Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đã lên một cấp độ mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến thêm 880 binh sĩ Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, Lực lượng Phòng vệ đã vô hiệu hóa thêm 880 quân nhân Nga, nâng tổng thiệt hại của đối phương trong cuộc chiến lên tới 1.094.610 người.

Tổng thiệt hại chiến đấu của quân đội Nga từ 24/02/2022 đến 14/09 ước tính như sau: Nhân sự - khoảng 1.094.610 người (tăng thêm 880); Xe tăng - 11.184 (+3); Hệ thống pháo binh - 32.749 (+42); Pháo phản lực - 1.487 (+1); UAV cấp chiến dịch - chiến thuật - 59.086 (+261); Ô tô và xe bồn - 61.614 (+102).

Phía Nga không bình luận về thống kê do Ukraine công bố.

Trong ngày qua, quân đội Nga tấn công nhiều nhất ở hướng Pokrovsk và Novopavlovsk, Bộ Tổng tham mưu xác nhận.

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 158 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, cụ thể, đối phương thực hiện 39 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk, còn tại Novopavlovsk - 30 cuộc".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định, AFU cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Dnieper. Nga không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Gulyai-Polye và Orekhov. Riêng hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow đã thực hiện 39 nỗ lực đẩy lùi các đơn vị Kiev nhưng bất thành. Theo ước tính sơ bộ, trên hướng này (Pokrovsk), quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 141 binh sĩ đối phương, trong đó có 86 người thiệt mạng.

Nga khai hỏa tên lửa đạn đạo từ Crimea, Ukraine báo động đỏ

Không quân Ukraine trên Telegram vào rạng sáng nay 14/9 báo cáo về mối đe dọa phóng tên lửa đạn đạo từ Crimea. Lệnh báo động không kích đã được ban bố tại một số khu vực.

Cảnh báo viết: "Mối đe dọa sử dụng vũ khí đạn đạo từ Crimea!".

Còi báo động không kích đã được dỡ bỏ 17 phút sau đó.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga (Ảnh: Military TV).

Pokrovsk nguy cấp, đích thân Tướng Syrsky chỉ huy phòng thủ

Kênh Military Summary đưa tin, song song với cuộc tập trận chung Zapad 2025 giữa Nga và Belarus, một cuộc tập trận khác của quân đội Nga cũng đang diễn ra ở Kaliningrad. Tại đây, các hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M được lực lượng Moscow triển khai trên đường phố, điều mà một số nhà quan sát phương Tây coi là một sự phô trương sức mạnh.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tung đòn quyết định trên một số mặt trận. Quân đội Ukraine (AFU) không thể ổn định tình hình trên trục Zaporizhia. Có thông tin cho rằng một số ngôi làng khác có thể sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Moscow trong tương lai gần.

Lực lượng Moscow đang chiến đấu đồng thời bên trong nội đô của 7 thành phố trên 3 khu vực, gồm: Volchansk và Kupyansk thuộc vùng Kharkov; Konstantinovka, Rodinskoe, Dimitrov (Mirnograd), Krasnoarmeysk (Pokrovsk) tại Donetsk; Gulyai-Polye ở vùng Zaporizhia, kênh Lost Armour cho biết.

Đích thân Tướng Alexander Syrsky - Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine - đã đến Pokrovsk để trực tiếp chỉ huy việc phòng thủ khu vực này.

Những video đầu tiên được công bố, cho thấy RFAF tiến vào đông nam thành phố Konstantinovka và giành được chỗ đứng. Có vẻ như hệ thống phòng thủ tại mặt trận này đã hoàn toàn sụp đổ. Tại đây, lực lượng Moscow đang giành được những lợi thế lãnh thổ đáng kể dọc theo các khu vườn.

Như vậy, sau khi giảm thiểu tối đa các trận đánh ở Pokrovsk, họ đang tập trung vào các mục tiêu như Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 13/9. Trong đó, Moscow tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, buộc lực lượng Kiev tháo chạy theo mũi tên vàng lùi vào trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga cũng tiến hành một chiến dịch "độn thổ" khác ở khu vực Kupyansk. Họ sử dụng một đường ống dài 6km, chuyển quân từ phía sông Oskil của mình thẳng đến phía bắc thành phố.

Trong nhiều ngày qua, bộ binh Nga tiến rất nhanh và gần như không bị cản trở vào tỉnh Dnipropetrovsk. Các video đã được công bố hôm 13/9 cho thấy họ chiếm được một thị trấn khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 13/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Nga đe dọa bao vây Gulyai-Polye

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin tóm tắt tình hình tiền tuyến ngày 13/9 cho biết, quân đội Nga đang tìm cách chiếm giữ các vị trí có lợi ở phía bắc khu vực phòng thủ Gulyai-Polye của AFU.

Cụ thể, lực lượng Moscow tiếp tục xóa sổ một nút phòng thủ lớn của quân đội Ukraine tại khu vực Dnipropetrovsk, bao gồm 2 vị trí quan trọng.

Thứ nhất, Velikomikhailovka - Orestopol, nơi lính xung kích Nga đang tiếp cận trên 2 hướng: từ phía đông thị trấn Novoselovka và từ phía đông nam thị trấn Sosnovka, nơi vừa được kiểm soát.

Thứ hai, Berezovoye - Kalinovskoye - Novonikolayevka, nằm ở phía nam khu vực thứ nhất, bên cánh trái của các đơn vị Moscow đang tiến vào khu vực Dnipropetrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 13/9. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Tại khu định cư Novopetrovskoye - Ternovoye (dân số trước chiến tranh khoảng 300 người), nơi Cụm tác chiến Vostok RFAF đã giành được quyền kiểm soát hôm 12/9, lực lượng Kiev đã bố trí các vị trí tiền tiêu bảo vệ lối ra vào khu định cư Berezovoye.

Sau khi chiếm được Sosnovka, lính xung kích Nga đã cắt đứt khu vực phía nam, tiếp cận được các khe núi Ternovaya và Ryadovaya, tạo ra mối đe dọa chặn hoàn toàn lực lượng đối phương tại Novopetrovskoye. Kết quả là, quân đội Ukraine buộc phải rút lui sâu vào các vị trí phòng thủ.

Hoàn thành nhiệm vụ phá hủy ngã ba Velikomikhailovka - Novonikolayevka sẽ cho phép quân đội Nga chiếm giữ các vị trí có lợi ở phía bắc khu vực phòng thủ Gulyai-Polye của AFU.

Việc kiểm soát vùng giao thoa giữa sông Voronaya và sông Yanchur và có vị trí chiến lược tại Malinovka, lực lượng Moscow sẽ tạo ra mối đe dọa bao vây triệt để các đơn vị đối phương đóng tại khu vực Novogrigorovka - Uspenovka - Poltavka, bao phủ thành phố Gulyai-Polye từ phía đông bắc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát Novo Nikolaevka ở vùng Dnipropetrovsk. RFAF đã chiếm được ngôi làng này từ đầu tháng 9 nhưng chỉ sau khi họ củng cố vững chắc thành quả thì mới chính thức xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnepropetrovsk ngày 13/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và mới giành được khu định cư Novonikolaevka tại vị trí cắm cờ (Ảnh RVvoenkor).

Ukraine thất thủ ở ngoại vi Konstantinovka

Theo kênh VoenkorKotenok, quân đội Nga tiếp tục tiến công về phía nam và đông nam Konstantinovka, đạt được thành công đáng kể trên các cao điểm phía bắc Aleksandro-Shultino, nơi các đơn vị xung kích gần như đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi một khu vực kiên cố, cho phép kiểm soát địa hình xung quanh Aleksandro-Shultino và về phía tây, trên các tuyến đường tiếp cận thành phố.

Kết quả là, RFAF tiến dọc theo đường O-0519 về phía tây bắc Aleksandro-Shultino và chiếm giữ các vị trí trong các biệt thự Yagodka.

Các đơn vị Moscow cũng tiến về phía nam vào các hàng cây giữa Aleksandro-Shultino và Nelepovka, trong khu vực đường sắt, đồng thời tiến về Nelepovka qua các khe núi. Họ cũng phát triển tới Nelepovka và Plescheevka dọc theo tuyến đường sắt từ vùng ngoại ô phía bắc của Shcherbinovka. Phần lớn Nelepovka và vùng ngoại ô phía nam của Plescheevka hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Kleban-Byk và cứ điểm Ukraine ở phía nam, cũng như khu vực gần đập ở bờ đông, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Lực lượng Moscow đang tấn công các hàng cây phía tây bắc Katerinovka. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía tây hồ chứa. Đụng độ vẫn tiếp diễn ở sườn phía đông của hướng này, tại khu vực Nikolaevka, Chervonoe và Maiskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 13/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công trên những mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev đang mất dần các vị trí phòng thủ dù nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Kênh RVvoenkor xác nhận, quân đội Nga tấn công vào các vị trí đối phương ở ngoại vi Konstantinovka. Ở vùng ngoại ô phía đông nam, họ đột phá vào phần trung tâm của khu nhà nghỉ sau khi kiểm soát Aleksandro-Shultino.

"Xét đến các cuộc tấn công trước đó và một cuộc tấn công mới sâu tới 3,6km, quân đội Nga đang cố gắng khép chặt vòng vây gần kênh đào Seversky Donets-Donbass và san bằng tuyến đầu về phía Predtechino", các nhà phân tích quân sự Ukraine viết.

Các đơn vị Moscow cũng đang phát triển ra ngoài Nelepovka và khu vực Katerynivka.

Quân đội Nga đã xâm nhập vào hợp tác xã làm vườn Yagodka thuộc địa giới thành phố Konstantinovka, kênh Lost Armour cho biết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 13/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam, áp sát ngoại vi thành phố (Ảnh RVvoenkor).

Văn kiện cơ bản về đảm bảo an ninh cho Ukraine đã gần như hoàn tất

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu thường lệ vào tối 13/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết văn kiện cơ bản về đảm bảo an ninh cho Ukraine "gần như đã sẵn sàng".

Ông nói: "Văn kiện cơ bản về đảm bảo an ninh cho Ukraine, và do đó cho toàn bộ châu Âu của chúng ta, đã gần như hoàn tất. Các chi tiết đang được xem xét kỹ lưỡng, mọi thứ sẽ được thống nhất với tất cả đối tác".

Theo Tổng thống Zelensky: "Giờ đây chúng ta cần thúc đẩy Nga chấm dứt thù địch - hướng tới một hình thức họp hiệu quả, hướng tới một lệnh ngừng bắn đáng tin cậy".

Ông nhấn mạnh rằng điều này có thể thực hiện được nếu Ukraine hành động cùng với châu Âu, Mỹ và các bên liên quan toàn cầu khác.

UAV tấn công nhà máy lọc dầu ở vùng Leningrad của Nga

Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ một số kênh Telegram Nga cho biết, rạng sáng 14/9, các UAV tấn công đã tập kích nhà máy lọc dầu ở vùng Leningrad, gây ra cháy nổ trên lãnh thổ doanh nghiệp này.

Kirishinefteorgsintez (KINEF) là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Nga, tọa lạc tại thành phố Kirishi thuộc vùng Leningrad và là công ty con của Surgutneftegaz.

Nhà máy có công suất chế biến hơn 10 triệu tấn dầu mỗi năm và sản xuất nhiều loại sản phẩm dầu, bao gồm xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu hàng không và các loại khác. KINEF đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu dầu mỏ của Nga và là một yếu tố quan trọng trong cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước.

Hiện tại, chính quyền Nga chưa có bình luận chính thức nào về vụ việc.