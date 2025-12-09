Chiến sự Ukraine 9/12: Lực lượng Kiev gặp thế bất lợi ở Seversk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky động viên binh sĩ trong một chuyến thăm tới tiền tuyến (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Donald Trump: "Tôi không cấp cho Ukraine bất cứ thứ gì"

Ukrinform đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/12 cho biết, dưới thời ông, Washington chẳng những không chi tiền hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga mà còn thực sự hưởng lợi từ việc này, đồng thời tái khẳng định mong muốn chấm dứt tình trạng đổ máu.

Ông Trump tuyên bố: "Ông Joe Biden đã hỗ trợ họ (Ukraine) 350 tỷ USD, và tôi không cho họ bất cứ thứ gì cả. Nhưng ban đầu tôi đã cho họ tên lửa Javelin... nhưng ông Obama đã cho họ chăn màn...".

Tổng thống Mỹ nói rằng tình hình hiện "rất tốt", nhưng có một vấn đề: "Nhiều người đang chết, và tôi muốn điều đó chấm dứt". Ông một lần nữa cho biết, 27.000 binh sĩ cả hai bên đã thiệt mạng trong tháng qua.

Đồng thời, ông nhắc lại rằng Wahsington bán vũ khí cho các nước NATO "với giá gốc", và liên minh chuyển chúng cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói về an ninh lâu dài của Ukraine

Sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên X, lưu ý rằng, các cuộc đàm phán hòa bình nên cung cấp cho Kiev những đảm bảo an ninh lâu dài với tư cách là tuyến phòng thủ đầu tiên của EU.

Bà nói: "Chúng tôi tái khẳng định với Tổng thống Zelensky rằng EU vẫn kiên định và cam kết với các nguyên tắc của mình. Chủ quyền của Ukraine phải được tôn trọng. An ninh của Ukraine phải được đảm bảo lâu dài như là tuyến phòng thủ đầu tiên cho Liên minh".

Bà nhấn mạnh: "Các đề xuất tài trợ của chúng tôi đã được đưa ra thảo luận. Mục tiêu là một Ukraine hùng mạnh, trên chiến trường và tại bàn đàm phán".

Nga dồn dập tiến quân trên khắp mặt trận

Kênh Military Summary đưa tin, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành ráo riết nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình thì cả Nga và Ukraine đều liên tục "ăn miếng trả miếng" bằng các cuộc không kích lẫn nhau.

Đặc biệt, liên tiếp 4 ngày qua, lực lượng Moscow tập kích dồn dập vào cơ sở hạ tầng đối phương bằng hàng trăm UAV và tên lửa, gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến một số khu vực bị mất điện tới 16 giờ mỗi ngày.

Cùng lúc đó, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến quân dọc theo tiền tuyến. Những diễn biến chính đang diễn ra ở Zaporizhia. Một cuộc đột phá lớn trên mặt trận này dường như đã bắt đầu. Sau các đợt tấn công mới, lực lượng Moscow được cho là đã kiểm soát Novodanylivkla. Giống như Mala Tokmachka, ngôi làng này nằm ngay trước Orekhov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhia ngày 8/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, giành thêm nhiều vị trí (Ảnh: Military Summary).

Tại Mirnograd, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy binh sĩ Moscow tiếp tục tiến lên dọc theo các tòa nhà cao tầng ở trung tâm. Vòng vây vẫn được duy trì, vì họ cũng đang phát triển ở Rodinske và củng cố vòng vây.

Tình hình ở Seversk (Siversk) đang trở nên nguy cấp hơn đối với quân đội Ukraine (AFU). Lực lượng Moscow đã đến được con sông chảy qua Seversk, sau những thành quả giành được trong những ngày gần đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 8/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí. Lực lượng Kiev được cho là đã rút lui (Ảnh: Military Summary).

Chuyện gì đang xảy ra ở Kharkov?

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow tập kích các cây cầu bắc qua hồ chứa Pechenezh gần làng Pechenegi và sông Seversky Donets gần Staryi Saltiv. Các nguồn tin ủng hộ Kiev trước đó tuyên bố rằng tất cả các cây cầu bắc qua sông Seversky Donets ở phía bắc đập Pechenezh đã bị phá hủy.

Theo đó, RFAF đã gây khó khăn cho hậu cần đối phương. Giờ đây, muốn hỗ trợ tác chiến ở phía nam Volchansk (Vovchansk) và Velykyi Burluk, các phương tiện vận chuyển của AFU sẽ phải đi vòng khoảng 50km. Điều đó trở thành một vấn đề thực sự đau đầu đối với Bộ chỉ huy Kiev.

Gánh nặng lên trung tâm hậu cần ở Chuguev đã tăng lên đáng kể, vì thành phố này hiện đã trở thành căn cứ trung chuyển cho AFU tác chiến không chỉ ở Kupyansk và Dvurechansk, mà còn ở các quận Vovchansk và Velykyi Burluk.

Lính Nga bắn cực chính xác, hạ UAV Ukraine trong 2 loạt đạn (Video: Telegram).

Sự phức tạp và căng thẳng gia tăng về hậu cần đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tác chiến của AFU vốn đã suy yếu và gần đây đã rời bỏ Volchansk. Lực lượng Kiev đã tái triển khai Lữ đoàn cơ giới độc lập số 63 từ khu vực Krasnyi Lyman để ngăn chặn tình hình xấu đi nhanh chóng.

Lực lượng Kiev hy vọng qua đó sẽ đảm bảo sự ổn định cho hệ thống phòng thủ tại làng Vilcha và quận Volchansk Khutory. Giao tranh đang diễn ra tại đó cho phép AFU trì hoãn sự sụp đổ không thể tránh khỏi của hệ thống phòng thủ toàn bộ vùng đông bắc Kharkov.

Nếu mất Volchansk, lực lượng Kiev sẽ không còn bất kỳ sự đảm bảo nào rằng Cụm tác chiến phương Bắc RFAF sẽ không tấn công vào phía sau và sườn của nhóm AFU tại khu vực Velykyi Burluk, qua đó làm sụp đổ toàn bộ khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Kharkov ngày 8/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 131 cuộc giao tranh, trong đó có 36 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 44 cuộc không kích, thả 111 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.053 UAV cảm tử và thực hiện 3.235 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivka, Huliaipole và Orekhov.

Ukraine rút khỏi nam Pokrovsk, củng cố phòng ngự Mirnograd

Theo kênh Suriyakmaps, trong 48 giờ qua, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm thành phố Mirnograd. Ngoài ra, trong 2 tuần qua, họ tiếp tục có những bước tiến nhỏ ở phía tây thị trấn Rodinske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 8/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin xác nhận lực lượng Kiev đã rút quân khỏi các vị trí phía Nam gần Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Mirnograd (Dimitrov) để tránh bị bao vây,.

"Các đơn vị Kiev đã thực hiện một cuộc chuyển quân ở khu vực Lysovka và Sukhoi Yar. Họ lùi về những vị trí thuận lợi hơn để ngăn chặn nguy cơ bị bao vây và ổn định mặt trận. Chiến dịch này đã diễn ra được một thời gian và đã có sự chuẩn bị trước", một nguồn tin quân sự từ AFU cho biết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 8/12. Trong tình thế bị bao vây chặt chẽ, lực lượng Kiev buộc phải rút lui khỏi khu vực phía nam để củng cố thế trận phòng ngự (Ảnh: Marat Khairullin).

Nga đột phá mạnh ở Zaporizhia

Bất chấp bị đối phương ngăn chặn quyết liệt, các binh sĩ Moscow đã có mặt trong thành phố Huliaipole, kênh Military Analytics của Ukraine thừa nhận và cho biết thêm, RFAF đang tiến về phía đông bắc thành phố và đột phá đến sông Gaichur.

Về phía tây, lực lượng Moscow đang tiến về cao tốc R-85. AFU đang triển khai lực lượng dự bị và tiếp tế đến Huliaipole dọc theo tuyến này, bất chấp các cuộc tập kích bằng UAV thường xuyên.

Ở sườn phía bắc, lực lượng Kiev đã phản công. Bằng các cuộc đột kích từ bên sườn, họ đẩy lùi được các đơn vị Moscow khỏi Tikhoe nhưng không có khả năng kiểm soát được ngôi làng bởi các nhóm bộ binh AFU đột phá liên tục bị UAV Nga tập kích và thực tế đã bị cắt đứt nguồn tiếp tế ở bờ nam sông Volchya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 8/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang nỗ lực tiến lên theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt, giành lại một số vị trí (Ảnh: Military Analytics).

Trang tin Anna News cung cấp thêm chi tiết về mặt trận Huliaipole cho biết, RFAF đã đẩy lùi đối phương ra khỏi khu dân cư đông bắc thành phố.

Các đơn vị xung kích Moscow đã giành được các đại lộ Volnaya và Bochanskaya, đột phá dọc theo Naberezhnaya và Donetskaya.

Lực lượng Kiev còn lại đang cố gắng giữ một vài ngôi nhà dọc bờ sông Gaichur, nhưng nhiều khả năng họ sẽ sớm buộc phải rút lui.

Ở phía đông, RFAF di chuyển dọc theo các đường Velikaya và Ukrainskaya, kiểm soát chặt chẽ Brigadnaya và đẩy lùi đối phương về phía Guryanskaya.

Tình hình trong thị trấn ngày càng xấu đi đối với AFU. Một khi toàn bộ khu vực hữu ngạn được kiểm soát, RFAF sẽ dễ dàng vượt sông Gaichur, thọc sâu thẳng vào trung tâm Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 8/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Trong khi đó, theo kênh AMK Mapping, trên hướng Stepnohirsk ở phía tây Zaporizhia, quân đội Nga đã tăng cường hoạt động và đạt được những tiến triển đáng kể trong vài ngày qua.

RFAF xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương ở phía đông Kamyanske, phát triển dọc theo cả hai bờ sông. Các đơn vị khác đã kiểm soát các ngôi nhà phía tây Stepove và san phẳng tiền tuyến phía tây bắc ngôi làng.

Từ đó, một cuộc đột phá tổng lực về phía bắc được thực hiện, với quân đội Nga phát triển xuống các khe núi, và củng cố thêm về phía tây bắc phối hợp với cuộc tấn công lên bờ bắc con sông. Sau đó, họ xâm nhập từ các vị trí mới giành được, tiến về phía khe núi phía tây Pavlivka, trong khi những nhóm khác tiến về phía tây bắc qua một khe núi khác vào nhà máy khai thác và chế biến.

Ngoài ra, một số binh sĩ Nga xâm nhập từ phía đông Stepnohirsk về phía mỏ "Mặt trời", phối hợp với cuộc tấn công vào nhà máy, đe dọa bao vây các cứ điểm còn lại trong các cánh đồng ở phía nam.

Về phía tây bắc, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công Stepnohirsk. Họ đã kiểm soát được Molodizhna và Radianska, củng cố các tòa nhà cao tầng đầu tiên ở trung tâm thị trấn. Họ cũng củng cố các tòa nhà cao tầng trung tâm, và đang tập kích các khu vực còn lại.

Như vậy, tổng cộng đã có thêm 18,75km² nghiêng về phía Nga trên hướng Stepnohirsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Stepnohirsk ngày 8/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Suryiakmaps cho hay, trong 6 ngày qua, lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể ở Stepnohirsk và Kamyanske và kiểm soát hoàn toàn Stepove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Stepnohirsk ngày 8/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Ngược lại, trên hướng Orekhov, trong vài tuần qua, AFU thực hiện một loạt các cuộc phản công hữu hiệu ở Mala Tokmachka, giành lại phần lớn ngôi làng, kênh AMK Mapping ghi nhận.

Có thêm quân tiếp viện từ Orekhov, AFU đã giành lại thế chủ động và bắt đầu đẩy lùi đối phương qua khu định cư để tái chiếm thành công 10,10km². Sau những trận giao tranh ác liệt, họ đã có thể quét sạch các vị trí đối phương trên các con phố phía tây đồng thời tiến vào trung tâm, tiến vào trại giam và trường học địa phương. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở khu vực trung tâm khu định cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Orekhov ngày 8/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Seversk bên bờ vực sụp đổ

Kênh Tatarinov Rus đưa tin, AFU coi như đã mất Seversk, họ không còn nhiều thứ để giữ ở đó nữa. Bản đồ tô màu có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng đây là những con phố mà RFAF đã kiểm soát ở Seversk chỉ trong vòng 24 giờ qua gồm: Zheleznodorozhnaya và Pochtovaya, Mayakovsky và Chernyshevsky, Lomonosov, Centralnaya, Krupskaya, Lugovaya, Pavlova, Yamskaya, Tchaikovsky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 8/12. Moscow mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Tatarinov Rus).

Kênh RVvoenkor xác nhận, binh sĩ Moscow đã giương cờ chiến thắng ở trung tâm Seversk và đang tiến về phía tây. Họ xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương trong trung tâm thành phố, chiếm giữ các cứ điểm trong khu vực kiên cố thuộc quận trung tâm và đang bắt đầu tấn công vào khu vực phía tây.

Tại trung tâm thành phố, RFAF đã giương quốc kỳ trên một trường học. Khu vực tiến công lên tới 3km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 8/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

DeepState: Thành phố Seversk đang "rơi vào tay" đối phương

Theo kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukriane (GUR) đưa tin, lực lượng Moscow đã chiếm được 5 ngôi làng ở vùng Donetsk và tiếp tục tung bộ binh vào Seversk, nơi "đang dần rơi vào tay đối phương". Các nhà phân tích cũng báo cáo rằng RFAF đã chiếm được Kamyanske ở vùng Zaporizhia.

Tối 8/12, các nhà phân tích báo cáo rằng RFAF đã chiếm được 5 ngôi làng ở vùng Donetsk gồm Lisovka, Sukhoi Yar, Gnatovka, Rog và Novopavlovka.

Sau đó, DeepState báo cáo rằng tình hình ở Seversk đã trở nên tồi tệ hơn.

Báo cáo có đoạn: "Nga tiếp tục tung bộ binh vào thành phố, và tình hình hiện đang diễn ra theo chiều hướng không mấy thuận lợi, vì Seversk đang dần rơi vào tay đối phương. Theo dữ liệu sơ bộ, một nửa khu định cư đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow".

Ngoài ra, DeepState cũng xác nhận lực lượng Kiev đã rút lui khỏi một số vị trí gần Pokrovsk và Mirnograd vài tuần trước, đặc biệt là ở khu vực các làng Sukhoi Yar và Lysovka.