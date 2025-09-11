Ukraine, được Mỹ - NATO hậu thuẫn, đang đấu trí với Nga trong ván bài sinh tử (Ảnh minh họa: Trendsresearch).

Ukraine tuyên bố Nga mất thêm 890 binh sĩ trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố thống kê mới nhất cho thấy, trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã loại khỏi vòng chiến 890 quân nhân Nga, nâng tổng thiệt hại của đối phương trong cuộc chiến lên tới gần 1,1 triệu người.

Báo cáo nêu chi tiết tổng thiệt hại chiến đấu của quân đội Nga từ ngày 24/02/2022 đến 11/09 ước tính như sau: Nhân sự - khoảng 1.091.890 người (tăng thêm 890); Xe tăng - 11.176 (+4); Xe bọc thép chiến đấu - 23.264 (+2) đơn vị; Hệ thống pháo binh - 32.628 (+22); UAV chiến thuật – 58.194 (+343); Tên lửa hành trình - 3.718 (+27); Xe cơ giới, xe bồn - 61.339 (+49).

Nga không bình luận về thống kê do phía Ukraine công bố.

UAV "bay lạc" vào Ba Lan, NATO điều động tiêm kích ngăn chặn

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 10/9, quân đội Nga lại mở một cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng hơn 400 UAV cùng 40 tên lửa.

Trong bối cảnh cuộc không kích của Nga đang diễn ra, một số UAV được cho là đã "đi lạc" vào không phận Ba Lan, ít nhất 3 chiếc đã bị bắn hạ với sự hỗ trợ của máy bay NATO. Belarus cũng báo cáo đã bắn hạ các UAV nghi là đi chệch hướng, đồng thời thông báo cho Ba Lan và Litva về những sự cố này.

Nga khẳng định rõ ràng rằng không có bất cứ UAV nào của họ cố tình hướng đến Ba Lan.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/9. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là ở miền Tây Ukraine. Một số UAV được cho là "bay lạc" sang không phận Ba Lan (Ảnh: Military Summary).

Thụy Điển cấp tốc gửi thêm tên lửa phòng không, máy bay đến Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz phát biểu với kênh truyền hình TVN24 cho biết, Thụy Điển sẽ khẩn trương gửi thêm các tổ hợp phòng không cũng như chiến đấu cơ đến Ba Lan sau vụ UAV "bay lạc" vào không phận Ba Lan.

Theo ông, một ngày sau khi UAV đi chệch hướng, xâm nhập không phận Ba Lan, hành động này đã trở thành "một lời bày tỏ không chỉ ủng hộ mà còn là những tuyên bố cụ thể".

"Tôi vừa nhận được thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển về việc khẩn trương gửi thêm viện trợ, thiết bị phòng không cũng như máy bay đến Ba Lan", ông Kosiniak-Kamysz nói thêm.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết sau khi Điều 4 của Hiệp ước NATO được kích hoạt, Warsaw hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ cụ thể từ Liên minh.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trước đó cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã đề nghị giúp tăng cường hệ thống phòng không của nước này.

Nga lại sử dụng chiến thuật "Ninja rùa" tại Pokrovsk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga (RFAF) một lần nữa sử dụng thành công chiến thuật "Ninja rùa" tại Pokrovsk.

Theo đó, các nhóm xung kích nhỏ của RFAF đang tích cực sử dụng hệ thống đường ống, cống ngầm ở Pokrovsk, len lỏi qua các đường ống dẫn nhiệt để bí mật tiếp cận hàng loạt vị trí của lực lượng Kiev, tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ.

Chiến thuật "Ninja rùa" đang giúp lực lượng Moscow tiến vào khu vực các tòa nhà cao tầng ở phía đông thành phố, đe dọa các nút phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine (AFU).

Cụ thể, quân đội Nga đã đạt được những kết quả ấn tượng mới trong các trận chiến tại Pokrovsk. Các nhóm đột kích tiền phương của họ hoàn tất đánh chiếm khu vực tư nhân ở ngoại ô phía tây thành phố, qua đó tạo tiền đề cho việc tiến vào khu công nghiệp.

Thắng lợi trong các trận chiến giành lãnh thổ một doanh nghiệp ở phía tây bắc Pokrovsk sẽ mở ra cơ hội cho các lực lượng của Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 2 RFAF bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp vào làng Grishino cùng với các đơn vị của Tập đoàn quân hỗn hợp Cận vệ số 51.

Điều này đồng nghĩa với việc bao vây hoàn toàn lực lượng Kiev tại Pokrovsk - Mirnograd. Để tiếp tục phát triển về phía bắc, các binh sĩ của Tập đoàn quân hỗn hợp số 2 phải dọn sạch khu vực tư nhân ở phía tây thành phố.

Về phía đông, các đơn vị RFAF tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà cao tầng ở các tiểu khu Lazurny, Shakhtyorsky cũng như Yuzhny. Tại đây, AFU vẫn kháng cự dữ dội, vì việc mất quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng liền kề với quận Sobachevka đang đe dọa khả năng giữ vững một phần đáng kể của thành phố.

Do đó, tất cả các nỗ lực phòng thủ của Bộ chỉ huy Kiev đều tập trung ở phía nam Pokrovsk và ở trung tâm thành phố, trong các tòa nhà chung cư trên Đại lộ Shakhtostroiteley. Khu vực này là các nút phòng thủ chính của AFU đồng thời cũng là những nơi khó đột kích nhất.

Pokrovsk - giống như bất kỳ thành phố lớn nào - có hệ thống thoát nước thải phát triển tốt cũng như có nhiều đường ống sưởi ấm cùng các tiện ích ngầm khác trong thành phố. Chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhóm xung kích Nga, những người bí mật tiếp cận vị trí của đối phương vào ban ngày thông qua các đường ống, để rồi bất ngờ khai hỏa vào ban đêm.

Chiến thuật này được các chiến binh Nga gọi là "Ninja rùa". Ưu điểm chính của nó là hoàn toàn bí mật trước các phương tiện trinh sát của lực lượng Kiev, cho phép họ có khả năng đột kích hầu như bất kỳ mục tiêu nào trong thành phố.

Đồng thời, sau khi đột kích vào một cứ điểm, AFU không thể tổ chức truy đuổi hoặc chặn đường thoát của "đội đột kích" Nga bằng hỏa lực súng cối. Không có biện pháp đối phó nào đối với những chiến thuật như vậy, quân đội Ukraine không có đủ lính gác cho mỗi cửa sập hoặc tầng hầm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrvosk ngày 10/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, lợi dụng hệ thống đường ống và cống ngầm, bất ngờ đột kích, giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Chuyện gì đang xảy ra gần Zarechnoye ở Krasny Liman?

Kênh Whisper of the Front cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn khu định cư Zarechnoye thuộc mặt trận Krasny Liman. Các trận chiến giành ngôi làng này đã diễn ra trong nhiều tháng.

Hầu như không còn sót lại bất cứ công trình nào nguyên vẹn, lực lượng Kiev cũng chịu tổn thất nặng nề nhưng tại sao họ lại kiên trì bám trụ nơi này như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản – đó là chướng ngại vật lớn cuối cùng, bên cạnh khu rừng kiên cố ở phía tây, trước Krasny Liman, một thành phố chiến lược quan trọng mà quân đội Ukraine đã kiên cường phòng thủ ngay cả trong những ngày xuân khó khăn nhất vào năm 2022.

Tại thời điểm này, lực lượng Moscow đang tiến về phía đó từ 3 hướng Kolodezi, Torskoye và Shandrigolovo. Việc hạ gục Krasny Liman sẽ cho phép RFAF tiến thẳng về phía Slavyansk - Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Krasny Liman ngày 10/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiến về thành phố Liman từ nhiều hướng. Đây là chốt chặn lớn cuối cùng của Kiev, án ngữ phía trước 2 đại đô thị Slavyansk -Kramatorsk (Ảnh: Whisper of the Front).

Kênh Zlatti71 cho biết thêm tình hình tại các thị trấn Torske và Zarechnoye.

Theo đó, các trực thăng Mi-28N "Thợ săn đêm" của Nga hoạt động đặc biệt tích cực trong đêm 10/9, tập kích nhiều vị trí AFU mà không xâm nhập vào vùng phòng không của đối phương.

Từ các thị trấn Zarechnoye và Torske về phía Liman, lực lượng xung kích RFAF đang tiến quân đều đặn. Họ được hỗ trợ bởi pháo binh hoặc súng cối.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã tiêu diệt 2 xe bọc thép BTR, 1 xe tăng T-64 của AFU.

Trong ngày RFAF đã phát triển khoảng 1,5km ở một số khu vực. Các nhóm trinh sát, đặc nhiệm cũng như lính bắn tỉa Nga đang hoạt động tích cực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Krasny Liman ngày 10/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiến về thành phố Liman từ nhiều hướng (Ảnh: Military Summary).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Hơn 150 trận chiến trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tổng cộng đã có 153 cuộc đụng độ xảy ra, trong đó 18 trận vẫn chưa kết thúc.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản chặn đứng nỗ lực xâm nhập của đối phương tại Slobozhansky, Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov, Dnieper.