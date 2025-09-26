Binh sĩ Ukraine ngoài mặt trận (Ảnh minh hoạ: AFP).

Chiến đấu cơ Hungary chặn 5 tiêm kích Nga trên biển Baltic

European Pravda trích dẫn báo cáo hôm 25/9 của Bộ Tư lệnh Không quân NATO cho biết, 2 tiêm kích Gripen của Hungary đã chặn 5 máy bay quân sự của Nga.

Theo báo cáo, nhóm máy bay chiến đấu gồm 1 Su-30, 1 Su-35 và 3 máy bay MiG-31 của Nga đã bay qua biển Baltic gần không phận Latvia.

Các máy bay chiến đấu Gripen của Hungary đã cất cánh từ căn cứ không quân Šiauliai của Litva để chặn máy bay Nga.

"Hungary thể hiện cam kết của Liên minh đối với việc phòng thủ và an ninh của các quốc gia Baltic và sườn phía Đông của họ", tuyên bố nêu.

Cũng có thông tin cho biết 4 máy bay quân sự Nga đã bị phát hiện trong Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska một ngày trước đó, ngày 24/9, và chiến đấu cơ Mỹ đã được điều động để hộ tống chúng.

Tuần trước, 3 chiếc MiG-31 Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia, làm dấy lên cuộc tranh luận trong NATO về phản ứng thích hợp đối với những sự cố như vậy.

Ukraine sẵn sàng cho cuộc "phiêu lưu" quân sự mới

Kênh Military Summary cho hay, trong một cuộc thảo luận kín, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc phản công mới được lên kế hoạch. Tuy nhiên, có một chữ "nhưng". Quân đội Ukraine (AFU) cần dữ liệu tình báo và nhiều khả năng, Mỹ sẽ cung cấp mọi thứ họ yêu cầu.

Câu hỏi duy nhất là liệu quân đội Nga (RFAF) có sẵn sàng đáp trả cuộc "phiêu lưu" quân sự mới của ông Zelensky hay không. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu Moscow đã sẵn sàng, đây có thể là khởi đầu cho sự thất bại hoàn toàn của lực lượng Kiev.

Trước đó, theo Wall Street Journal, một số quan chức Mỹ báo cáo với Tổng thống Donald Trump về tình hình thực địa, nhấn mạnh việc RFAF hầu như không có bước tiến nào đáng kể ở chiến trường Ukraine.

Qua các báo cáo này, ông Trump cũng nắm được thông tin về kế hoạch phản công mới của Ukraine và cuộc phản công này sẽ cần Mỹ hỗ trợ, nhưng chỉ giới hạn ở lĩnh vực tình báo.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện cho phép bán vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn hạn chế việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công “lãnh thổ có chủ quyền” của Nga.

Trên thực địa, về phía Dobropolye, thông tin chi tiết về giao tranh ở Zapovidne đang được cập nhật. Tại đây, bộ binh Ukraine được cho là đã hoàn toàn chiếm lại ngôi làng. Ngược lại, quân đội Nga đang mở thêm các cuộc tấn công về phía tây bắc Shakhove dọc theo các cánh đồng.

Lực lượng Moscow đang giành thêm lợi thế ở phía bắc Donetsk. Đoạn video định vị địa lý chứng minh sự hiện diện của bộ binh Nga ở phía đông và phía tây Dronkivka. Đồng thời, cũng có báo cáo về những bước tiến trực tiếp của họ về phía Liman.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 25/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, tiến sâu vào lãnh thổ của 2 vùng Ảnh: Military Summary).

Nga kiểm soát thêm bao nhiêu diện tích Ukraine từ đầu năm?

Đài RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/9 công bố bản đồ các vùng lãnh thổ được kiểm soát. Theo đó, từ ngày 1/1 đến ngày 25/9, quân đội Nga đã giành được thêm 4.714km2 diện tích, kiểm soát 205 khu định cư mới ở Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/9. Các khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát trong khoảng thời gian từ 01/01 đến 25/9 (Ảnh: BQP Nga).

Nga đột phá nhằm cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine ở Seversk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga phát động một chiến dịch nhằm cô lập huyết mạch hậu cần cho lực lượng Kiev đồn trú tại Seversk. Đây chắc chắn là đòn giáng mạnh vào động mạch chủ của AFU.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 3 RFAF đã bắt đầu một chiến dịch nhằm "cắt đứt nguồn cung cấp oxy" cho cụm phòng thủ Seversk của AFU. Trong khi đó, Tập đoàn quân 25 RFAF đang xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương ở Yampol với mục tiêu tiếp cận chiến tuyến giữa Seversk và Krasny Liman thuộc bờ bắc sông Seversky Donets, một cuộc tấn công vào hậu cần cũng đang diễn ra ở bờ nam.

Cụ thể, từ làng Serebryanka, các lực lượng của Tập đoàn quân số 3 đã bắt đầu di chuyển về phía tây, bỏ qua Seversk. Chiến dịch này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc Tập đoàn quân số 25 kiểm soát hoàn toàn bờ bắc sông tại khu vực rừng Kremensky, buộc đối phương phải từ bỏ khu vực ven bờ gần Seversk.

Điều này mở đường cho một mũi đột phá về phía tây từ Serebryanka với mục tiêu tiếp tục tiến công các làng Dronovka và Platonovka. Một khi lực lượng Moscow chiếm được các làng này, tuyến đường hậu cần tiếp tế cho nhóm quân Ukraine tại Seversk từ Krasny Liman sẽ bị vô hiệu hóa.

Điều này có nghĩa là áp lực lên huyết mạch này của AFU đang được RFAF tạo ra đồng thời ở hai khu vực, đẩy nhanh đáng kể nhiệm vụ.

Đồng thời, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân số 3 đã đánh bật lực lượng Kiev khỏi làng Pereyezdnoye, phía nam Seversk, và đang chuẩn bị tấn công làng Zvanovka.

Những hành động này báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tiến công vào tuyến đường hậu cần thứ hai, vốn đang đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine tại khu vực Seversk.

Mục tiêu của lực lượng Moscow, sau khi chiếm được Pereyezdnoye, là tấn công làng Svyato-Pokrovskoye. Một ngã ba đường then chốt nằm ở đó. Việc kiểm soát được nó sẽ tước đi khả năng tiếp tế từ Slavyansk của đối phương ở Seversk theo tuyến đường Nikolaevka - Rai - Aleksandrovka - Reznikovka.

Do đó, quân đội Nga ở phía bắc và phía nam khu vực Seversk thuộc hướng Krasny Liman dự định sẽ siết chặt vòng vây đối với AFU.

Tất nhiên, sau khi mất những tuyến đường này, lực lượng Kiev sẽ không hoàn toàn cạn kiệt nguồn tiếp tế. Họ vẫn còn một hành lang đường đất và cánh đồng dẫn đến Seversk, phía tây làng Krivaya Luka.

Nhưng rõ ràng là khả năng hoạt động của một tuyến đường như vậy, ngay cả trong thời tiết khô ráo, cũng tương đối hạn chế. Với sự khởi đầu của mùa thu lầy lội và hoạt động gia tăng của các đơn vị UAV Nga, tình hình tiếp tế của quân đội Ukraine ở khu vực này sẽ trở nên rất cấp bách.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 25/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Các đơn vị Nga và Ukraine tinh nhuệ nhất đối đầu ở Dobropolye

Kênh Military Summary hôm qua đưa tin, tình hình với mũi thọc sâu của quân đội Nga (RFAF) ở Dobropolye, nằm về phía bắc Pokrvosk, ngày càng xấu đi, dường như họ đã bị lực lượng Kiev bao vây ngược. Các hình ảnh định vị địa lý từ điểm nóng này xác nhận rằng RFAF thực sự đang trong tình thế nguy cấp.

Tuy nhiên, kênh War Unit Observer vừa đưa ra nhận định, Bộ chỉ huy Moscow đã tung các đơn vị hải quân đánh bộ tinh nhuệ nhất vào tham chiến nhằm giành lại thế chủ động. Giao tranh tại Dobropolye đang diễn ra cực kỳ căng thẳng giữa các đơn vị thiện chiến nhất của cả hai bên.

Phía Nga, ngoài 2 Tập đoàn quân số 51 và số 8, còn có sự tham gia của các nhóm tác chiến hải quân đánh bộ tinh nhuệ. Ngược lại, phía Ukraine tung vào trận các đơn vị đặc nhiệm, đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới sừng sỏ.

Nhóm hải quân đánh bộ Nga tham chiến gồm các Lữ đoàn 177, 155 và 40, đang tiến hành các cuộc tấn công gần Poltavka, trong khi Lữ đoàn 336 đang hoạt động gần Nove Shakove. Hiện tại, Lữ đoàn 61 dường như vẫn là lực lượng dự bị. Nhìn chung, lực lượng hải quân đánh bộ Nga được phân bổ xen kẽ giữa các đơn vị của Tập đoàn quân 51 và 8 RFAF để cùng phối hợp tác chiến.

Do việc tái triển khai của quân đội Ukraine, cụm lực lượng hải quân đánh bộ này hiện phải đối mặt với các đơn vị AFU được đánh giá cao như Rubizh (thuộc Vệ binh Quốc gia - NGU), Skala, Trung đoàn 225, các Lữ đoàn đổ bộ đường không 82 và 95, Lữ đoàn cơ giới 93 cùng nhiều đơn vị khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ở phía bắc Pokrovsk ngày 25/9. Trong đó, nhóm các đơn vị hải quân đánh bộ tinh nhuệ của Moscow đã được tung vào trận nhằm giành lại thế chủ động đang dần rơi vào tay lực lượng Kiev (Ảnh: War Unit Observer).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Hơn 150 trận chiến trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 157 trận giao tranh, trong đó có 56 trận ở Pokrovsk. Moscow tiến hành 38 cuộc không kích, thả 71 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ cũng triển khai 1.440 UAV cảm tử và thực hiện 2.991 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovka, Gulyai-Pole và Orekhov.