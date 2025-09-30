Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Chiến dịch Toretsk của Nga dần khép lại

Theo báo SVPressa, chiến dịch tấn công Toretsk của quân đội Nga (RFAF) đang dần khép lại khi Cụm phòng thủ Toretsk vốn từng là một trong những nhóm lực lượng mạnh nhất của quân đội Ukraine (AFU) coi như bị xóa sổ và hiện giờ phải rút lui về phía sau hệ thống công sự dọc theo tuyến đường Kleban-Byk - Aleksandro - Kalinovo.

Tuy nhiên, AFU cũng không kiểm soát được dải đất hẹp rộng 2km dọc theo bờ phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk. Đó là một vùng xám, nơi không thuộc về bên nào kiểm soát.

Chiến dịch xóa sổ lực lượng ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk đã được quân đội Nga tiến hành sau một quá trình chuẩn bị dài hơi và công phu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/9 cung cấp thông tin chi tiết, đầu tiên là việc Cụm tác chiến phương Nam RFAF, kiểm soát được ngôi làng Vodyane vào tháng 4.

Tiếp tục các hoạt động tấn công suốt mùa xuân và mùa hè, Cụm tác chiến phương Nam RFAF kiểm soát ngôi làng Oleksandro-Kalinovo vào ngày 1/8, qua đó cắt đứt con đường phía tây hồ chứa. Trước đó vào ngày 22/8, RFAF chiếm được làng Katerynivka và làng Kleban-Byk lân cận hôm 23/8.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, Cụm tác chiến phương Nam RFAF chiến đấu ở khu vực này, phải đối đầu với những đơn vị AFU có tinh thần chiến đấu cao và được huấn luyện bài bản từ Lữ đoàn đặc nhiệm Azov và Lữ đoàn xung kích Lyut. Những đơn vị kể trên có sự hỗ trợ tích cực của những nhóm điều khiển UAV tinh nhuệ nhất từ bờ bắc hồ Kleban-Byk.

Tuy nhiên AFU không thừa nhận họ đang bị bao vây và liên tục tìm cách thoát ra. Ngay cả khi chỉ còn một số ít binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt, nhiều khả năng họ sẽ không dễ dàng đầu hàng, một trận chiến ác liệt rất có thể sẽ xảy ra.

Về phía RFAF, áp lực phản công của AFU ở làng Predtechyne tăng lên theo hướng Yuzhnye Dachi, nằm ở khu vực địa hình thấp Konstantinovka. Nhưng điều đó đã không xảy ra, việc RFAF kiểm soát Chasov Yar ở bên cạnh, đã giúp họ loại bỏ lực lượng phòng thủ Ukraine dễ dàng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Donetsk ngày 29/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, thành phố Toretsk nằm bên tay phải và hồ chứa Kleban-Byk có màu xanh dương (Ảnh: Liveuamap).

"Đối phương đang cố gắng đưa bộ binh vào các tầng hầm ở khu nhà dân tại ngoại ô phía đông Konstantinovka bất chấp hỏa lực pháo binh và UAV FPV Nga đang nhắm mục tiêu vào họ. Trong khu vực đường sắt, trên các con phố liền kề, có một nghĩa địa thực sự của những chiếc xe bọc thép bị cháy rụi", một nhà phân tích quân sự Nga có biệt danh "Dark" đưa tin từ mặt trận.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Pleshchiivka cũng như phía bắc hồ Kleban-Byk. Đặc biệt đáng chú ý là AFU đang chiến đấu rất tích cực chủ yếu bằng bộ binh, ngược lại RFAF đáp trả bằng các loại hỏa lực.

Theo kênh Temny, lực lượng Kiev đang phải dựa vào UAV hạng nặng hoặc phương tiện không người lái trên mặt đất để đảm bảo tiếp tế hậu cần cho khu vực bị bao vây ở phía nam hồ Kleban-Byk, nhưng đa phần đã bị phá hủy ở ngoại ô thành phố.

Không quân chiến thuật Nga cũng đang tích cực tập kích bằng bom lượn có điều khiển UMPK. Một quả bom FAB-500 đã tấn công chính xác tòa nhà dân cư cũ, tại số 23 phố Ilyinovskaya ở Konstantinovka.

Theo trang Donbass Partizan, nhà dân, bao gồm cả chung cư, đã được AFU chuyển đổi thành công sự chiến đấu, trong đó một sở chỉ huy cố định được thiết lập ở tầng hầm, được trang bị đầy đủ phương tiện thông tin, máy trạm cố định và giường ngủ tạm thời cho nhân viên. Sở chỉ huy này được điều hành bởi Lữ đoàn 12, Quân đoàn Azov số 3.

Nhưng vào lúc 5h sáng ngày 24/9, một quả bom có điều khiển hạng nặng FAB-1500 đã đánh trúng tòa nhà nhiều tầng và phá hủy nó. Khu vực bị san phẳng bao gồm toàn bộ tầng hầm, một số lối vào và sân liền kề, nhiều cửa ra vào bị sập, đã chặn hết lối thoát hiểm. Đồng thời, sóng xung kích đã xé toạc trần nhà và kết cấu cầu thang. Đám cháy dữ dội và dấu vết của vụ nổ đã được quan sát thấy trong tầng hầm.

Theo thông tin sơ bộ, có tới một trung đội lính Azov và đơn vị UAV Magyar của Ukraine trú tại ngôi nhà đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, nhiều khí tài bị phá hủy.

Lính Nga sử dụng mìn chống tăng phá hủy hầm ngầm của Ukraine ở Toretsk (Video: Telegram).

Lực lượng Ukraine từ 20.000 tay súng chỉ còn 80 người?

Kênh Muchnoy của một quân nhân Ukraine mô tả tình hình một cách bi đát: "Quân đội Nga một lần nữa tiến đến Katerynivka và bắt đầu tăng cường lực lượng, nhưng các chiến binh của chúng tôi không thể đảm bảo được vị trí cố định. Do đó, ngôi làng một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Đồng thời, đối phương đang tìm cách tiến quân dọc theo bờ nam hồ Kleban-Byk, sau khi chiếm được phần phía nam ngôi làng và thiết lập căn cứ tại đó".

Điều này cho thấy AFU đang thực hiện những nỗ lực để thoát khỏi "vạc dầu". Nhóm phòng thủ thậm chí còn cố gắng xoay sở để đảo ngược tình thế, nhưng chỉ trong chốc lát. Hiện họ bị dồn ép vào sát phía nam khu vực hồ chứa và bị RFAF tấn công bằng hỏa lực ác liệt, điều này một lần nữa được kênh Muchnoy gián tiếp xác nhận.

"Tình hình ở Shcherbinivka cũng rất phức tạp, lực lượng Moscow đã chiếm lĩnh cứ điểm ở phía bắc, khiến ngôi làng nằm trong vùng đỏ (của Nga). Quân đội Ukraine vẫn giữ khu vực phía tây bắc đường cao tốc (tức là một dải hẹp ở bờ nam), nhưng đó là nơi diễn ra những cuộc không kích thường xuyên nhất hiện nay".

Quả thực, ngay lúc này, phần lớn binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến, những người còn sống sót ở bờ nam hồ Kleban-Byk đã cạn kiệt mọi phương tiện để thoát khỏi vòng vây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số lượng tàn quân AFU, tính đến tối 24/9, chỉ còn khoảng 80 người, tức chưa đến một đại đội. Một năm trước, Cụm quân Toretsk của AFU có 20.000 quân.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.