Torets. AFU đơn giản là không có đủ lực lượng để thực hiện chiến dịch, hỏa lực vượt trội của quân đội Nga đã phát huy tác dụng.

Hiện tại, tình hình tác chiến của quân đội Ukraine trên hướng Dobropolye thậm chí còn tồi tệ hơn so với một tuần trước. Đội tiên phong của họ từ Belitskoye bị sa lầy trong vòng vây giống như ở làng Zolotoy Kolodez.

Hiện tại, lực lượng Moscow đẩy lùi nhóm đơn vị Ukraine đã đột phá đến Suvorovo rơi vào vòng vây tác chiến. Lực lượng xung kích AFU đang ẩn náu trong những khe núi khô và rừng trồng trên một số tuyến đường tiếp cận ngôi làng. Các nhóm tiền phương của Nga đang cô lập "bong bóng" hình thành sau cuộc phản công của đối phương.

Cũng như ở khu vực Zolotoy Kolodez, lực lượng Kiev không thể rút lui khỏi Suvorovo do địa hình trống trải, bất kỳ nỗ lực rút lui nào về vị trí ban đầu cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều duy nhất còn lại cho nhóm binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt là chờ đợi nỗ lực giải cứu của cấp trên.

Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Kiev gần như không có cơ hội nào để cứu vãn lực lượng của mình. Thất bại của cuộc phản công đã tạo tiền đề cho RFAF đột kích Belitsky, giờ đây, AFU không còn thời gian cho nhóm binh sĩ bị bao vây.

Kết quả từ nỗ lực của Kiev gần Dobropolye có thể được mô tả là một sự lãng phí lực lượng. Họ đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh giống như sự khởi đầu của cuộc đột phá của RFAF vào nửa đầu tháng 8 khi phía Ukraine không có lực lượng phòng thủ đáng kể.

Khi Kiev chuyển quân dự bị, họ quyết định không tăng cường phòng tuyến mà chấp nhận rủi ro, nỗ lực đánh bại Tập đoàn quân 51. Nhưng kết quả thật thảm khốc: thế chủ động ở Dobropolye lại thuộc về quân đội Nga. Sớm thôi, một "sự đảo ngược của con lắc" sẽ xuất hiện, điều này có thể dẫn đến một cuộc đột phá vào Belitsky. Xét cho cùng, lực lượng có thể bảo vệ nó đã bị AFU lãng phí vào cuộc phản công vô ích.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 14/9. Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, những khoanh tròn gạch chéo là vòng vây tiềm năng đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Hướng Pokrovsk

Quân đội Nga giành được nhiều kết quả ấn tượng mới. Các nhóm tiền phương RFAF đã thực tế chiếm được khu vực tư nhân ở ngoại ô phía tây thành phố, tạo tiền đề cho việc thọc sâu vào cụm công nghiệp. Đồng thời, điều này sẽ mở ra cơ hội cho Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 2 RFAF bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp cùng Tập đoàn quân 51 vào làng Grishino.

Điều này sẽ đồng nghĩa với việc bao vây hoàn toàn lực lượng Kiev tại Pokrovsk - Mirnograd. Để tiếp tục phát triển về phía bắc, Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 phải kiểm soát khu vực tư nhân ở phía tây thành phố.

Về phía đông, RFAF tiếp tục chiếm lĩnh nhiều tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Lazurny, Shakhtyorsky và Yuzhny. Tại đây, đối phương đang kháng cự quyết liệt, vì việc thất thủ ở đây sẽ đe dọa khả năng giữ vững một phần đáng kể thành phố.

Vì vậy, mọi nỗ lực phòng thủ của AFU đều tập trung ở phía nam và trung tâm thành phố, tại các tòa nhà chung cư trên Đại lộ Shakhtostroiteley, vốn là chuỗi cứ điểm phòng thủ chính, khó đột kích nhất.

Pokrovsk, giống như bất kỳ thành phố lớn nào khác, có hệ thống đường ống và cống ngầm phát triển tốt: có nhiều đường ống sưởi ấm cũng như tiện ích ngầm khác. Chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho binh sĩ Nga để bí mật tiếp cận vị trí đối phương vào ban ngày thông qua chuỗi đường ống và bất ngờ đột kích vào ban đêm.

Chiến thuật này được lính Nga gọi là "Ninja rùa". Ưu điểm chính của nó là hoàn toàn bí mật trước sự trinh sát của đối phương và khả năng vươn tới hầu hết mọi mục tiêu trong thành phố. Đồng thời, sau khi đột kích vào một cứ điểm, AFU không thể tổ chức truy đuổi hoặc chặn đường rút lui của "biệt đội đột kích" RFAF bằng hỏa lực súng cối.

AFU không có biện pháp đối phó nào trước chiến thuật như vậy bởi họ không có đủ lính gác cho mỗi cửa sập hoặc tầng hầm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrvosk ngày 14/9. Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, lợi dụng hệ thống đường ống nhằm bất ngờ đột kích, giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Hướng Nam Donbass

Quân đội Nga tiếp tục phá hủy hệ thống phòng thủ đối phương ở khu vực giữa 2 làng Velikomikhailovka và Poltavka bằng một gọng kìm với nhiệm vụ chính là tiếp cận những tuyến đường liên lạc của AFU giữa Gulyaipole và Pokrovskoe từ bên sườn.

Sau thành công tại Yanvarskoe, Zelenoe Pole, Novopol, Temirovka và Zaporozhskoe, nhóm tiên phong của Moscow bắt đầu xâm nhập Novonikolaevka. Xa hơn một chút về phía bắc, họ chiếm được Ternovoye (Novopetrovskoye), theo báo cáo ngày 13/9 của Bộ Quốc phòng Nga.

Điều quan trọng cần lưu ý là sau thất thủ tại Velikonovoselkovsky, lực lượng Kiev đã không thể ổn định tình hình. Các cuộc phản công cục bộ của họ tại khúc quanh Volchya chỉ có thể làm chậm bước tiến của đối phương.

Tuy nhiên, ở phía nam, nơi cuộc tập kích vào trung tâm hậu cần Gulyaipole đang diễn ra, AFU chủ yếu phải dựa vào chiến thuật phòng thủ thụ động được xây dựng dọc theo các ngôi làng. Đây là hậu quả của việc thiếu lực lượng cơ giới và thực tế là chuỗi công sự dã chiến xây dựng trước đó đã mất đi một phần ý nghĩa.

Tất cả đều do Bộ chỉ huy Kiev, khi xây dựng công sự, đã cho rằng quân đội Nga sẽ tiến từ nam lên bắc, chứ không phải từ đông sang tây. Kết quả là, một số vị trí dã chiến đã trở nên vô dụng. Về mặt này, hành động của RFAF giống như hoạt động của một "cái cày", khi di chuyển, sẽ phá hủy toàn bộ chướng ngại vật, không gì có thể ngăn cản nó.

Cần đề cập riêng rằng bức tranh hoạt động của lực lượng Moscow trên hướng Gulyaipole gần như giống hệt với diễn biến ở Velyka Novosilka. Gulyaipole có sơ đồ hậu cần tương tự như ngôi làng lớn này: tuyến đường tiếp tế chính đi về phía bắc, và một số tuyến đường phụ ở phía đông và phía tây tạo thành vị trí của AFU hướng về phía nam. Thế nên, kịch bản mà Bộ chỉ huy Moscow đã triển khai tại Velyka Novosilka, với khả năng cao, sẽ được lặp lại ở Gulyaipole.

Tuy nhiên, Gulyaipole là một thành phố hoàn chỉnh với mạng lưới đường bộ, không giống như khu vực Velyka Novosilka, phát triển hơn nhiều. Điều này đòi hỏi sự chú ý và nỗ lực nghiêm túc từ quân đội Nga khi đỉnh điểm của chiến dịch đánh chiếm khu định cư này đang đến gần.

Khó có thể nói khi nào chiến dịch phong tỏa ngã ba phòng thủ Gulyaipole sẽ bắt đầu. Nhưng điều quan trọng nhất là lực lượng Kiev, với tình trạng suy giảm năng lực chiến đấu đang diễn ra, khó có thể ngăn chặn được cuộc đột phá của RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Nam Donbass ngày 14/9. Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công ác liệt theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Prosyana

Tại khu vực Prosyana, quân đội Nga tiếp tục tiến công và chiếm lại hầu hết vị trí, kênh AMK Mapping cho hay. Họ tiến xa hơn về phía tây từ khu vực Tolstoi và chiếm được phần còn lại của các vườn cây ăn quả sau khi quân đội Ukraine rút về Andriivka Klevstove.

Xa hơn về phía bắc, sau khi AFU không chiếm lại được phần phía nam của Zelenyi Hai, RFAF lại tiến lên phía bắc và chiếm phần còn lại của khu dân cư trong làng. Phía Ukraine vẫn nắm giữ khu phức hợp nông nghiệp ở phía tây khu định cư. Kế tiếp, lực lượng Moscow tiếp tục tiến đến phía bắc Andriivka-Klevstove, xâm nhập vào làng.

Kết quả là, phần lớn ngôi làng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga hoặc nằm trong vùng xám, trong khi đường cao tốc chạy vào khu vực đã bị chiếm giữ. Bước tiến này là đã đem lại thêm 16,2km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Prosyana ngày 14/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Hướng Dnipropetrovsk

Tại khu vực Pokrovske, quân đội Nga tiếp tục tiến nhanh vào tỉnh Dnipropetrovsk và chiếm được làng Ternove.

Sau khi đột phá và xóa sổ Novomykolaivka, RFAF bắt đầu tiến về Berezove từ phía nam và chiếm được các hàng cây trên đường tiếp cận ngôi làng. Họ cũng chiếm được nhiều hàng cây trên điểm cao phía bắc Zaporizke và bắt đầu vòng qua Ternove từ phía tây.

Khi mũi đột phá chiếm được các hàng cây gần khe núi phía bắc Ternove và bắt đầu tiến về phía tây nam hướng đến hàng cây phía bắc Berezove, Ukraine buộc phải từ bỏ ngôi làng.

Quân đội Nga tiếp tục phát triển về phía tây qua tỉnh Zaporizhia và tiến hơn 5km đến làng Novoivanivka.

Xa hơn về phía nam, quân đội Nga tiến đến khe núi phía đông Novoivanivka và kiểm soát phần còn lại của một số cao điểm cho đến những hồ chứa nước ở phía đông nam. Tổng diện tích mà lực lượng Moscow giành được tại khu vực Pokrovske là xấp xỉ 20,90km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk ngày 14/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Hướng Konstantinovka

Quân đội Nga tiếp tục tiến công và đã đột phá đến rìa thành phố, giành được quyền kiểm soát nhiều vị trí dọc theo hàng cây trên cao điểm chiến thuật phía đông nam Predtechyne, trước khi tiến về phía tây dọc theo hàng cây đến khu nhà nghỉ cuối tuần Yahidka.

Quân đội Ukraine đã rút lui mà không cố gắng kháng cự tại quận Santurynivka, cho phép RFAF giành quyền kiểm soát khu nhà nghỉ cuối tuần và củng cố vị trí với tổng diện tích 5,96km², kênh AMK Mapping cho biết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 14/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ rõ 3 hướng giao tranh ác liệt nhất

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 173 cuộc giao tranh, cụ thể, quân đội Nga đã thực hiện 39 cuộc đột kích theo hướng Pokrovsk, 30 cuộc theo hướng Liman và 25 cuộc theo hướng Novopavlovsky".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Gulyaipole, Orekhov và Dnieper. Về phía Pokrovsk, RFAF đột phá 39 lần. Theo ước tính sơ bộ, trong ngày chủ nhật, trên hướng này, quân đội Nga đã tổn thất 128 người, bao gồm cả thiệt mạng và bị thương.