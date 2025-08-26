Tổng thống Trump hé lộ vai trò của Mỹ trong đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi thậm chí còn không biết bảo đảm an ninh là gì vì chúng tôi chưa thảo luận chi tiết về điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ giúp họ. Và nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận - và tôi nghĩ là sẽ đạt được - tôi tin rằng chúng tôi sẽ không gặp nhiều vấn đề”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine vào ngày 25/8.

Tổng thống Trump tuyên bố châu Âu phải đi đầu trong việc cung cấp "những đảm bảo an ninh đáng kể" cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không phải vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Châu Âu sẽ cung cấp cho họ (Ukraine) những đảm bảo an ninh đáng kể, và châu Âu nên làm vậy, bởi vì họ ở ngay đó", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. Ông nói thêm rằng Washington sẽ vẫn tham gia "với tư cách là lực lượng dự phòng".

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ không còn chi tiền cho Ukraine nữa, đồng thời chỉ ra rằng Washington đang bán vũ khí cho NATO để hỗ trợ Ukraine. Mỹ từng là nước viện trợ quân sự hàng đầu cho Kiev sau khi xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump làm rõ vai trò của Washington trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục tuần trước với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi được hỏi liệu các đảm bảo an ninh cho Kiev có thể bao gồm sự hiện diện của quân đội Mỹ hay không, ông Trump cho biết: “Châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên vì họ ở ngay đó, nhưng chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ”.

Cuối tuần trước, ông Zelensky cho biết các chi tiết mới về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ được công bố "trong những ngày tới".

Ông cho biết "các nhóm của Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu" đang phối hợp để xây dựng cấu trúc của những đảm bảo này. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh "những đảm bảo an ninh mạnh mẽ sẽ là điều cần thiết" và tuyên bố Washington, mặc dù vai trò hạn chế, sẽ vẫn là một phần của tiến trình này.

Nhà lãnh đạo Ukraine và các nước ủng hộ Kiev ở Tây Âu đã kêu gọi "những đảm bảo tương tự Điều 5" Hiến chương NATO, trong đó quy định các quốc gia phải phản ứng tập thể nếu Ukraine bị tấn công. Ông Zelensky cũng đề xuất xác định quốc gia nào sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ trên bộ, phòng không và an ninh hàng hải, cùng với các cam kết tài trợ cho lực lượng vũ trang của Ukraine.

Tổng thư ký NATO cũng kêu gọi tăng cường năng lực quân sự của Ukraine và đưa ra các đảm bảo ràng buộc từ châu Âu và Mỹ. Một số quốc gia thậm chí đã đề xuất gửi lực lượng gìn giữ hòa bình, trong khi Canada không loại trừ khả năng đóng góp quân. Washington đã bác bỏ việc triển khai lực lượng trên bộ, nhưng vẫn để ngỏ khả năng hỗ trợ trên không.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump hồi đầu tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí rằng an ninh của Ukraine phải được đảm bảo, nhưng cũng cảnh báo về các giải pháp đảm bảo an ninh mà không có sự tham gia của Moscow.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lập luận rằng các cam kết "phải tuân theo sự đồng thuận", đồng thời cảnh báo các đề xuất liên quan đến can thiệp quân sự nước ngoài là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".