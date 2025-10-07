Chiến sự Ukraine để lại nhiều nỗi mất mát cho cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga và Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Kiev và Moscow tiếp tục không kích lẫn nhau, ảnh hưởng lớn đến các thành phố như Kharkov bên phía Ukraine và Belgorod, Feodosia cũng như Bryansk ở Nga.

Nga đang leo thang các cuộc tập kích vào hậu phương và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trước thềm đợt không khí lạnh đầu tiên, theo kênh Readovka.

Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn về việc 50 tên lửa và 500 UAV Nga ồ ạt tập kích vào quốc gia này. Đáng chú ý, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được sử dụng với tần suất lớn.

Sáng 4/10 bắt đầu bằng hàng loạt UAV Geran đánh trúng Nhà máy Nhiệt điện Burshtyn ở vùng Ivano-Frankivsk. Một loạt vụ nổ cũng vang dội khắp miền Tây Ukraine, bao gồm cả vùng Lvov. Trong ngày, các cuộc không kích cũng xảy ra tại vùng Chernihiv.

Trong suốt ngày thứ bảy, Không quân - Vũ trụ Nga đã ném bom các khu vực biên giới của các vùng Kharkov, Dnipropetrovsk và Sumy, cũng như một phần của vùng Zaporizhia và Donetsk do lực lượng Kiev kiểm soát.

Vào chủ nhật (5/10), địa hình của các cuộc không kích đã thay đổi. Trong đêm, có các cuộc không kích ở các vùng Kirovohrad, Cherkasy và Kiev cũng như Odessa. Theo một số kênh giám sát, nhà máy sản xuất máy bay nổi tiếng Motor Sich đã bị thiệt hại đặc biệt nặng nề. Vào cuối ngày, quân đội Nga đã "cắt" điện ở Kharkov, ngay sau khi Kiev bắt đầu nã pháo và tên lửa vào khu vực biên giới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/10. Từ Kharkov, lực lượng Kiev ồ ạt tập kích vào vùng Belgorod ở bên kia biên giới (Ảnh: Military Summary).

Nhìn chung, quy mô các đợt không kích bằng UAV và tên lửa hiện tại vẫn chưa thể so sánh với năm ngoái, khi các mục tiêu bao gồm cả các nhà máy thủy điện, và một số khu vực của Ukraine có các nhà máy sản xuất vũ khí đã bị mất điện trong gần nhiều ngày.

Tuy nhiên, UAV Geran sau khi hiện đại hóa, được các nhà phân tích phương Tây thừa nhận, mang lại niềm tin rằng, nếu muốn, lực lượng Moscow có thể đạt hiệu suất hủy diệt lớn hơn trước đây nhưng sử dụng ít đạn dược hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, các vị trí đánh dấu bằng hình vụ nổ là nơi mục tiêu của Kiev bị không kích (Ảnh: Readovka).

UAV Ukraine vượt 2.000km tập kích Tyumen ở Nga

Kênh Telegram Astra đưa tin, tại thành phố Tyumen của Nga, nằm cách lãnh thổ Ukraine 2.000km, đã xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV.

Chính quyền tỉnh Tyumen thông báo: "Ba UAV đã bị vô hiệu hóa trên lãnh thổ của một doanh nghiệp ở tiểu khu Antipino thuộc thành phố Tyumen".

Chính quyền Nga tuyên bố, các dịch vụ khẩn cấp đã "ngăn chặn việc kích nổ máy bay không người lái" và "không có vụ nổ hay hỏa hoạn nào xảy ra".

"Tất cả các doanh nghiệp trong khu vực đang hoạt động bình thường và không bị gián đoạn", tuyên bố cho biết.

Đồng thời, Astra đưa tin rằng các video quay cảnh xe cứu hỏa đi qua đã xuất hiện trên các kênh truyền thông địa phương, và người dân báo cáo về 2 vụ nổ.

Tyumen là nơi có một nhà máy lọc dầu lớn. Các quan chức quân sự Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Ukraine rút lui ở Pokrovsk và Kupyansk

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến với những bước tiến lớn ở khu vực Zaporizhia và Pokrovsk.

Theo các nguồn tin ủng hộ Moscow, bộ binh Nga đang có mặt ở trung tâm Poltavka. Đây là thị trấn lớn cuối cùng ở phía đông thành phố Gulyai-Pole thuộc vùng Zaporizhia.

Tại Pokrovsk, RFAF tiếp quản các vị trí mà quân đội Ukraine (AFU) vừa bỏ lại sau khi tháo chạy. Hơn nữa, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 25 AFU cũng xác nhận rằng các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm của Nga đang hoạt động ở phía đông thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 6/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev đang bỏ vị trí, rút lui sâu vào trung tâm thành phố (Ảnh: DIVGEN).

Ở phía bắc Donetsk, lực lượng Moscow đang nỗ lực tiến về Drobysheve, thị trấn cuối cùng còn sót lại trước Liman. Do vị trí địa lý, tình hình có vẻ không mấy khả quan cho các đơn vị bộ binh Ukraine. Tuyến đường tiếp tế duy nhất bị UAV Nga giám sát 24/7.

Lực lượng Moscow đã đẩy lùi đối phương ra khỏi khu định cư Kleban-Byk và đang tiến về hướng thành phố Konstantinovka, kênh ZOV cho hay.

Kênh Geroman đưa tin, tiền tuyến của AFU ở Kupyansk sụp đổ khi lực lượng Moscow tiến vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Toàn bộ cụm AFU trong "tọa độ lửa" có đường kính khoảng 20km, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của hỏa lực pháo binh và UAV Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 6/10. Tiền tuyến là đường màu đỏ và Moscow thiết lập "tọa độ lửa" đối với các binh sĩ Ukraine trong vòng tròn có đường kính tới 20km (Ảnh: Geroman).

"Quân đội Nga đã gần như hoàn toàn kiểm soát thành phố Kupyansk. Lực lượng Kiev đang tháo chạy về phía Uzlova", kênh Condottiero xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 6/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu nâu đậm là nơi họ mới giành được. Kiev đang tháo chạy khỏi vòng vây (Ảnh: DIVGEN).

Nga nhắm đến việc bao vây nhiều vị trí cùng lúc ở Seversk

Theo kênh RVvoenkor, trong chiến dịch đột kích vào Seversk, quân đội Nga đã chiếm Kuzminovka và đang tiến xa hơn và nhắm đến việc bao vây nhiều vị trí cùng lúc.

Cụ thể, trên hướng Seversk, RFAF, sau khi đánh sập Fedorovka, đã kiểm soát khu định cư Kuzminovka, nằm trên bờ tây sông Bakhmutka (Bakhmutovka), phía tây Pereezdnoe mà họ giành được trước đó.

Một số đoạn phim mới được công bố cho thấy hoạt động di chuyển của bộ binh Nga ở khu vực phía nam và trung tâm Kuzminovka. Như vậy, RFAF đã kiểm soát 3 khu định cư ở phía đông Pereezdnoe và phía nam Fedorovka. Phạm vi tiến công lên tới 5km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 6/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục đột kích vào trung tâm thành phố theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Nga tiếp cận tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Dnipropetrovsk

Kênh Readovka đưa tin, quân đội Nga tiếp tục gây sức ép thành công lên biên giới hành chính giữa các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk, tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố cuối cùng của đối phương.

Cụ thể, RFAF đang chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của AFU tại khu vực Dnipropetrovsk. Giữa lúc quân đội Nga đang tiến công, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tiến hành những thay đổi nhân sự vô ích.

Quân đội Nga đang xâm nhập làng Gavrilovka ở vùng Dnipropetrovsk. Ngôi làng bình dị này nổi bật bởi tuyến phòng thủ cuối cùng của AFU nằm ngay gần đó. Và chẳng bao lâu nữa, lực lượng Moscow có thể vượt qua phòng tuyến mà quân đội Ukraine thiết lập sau khi thất thủ, buộc phải tháo chạy khỏi Ugledar đúng một năm trước.

Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin nói rằng kể từ đó, Kiev đã không thể "lập lại trật tự" hoàn toàn ở khu vực này.

"Quân đội Nga thường xuyên tiến công tại đây, và trên thực tế, các tuyến phòng thủ chính của đối phương đã bị chọc thủng, và giờ đây, tất nhiên, họ buộc phải dựa vào các vị trí kém chuẩn bị hơn", chuyên gia giải thích.

Theo ông Rozhin, đối phương đang bị đẩy ra khỏi các khu vực đông dân cư về phía đồng cỏ và rừng rậm, điều này đang làm phức tạp nghiêm trọng việc phòng thủ của họ. Nếu lực lượng Kiev không củng cố vị trí tại ngã ba khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia, thì một cuộc đột phá của RFAF tại đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Những thất bại thường xuyên cũng lý giải cho những thay đổi nhân sự có hệ thống trong bộ chỉ huy quân đoàn Ukraine phụ trách hướng tác chiến này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 6/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev buộc phải rút chạy theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

DeepState: Nga chiếm Maliivka ở vùng Dnipropetrovsk

Dự án phân tích DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận quân đội Nga đã kiểm soát làng Maliivka ở vùng Dnipropetrovsk.

Báo cáo viết: "Đối phương đã kiểm soát Maliyevka và cũng tiến gần Novoivanovka, Voronoe, Okhotnichye và Belaya Gora".

Trước đó, hôm 2/10, DeepState cho biết rằng quân đội Nga đã giành 2 ngôi làng của Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk và một ngôi làng ở Zaporizhia.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 172 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 6/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 172 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 49 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 31 cuộc không kích, thả 65 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.382 UAV cảm tử và thực hiện 2.971 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Pole, Orekhov và Dnieper.