Binh sĩ Ukraine gần Kharkov (Ảnh minh họa: Reuters).

Ukraine tuyên bố đánh bại lực lượng Nga, giành lại làng Sichneve

Lữ đoàn cơ giới độc lập 141 của Ukraine thông báo đã tái chiếm làng Sichneve ở vùng Dnipropetrovsk. Trong cuộc phản kích, họ loại bỏ 50 binh sĩ Nga và bắt sống 8 người nữa.

Cụ thể, đơn vị xung kích Shkval thuộc Lữ đoàn 141, đã tiến hành một chiến dịch theo nhiều giai đoạn để kiểm soát và dọn sạch ngôi làng. Video cho thấy các đội xung kích phá hủy các vị trí của đối phương, trong khi công binh và các đơn vị hỗ trợ rà soát khu vực.

Thông cáo viết: "Đoạn video này không phải phim, mà là hành động chiến đấu thực sự. Nó mô tả các chiến dịch đột kích hiệu quả tại làng Sichnevoye, do các binh sĩ của Lữ đoàn cơ giới độc lập 141 thực hiện".

"Chiến dịch này là bằng chứng cho thấy chúng ta không hề đứng yên. Chúng ta không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn tự tin tiến về phía trước, giành lại lãnh thổ và loại bỏ không thương tiếc mọi binh sĩ đối phương trên đất nước chúng ta".

Kiev báo động không kích do mối đe dọa từ UAV

Tối 7/10, chính quyền địa phương Ukraine phát thông điệp khẩn cấp nêu rõ: "Cảnh báo không kích đã được ban bố tại thủ đô do mối đe dọa từ UAV của đối phương. Chúng tôi kêu gọi người dân thành phố ngay lập tức đến các hầm trú ẩn gần nhất và ở yên tại đó cho đến khi báo động kết thúc".

Lúc 23h36, báo động không kích đã được dỡ bỏ.

Nga gần như phá sập hoàn toàn phòng tuyến ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow đã phát động một cuộc không kích mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chính quyền địa phương ở Kharkov và Poltava báo cáo rằng cuộc tập kích tiếp theo có thể là đòn đánh cuối cùng, và điện ở các khu vực này sẽ bị mất trong một thời gian rất dài.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Có những báo cáo về bước tiến của họ tại khu vực Zaporizhia.

Các nguồn tin cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn phía tây Pokrovsk và bắt đầu đánh chiếm khu công nghiệp ở phía tây thành phố, một khu vực kiên cố quan trọng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 7/10. Moscow tổ chức nhiều mũi đột phá vào trung tâm thành phố, đồng thời hình thành vòng vây quy mô lớn bằng các gọng kìm (Ảnh: Kimitary Summary).

Bên cạnh đó, RFAF đang tiến hành nhiều cuộc đột phá khác hướng về Pokrovskoe thuộc vùng Zaporizhia (khác với Pokrovsk thuộc vùng Donetsk). Theo các báo cáo, Lữ đoàn cơ giới số 110 AFU, đơn vị chịu trách nhiệm phòng thủ tại đây, kháng cự rất yếu ớt.

Đoạn video định vị địa lý mới được đăng tải cho thấy binh sĩ Nga tiếp cận tuyến phòng thủ tiếp theo của quân đội Ukraine (AFU) ở phía đông Gulyaipole. Làng Novovasylivske đã thất thủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Uspenivka thuộc vùng Zaporizhia ngày 7/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev kháng cự yếu ớt, phòng tuyến bị xuyên thủng nhiều nơi (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phản công dữ dội, tái chiếm một số vị trí ở Dobropolye

Theo kênh DIVGEN, tại mũi thọc sâu của Nga ở Dobropolye, những cập nhật mới nhất từ thực địa cho thấy lực lượng Kiev đã giành lại các đồn điền ở phía đông nam Vladimirovka trong một loạt cuộc phản công. Ngược lại, RFAF kiểm soát các vị trí ở phía tây Shakhovo và tiến vào khu định cư này.

Sự hiện diện của binh sĩ Nga ở phía nam các làng Gruzskoye và Vesyoloye cũng được xác nhận. Tại khu vực Zolotoy Kolodez, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một phần các trang trại. Về hướng Novy Donbass, lực lượng Moscow chiếm thêm một số đồn điền để tiếp cận tuyến đường sắt gần đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 7/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới chiếm được. Kiev phản công và giành lại một số vị trí màu xanh dương (Ảnh: DIVGEN).

Ukraine tự rơi vào "vạc dầu sôi" Kupyansk

Trong trận chiến giành Kupyansk, một trong những pháo đài chính của AFU, Bộ chỉ huy Kiev, không muốn rút lui mà kiên quyết tử thủ, đã tự đẩy mình vào một "vạc dầu sôi", nhiều nhóm binh sĩ Ukraine đông đảo bị bao vây. Tuy vậy, còn quá sớm để nói về một thảm họa hoàn toàn, nhưng "hình hài" của nó đã bắt đầu hiện rõ, chuyên gia quốc phòng Alexey Sukonkin nói với Readovka.

Theo bản đồ từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, RFAF đang bao vây một phần đáng kể Kupyansk. Chuyên gia Sukonkin cho rằng, sau khi đột phá vào khu vực đô thị, các đơn vị Moscow phát triển từ hai hướng, từ bắc xuống nam, tạo điều kiện cho một đòn "chốt hạ", siết chặt đối phương. Theo ông, khu vực trung tâm thành phố đã bị bao vây.

"Tại thời điểm này, giao tranh đang diễn ra tại Trường Cao đẳng Vận tải, việc kiểm soát được khu vực này sẽ đảm bảo cho RFAF bao vây và chặn bắt được lực lượng lớn của đối phương", ông nói thêm.

Bản thân cuộc giao tranh vẫn còn phức tạp, với việc Nga và Ukraine tìm cách phá vỡ hệ thống hậu cần của nhau và duy trì hoặc giành thế chủ động. Tuy nhiên, lực lượng Moscow vẫn chiếm ưu thế. Quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, và trong tình hình hỗn loạn chung, không ít lần các đơn vị Kiev nổ súng bắn nhầm lẫn nhau, chuyên gia Sukonkin giải thích.

"Nhìn chung, có thể kết luận rằng tình hình của AFU đang tiến gần đến mức nguy kịch, mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về một thảm họa", ông nhấn mạnh.

Thành phố Kupyansk ở vùng Kharkov rõ ràng là chìa khóa quan trọng giúp Nga giải bài toán kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Kiev hiểu rõ tầm quan trọng của Kupyansk và không có ý định từ bỏ nó, chuyên gia Sukonkin khẳng định. Thành phố này chiếm một vị trí then chốt trong chuỗi phòng thủ chung của Ukraine, vì vậy bộ chỉ huy của họ đang nắm bắt mọi cơ hội để bảo vệ. Cùng lúc đó, UAV Nga hoạt động 24/7 nhằm cắt đứt liên lạc giữa các đơn vị AFU trong thành phố với "thế giới bên ngoài" bằng cách nhắm vào hậu cần phía sau của họ.

"Kiev, như kinh nghiệm đã chứng minh, không có ý định từ bỏ việc tiếp tục chiến dịch phòng thủ, và chắc chắn rằng cuộc giao tranh ở đây sẽ tiếp diễn đến tay súng Ukraine cuối cùng", chuyên gia lưu ý.

Và lần này, sự ngoan cường của lực lượng Kiev không phải do những ý thích nhất thời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên phương tiện truyền thông mà là do tầm quan trọng thực sự của chính Kupyansk.

Theo ông Sukonkin, việc chiếm được thành phố này ở vùng Kharkov sẽ mở đường cho Nga tiến tới Izyum, Balakliya và Chuguev. Một cuộc đột phá vào ba khu đô thị quan trọng này, đến lượt nó, sẽ phủ bóng đen lên 2 đại đô thị "song sinh" Slavyansk - Kramatorsk thuộc vùng Donetsk.

Việc chiếm được những thành phố lớn cuối cùng ở Donbass sẽ giúp Nga hoàn tất việc kiểm soát hoàn toàn vùng chiến lược này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov ngày 5/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Phòng tuyến chính của Kiev là các đường màu vàng và họ đang phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Kênh ZOV Military cung cấp thêm thông tin về tình hình tại Kupyansk, xác nhận, lực lượng Nga đã tràn vào trung tâm thành phố, các nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây và giờ sụp đổ sắp điểm.

Theo dữ liệu từ Military Informant, các đơn vị xung kích RFAF tiếp tục tiến về trung tâm thành phố từ phía bắc và phía tây, khiến tuyến phòng thủ của đối phương bị kéo dài và dễ bị xuyên thủng. Một số nguồn tin cho biết khu vực này đã bị lực lượng Moscow bao vây hiệu quả, nhưng vẫn chưa có xác nhận trực tiếp.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine, như thường lệ, chỉ ra thành công của quân đội Nga bằng một "vùng xám", nhưng tình hình đã rõ ràng: Lực lượng Kiev sẽ sớm phải tháo chạy về vùng ngoại ô phía nam, rút lui đến khu vực các tòa nhà Jubileynyi và khu vực tư nhân Zaoskolye ở bên kia sông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 7/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev trong trung tâm thành phố (Ảnh: Anna News).

Vòng vây phía nam Seversk đang hoàn tất

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công vào sườn phía nam của nút phòng thủ Seversk thuộc quân đội Ukraine. Sau khi giành được khu định cư Kuzminovka vào ngày 5/10, họ bắt đầu mở rộng vòng vây và kiểm soát làng Fyodorovka.

Quân đội Nga cũng chiếm giữ hàng loạt vị trí tại lối vào khe núi Kutsaya và lối ra lưu vực giữa khe núi Sorochya và sông Vasukovka. Sau khi xóa sổ các vị trí của AFU tại đây, vòng vây phía nam Seversk đang được hoàn tất, và một cuộc tiến công tiềm năng đến Reznikovka với vòng vây phía tây khu vực phòng thủ rộng lớn của Ukraine trên trục Svyato - Pokrovsk - Zvanovka là hoàn toàn có thể.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 7/10. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhia bị chia cắt

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/10 cho biết: "Nhờ những hành động quyết liệt, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Đông đã kiểm soát khu định cư Novovasilyevskoe thuộc tỉnh Zaporizhia".

"Lực lượng Moscow, theo chiến thuật đã được kiểm chứng, chia cắt hệ thống phòng thủ của đối phương thành nhiều phần và sau đó tiêu diệt từng phân đoạn. Trên bản đồ, chúng ta thấy hai mũi nhọn được khoét sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Tính đến ngày 20/9, sau khi phân tích tình hình, chúng tôi cho rằng các mũi tên này sẽ xuyên vào những khu vực này và các hướng này được đánh dấu bằng mũi tên mờ", chuyên gia quân sự Marat Khairullin nhận định.

Làng Novovasilyevskoe nằm ở bờ phải sông Yanchul, đối diện, ở bờ trái sông, là các khu định cư Uspenovka và Novonikolaevka, nơi AFU đã thiết lập một khu vực phòng thủ bao phủ tuyến đường xuyên tâm đến thành phố Gulyaipole (Hulyayipole).

Theo logic của các sự kiện, hoạt động dự kiến ​​sẽ diễn ra ở phía nam, Malinovka - Poltavka - Novonikolaevka (mũi tên mờ), nơi một mũi tên khác sẽ được xuyên vào, sau đó chúng sẽ mở rộng và phá hủy khu vực phòng ngự của lực lượng Kiev ở bờ phải sông Yanchul.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 7/10. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 174 trận đánh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 174 cuộc giao tranh trên mặt trận. Moscow phóng một tên lửa, tiến hành 46 cuộc không kích, 82 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.229 UAV cảm tử và thực hiện 3.730 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyaipole, Orekhov và Dnieper. RFAF không tiến hành các hoạt động theo hướng Kramatorsk.