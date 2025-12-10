Chiến sự Ukraine 10/12: Rộ tin Nga đã kiểm soát 70% thành phố Seversk

Một binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Tướng Syrsky: Việc phòng thủ Pokrovsk vẫn tiếp diễn

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Alexander Syrsky trên mạng xã hội tuyên bố rằng, việc phòng thủ Pokrovsk ở Donetsk vẫn tiếp tục, Mirnograd không bị bao vây, và một chiến dịch chống phá hoại đang diễn ra tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov.

Ông cho biết: "Việc phòng thủ Pokrovsk vẫn tiếp tục; quân đội của chúng ta kiểm soát gần 13km2 ở phía bắc thành phố. Mirnograd không bị bao vây. Chiến dịch chống phá hoại thành công của chúng ta vẫn tiếp tục ở Kupyansk".

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: lượng tin đồn của Nga vượt xa tốc độ tiến quân thực tế của họ. Đối phương đang sử dụng thông tin sai lệch và bản đồ giả mạo trong cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Ukraine, gây ảnh hưởng đến cả công chúng nước ngoài lẫn xã hội và quân đội của chúng ta", ông khẳng định.

Ukraine phản công cục bộ ở một số nơi

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến quân trên toàn bộ chiến tuyến. Theo các báo cáo mới nhất, tình hình nguy cấp đang diễn biến ở Seversk (Siversk). Thành phố này được cho là sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow.

Sau giao tranh ác liệt ở Seversk, các nguồn tin Ukraine thừa nhận những thắng lợi của lực lượng Moscow. Hơn một nửa diện tích Seversk được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Những bước tiến tiếp theo cũng đang được ghi nhận ở phía bắc thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 8/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ nhiều vị trí. Lực lượng Kiev được cho là đang khẩn cấp tăng viện (Ảnh: Military Summary).

Ở phía bắc tỉnh Kharkov, RFAF đang đột phá sau chuỗi trận tập kích hỏa lực dữ dội ở Vilcha. Các nguồn tin khác cho biết gần như toàn bộ thị trấn đã bị phía Nga chiếm giữ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 9/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, đẩy lùi đối phương (Ảnh: Military Summary).

Nga bắt đầu cắt đứt nguồn tiếp tế cho Liman

Theo Readovka, quân đội Nga đang vòng qua Liman (Lyman) ở phía nam để cô lập lực lượng Kiev đồn trú tại đây khỏi nguồn tiếp tế đến từ Sloviansk.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 25 RFAF tiếp tục tấn công làng Dibrova và các vùng rừng xung quanh ở phía đông nam thành phố. Mục tiêu của họ là vượt qua tuyến phòng thủ Ukraine và tiến xuyên rừng đến các làng Stary Karavan, Brusovka và ga xe lửa Brusin.

Nếu thành công, quân đội Nga sẽ cô lập lực lượng đồn trú Ukraine tại Liman khỏi nguồn tiếp tế dọc theo quốc lộ T-05-14. Vì lý do đó, Bộ chỉ huy Kiev đang nỗ lực phòng thủ Dibrova. Tại đây, lực lượng Moscow đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với hậu cần của đối phương.

Đồng thời, AFU cũng đang cố gắng phòng thủ làng Drobyshevo, nằm ở phía tây bắc thành phố. Tuyến phòng thủ này rất quan trọng đối với họ về mặt hậu cần. Tuy nhiên, nếu hạ được Drobyshevo, quân đội Nga sẽ tận dụng lợi thế của các cánh rừng rậm rộng lớn, một phần đầm lầy ở khúc quanh sông Seversky Donets phía tây thành phố.

Quân đội Ukraine đơn giản là không đủ nhân lực để duy trì phòng thủ các vùng lãnh thổ rộng lớn với địa hình cực kỳ phức tạp. Do đó, việc họ giữ được Liman dựa trên hai trụ cột Drobyshevo và Dibrova sẽ cung cấp sự bảo vệ cho tuyến đường hậu cần duy nhất và cho phép AFU tránh được một cuộc khủng hoảng tác chiến nghiêm trọng.

Nhưng cách tiếp cận này cũng phải trả giá đắt. Nếu hệ thống phòng thủ Drobyshevo hoặc Dibrova sụp đổ, tình hình sẽ nhanh chóng xấu đi, làm leo thang căng thẳng cho lực lượng Kiev.

Một vấn đề khác là AFU buộc phải triển khai lực lượng từ chính thành phố hoặc từ các vị trí yểm trợ ở phía bắc. Việc liên tục khai thác điểm yếu phòng thủ trung tâm ở hai bên sườn đã dẫn đến việc các đơn vị Moscow từ Zarechny thành công xuyên thủng các vị trí của đối phương ở các cánh rừng và tạo tiền đề cho việc RFAF mở rộng địa bàn hoạt động trong trung tâm Liman.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm (Ảnh: Readovka).

Bên trong thành phố, mặc dù lực lượng tiền tuyến của Nga đã tiến vào ranh giới thành phố, nhưng họ chưa thực sự tổng công kích. Sự hiện diện của binh sĩ Nga trong các tòa nhà tư nhân của Liman đã buộc đối phương phải từ bỏ việc tăng cường phòng thủ ở Drobyshevo và Dibrova.

Việc tái bố trí ít nhất một số đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 63 AFU, trước đây đóng quân trong thành phố, đến phía bắc Kharkov càng làm phức tạp đáng kể tình hình. Nhưng, theo nhiều nguồn tin, các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 3 AFU đã đến từ Borovsky. Tuy nhiên, việc tái triển khai này đặt tiền tuyến vốn đóng vai trò là nguồn cung cấp cho Liman vào tình thế nguy hiểm.

Rộ tin Nga đã kiểm soát 70% Seversk

Kênh MD đưa tin, quân đội Nga tiếp tục vượt qua các cứ điểm của đối phương trong vùng đô thị nhằm giành quyền kiểm soát Seversk. Khoảng 70% diện tích thành phố được cho là đã nằm trong tay lực lượng Moscow.

Hệ thống phòng thủ của Kiev dần sụp đổ, RFAF đang hoàn tất việc hạ gục lực lượng Kiev tại Seversk, kênh RVvoenkor xác nhận.

Theo đó, một trong những công sự kiên cố nhất của AFU tại Donbass đang bên bờ vực sụp đổ. Lực lượng Moscow đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương, đầu tiên là ở trung tâm Seversk, sau đó vượt sông Bakhmutka và chiếm được một số công sự ở phía tây thành phố. Quân đội Ukraine chỉ còn giữ lại được một vài con phố.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận những thành công của Nga: "Tại Seversk, quân đội Nga đã chiếm được phần phía đông và trung tâm thành phố. Giao tranh vẫn đang diễn ra dọc theo và phía tây tuyến đường sắt. Họ cũng đang tìm cách vượt sông Bakhmutka và chiếm giữ các vị trí".

Hôm 8/12, RFAF được cho là đã kéo cờ Nga và biểu ngữ của Trung đoàn Platov tại trung tâm trên một ngôi trường. Phạm vi tiến công trong những ngày gần đây lên tới 5km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 9/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Suriyakmaps cung cấp thông tin chi tiết về tình hình phía bắc mặt trận Donetsk và Seversk. Cụ thể, quân đội Nga bắt đầu đột phá vào Zakitne và chiếm được những ngôi nhà đầu tiên ở phía đông, cũng như các vị trí mới ở bờ nam sông Donets. Ngoài ra, họ đã chiếm được một loạt các vị trí phía tây đường sắt cho đến đường Yamska bên trong Seversk và hiện kiểm soát 75% thành phố.

Hơn nữa, trong 6 ngày qua, RFAF tiếp tục tiến công ở ngoại ô Dibrova, chiếm được các hệ thống chiến hào mới trong Công viên Quốc gia Sviati Hory.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Donetsk ngày 9/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Seversk và Liman, quân đội Nga tiếp tục đạt được những tiến triển đáng kể trong tuần qua.

Ở phía đông nam, họ chiếm được hầu hết các tòa nhà cao tầng ở đông bắc Seversk. Từ đó, họ tiến về phía tây nam và chiếm được nhà ga xe lửa, trong khi các đơn vị khác tiến về phía tây đến trung tâm thành phố.

Ngoài ra, lực lượng Moscow kiểm soát khu vực nhỏ ở phía đông nam thành phố, và phối hợp với các cuộc đột kích từ vùng ngoại ô phía nam, thiết lập quyền kiểm soát phần đông nam thành phố, san bằng mặt trận dọc tuyến đường sắt.

Quân đội Ukraine được cho là đã rút lui phần lớn khỏi trung tâm Seversk, phía đông sông Bakhmutovka, trong khi RFAF đang cố gắng xâm nhập vào các vùng ngoại ô phía tây. Lực lượng Moscow cũng đã chiếm được phần phía bắc thành phố.

Về phía tây bắc, quân đội Nga tiếp tục tiến công vượt qua Platonivka và chiếm được khe núi ở phía nam ngôi làng. Họ cũng tiến qua các đồn điền trồng rừng về phía tây nam và chiếm được các đường phố phía đông nam Zakitne.

Xa hơn về phía tây bắc, RFAF chiếm được phần rừng còn lại ở phía bắc Zakitne và chiếm lĩnh các vị trí trong rừng rậm trên bờ bắc sông Siverskyi Donets.

Về phía tây, binh sĩ Nga chiếm được ngã tư đường phía bắc Ozerne và tiếp tục nỗ lực tiến vào phía bắc ngôi làng trong bối cảnh giao tranh ác liệt. Ngoài ra, họ chiếm được phần phía bắc và phía đông Dibrova, cũng như các khu rừng ở phía đông và đông nam. Một số tiến bộ nhỏ cũng diễn ra ở phía tây hai hồ chứa nước theo hướng đường cao tốc. Tổng cộng, RFAF giành được 29,57km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 9/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine giành lại nhiều vị trí ở Kupyansk

Tại mặt trận Kupyansk, cả Nga và Ukraine đều đang tích cực hoạt động, mỗi bên tập trung vào một bờ sông Oskil, kênh AMK Mapping đưa tin.

Ở phía tây, lực lượng Kiev đã chiếm lại các khu rừng phía tây nam Kupyansk và tiếp tục tiến quân trên các đường phố phía nam thành phố. AFU cũng phát triển từ làng Moskovka vào các đường phố phía tây bắc, đồng thời từ các vùng ngoại ô phía tây về phía trung tâm thành phố, nơi họ đang chiến đấu để giành lại khu vực nhà ga, bỏ qua các cứ điểm của Nga ở vùng ngoại ô phía tây bắc từ phía nam.

Trong khi đó, lực lượng Moscow đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào khu nhà cao tầng Yuvileynyi và giành lại quyền kiểm soát các tòa nhà chung cư phía tây.

Sau những trận giao tranh ác liệt, lực lượng Kiev đã giành được quyền kiểm soát một số doanh nghiệp dọc theo cao tốc R-79 và xâm nhập vào các đường phố phía bắc Kupyansk, do đó chặn đứng hậu cần của Nga và bao vây nhóm đồn trú RFAF ở khu vực phía tây sông Oskil.

Ở phía đông, trong tuần qua, quân đội Nga đạt được những tiến triển đáng kể về phía đông sông Oskil. Họ đã tiến hơn 2,6km dọc theo con đường, băng qua vùng đất trống đến vùng ngoại ô phía bắc Petropavlivka và củng cố vị trí trên con phố phía bắc ngôi làng.

Từ đó, sau khi được tăng viện, RFAF đã phát triển về phía tây nam đến bờ đông sông Hnylytsya và về phía nam đến trung tâm Petropavlivka, thiết lập quyền kiểm soát các đồn điền trồng rừng ở phía bắc một nhánh của sông. Các cuộc tấn công đang được tiến hành về phía đông, tuy nhiên, tình hình ở trung tâm và các khu vực lân cận vẫn còn khá bất ổn và biến động.

Về phía đông nam, lực lượng Moscow tiếp tục đột kích vào phía đông nam Petropavlivka và giành được chỗ đứng trong những ngôi nhà đầu tiên. Các nhóm xung kích khác đã chiếm được các vị trí trong cánh rừng ở phía nam.

Như vậy, trong vài ngày qua, lực lượng Moscow giành được 8,53km2, ngược lại, AFU tái chiếm 5,80km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 26/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Lực lượng Moscow cũng giành thêm một số khu vực (Ảnh: AMK Mapping).

Stepnogrosk không còn sự hiện diện của lực lượng Ukraine

Khu định cư Stepnogorsk đã hoàn toàn nằm trong tay lực lượng Moscow. Tình hình xung quanh đã ổn định, và binh sĩ Nga đã hoàn toàn thiết lập được vị trí và bắt đầu đột phá về phía Primorskoye, ngày càng tiến gần hơn đến thành phố Zaporizhia, thủ phủ của vùng cùng tên, kênh Condottieros cho hay.

Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Huliaipole, Cụm tác chiến phương Đông RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía nam tỉnh Dnipropetrovsk, theo kênh Rybar.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ 36 RFAF đã giành quyền kiểm soát Ostapivske, nơi trước đó AFU phản công về phía Danilovka và Nechayevka. Sau khi tiêu hao lực lượng trong cuộc tấn công, quân đội Ukraine không thể giữ được Ostapivske. Do đó, các đơn vị Moscow mở rộng thành công đầu cầu về phía bắc Yanchur.

Hơn nữa, khả năng tiến công tiếp theo dọc theo cao tốc R-85 về phía bắc đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với quân đội Nga, đặc biệt là khi đối phương đang tích cực tự làm mỏng các tuyến phòng thủ của mình. Giờ đây, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang đối mặt với nguy cơ xảy ra một trận chiến mới giữa hai con sông, lần này là giữa Yanchur và Vovchya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 9/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía thành phố Huliaipole (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, sườn phía nam vẫn là nơi diễn ra giao tranh ác liệt, pháo phản lực nhiệt áp TOS thuộc Tập đoàn quân 35 RFAF đang tập kích dữ dội vào các mục tiêu Ukraine ở trung tâm Huliaipole. Điều thú vị là, cách đây một thời gian, trên mạng đã xuất hiện tin đồn về việc lực lượng Moscow được cho là đã mất quyền kiểm soát trung tâm thành phố, mặc dù hiện tại nó đang bị pháo kích dữ dội.

Kênh Suriyakmaps cho hay, tại Huliaipole, sau khi quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát trong thời gian ngắn, quân đội Nga đã cơ bản tái chiếm Dobropillya trong những giờ tiếp theo. Ngoài ra, trong 3 ngày qua, RFAF đã đạt những bước tiến mới bên trong trung tâm Huilaipole dọc theo các đường Vilna và Naberezhna.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở phía đông Zaporizhia ngày 9/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Vòng vây Pokrovsk - Mirnograd ngày càng siết chặt

Tình hình của lực lượng Kiev tại Pokrovsk - Mirnograd đang xấu đi từng ngày. Các cuộc không kích liên tục của Không quân Nga và việc chặn các tuyến đường tiếp tế trên bộ đang khiến AFU mất dần vị trí, kênh Rybar đưa tin.

Tại Mirnograd, lực lượng Moscow đã chiếm được một phần khác của thành phố, trong khi đối phương chỉ duy trì sự hiện diện ở vùng ngoại ô phía tây bắc và gần Svitle. Quyền kiểm soát hoàn toàn không còn được đảm bảo: các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đang di chuyển qua "vùng xám" còn lại của thành phố và cố gắng thoát khỏi vòng vây.

AFU không kháng cự một cách có tổ chức, các tòa nhà mà họ đang cố gắng bám trụ đang bị phá hủy bởi các cuộc không kích. Khó khăn duy nhất đối với Nga là mật độ dân số tương đối cao, vì thành phố là nơi sinh sống của nhiều cư dân địa phương.

Ở ngoại vi, lực lượng Moscow đang dần củng cố các vị trí vốn đã mong manh của họ ở sườn phía bắc, qua đó chuẩn bị cho một cuộc đột phá về phía Dobropillia. Có những báo cáo về việc quyền kiểm soát đang được khôi phục đối với Sukhetsky, nhưng điều này, giống như tin tức mới nhất ở Rodinske, vẫn chưa được xác nhận, mặc dù khả năng này rất cao.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 9/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ (Ảnh: Rybar).

Ukraine nói Nga tiến hành đột kích Pokrovsk 42 lần

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/12 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 164 cuộc giao tranh, trong đó 42 cuộc theo hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 40 cuộc không kích, thả 109 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.313 UAV cảm tử và thực hiện 2.994 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivske, Huliaipole và Dnieper.