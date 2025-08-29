Châu Âu cân nhắc lập vùng đệm an ninh sâu 40km ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Kupiansk (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo nguồn tin của báo Politico, vùng đệm an ninh là một trong nhiều đề xuất đang được các quan chức quân sự và dân sự châu Âu bàn thảo nhằm hướng tới một thỏa thuận hậu chiến hoặc một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, các nước châu Âu chưa thống nhất về độ sâu của vùng đệm này, và chưa rõ Kiev có đồng ý hay không, bởi điều đó có thể đồng nghĩa với nhượng bộ lãnh thổ. Mỹ hiện cũng chưa tham gia vào những cuộc thảo luận này.

Về số lượng quân cần thiết để giám sát vùng đệm, các quan chức đang thảo luận con số từ 4.000 đến 60.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, hiện chưa có quốc gia nào đưa ra cam kết chính thức. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng điều lực lượng quân sự Mỹ đến Ukraine.

“NATO vốn chật vật chuẩn bị lực lượng phản ứng 300.000 quân để bảo vệ sườn phía đông của liên minh trước nguy cơ tấn công từ Nga trong tương lai. Một lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ phải đảm nhận song song 2 nhiệm vụ: tuần tra gần khu vực phi quân sự và đồng thời huấn luyện binh sĩ Ukraine”, nguồn tin của Politico cho hay.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến quy tắc giao chiến, kịch bản leo thang và vai trò của các nước thứ ba trong trường hợp Nga phản đối sự hiện diện của lực lượng NATO.

Hai quan chức châu Âu cho biết binh sĩ Pháp và Anh nhiều khả năng sẽ tạo thành nòng cốt của lực lượng quân sự quốc tế, đồng thời 2 nước này đang thúc giục các đồng minh khác đóng góp thêm quân.

Trong khi đó, Ba Lan và Đức phản đối điều quân tới Ukraine, lo ngại động thái này sẽ khiến họ xung đột trực tiếp với Nga.

Các chính trị gia châu Âu đã bắt đầu thảo luận sôi nổi về khả năng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các quốc gia châu Âu đang đàm phán với Washington về việc cung cấp tình báo vệ tinh và hỗ trợ đường không. Với năng lực kỹ thuật vượt trội, Mỹ có thể đóng vai trò then chốt trong việc giám sát Nga và Ukraine tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã nói rõ với đối tác châu Âu rằng Mỹ sẽ chỉ đóng vai trò hạn chế trong bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào cho Ukraine.

Tổng thống Trump cũng từng tuyên bố, Mỹ sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trong khi châu Âu phải là tuyến đầu giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột.

Trong khi đó, Nga phản đối sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine dưới mọi hình thức. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/8 tuyên bố việc bảo đảm các cơ chế an ninh thông qua “sự can thiệp quân sự nước ngoài trên một phần lãnh thổ Ukraine” là điều Moscow không thể chấp nhận.