Binh sĩ Ukraine ở thành phố Avdiivka trước khi rút lui (Ảnh minh họa: Skynew/Reuters).

Ukraine "nhận được tín hiệu" về khả năng tăng cường hợp tác với Mỹ

Ukrainska Pravda đưa tin, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bài phát biểu thường lệ qua video vào tối 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã "nhận được tín hiệu" cho thấy Washington đang xem xét các phương án tăng cường hợp tác với Kiev.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Hôm nay, tôi đã nhận được những tín hiệu cần thiết cho thấy Mỹ đang xem xét các cơ hội để tăng cường hợp tác".

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã có cuộc thảo luận chi tiết với người đồng cấp Donald Trump về tình hình ngành năng lượng và khả năng tăng cường phòng không. Ông nói thêm rằng ông Trump đã hỏi về tình hình ở Kiev và các khu vực khác.

Ông Zelensky lưu ý, năng lượng Ukraine đã trở thành một chủ đề quan trọng trong các cuộc thảo luận quốc tế của ông.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo hỗ trợ đầy đủ. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Điều này liên quan đến thiết bị chúng tôi đang dự trữ cho mùa đông... Nó cũng liên quan đến nguồn tài chính cần thiết. Tất nhiên, còn có hệ thống phòng không. Chỉ có hệ thống phòng không, khi đủ mạnh, mới đảm bảo được khả năng bảo vệ. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo đủ tên lửa cho các hệ thống đó", Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cho biết sau những cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước ngoài hôm 11/10, ông đã chỉ đạo quân đội, Văn phòng Tổng thống cũng như Bộ Ngoại giao và đang chờ kết quả.

"Sau các cuộc trò chuyện hôm nay với các nhà lãnh đạo, tôi đã đưa ra những chỉ đạo cần thiết cho đội ngũ của chúng tôi - quân đội, Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao. Chúng ta phải thấy kết quả", ông nói.

Hôm 11/10, ông Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Theo các phương tiện truyền thông, một trong những chủ đề của cuộc trò chuyện là khả năng Kiev mua tên lửa tầm xa Tomahawk.

Nga gia tăng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 11/10, quân đội Nga (RFAF) phát động một loạt cuộc tập kích đường không mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Lần này, mục tiêu là khu vực Odessa và Kharkov.

Sau các cuộc tập kích ồ ạt của Nga vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện, tình hình mạng lưới điện Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Các chính trị gia Ukraine đã bắt đầu cảnh báo rằng tình trạng mất điện hoàn toàn sắp xảy ra và người dân được khuyến cáo rời khỏi các thành phố lớn trong mùa đông.

Phòng tuyến Pokrovsk sụp đổ, Ukraine rút chạy

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tuyến giao tranh. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra trên mặt trận Zaporizhia, theo kênh Military Summary.

Về hướng Pokrovsk, các đoạn phim giám sát khách quan đã xuất hiện cho thấy hàng chục phương tiện quân sự bị phá hủy tại lối vào khu vực trung tâm thành phố.

Hai ngày trước, lực lượng Moscow đã bắt đầu các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn hướng về Shakhtarsk-Sofiivka. Hôm 11/10, những bước tiến đáng kể của RFAF đã được ghi nhận ở phía đông và phía bắc Mirnograd, cũng như về phía Bilytske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 11/10. Bất chấp việc một số đơn vị "lật cánh" tiến về Novopavlivka để khoét sâu lỗ hổng phòng thủ của Kiev, lực lượng Moscow vẫn đang khép chặt vòng vây (Ảnh: Kimitary Summary).

Quân đội Ukraine (AFU) khó có thể rút khỏi khu vực Pokrovsk - Mirnograd mà không chịu tổn thất nặng nề. Chỉ riêng tại một giao lộ gần Hirnyk, hơn 20 xe cộ của lực lượng Kiev đã bị phá hủy trên đường rút chạy.

Kênh VoenkorKotenok xác nhận, cuộc tấn công của lực lượng Moscow vào Pokrovsk vẫn tiếp diễn tương đối thuận lợi. Tình hình đối với các đơn vị đồn trú thuộc AFU đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể do cuộc tấn công từ Cụm tác chiến Trung tâm RFAF.

Như vậy, quân đội Nga coi như đã đóng nắp "nồi hầm", bao vây lực lượng Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 11/10. Moscow kiểm soát khu vực màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: VoenkorKotenok).

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã vượt sông Vovcha tương đối nhanh chóng và chiếm được khu vực trung tâm Poltavka. Với tốc độ này, các trận chiến giành Huliaipole thuộc vùng Zaporizhia không còn xa.

Lực lượng Kiev tại thành phố Seversk đang ngày càng bị cô lập, hôm 11/10, một cây cầu khác đã bị phá hủy bởi một máy bay không người lái FPV của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye, nằm về phía bắc Pokrovsk ngày 11/10. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, buộc lực lượng Kiev phải rút chạy theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

UAV Ukraine phá hủy 1 tổ hợp Grad của Nga và 5 xe tăng ở Donetsk

Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine hôm 11/10 cho biết, các đơn vị trực thuộc đã tập kích chính xác vào thiết bị của quân đội Nga trong khu vực Donetsk, phá hủy 1 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad và 5 xe tăng.

Theo Bộ Tư lệnh, Trung đoàn Hệ thống Không người lái Rarog số 427 đã chặn đứng cuộc đột kích của Nga bằng cách phá hủy nhiều xe bọc thép đang yểm trợ cho các nhóm bộ binh tiến lên. Điều này đã ngăn chặn đối phương phát triển xa hơn.

Tổ hợp Grad bị phá hủy ngay khi nó khai hỏa vào các vị trí của Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga tại Zaporizhia phức tạp đến mức nào?

Theo kênh Rybar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Primorskoye - Stepnogorsk thuộc vùng Zaporizhia, nơi các đơn vị thuộc Sư đoàn xung kích đổ bộ đường không số 7 RFAF đang tiến quân.

Tình hình phức tạp đến mức nào?

Tại Primorskoye và Stepnogorsk, cuộc tấn công của Nga đang diễn ra với sự phối hợp chặt chẽ giữa pháo binh, không quân và máy bay không người lái FPV. Lực lượng Kiev tích cực sử dụng tác chiến điện tử để đánh chặn UAV đối phương.

Ngoại ô phía nam Primorskoye phần lớn là "vùng xám", nơi bất kỳ lực lượng nào bị phát hiện ở cả hai bên đều phải hứng chịu nhiều cuộc tập kích hỏa lực.

Khu vực Plavni đã được kiểm soát, nhưng việc di chuyển bị cản trở: chỉ cần phát hiện một người lính Nga, Ukraine sẽ tấn công hầm trú ẩn bằng hàng chục máy bay không người lái. Cuộc tấn công trở nên phức tạp do mật độ máy bay không người lái cao và nhu cầu phải chế áp mọi điểm kháng cự.

Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở Stepnogorsk. Tiểu khu số 3, với những tòa nhà cao tầng, vẫn do lính dù Nga kiểm soát, từ đó các cuộc đột phá đang diễn ra xa hơn về phía bắc và đông bắc.

Khu vực trung tâm mặt trận phần lớn vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh. Các đơn vị Moscow, sau khi chiếm được Malaya Tokmachka, đang chiến đấu trong các tòa nhà và vành đai rừng ở phía nam.

Ở sườn phía đông, bên kia Huliaipole, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang phát triển, mở đường tiến về phía thành phố.

Nói chung, tình hình ở khu vực Zaporizhia rất căng thẳng. Ngay cả khi lực lượng Kiev chiếm ưu thế về máy bay không người lái ở một số khu vực nhất định, quân đội Nga vẫn đang bao vây toàn bộ hệ thống phòng thủ ở khu vực do đối phương kiểm soát.

Ngoài ra, chuỗi công sự kiên cố của AFU đang dần mất đi giá trị khi lực lượng Moscow tiến quân, đóng vai trò che chắn cho lính xung kích Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, tiến xa hơn về trung tâm vùng (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga đột kích vào Pokrovsk 50 lần

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 11/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 160 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, 46 cuộc tấn công của đối phương được ghi nhận ở hướng Pokrovsk, và 28 cuộc ở hướng Aleksandrovsky".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavyansk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Orekhov. RFAF không thực hiện bất kỳ hành động đột phá nào trên các hướng Kramatorsk, Huliaipole và Dnieper.

Trên hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow đã thực hiện 46 lần tấn công nhằm đẩy lùi các đơn vị Kiev nhưng bất thành. Theo ước tính sơ bộ, tại khu vực này, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến hơn 170 binh sĩ Nga, trong đó có 109 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương, vô hiệu hóa 4 xe cơ giới và 10 UAV.